PAS are un nou deputat. CC a validat mandatul

Cel puțin 17 oameni au murit și alte câteva zeci au fost răniți, în atacul rusesc de la Cernigău, din Ucraina, potrivit celui mai nou bilanț, scrie presa ucraineană. Trei rachete au lovit centrul localității și au distrus o clădire cu opt etaje. „Armata ucraineană nu are cum să împiedice …