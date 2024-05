(FOTO) Focul Haric a fost adus la sediul Mitropoliei Basarabiei, unde a fost oferit de ÎPS Mitropolit Petru clericilor și enoriașilor

13:40

Aproximativ 20.000 de persoane au participat la un ”Marş pentru Europa” în capitala georgiană Tbilisi, cerând din nou retragerea unui proiect de lege privind ”influenţa străină” considerat liberticid, cu privire la care Uniunea Europeană (UE) a avertizat că pune în pericol aderarea, relatează AFP. Din cauza acestui proiect de lege, mii de georgieni au ieşit în stradă de când a fost depus în Parlament a doua oară, la jumătatea lui aprilie, de către Partidul Visul Georgian, aflat la putere.El este denunţat din cauza asemănării cu o lege adoptată în Rusia care a permis în câţiva ani anihilarea opoziţiei lui Vladimir Putin. Georgia: Hundreds of thousands took to the streets of the capital Tbilisi for the 14th day with chants "Yes to Europe! No to Russia!"The government is trying to sabotage any prospects of joining the European Union through the introduction of an anti-democratic pro-Russia law. pic.twitter.com/yPEDt2MZNT— Igor Sushko (@igorsushko) April 29, 2024 El îngrijorează Bruxellesul, care a avertizat că adoptarea acestui tip de lege ar putea nimici şansele Georgiei de a adera la UE.Aproximativ 20.000 de oameni agitând steagurile european şi georgian s-au adunat duminică în Piaţa Republicii în centrul Tbilisi.Manifestanţii au portnit apoi într-un ”Marş pentru Europa” de un kilometru, pe principalul bulevard din capitală, până la sediul Parlamentului georgian.După miezul nopţii de duminică spre luni, poliţişti antirevoltă au fost desfăşuraţi în acest sector al oraşului, după ce Ministerul de Interne a denunţat o întorsătură ”violentă” a manifestaţiei. "Don't go for it, people, it's impossible! You are my son's age. How should we sacrifice this country for the sake of 1 man?! Why!" — address of the rally participant to the special forcesTbilisi, Georgia pic.twitter.com/K6FcaN4dc9— Little Soldier Fella (@soldier_fella) April 28, 2024 O primă încercare de adoptare a acestui text a eşuat, în urmă cu un an, în urma unor manifestaţii în masă, la care poliţia a folosit gaze lacrimogene şi tunuri cu apă.Manifestaţii precedente, în ultimele zile au fost dispersate de poliţie pe străduţe din centrul Tbilisi, unde forţe de ordine au bătut şi arestat manifestanţi.Manifestaţia de duminică a fost organizată la apelul a 100 de organizaţii de apărarea drepturilor omului şi partide de opoziţie, rămase până în prezent în retragere într-o bătălia care mobilizează în principal tineri.În cazul în care este adoptată, această lege ar obliga orice ONG sau publicaţie media care promeşte peste 20% din finanţare din străinătate să se înregistreze administrativ ca ”organizaţie care apără interesele unei puteri străine”.Preşedinta georgiană, fosta diplomată franceză Salomé Zourabichvili, care se află în conflict cu partidul aflat la putere, dar ale cărei puteri sunt restrânse, a dat asigurări că se va opune prin veto în cazul adoptării acestui text. Wow. Massive demonstration in Tbilisi, Georgia against the pro-Kremlin government and the Russia-inspired “foreign agents” bill.pic.twitter.com/SzhkR4EIdp— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 28, 2024