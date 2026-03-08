Strada Meșterul Manole a fost redeschisă pentru circulație
Primăria Municipiului Chișinău, 8 martie 2026 01:50
Primăria Chișinău informează că de ast...
• • •
Alte ştiri de Primăria Municipiului Chișinău
Acum o oră
01:50
Primăria Chișinău informează că de ast...
Acum 2 ore
00:50
Mesajul Primarului General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii # Primăria Municipiului Chișinău
Dragi femei, să primiți flori nu doar de 8 Martie, ...
Acum 12 ore
16:30
Continuă intervenția pentru remedierea situațiilor de avariere de pe carosabil # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informează că și pe parcursul zil...
16:20
Conferința „Chișinău 2040 – Direcții strategice, provocări și oportunități în contextul elaborării Planului Urbanistic General (PUG)” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează...
Ieri
11:40
Lucrările de reparație a infrastructurii rutiere din Chișinău (06.03.2026) # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informează că vineri, 6 marti...
10:10
Seniorii din capitală sunt invitați la dansuri în weekend, pe 07 și 08 martie 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii ...
10:00
Suspendarea traficului rutier pe str. Academician S. Rădăuțanu, tronsonul cuprins între străzile Studenților și Gherman Pântea # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că sâ...
09:30
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 07-08 martie 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Modificarea, cu titlu provizoriu, a itinerarului rutei de autobuz nr. 14 „str. V. Alecsandri – or. Codru (str. Schinoasa Deal)” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că î...
16:10
Semnarea unui acord de grant cu Ambasada Japoniei în Republica Moldova, în cadrul Programului „Kusanone” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău a semnat un acor...
11:30
Blocarea prezentării publice a Planului de Mobilitate Urbană de către consilierii PAS din CMC # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău condam...
11:20
Redeschiderea pentru circulația rutieră a porțiunii din strada șos. Muncești, între str. Grădina Botanică și str. Băcioii Noi # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că, încep&ac...
11:20
Lucrări de reabilitare a carosabilului prevăzute pentru joi, 05 martie 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe...
09:50
08:50
Primăria Chișinău informează că șos. Muncești a fost rede...
4 martie 2026
14:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 0...
11:20
SUSTAIN-2: un nou pas în promovarea turismului sustenabil, orientat spre sectorul F&B # Primăria Municipiului Chișinău
În perioada 26-27 februarie 2026, a avut loc ședința de lansare a ...
11:10
Lucrări de reparație a infrastructurii rutiere din Chișinău (04.03.2026) # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informea...
10:10
Expoziție de fotografie documentară „Eugen Doga – destin în muzică” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că vi...
09:40
Prezentarea programului „Organizarea claselor/grupelor cu program prelungit în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău” # Primăria Municipiului Chișinău
Prezentarea programului „Organizarea claselor/grupelor cu program prelungit în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău”...
3 martie 2026
17:20
15:20
Desfășurarea crosului caritabil „Alerg pentru Mama” în municipiul Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează ...
14:40
Continuarea lucrărilor de reabilitare a carosabilului pe străzile din capitală # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că la această oră co...
10:00
Evoluția lucrărilor la Stația de transfer cu linie de sortare a deșeurilor # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că ...
10:00
Prezentarea proiectelor investiționale privind dezvoltarea și extinderea rețelei educaționale din municipiul Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
RAPORT_Extinderea_și_modernizarea_infrastructuri_educaționale_1 by Primăria Chișinău Primarul General, Ion Ceban, a declarat că Primăria Chișinău depune eforturi considerabile în ultimii ani pentru a construi, extinde și crea clase și grupe noi, atât în Capitală, cât și în suburbii, având în vedere că sistemul educațional municipal are o creștere anuală de 3.000 de copii, care solicită locuri după clasele a V-a și a IX-a. Eforturile constante ale municipalității, de extindere și modernizare a...
10:00
Intervenția serviciilor municipale pentru remedierea defecțiunilor de pe carasobil (03.03.2026) # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informeaz...
