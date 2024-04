Accident mortal la Hîncești: o fată de 19 ani a decedat după ce a ajuns cu mașina într-un copac

18:00

Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întâlnire cu o echipă din cadrul Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Clara Mira, pe 22 aprilie, la Guvern de la Chișinău. Părțile au discutat despre stadiul actual de implementare a programului cu FMI, evoluțiile în realizarea agendei de reforme, dar și progresele înregistrate în dezvoltarea economică a Republicii […]