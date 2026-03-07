Parlamentul R. Moldova are 40 de femei deputate, cel mai mare număr de până acum
În Parlamentul Republicii Moldova activează 40 de femei deputate, același număr ca în legislatura precedentă. Este cel mai mare nivel al reprezentării femeilor în legislativ de până acum, se arată într-o notă informativ&
• • •
Acum 15 minute
16:00
VIDEO/ Mai mult confort pentru locuitorii din Negrești. Satul primește investiții pentru apă, drumuri și iluminat # Ziar.md
Locuitorii satului Negrești, din raionul Strășeni, beneficiază de mai multe proiecte de modernizare a infrastructurii locale, finanțate din bugetul de stat. În total, investițiile depășesc 6,65 milioane de lei și sunt realizate prin programele
Acum o oră
15:30
Acum 4 ore
13:30
Locuitorii întovărășirilor pomicole nu pot accesa programele de eficiență energetică. Ion Munteanu: „Sunt multe subtilități” # Ziar.md
Locuitorii întovărășirilor pomicole care vor să-și eficientizeze energetic locuințele nu sunt eligibili și nu vor putea beneficia de sprijin financiar în sesiunea Programului „Casa Verde”, care va fi lansată la mijlocul acestei luni.
12:50
Echipele S.A. „Drumuri” efectuează și astăzi lucrări de plombare a gropilor pe mai multe sectoare ale drumurilor naționale, pentru a îmbunătăți condițiile de circulație și a reduce riscurile
Acum 6 ore
11:50
Nu sunt înregistrate victime în rândul cetățenilor Republicii Moldova aflați în statele din Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor de securitate din regiune. Informația a fost comunicată de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care anunță c&
11:30
Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei în Ucraina: „Loviturile asupra orașelor și infrastructurii civile sunt crime de război” # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile lansate de Rusia asupra orașelor și infrastructurii civile din Ucraina în noaptea de 6 spre 7 martie. Într-un mesaj publicat pe platforma X, șefa statului a declarat că loviturile asupra zonelor locuite reprezint&
11:10
Război în Orientul Mijlociu, ziua VIII: Explozie în apropierea aeroportului din Dubai. Iranul și-a cerut scuze țărilor vecine # Ziar.md
O dronă iraniană ar fi lovit în apropierea terminalelor Aeroportului Internațional din Dubai, ceea ce a dus la suspendarea temporară a operațiunilor aeriene, potrivit autorităților locale și martorilor citați de presa internațională. Mai
10:20
FOTO/ Atac aerian de amploare în Ucraina: Rusia a lansat rachete și aproape 500 de drone. Sunt morți și răniți # Ziar.md
Rusia a lansat în noaptea de 6 spre 7 martie unul dintre cele mai ample atacuri aeriene din ultimele luni asupra Ucrainei. Potrivit autorităților ucrainene, Federația Rusă a lansat 29 de rachete și aproximativ 480 de drone, majoritatea de tip „Shahed&
Acum 8 ore
10:00
Bacul de la Molovata și-a reluat activitatea. Programul poate fi afectat însă de gheața de pe Nistru # Ziar.md
Feribotul de la Molovata și-a reluat activitatea, iar circulația se desfășoară din nou conform programului obișnuit. Anunțul a fost făcut de administrația întreprinderii de stat „Bacul Molovata”. Totuși, reprezentanț
09:30
Unde poți merge la târguri în Chișinău în acest weekend? Găsești produse locale, mărțișoare și cadouri de primăvară # Ziar.md
În acest weekend, pe 7 și 8 martie, în mai multe sectoare ale municipiului Chișinău vor avea loc târguri și iarmaroace cu produse autohtone. Evenimentele sunt organizate pentru a sprijini producătorii locali și pentru a oferi locuitorilor
Acum 12 ore
08:10
Vremea se menține stabilă în acest weekend în Republica Moldova. Potrivit prognozei, între 7-9 martie, presiunea atmosferică va fi înaltă, iar cerul va fi variabil, pe alocuri senin. Precipitații nu sunt așteptate, anunță Serviciul Hidrometeorologic
Acum 24 ore
21:20
Comisia Europeană a decis suspendarea regimului fără vize pentru cetățenii Georgiei care dețin pașapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale. Aceștia vor avea nevoie de viză pentru a intra în spațiul Schengen în
21:00