2 martie 2026
16:50
Serviciile municipale de profil sunt mobilizate la intervenția pe mai multe sectoare de drumuri # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informea...
16:20
Apel repetat pentru propunerea candidaților în Comisia consultativă pentru domeniul locuințelor # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău invită organizațiile necomerciale și a...
14:10
Concurs pentru elevi „Patrimoniul din cartier, surprins prin obiectivul gadgetului tău - 2026” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău, în parten...
11:30
Continuarea lucrărilor de reparație a străzilor cu 30 de echipe specializate și sute de muncitori # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe...
10:00
Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Municipal Chișinău pe 12 martie 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Joi, 12 martie 2026, ora 10:00, se convoacă ședința ordinară a Consi...
09:20
Conducerea Primăriei Chișinău participă la acțiunile consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței, pentru comemorarea celor căzuți în luptele de pe Nistru # Primăria Municipiului Chișinău
Astăzi, 2 martie, curent, de Ziua Memoriei și Recunoștinței, Primarul General al capitalei, Ion Ceban, împreună cu viceprimarii capitalei și reprezentanții subdiviziunilor municipale au depus flori la monumentul Domnitorului „Ștefan ce Mare și Sfânt” și „Maica Îndurerată” de la Complexul Memorial „Eternitate”, în memoria combatnaților căzuți în războiul de pe Nistru în anul 1992. Evenimentul are loc în contextul marcării a 34 de ani de la declanșarea conflictului armat de la Nistru pentru apărar...
09:00
Ordinea de zi a ședinței din 02 martie 2026:...
1 martie 2026
17:00
În semn de recunoști...
15:10
Primăria Municipiului Chișinău informează că î...
28 februarie 2026
16:50
Primăria Municipiului Chișinău informează că m&aci...
16:40
Primăria Municipiului Chișinău informează că sâmbătă și du...
27 februarie 2026
17:40
Parcul Urban de Autobuze informează că, în perioada 28.0...
17:40
Intervențiile la remedierea defecțiunilor din carosabil vor continua și în zilele de odihnă # Primăria Municipiului Chișinău
În acest context, Primăria Chișinău &icir...
17:00
Continuă intervenția pentru remedierea situațiilor de avariere de pe carosabil # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informează că de la primele o...
11:40
Se modifică temporar itinerarul rutei suburbane de autobuz nr. 18 „str. Ismail – sat. Revaca” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chi...
11:10
Seniorii din capitală sunt invitați la dansuri în weekend, pe 28 februarie și 1 martie 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii ...
10:10
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 28 februarie – 1 martie 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
26 februarie 2026
17:10
16:50
Drumarii vor interveni masiv pe șos. Muncești în zilele următoare pentru lichidarea situațiilor de avariere # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe...
16:20
Mobilizarea echipelor de muncitori pentru executarea lucrărilor de frezare și plombare a porțiunilor deteriorate de carosabil # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că la...
12:10
Serviciile municipale au mobilizat sute de muncitori pentru intervenția de pe străzile capitalei # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informează că, astă...
12:00
Parcările de captură de la intrările în Chișinău vor fi realizate etapizat, începând cu anul curent # Primăria Municipiului Chișinău
Parcările de captură la intrările în Chișinău vor fi re...
09:50
Prezentarea proiectelor pentru parcările de captură de la intrările în orașul Chişinău # Primăria Municipiului Chișinău
Parcările de captură la intrările în Chișinău vor fi realizate pe etape, începând cu anul curent. Un anunț în acest sens a fost făcut de Primarul General, Ion Ceban, la prezentarea proiectelor privind parcările de captură. Edilul a informat că primele proiecte, pentru care sunt pregătite locațiile și documentațiile necesare, vor fi amplasate la intrările în oraș: Sectorul Ciocana, strada Vadul lui Vodă – N. Milescu Spătaru – 525 de locuri de parcare; Strada Codrilor, sectorul Buiucani – 250 de l...
08:50
Lucrările de reabilitare a părții carosabile continuă în ritm susținut # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că se...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.