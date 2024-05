Conducerea Mitropoliei Moldovei și cea a Basarabiei au fost la Președinție, pentru a discuta cu Maia Sandu FOTO 

09:10

Știri prezidențiale Președinta Maia Sandu, în cadrul vizitei sale în Belgia, a participatla un eveniment organizat de către diaspora moldovenească în centrul Bruxelles-ului, unde belgienii au fost familiarizați cu mâncărurile, cultura și obiceiurile naționale moldovenești. Sandu a remarcat că oamenii din Moldova nu-și uită rădăcinile, chiar și atunci când sunt departe de casă. În plus, Sandu i-a felicitat pe sportivii moldoveni Daria Cozorez, Alexandru Paraschiv și Vasile Cebotari, care au câștigat trei medalii […]