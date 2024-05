Romgaz, principalul furnizor de gaze naturale din România, a deschis o sucursală în Republica Moldova

12:20

Două televiziuni românești trec Prutul. Este vorba despre Cinemaraton și Prima TV. Grupul Clever a primit de la CNA licenţă audiovizuală pentru o nouă televiziune Cinemaraton Moldova (cu variantă HD) care va fi un post cu tematică de film şi va difuza atât filme româneşti cât şi moldoveneşti. Reprezentanţii postului nu au menţionat data lansării postului ci că vor să înceapă „foarte repede”, relatează Newtv.md. Adrian Bucă, cel care coordonează proiectul Cinemaraton în România, le-a spus membrilor CNA că televiziunea Cinemaraton Moldova va avea un conţinut diferit faţă de omologul din România. "Am constatat şi noi pentru că am fost în Chişinău de mai multe ori în ultima perioadă, am avut discuţii, am semnat parteneriate. Avem susţinere de la autorităţile moldoveneşti, inclusiv de la Ministrul Culturii. Am achiziţionat deja conţinut. Este un proiect serios la care am lucrat şi sperăm că e de succes pentru că e nevoie de film românesc. Producţiile moldoveneşti s-au dezvoltat foarte mult în ultima perioadă. Sunt producţii de calitate pe care le vom prelua şi pe Cinemaratonul din România pentru că sunt producţii foarte bune", a menționat Adrian Bucă.De asemenea, și Prima TV din România se extinde și în Republica Moldova. Consiliul Naţional al Audiovizualului de la București a aprobat lansarea unei noi televiziuni, Prima TV Moldova. Postul va avea conţinut de la toate televiziunile grupului mediatic Clever din România, cu o grilă diferită față de Prima TV România, scrie presa. "Trustul nostru şi Prima TV şi Prima News au ştiri serioase şi echilibrat care nu-şi propun să manipuleze, deci consider că intrarea noastră pe piaţă în Moldova va aduce un plus de seriozitate, de informaţie corectă. Grila Prima TV Moldova se compune din ceea ce am considerat noi emisiunile importante de pe cananele trustului Clever spre a fi văzute şi în Republica Moldova", a precizat Irina Radu, consultantul proiectului.