Motorina va fi mai scumpă mâine cu 72 de bani - iată ce se întâmplă cu prețul benzinei
Ziar.md, 9 martie 2026 13:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri maxime de referință pentru principalele produse petroliere standard, aplicabile începând cu data de 10 martie 2026. Motorina se scumpește din nou
Acum 30 minute
13:10
13:00
Reprezentanții DGETS au vizitat grădinița implicată în scandalul cu copii agresați. Precizările lui Andrei Pavaloi # Ziar.md
Angajații Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS) a Primăriei municipiului Chișinău au vizitat Grădinița nr. 133, în care mai mulți copii ar fi fost agresați de o
Acum 2 ore
12:20
CNA a reținut a cincea persoană în dosarul de trafic de influență cu mită de 40.000 de euro # Ziar.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au reținut astăzi o a cincea persoană suspectată de complicitate într-un dosar de trafic de influență, în care anterior patru persoane fuseseră surprinse în flagrant primind o
11:50
Băiat de 18 ani, salvat după ce s-a aruncat în gol de la etajul opt al unui bloc locativ din Durlești # Ziar.md
Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au reușit să prevină o tragedie în orașul Durlești, municipiul Chișinău. Aceștia au salvat un băiat în v&
Acum 4 ore
11:10
Maia Sandu pleacă la Vilnius. Va participa la aniversarea a 36 de ani de la restabilirea independenței Lituaniei față de URSS # Ziar.md
În perioada 10-11 martie, președinta Maia Sandu va efectua o vizită oficială la Vilnius, la invitația omologului său lituanian, Gitanas Nausėda. Vizita are loc în contextul în care pe 11 martie se împlinesc 36 de ani
11:10
Prețurile cerealelor au început să crească pe piețele internaționale, pe fondul riscurilor privind aprovizionarea și al perturbărilor în transportul maritim generate de conflictul din Orientul Mijlociu. In ultimile zile, creșterea a fost de 3-4%. Tensiunile
10:30
Alți 33 de moldoveni au revenit acasă din Dubai. Informații actualizate despre situația din Orientul Mijlociu # Ziar.md
Treizeci și trei de cetățeni moldoveni, inclusiv persoane cu dublă cetățenie, au ajuns cu bine ieri după-amiază la Chișinău, la bordul unui avion care zbura din Dubai. Precizările au fost făcute
10:10
Activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au scăzut în luna februarie, însă nivelul acestora se menține peste pragul de cinci miliarde de euro. Datele au fost publicate de Banca Națională a Moldovei într-un comunicat privind evoluț
10:00
Escaladarea conflictului militar dintre Statele Unite, Israel și Iran produce deja efecte majore asupra economiei globale: prețul petrolului a crescut brusc, piețele financiare au intrat în declin, iar investitorii se confruntă cu o volatilitate ridicată. În paralel, prețul aurului
09:50
Confirmat: Mojtaba Khamenei - noul lider suprem al Iranului. Gărzile Revoluționare i-au jurat credință # Ziar.md
Fiul ayatollahului Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, a fost ales în calitate de nou lider suprem ales al Iranului, iar Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) i-a jurat deja credință. În timp ce unii iranieni au sărbătorit, mul&
Acum 6 ore
08:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru luni, 9 martie, un curs valutar ușor diferit față de cel din weekend. Leul moldovenesc se întărește față de euro și leul românesc, dar pierde
08:00
Vremea se așteaptă a fi în general frumoasă luni, 9 martie, în Republica Moldova. Meteorologii anunță cer predominant senin în toată țara și temperaturi maxime care vor ajunge până la 16 grade Celsius în
Acum 24 ore
18:30
Pentru prima dată, publicul va putea vedea apartamentele private ale Reginei Elisabeta a II-a din reședința sa din Scoția # Ziar.md
Vizitatorii vor putea vedea, pentru prima dată, apartamentele private ale Reginei Elisabeta a II-a din Palace of Holyroodhouse, reședința oficială a monarhului britanic în Scoția. Tururile speciale vor fi organizate în 2026, cu ocazia centenarului nașterii fostei regine,
17:10
GALERIE FOTO/ Zeci de persoane au participat la Marșul Feminist din Chișinău: „Viața femeilor nu se negociază” # Ziar.md