Energia electrică s-ar putea ieftini în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a propus tarife mai mici la lumină decât cele cerute anterior de furnizori. Astfel, pentru consumatorii Premier Energy prețul ar putea
18:20
Elevii din R. Moldova pot participa la un concurs dedicat comemorării războiului de pe Nistru, foametei și deportărilor # Ziar.md
Elevii claselor a IX-a – a XII-a din instituțiile de învățământ general și mediu de specialitate din R. Moldova sunt invitați să participe la concursul republican „Prin Memorie și Recunoștință spre
18:00
ANTA intensifică controalele în transportul rutier: peste 100 de sancțiuni aplicate într-o singură săptămână # Ziar.md
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului Național de Securitate Publică, au desfășurat în ultima săptămână controale ample în domeniul transportului rutier de
17:20
„Drepturile nu se negociază la telefon de pe plajă” - CNSM: Munca în orele și zilele libere se plătește dublu # Ziar.md
Orele suplimentare efectuate la locul de muncă trebuie remunerate conform legii și nu pot fi amânate sau „recuperate cândva”, fără respectarea prevederilor legale. Sindicatele atrag atenția că promisiunile informale ale angajatorilor nu pot înlocui obliga&
17:20
Ungaria acordă Ucrainei trei zile pentru a restabili tranzitul petrolului prin conducta Drujba # Ziar.md
Guvernul Ungariei a pus Ucrainei un ultimatum de trei zile pentru a relua tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba sau pentru a permite unui grup de inspectori să intre în țară și să efectueze o expertiză la substația Brodi din ora&
16:50
Reforma administrației publice locale, discutată aproape în toată țara. Peste 3.700 de persoane au participat la consultări # Ziar.md
Guvernul a organizat consultări publice în 29 de raioane ale Republicii Moldova și în municipiul Bălți, pentru a discuta viziunea reformei administrației publice locale. Discuțiile au avut loc în perioada 9 februarie - 6 martie 2026
16:20
Arta tradițională a prelucrării lemnului, una dintre cele mai frumoase expresii ale culturii populare din Republica Moldova, este celebrată printr-o nouă serie de mărci poștale lansată de Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”. Seria,
Ieri
16:00
Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă! Solicitați bonurile fiscale atunci când cumpărați cadouri de 8 martie # Ziar.md
În contextul Zilei Internaționale a Femeii, marcată pe 8 martie, atunci când cererea pentru flori și cadouri este în creștere, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) îndeamnă agenții economici să elibereze bonuri de casă, iar
15:20
Votat! Pe fundalul huiduielilor deputaților din opoziție, PAS a aprobat candidaturile celor doi membri ai Comisiei Vetting # Ziar.md
Parlamentul a aprobat numirea a doi noi membri în Comisia de Evaluare Externă a Integrității Etice și Financiare a procurorilor. Este vorba despre Bernard Lavigne și Herman von Hebel. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 53 de voturi
15:10
La un an de la aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), autoritățile financiare vorbesc despre una dintre cele mai importante transformări din sectorul bancar din ultimii ani. Potrivit Băncii Naționale a
15:10
Rețea internațională de escrocherii romantice, coordonată din Chișinău. Două persoane au fost reținute # Ziar.md
Oamenii legii au destructurat încă un centru de apel specializat în escrocherii pe internet, de această dată cu tentă „romantică”. În call-centrul situat în centrul Chișinăului activau 11 persoane care ar fi avut rol de
14:00
Lucrări de reparație pe mai multe drumuri naționale: intervenții pe sectoare intens circulate din țară # Ziar.md
Lucrările de plombare și reparații locale ale carosabilului continuă pe mai multe drumuri naționale din Republica Moldova, în special pe sectoarele intens circulate care au fost afectate în perioada sezonului rece. Intervențiile sunt realizate în zonele unde
13:30
În satul Pelinia din raionul Drochia a fost confirmat un focar de pestă porcină africană (PPA). Anunțul a fost făcut cu puțin timp în urmă de Primăria localității. Autoritățile locale
13:20
