/EXCLUSIV/ Dumitru Vartic, în concediu pentru studii: Cererea, semnată cu o zi înainte de moartea soției

/EXCLUSIV/ Dumitru Vartic, în concediu pentru studii: Cererea, semnată cu o zi înainte de moartea soției

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8