Zeci de persoane au ieșit duminică, 8 martie, în centrul Chișinăului pentru a participa la Marșul Feminist. Participanții au cerut autorităților mai multă responsabilitate în combaterea violenței împotriva femeilor, acces
16:40
Prețurile la produsele agricole au crescut în 2025. Fructele, ouăle și floarea-soarelui s-au scumpit cel mai mult # Ziar.md
Prețurile la produsele agricole din Republica Moldova au crescut în 2025, în medie, cu 10,7% față de anul 2024, arată datele Biroului Național de Statistică. Scumpirile au fost determinate în special de produsele vegetale, ale căror
15:00
Doina Gherman cere demisia lui Dumitru Vartic, acuzat că și-ar fi abuzat soția, educatoarea din Hîncești care s-a sinucis # Ziar.md
Moartea educatoarei din Hîncești, care a decedat la începutul lunii martie după ce s-ar fi aruncat de la etajul unui bloc din Chișinău, a provocat reacții din partea autorităților și organizațiilor care
14:30
Lovitură în inima Beirutului. Patru persoane au murit într-un atac israelian asupra unui hotel # Ziar.md
Cel puțin patru persoane au murit în urma unui atac aerian israelian care a lovit un apartament din clădirea hotelului Ramada, aflată în centrul Beirutului, potrivit informațiilor apărute în presa internațională. Armata israeliană a
14:20
După trei zile de lucrări, circulația pe strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana a fost reluată # Ziar.md
Circulația rutieră pe strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana a fost reluată începând de astăzi, 8 martie, după finalizarea unor lucrări temporare de remediere a defecțiunilor apărute în carosabil în
Ieri
12:40
(Infografice) Cum arată diferențele dintre femei și bărbați în R. Moldova: de la speranța de viață la salarii # Ziar.md
Femeile sunt majoritare în Republica Moldova, trăiesc mai mult decât bărbații și reprezintă peste jumătate dintre studenți. Totuși, ele câștigă, în medie, mai puțin și
11:40
MAE: Moldovenii aflați în Israel pot începe să-și rezerve zboruri. Restricțiile de securitate rămân valabile până pe 9 martie # Ziar.md
Celula de criză a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) anunță că restricțiile de securitate impuse în Israel rămân în vigoare până luni, 9 martie 2026, ora 20:00. În același
11:20
VIDEO/ Lovituri asupra infrastructurii petroliere din Teheran marchează ziua a 9-a a războiului din Orientul Mijlociu # Ziar.md
Conflictul militar dintre Iran, Statele Unite și Israel a intrat duminică, 8 martie, în a noua zi. Noaptea de sâmbătă spre duminică a adus noi lovituri aeriene, atacuri cu drone și alerte de raid aerian în mai multe state
10:30
Mesaje de 8 martie din partea conducerii. Maia Sandu, Alexandru Munteanu și Igor Grosu au felicitat femeile din R. Moldova # Ziar.md
Conducerea Republicii Moldova a transmis mesaje de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, sărbătorită anual pe 8 martie. Președinta Maia Sandu, premierul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au vorbit despre rolul important al femeilor î
10:20
Marș feminist organizat la Chișinău pe 8 martie. Participanții cer mai multă protecție și dreptate pentru femei # Ziar.md
Mișcarea Feministă din R. Moldova organizează duminică, 8 martie, la Chișinău un marș dedicat drepturilor femeilor. Evenimentul va avea loc sub sloganul „Statul la nevoie se cunoaște: Femei în siguranță. Dreptate în instan&
08:10
Cum va fi vremea duminică, 8 martie? Se așteaptă temperaturi de până la 14°C și cer variabil în toată țara # Ziar.md
Vremea va fi relativ blândă duminică, 8 martie, în Republica Moldova. Meteorologii prognozează cer variabil și temperaturi care vor ajunge până la 14 grade Celsius în sudul țării. La nord, temperaturile maxime vor ajunge la 9°
7 martie 2026
18:30
Dronele interceptoare ale Ucrainei atrag interes în SUA și în statele din Golf. Producătorii spun că sunt gata să exporte # Ziar.md
Producătorii de drone interceptoare din Ucraina spun că ar putea începe exporturile către state din Golful Persic, pe fondul interesului tot mai mare generat de conflictul din Orientul Mijlociu. Companiile ucrainene care produc drone interceptoare, folosite pentru a distruge dronele inamice în aer,
