Trei așteptări cu care vin elevii la colegiul de IT. Romeo Coliba ne spune despre experiența sa

Scrolling, like, share sunt acțiuni de bază pentru care în anul 2024 inevitabil dedicăm aproximativ 143 de minute pe zi. Dacă în trecut am acordat like-uri prietenilor, celebrităților și influencerilor, astăzi, odată cu avansarea inteligenței artificiale, nu tot ceea ce apare în feed-ul nostru reprezintă conținut real. Mai mult decât atât, uneori acest conținut poate fi abuziv și periculos pentru anumite categorii vulnerabile de public, cum ar fi copiii. În anul 2023 la nivel mondial au fost raportate 85 de milioane de fotografii și videoclipuri care reprezintă materiale de abuz sexual asupra copiilor (MASC). La fiecare două minute, specialiștii analizează un material de abuz online asupra copiilor. În acest context, specialiștii în siguranța online susțin că, pe lângă like și share, o altă acțiune care obligatoriu trebuie să fie inclusă în lanțul nostru zilnic de activități pe internet este report.