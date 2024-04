Mihai Popșoi la Strasbourg: Moldova pregătește un nou Plan de acțiuni cu Consiliul Europei

22:40

Experții Centrului de Analiză și Prevenire a Courupției (CAPC) au analizat proiectul de Lege privind pilotarea votului prin corespondență care, potrivit autorilor (un grup de deputați în Parlament), a fost elaborat în contextul necesității facilitării accesului cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot aflați în străinătate la exercitarea votului și a perfecționării modalității de organizare ... Experții CAPC: Proiectul votului prin corespondență pune în pericol secretul, securitatea și libertatea votului – Poate avea loc furtul de identitate, uzurparea identității și vînzarea de voturi The post Experții CAPC: Proiectul votului prin corespondență pune în pericol secretul, securitatea și libertatea votului – Poate avea loc furtul de identitate, uzurparea identității și vînzarea de voturi appeared first on Politik.