Ucraina anunță a doua rundă a schimbului de prizonieri: 300 de militari și doi civili s-au întors din captivitatea rusă # Ziar.md
Ucraina a anunțat o nouă etapă a schimbului de prizonieri cu Rusia. Astfel, 300 de militari ucraineni și doi civili au fost eliberați din captivitatea rusă, a anunțat președintele președintele Volodimir Zelenski pe pagina sa de
13:00
Caz grav la o grădiniță din Chișinău, educatoarea - acuzată că agresa copiii: „Am uitat să iau pastilele de valeriană” # Ziar.md
Un incident șocant a ieșit la iveală la Grădinița nr. 133 din Chișinău, unde mai mulți părinți susțin că o educatoare ar fi lovit și umilit copiii din
12:40
Constantinov s-ar afla în apartamentul unui prieten din Tiraspol, iar Lozovan și Nesterovschi - într-un loc „mai securizat” # Ziar.md
Inspectoratul General al Poliției (IGP) cunoaște locul exact în care se află Dmitri Constantinov, Irina Lozovan, Alexandr Nesterovschi și alți condamnați care s-ar ascunde de justiție în regiunea transnistreană. Totuși, oamenii legii de
12:40
Weekend cu prețuri mai mari la pompă. Motorina crește cu 63 de bani, iar benzina cu 21 de bani # Ziar.md
Carburanții continuă să se scumpească în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime pentru perioada 7-9 martie 2026. Astfel, benzina A95 va costa cel mult 24,54 lei
12:10
Trafic suspendat temporar pe o stradă din Chișinău. Primăria anunță lucrări de curățare a arborilor # Ziar.md
Traficul rutier va fi suspendat temporar pe o porțiune a străzii Academician Sergiu Rădăuțanu din municipiul Chișinău. Măsura va fi aplicată sâmbătă, 7 martie 2026, între orele
11:40
Produse cu pesticide peste limite: ce alimente au fost distruse, returnate sau retrase de pe piață # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a publicat raportul privind reziduurile de pesticide în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2025, evidențiind un grad ridicat de siguranță alimentară. Astfel, 91,7% din probele analizate s-au
11:00
Război în Orientul Mijlociu, ziua VII: Israelul anunță o nouă fază a operațiunii. Iranul spune că este pregătit pentru orice # Ziar.md
Conflictul din Orientul Mijlociu a intrat vineri, 6 martie, în ziua a șaptea. Israelul anunță că operațiunea împotriva Iranului intră într-o „nouă fază”. În același timp, Iranul spune că este pregă
10:50
Accidentul de la Boldurești: Procurorii contestă sentința lui Ion Andronache și cer pedeapsa maximă # Ziar.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) contestă sentința primei instanțe în cazul lui Ion Andronache, complicele fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină. Instituția a anunțat că procurorii solicită
10:10
Atenție, călători! Trafic intens la PTF Sculeni: ieșirea din R. Moldova se desfășoară cu întârzieri - motivul # Ziar.md
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova avertizează că la punctul de trecere a frontierei Sculeni se înregistrează un flux crescut de călători și mijloace de transport, iar timpii de așteptare pentru ieșirea din ț
10:00
Kazah dat în căutare internațională pentru escrocherie și fraude bancare, reținut la Chișinău # Ziar.md
Un bărbat din Kazahstan, dat în căutare internațională de Biroul Naţional Central Interpol Astana, a fost reținut ieri la Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), străinul în
09:40
Maia Sandu: Reforma justiției nu poate fi blocată din lipsa a 61 de voturi. Opoziția - foc și pară # Ziar.md
Reforma justiției nu poate fi oprită doar pentru că în Parlament nu există o majoritate calificată de 61 de voturi pentru anumite decizii corecte, afirmă președinta Maia Sandu. Declarațiile vin după ce Parlamentul a modificat legislaț
09:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial al principalelor valute pentru vineri, 6 martie 2026. Potrivit datelor instituției, moneda unică europeană se menține peste pragul de 20 de lei moldovenești. Astfel, un euro este cotat la 20,12
08:50
Vremea se menține stabilă vineri în Republica Moldova, fără precipitații și cu temperaturi relativ blânde pentru începutul lunii martie. Meteorologii prognozează cer variabil și valori termice care vor ajunge până la +11
