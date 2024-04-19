AMENZI PENTRU INCENDIEREA VEGETAŢIEI USCATE: DOAR ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ AU FOST AMENDAŢI 9 OAMENI

Infotag, 19 aprilie 2024 13:30

AMENZI PENTRU INCENDIEREA VEGETAŢIEI USCATE: DOAR ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ AU FOST AMENDAŢI 9 OAMENI

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