Naționala de rugby a Republicii Moldova a învins reprezentativa Bulgariei cu 48-6, calificându-se în play-off-uri

Maria Bratan, o fotografă din Ceadâr-Lunga, pentru al doilea an consecutiv a fost una dintre participantele concursului All About Photo Awards – The Mind's Eye. În acest an, la fel ca și în precedentul, imaginea ei realizată în UTA Găgăuzia a devenit una dintre cele 50 de câștigătoare ale competiției din întreaga lume. Fotografia este intitulată „Fetele din Găgăuzia" și urmează să fie publicată într-o revistă americană.