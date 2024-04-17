Prima discuţie între miniştrii apărării american şi chinez după aproape un an şi jumătate
Infotag, 17 aprilie 2024 09:30
Prima discuţie între miniştrii apărării american şi chinez după aproape un an şi jumătate
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PÂNĂ LA SFÂRȘITUL ANULUI 2024, DATORIA MOLDOVEI FAȚĂ DE PIB NU VA DEPĂȘI 38% - MINISTRUL FINANȚELOR PETRU ROTARU # Infotag
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VICE-PREȘEDINTELE ADUNĂRII POPULARE A GĂGAUZIEI CONSIDERĂ CĂ ILAN ȘOR FOLOSEȘTE AUTONOMIA PENTRU A DEZSTABILIZA SITUAȚIA ÎN MOLDOVA # Infotag
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