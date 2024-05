Alexandru Slusari: “Dacă informația expusă în scrisoare are probe concludente, atunci apare întrebarea dacă doamna Sandu mai are dreptul moral să mai candideze pentru următorul mandat de președinte”

13:50

Marele actor Florin Piersic a transmis, luni, primul mesaj pentru public, de la internare. „Sunt viu” și asta datorită minunaților doctori care mă îngrijesc, transmite actorul în vârstă de 88 de ani, care subliniază că mai are de spus multe povești minunatului său public.Florin Piersic le mulțumește medicilor care l-au operat și tratat în spitalele de la Cluj și București.Mesajul a fost transmis prin intermediul medicului Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş.„Scumpilor și prea dragilor mei, celor care m-ați purtat in gândurile voastre, m-ați înconjurat cu atâta grijă si iubire, acum când tocmai s-a terminat Săptămâna Mare, va spun Hristos a Înviat!Cu această ocazie, va dau și o veste: „sunt viu” și asta datoria minunaților doctori care mă îngrijesc. Mă amuză cand văd la premiile Oscar cum vin actorii premiați cu un pomelnic de mulțumiri, dar astăzi chiar vreau sa ii pun fiecăruia medalia inimi mele in piept. Mă refer la Prof. Dr. Adrian Molnar, Dr. Horia Roșianu, Dr. Florin Crișan, Dr. Raed Arafat, Prof. Dr Streinu Cercel. Dr. Adrian Marinescu, eroii mei- Dr. Șerban Dragosloveanu și Dr. Denisa Anastase, împreună cu Dr. Adelina Moise, cea care m-a trimis în lumea viselor in timpul operației, dar…m-a și adus înapoi.Vă iubesc pe toți, oameni buni și va copleșesc cu recunoștința mea! Tineti-ma aproape, pentru că mai am de spus multe povesti minunatului meu public.Florin Piersic”Starea de sănătate a lui Florin Piersic are în continuare „o evoluţie bună”, însă acesta va rămâne internat, deocamdată, la Spitalul Foişor, a declarat directorul medical al Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş, Adrian Marinescu, care a mers, luni, să îl vadă pe Florin Piersic la spital. Acesta a explicat că actorul are afecţiuni care prezintă riscul de a dezvolta complicaţii, dar că în prezent „e nu numai mai stabil, este în parametri” din punct de vedere cardiologic, iar tratamentul este adaptat în funcţie de evoluţia pacientului.Medicul a relatat că şi din punct de vede infecţios evoluţia este una bună, explicând că procesul infecţios presupune „o durată destul de lungă de rezolvare şi rezolvarea trebuie să fie una definitivă şi se referă la orice înseamnă focar.”Florin Piersic, în vârstă de 88 de ani, a fost transferat joi la Spitalul ”Foişor”, unde i-a fost scoasă proteza de la genunchi, considerată sursa principală a infecţiei grave care a determinat internarea acestuia la Spitalul Militar din Cluj, în urmă cu aproximativ o lună de zile, ulterior, el fiind trasferat la Institutul Inimii din Cluj Napoca (unde i-au fost scoase sondele de la stimulatorul cardiac), apoi la Institul Matei Balş din Capitală.