17:50
Performanță la limbile străine! 72 de elevi au fost premiați la Olimpiada Republicană la franceză și germană # Ziar.md
72 de elevi din Republica Moldova au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane la Limbile străine - Limba franceză și Limba germană, care s-a desfășurat în perioada zilele trecute, la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”
17:20
Primăria municipiului Chișinău anunță că, începând cu 7 martie 2026, traseul rutei municipale de autobuz nr. 14 „str. Vasile Alecsandri – or. Codru (str. Schinoasa Deal)” va fi modificat provizoriu. Potrivit autorităților, decizia
16:50
Peste 11 mii de locuri de muncă sunt vacante în R. Moldova. Cele mai multe sunt pentru cusătorese, muncitori și șoferi # Ziar.md
În Republica Moldova sunt disponibile, în prezent, circa 11 mii de locuri de muncă vacante, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe joburi sunt în mediul urban, fiind vorba de municipiul Chiș
16:00
VIDEO/ Mai mult confort pentru locuitorii din Negrești. Satul primește investiții pentru apă, drumuri și iluminat # Ziar.md
Locuitorii satului Negrești, din raionul Strășeni, beneficiază de mai multe proiecte de modernizare a infrastructurii locale, finanțate din bugetul de stat. În total, investițiile depășesc 6,65 milioane de lei și sunt realizate prin programele
15:30
În Parlamentul Republicii Moldova activează 40 de femei deputate, același număr ca în legislatura precedentă. Este cel mai mare nivel al reprezentării femeilor în legislativ de până acum, se arată într-o notă informativ&
13:30
Locuitorii întovărășirilor pomicole nu pot accesa programele de eficiență energetică. Ion Munteanu: „Sunt multe subtilități” # Ziar.md
Locuitorii întovărășirilor pomicole care vor să-și eficientizeze energetic locuințele nu sunt eligibili și nu vor putea beneficia de sprijin financiar în sesiunea Programului „Casa Verde”, care va fi lansată la mijlocul acestei luni.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Echipele S.A. „Drumuri” efectuează și astăzi lucrări de plombare a gropilor pe mai multe sectoare ale drumurilor naționale, pentru a îmbunătăți condițiile de circulație și a reduce riscurile
11:50
Nu sunt înregistrate victime în rândul cetățenilor Republicii Moldova aflați în statele din Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor de securitate din regiune. Informația a fost comunicată de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care anunță c&
11:30
Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei în Ucraina: „Loviturile asupra orașelor și infrastructurii civile sunt crime de război” # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile lansate de Rusia asupra orașelor și infrastructurii civile din Ucraina în noaptea de 6 spre 7 martie. Într-un mesaj publicat pe platforma X, șefa statului a declarat că loviturile asupra zonelor locuite reprezint&
11:10
Război în Orientul Mijlociu, ziua VIII: Explozie în apropierea aeroportului din Dubai. Iranul și-a cerut scuze țărilor vecine # Ziar.md
O dronă iraniană ar fi lovit în apropierea terminalelor Aeroportului Internațional din Dubai, ceea ce a dus la suspendarea temporară a operațiunilor aeriene, potrivit autorităților locale și martorilor citați de presa internațională. Mai
10:20
FOTO/ Atac aerian de amploare în Ucraina: Rusia a lansat rachete și aproape 500 de drone. Sunt morți și răniți # Ziar.md
Rusia a lansat în noaptea de 6 spre 7 martie unul dintre cele mai ample atacuri aeriene din ultimele luni asupra Ucrainei. Potrivit autorităților ucrainene, Federația Rusă a lansat 29 de rachete și aproximativ 480 de drone, majoritatea de tip „Shahed&
10:00
Bacul de la Molovata și-a reluat activitatea. Programul poate fi afectat însă de gheața de pe Nistru # Ziar.md
Feribotul de la Molovata și-a reluat activitatea, iar circulația se desfășoară din nou conform programului obișnuit. Anunțul a fost făcut de administrația întreprinderii de stat „Bacul Molovata”. Totuși, reprezentanț
09:30
