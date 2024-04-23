Oamenii de ştiinţă avertizează asupra riscurilor asociate cu ''neurotehnologiile''
Infotag, 23 aprilie 2024 18:30
Oamenii de ştiinţă avertizează asupra riscurilor asociate cu ''neurotehnologiile''
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Miniştrii de interne ai Bulgariei şi României şi comisarul Johansson salută aderarea recentă la Schengen aerian şi maritim # Infotag
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BIROUL PENTRU REINTEGRARE A ÎNDEMNAT PĂCIFICATORII ÎN ZONA DE SECURITATE DE PE NISTRU SĂ RENUNȚE LA ACȚIUNI PROVOCATOARE # Infotag
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PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI MOLDOVEI A SOLICITAT AJUTORUL ȚĂRILOR DIN UNIUNEA EUROPEANĂ PENTRU A CONTRACARA AMENINȚĂRILE HIBRIDE DIN PARTEA RUSIEI # Infotag
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ȚĂRILE BALTICE SUSȚIN ORGANIZAREA PRIMEI CONFERINȚE UNIUNEA EUROPEANĂ - REPUBLICA MOLDOVA ÎN ACEST SEMESTRU # Infotag
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PREȘEDINTA MAIA SANDU A SALUTAT DECIZIA CAMEREI REPREZENTANȚILOR SUA PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI MILITAR UCRANIEI # Infotag
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Turcii au boicotat cafenelele şi restaurantele în weekend, nemulţumiţi de preţurile exorbitante # Infotag
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ÎN NOAPTEA DE VINERI SPRE SÂMBĂTĂ, ÎN MOLDOVA SE AȘTEAPTĂ TEMPERATURI DE PÂNĂ LA MINUS TREI GRADE # Infotag
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ADUNAREA POPULARĂ S-A ADRESAT PARLAMENTULUI ȘI PREȘEDINTELUI CU CEREREA DE ÎNCHEIERE A ACȚIUNILOR „ANTIGĂGAUZE” # Infotag
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MINISTRUL ENERGIEI A PREZENTAT REZULTATELE VIZITEI ÎN SUA: MOLDOVA ARE ȘANSE SĂ DEVINĂ PARTE A PIEȚEI EUROPENE DE ENERGIE PÂNĂ ÎN 2029 # Infotag
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PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: A VENIT TIMPUL CA ÎN CONSTITUȚIE SĂ FIE SCRIS CLAR - LOCUL NOSTRU ÎN UE # Infotag
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AMENZI PENTRU INCENDIEREA VEGETAŢIEI USCATE: DOAR ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ AU FOST AMENDAŢI 9 OAMENI # Infotag
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REPUBLICA MOLDOVA VA PRIMI O MISIUNE FMI ÎNTRE 22 APRILIE ȘI 2 MAI
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PREȘEDINTA MAIA SANDU A EXPLICAT NEVOIA DE EXTINDERE A COMPOZIȚIEI COMISIEI NAȚIONALE PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ # Infotag
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18 aprilie 2024
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VENITURILE GENERATE DE VAMĂ LA BUGETUL TRANSNISTRIEI S-AU REDUS CU 25 DE MILIOANE DE RUBLE # Infotag
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PREMIILE PENTRU FOTBALIȘTII „PETROCUB” PENTRU VICTORIA ÎN CAMPIONATUL MOLDOVEI VOR FI DE 2-3 MII DE EURO # Infotag
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MINISTRUL ENERGIEI A DISCUTAT ÎN ABU DHABI AVANTAJELE ȘI POSIBILITĂȚILE „TRECERII VERZI”
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GERMANIA VA CONTINUA SĂ SUSȚINĂ CURSUL EUROPEAN ȘI STABILITATEA REPUBLICII MOLDOVA
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DELEGAȚIA BĂNCII NAȚIONALE DISCUTĂ ÎN WASHINGTON DEZVOLTAREA PIEȚEI DE CAPITAL ȘI A INTERMEDIERII FINANCIARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA # Infotag
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17 aprilie 2024
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PREȘEDINTA MAIA SANDU A EXTINS COMPOZIȚIA COMISIEI NAȚIONALE PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ - DECRETUL PREȘEDINTELUI # Infotag
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RUSIA VA FACE TOTUL PENTRU A ÎMPEDICA DESFĂŞURAREA REFERENDUMULUI PRIVIND INTEGRAREA EUROPEANĂ A MOLDOVEI - OPINIA EXPERŢILOR # Infotag
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SCRISOARE DESCHISĂ
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PE REȚEAUA SOCIALĂ RUSEASCĂ „VKONTAKTE” A APĂRUT O GRUPARE DE ACCOUNTURI FAKE CARE LUCREAZĂ CONTRA INTEGRĂRII EUROPENE A ȚĂRII # Infotag
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PÂNĂ LA SFÂRȘITUL ANULUI 2024, DATORIA MOLDOVEI FAȚĂ DE PIB NU VA DEPĂȘI 38% - MINISTRUL FINANȚELOR PETRU ROTARU # Infotag
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ROSSELHOZNADZOR A PERMIS IMPORTUL DE PRODUSE (FRUCTE ȘI LEGUME) ÎN RUSIA DIN AUTONOMIA GĂGĂUZĂ # Infotag
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VICE-PREȘEDINTELE ADUNĂRII POPULARE A GĂGAUZIEI CONSIDERĂ CĂ ILAN ȘOR FOLOSEȘTE AUTONOMIA PENTRU A DEZSTABILIZA SITUAȚIA ÎN MOLDOVA # Infotag
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ECONOMIST: ÎN ANUL 2024, VENITURILE CETAȚENILOR VOR CREȘTE SEMNIFICATIV, ȘI BUNĂSTAREA VA FI DE DOUĂ ORI MAI MARE DECÂT ÎN 1991 # Infotag
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POLIȚIA A OPRIT TENTATIVA UNUI GRUP DE INFRINGĂTORI DE A PRELUĂ O COMPANIE IT DIN CHIȘINĂU # Infotag
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