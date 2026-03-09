/VIDEO/ „Atât de întuneric, exact ca viitorul nostru”: Mărturii din Teheran după atacurile nocturne asupra depozitelor petroliere

TV8, 9 martie 2026 20:30

/VIDEO/ „Atât de întuneric, exact ca viitorul nostru”: Mărturii din Teheran după atacurile nocturne asupra depozitelor petroliere

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 5 minute
21:00
S-a relansat lupta la titlu în Serie A: AC Milan câștigă derby-ul împotriva lui Inter TV8
Acum o oră
20:30
/VIDEO/ „Atât de întuneric, exact ca viitorul nostru”: Mărturii din Teheran după atacurile nocturne asupra depozitelor petroliere TV8
Acum 2 ore
20:00
/VIDEO/ Taxa de salubrizare pentru 2026 ar putea fi exclusă: Condițiile lui Ion Ceban TV8
19:30
/VIDEO/ 23 de cartonașe roșii: Momentul în care jucătorii a două echipe din Brazilia organizează o bătaie ca în filme TV8
19:20
Vremea se încălzește simțitor în Moldova: Temperaturile prognozate în această săptămână TV8
Acum 4 ore
18:50
/VIDEO/ Momentul în care un balon cu aer cald s-a lovit de o clădire în Polonia: Pilotul a murit pe loc TV8
18:30
/VIDEO/ Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: Reacțiile lui Donald Trump și Vladimir Putin TV8
18:30
/ULTIMA ORĂ/ Dumitru Vartic și-a dat demisia din funcția de vicepreședinte al raionului Hîncești TV8
18:20
/VIDEO/ Ministerul Energiei discută creșteri treptate la carburanți: Unele stații ar fi limitat vânzarea motorinei TV8
18:00
„Orice victimă e prea mult”: Unde pot cere ajutor femeile și fetele afectate de violență TV8
17:40
/VIDEO/ Noi explozii în Dubai: Avioane de vânătoare pe cer, iar locuitorii sunt în alertă TV8
17:10
/VIDEO/ Educatoarea din Chișinău, acuzată că ar fi agresat copii, și-a dat demisia: Precizări de la DGETS TV8
Acum 6 ore
17:00
/VIDEO/ Satoshi a lansat o nouă versiune „Viva Moldova” înainte de Eurovision 2026: Dansatori de la „JOC” în videoclip TV8
16:40
Defecțiuni tehnice la punctele vamale din Ucraina: Activitatea a fost sistată temporar TV8
16:30
Defecțiuni tehnice la punctele vamale din Ucraina: Activitatea a fost temporar sistată TV8
16:10
/VIDEO/ „Toți am fost șocați”: Mărturii despre Ludmila Vartic de la directoarea grădiniței din Hîncești TV8
16:00
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: Reacțiile lui Donald Trump și Vladimir Putin TV8
15:30
/ULTIMA ORĂ/ NATO a doborât a doua rachetă din Iran care zbura prin Turcia: Primele informații TV8
15:30
Copiii soților Vartic, sub monitorizarea autorităților: Precizări de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale TV8
15:10
/VIDEO/ „Mesaj foarte lung” de la Dumitru Vartic către președinta raionului Hîncești: Cum ar explica moartea soției TV8
Acum 8 ore
15:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1475: Atac masiv și temerea lui Zelenski. „Putin a zâmbit la Kremlin” și amenință cu Apocalipsa TV8
14:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1475: Atac masiv, frica lui Zelenski și legături cu războiul din Iran. „Putin a zâmbit la Kremlin” TV8
14:30
Proces penal pentru violență în familie după moartea Ludmilei Vartic: Telefoanele soților, ridicate de poliție TV8
14:30
/EXCLUSIV/ Dumitru Vartic, în concediu pentru studii: Cererea, semnată cu o zi înainte de moartea soției TV8
14:00
Dumitru Vartic, acuzat de violență în familie după moartea soției, dat afară din PAS TV8
13:30
/VIDEO/ Și-ar fi omorât soția în stradă: Pedeapsa cu care s-a ales un bărbat din Dondușeni TV8
Acum 12 ore
12:50
„Creșteri fără precedent ale cotațiilor”: Cât vor costa benzina și motorina în Moldova pe 10 martie 2026 TV8
12:40
/VIDEO/ Dosarul mitei de 40.000 de euro: Încă un suspect, reținut la Aeroportul Chișinău TV8
12:20
Cu maib și Mastercard copilul tău poate ajunge pe teren la finala UEFA Champions League Budapesta 2026 /P/ TV8
12:10
Vicepreședintele OT Rîșcani al fostului partid Șor, condamnat la închisoare: A fost dat în căutare TV8
11:40
Ședință la Hîncești: Ce se știe până acum despre moartea educatoarei Ludmila Vartic TV8
11:10
/VIDEO/ Cutia Neagră PLUS: Autogara sponsorilor PAS. Schema imobiliară cu implicarea Primăriei Chișinău TV8
11:10
/VIDEO/ Salvat de la moarte: Momentul în care un tânăr aterizează pe perna pneumatică a pompierilor TV8
10:40
Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi vor fi numiți viceprimari ai Chișinăului. Ion Ceban: „Răspunderea o port eu” TV8
10:10
Au ajuns cu bine acasă: 33 de cetățeni ai Republicii Moldova s-au întors din Orientul Mijlociu TV8
09:50
Fostul antrenor al naționalei de fotbal a Moldovei a murit: Engin Firat avea 55 de ani TV8
09:10
Pentru prima dată din 2022: Prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril TV8
08:50
/VIDEO/ Investigație Cutia Neagră PLUS: Autogara sponsorilor PAS TV8
Acum 24 ore
07:50
Horoscop 9 martie 2026 de la ChatGPT: Capricornii fac progrese, Vărsătorii se retrag, iar Balanțele sunt în centrul atenției TV8
07:20
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 9 martie 2026: Mai multe raze de soare și temperaturi pozitive TV8
02:00
O autogară privată deschisă la doi pași de Gara de Nord a provocat un război înt... TV8
8 martie 2026
22:10
/VIDEO/ A revenit din Italia și a deschis o mică afacere cu plante medicinale: Povestea Mariei Macari din Telenești TV8
21:40
/FOTO/ Se cere demisia lui Dumitru Vartic din PAS și Consiliul Hîncești. Deputată: „Vom urmări să fie elucidat cazul” TV8
21:20
/VIDEO/ Investigație Cutia Neagră PLUS: Autogara sponsorilor PAS TV8
21:20
Vis sau realitate? Analiză: Vladimir Putin crede că războiul din Iran va salva Rusia TV8
21:20
/VIDEO/ 8 martie între flori, speranțe și provocări: Ce își doresc femeile din Republica Moldova TV8
Ieri
20:50
Vis sau realitate? Vladimir Putin crede că războiul din Iran va salva Rusia TV8
20:10
/LIVE/ Investigație Cutia Neagră PLUS: Autogara sponsorilor PAS TV8
19:50
O autogară privată deschisă la doi pași de Gara de Nord a provocat un război înt... TV8
19:40
„Rachetele noastre nu pot ajunge pe pământ american”. Șeful diplomației iraniene, interviu pentru presa din SUA TV8
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.