Turcia îl sprijină pe Rutte pentru funcţia de secretar general al NATO, transmite agenţia olandeză ANP

Infotag, 29 aprilie 2024 15:00

Turcia îl sprijină pe Rutte pentru funcţia de secretar general al NATO, transmite agenţia olandeză ANP

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