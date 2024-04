Novak Djokovic își păstrează poziția de numărul 1 ATP – Câte puncte a acumulat sârbul la turneul de la Monte Carlo

23:20

Ministrul Finanțelor, Petru Rotaru a declarat la Guvern că UTA – Găgăuzia beneficiază de cele mai mari alocări bugetare pe cap de locuitor, iar pentru a asigura o echitate fiscală și financiară executivul va reveni la acest subiect. Declarația ministrului Rotaru survine după ce în martie, curent, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale câteva articole din ... Ministrul Finanțelor: UTA – Găgăuzia beneficiază de cele mai mari alocări bugetare pe cap de locuitor – Guvernul va interveni pentru a asigura o echitate fiscală pentru toți cetățenii RM The post Ministrul Finanțelor: UTA – Găgăuzia beneficiază de cele mai mari alocări bugetare pe cap de locuitor – Guvernul va interveni pentru a asigura o echitate fiscală pentru toți cetățenii RM appeared first on Politik.