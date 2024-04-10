Comisia Europeană, ''mândră'' de pactul privind migraţia supus miercuri la vot în PE

Infotag, 10 aprilie 2024 09:30

Comisia Europeană, ''mândră'' de pactul privind migraţia supus miercuri la vot în PE

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