5 martie 2026
21:40
Livrările de gaze naturale continuă în regiunea transnistreană, spune Moldovagaz. Krasnoselski: „Nu intrați în panică” # Ziar.md
Situația livrărilor de gaze naturale către regiunea transnistreană este monitorizată atent, în contextul riscurilor generate de tensiunile din Orientul Mijlociu. Șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, spune că plățile pentru gazele livrate se fac aproape zilnic, îns&
18:50
Facturile la gazele naturale din martie pot crea confuzii. Energocom explică de ce vor fi două tarife # Ziar.md
Primele facturi la gazele naturale calculate conform noului tarif reglementat vor fi emise la începutul lunii martie 2026 și vor reflecta consumul înregistrat în luna februarie. Anunțul a fost făcut de S.A. „Energocom”. Noul tarif la gazele naturale a
18:40
Ghioceii dispar din Codrii Orheiului. Inspectorii de mediu spun că florile ajung tot mai des la vânzare pe marginea drumului # Ziar.md
Inspectorii de mediu din Orhei spun că, în prezent, în Codrii Orheiului aproape că nu mai există poienițe întinse cu ghiocei, așa cum erau odinioară. În schimb, florile pot fi observate tot mai des pe acostamentul traseului na&
18:20
Raportul CNA, audiat în Parlament. Cu ce rezultate se laudă instituția și ce spun deputații # Ziar.md
Directorul Centrul Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, a prezentat în plenul Parlamentul Republicii Moldova raportul de activitate al instituției pentru anul 2025. Potrivit șefului CNA, anul trecut instituția și-a concentrat eforturile pe consolidarea luptei împotriva corup&
18:10
FOTO/ Kievul și Moscova au început un nou schimb de prizonieri. 200 de militari au fost deja eliberați # Ziar.md
Rusia și Ucraina au anunțat joi un nou schimb de prizonieri de război. Astăzi, 200 de militari au fost deja eliberați în prima etapă a acordului, încheiat în urma negocierilor recente desfășurate la Geneva.
18:10
Bălțenii ar putea achita mai mult pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă. Întreprinderea municipală „Apă – Canal Bălți” a depus astăzi o solicitare în acest sens la Agenția
17:50
Amenințările și agresiunile împotriva judecătorilor și procurorilor, pedepsite mai aspru prin lege - câți ani riscă făptașii # Ziar.md
Cetățenii care amenință sau agresează judecătorii și procurorii riscă acum sancțiuni penale mai dure. Parlamentul Republicii Moldova a votat în lectura a doua un proiect de lege menit să întărească protecț
17:30
Usatîi afirmă că doi ofițeri SIS sunt închiși în Rusia, Grosu roagă cetățenii să nu se informeze de la politicieni # Ziar.md
Doi tineri ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) s-ar afla de zece luni în penitenciarul Lefortovo din Moscova, după ce datele lor personale ar fi fost „vândute” serviciilor speciale rusești. Informația a fost
16:50
Atenție la apeluri frauduloase în numele CNAS: cetățenii sunt îndemnați să nu ofere date personale # Ziar.md
Casa Națională de Asigurări Sociale avertizează cetățenii despre apariția unor cazuri de fraudă în care persoane necunoscute telefonează beneficiarii de pensii și se prezintă în mod fals drept angajați ai institu&
16:40
Scandal la Primăria Chișinău: consilierii PAS și MAN nu au putut împărți sala de ședințe. A fost chemată poliția # Ziar.md
Un schimb tensionat de replici a avut loc în dimineața zilei de 5 martie, la Primăria Chișinău, unde prezentarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă s-a transformat într-un conflict între consilierii PAS și cei ai MAN. Disputa
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Economia Republicii Moldova a reușit să depășească șocul puternic din 2022, provocat de războiul din Ucraina, de criza energetică și de inflația ridicată din regiune, iar în prezent se află din nou pe
15:50
VIDEO/ Descinderile din cluburi și consumul de droguri în rândul tinerilor, analizate într-o nouă ediție „Ziar.md explică” # Ziar.md
O nouă ediție a proiectului video „Ziar.md explică: Scurt și clar despre…”, realizată și prezentată de jurnalistul Octav Tarlapan, abordează unul dintre cele mai discutate subiecte din ultimele săptămâni - consumul
