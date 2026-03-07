Continuă intervenția pentru remedierea situațiilor de avariere de pe carosabil

09:50

Parcările de captură la intrările în Chișinău vor fi realizate pe etape, începând cu anul curent. Un anunț în acest sens a fost făcut de Primarul General, Ion Ceban, la prezentarea proiectelor privind parcările de captură. Edilul a informat că primele proiecte, pentru care sunt pregătite locațiile și documentațiile necesare, vor fi amplasate la intrările în oraș: Sectorul Ciocana, strada Vadul lui Vodă – N. Milescu Spătaru – 525 de locuri de parcare; Strada Codrilor, sectorul Buiucani – 250 de l...