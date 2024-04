Guvernul, cu ochii pe Facebook: a găsit peste 100 de profiluri false care îl laudă pe Șor și „promovează neadevăruri”

13:50

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o nouă avertizare Cod galben , în legătură cu creșterea nivelului de apă în râul Nistru. Hidrologii avertizează că dacă nivelul va continua să crească, există pericol ca în locurile joase apa să iasă din luncă și să provoace inundații. Avertizarea a fost emisă pe 23 aprilie. SHS […]