Unde poți merge la târguri în Chișinău în acest weekend? Găsești produse locale, mărțișoare și cadouri de primăvară # Ziar.md
În acest weekend, pe 7 și 8 martie, în mai multe sectoare ale municipiului Chișinău vor avea loc târguri și iarmaroace cu produse autohtone. Evenimentele sunt organizate pentru a sprijini producătorii locali și pentru a oferi locuitorilor
08:10
Vremea se menține stabilă în acest weekend în Republica Moldova. Potrivit prognozei, între 7-9 martie, presiunea atmosferică va fi înaltă, iar cerul va fi variabil, pe alocuri senin. Precipitații nu sunt așteptate, anunță Serviciul Hidrometeorologic
6 martie 2026
21:20
Comisia Europeană a decis suspendarea regimului fără vize pentru cetățenii Georgiei care dețin pașapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale. Aceștia vor avea nevoie de viză pentru a intra în spațiul Schengen în
21:00
Energia electrică s-ar putea ieftini în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a propus tarife mai mici la lumină decât cele cerute anterior de furnizori. Astfel, pentru consumatorii Premier Energy prețul ar putea
18:20
Elevii din R. Moldova pot participa la un concurs dedicat comemorării războiului de pe Nistru, foametei și deportărilor # Ziar.md
Elevii claselor a IX-a – a XII-a din instituțiile de învățământ general și mediu de specialitate din R. Moldova sunt invitați să participe la concursul republican „Prin Memorie și Recunoștință spre
18:00
ANTA intensifică controalele în transportul rutier: peste 100 de sancțiuni aplicate într-o singură săptămână # Ziar.md
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului Național de Securitate Publică, au desfășurat în ultima săptămână controale ample în domeniul transportului rutier de
17:20
„Drepturile nu se negociază la telefon de pe plajă” - CNSM: Munca în orele și zilele libere se plătește dublu # Ziar.md
Orele suplimentare efectuate la locul de muncă trebuie remunerate conform legii și nu pot fi amânate sau „recuperate cândva”, fără respectarea prevederilor legale. Sindicatele atrag atenția că promisiunile informale ale angajatorilor nu pot înlocui obliga&
17:20
Ungaria acordă Ucrainei trei zile pentru a restabili tranzitul petrolului prin conducta Drujba # Ziar.md
Guvernul Ungariei a pus Ucrainei un ultimatum de trei zile pentru a relua tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba sau pentru a permite unui grup de inspectori să intre în țară și să efectueze o expertiză la substația Brodi din ora&
16:50
Reforma administrației publice locale, discutată aproape în toată țara. Peste 3.700 de persoane au participat la consultări # Ziar.md
Guvernul a organizat consultări publice în 29 de raioane ale Republicii Moldova și în municipiul Bălți, pentru a discuta viziunea reformei administrației publice locale. Discuțiile au avut loc în perioada 9 februarie - 6 martie 2026
16:20
Arta tradițională a prelucrării lemnului, una dintre cele mai frumoase expresii ale culturii populare din Republica Moldova, este celebrată printr-o nouă serie de mărci poștale lansată de Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”. Seria,
16:00
Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă! Solicitați bonurile fiscale atunci când cumpărați cadouri de 8 martie # Ziar.md
În contextul Zilei Internaționale a Femeii, marcată pe 8 martie, atunci când cererea pentru flori și cadouri este în creștere, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) îndeamnă agenții economici să elibereze bonuri de casă, iar
15:20
Votat! Pe fundalul huiduielilor deputaților din opoziție, PAS a aprobat candidaturile celor doi membri ai Comisiei Vetting # Ziar.md
Parlamentul a aprobat numirea a doi noi membri în Comisia de Evaluare Externă a Integrității Etice și Financiare a procurorilor. Este vorba despre Bernard Lavigne și Herman von Hebel. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 53 de voturi
15:10
La un an de la aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), autoritățile financiare vorbesc despre una dintre cele mai importante transformări din sectorul bancar din ultimii ani. Potrivit Băncii Naționale a
