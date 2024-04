Căprioarele blocate la frontieră au fost lăsate să intre în Moldova: „Ucraina a eliberat alt certificat”

12:50

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis luni, 22 aprilie, o nouă avertizare – Cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul țării, de această dată. Alerta meteo va intra în vigoare pe data de 23 aprilie. Potrivit meteorologilor, înghețuri se prevăd în orele nocturne și ale dimineții. Pe arii extinse, la suprafața solului vor […]