Cursul valutar pentru astăzi, 6 martie - cât valorează principatele monede
Ziar.md, 6 martie 2026 09:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial al principalelor valute pentru vineri, 6 martie 2026. Potrivit datelor instituției, moneda unică europeană se menține peste pragul de 20 de lei moldovenești. Astfel, un euro este cotat la 20,12
• • •
Alte ştiri de Ziar.md
Acum 30 minute
09:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial al principalelor valute pentru vineri, 6 martie 2026. Potrivit datelor instituției, moneda unică europeană se menține peste pragul de 20 de lei moldovenești. Astfel, un euro este cotat la 20,12
Acum o oră
08:50
Vremea se menține stabilă vineri în Republica Moldova, fără precipitații și cu temperaturi relativ blânde pentru începutul lunii martie. Meteorologii prognozează cer variabil și valori termice care vor ajunge până la +11
Acum 12 ore
21:40
Livrările de gaze naturale continuă în regiunea transnistreană, spune Moldovagaz. Krasnoselski: „Nu intrați în panică” # Ziar.md
Situația livrărilor de gaze naturale către regiunea transnistreană este monitorizată atent, în contextul riscurilor generate de tensiunile din Orientul Mijlociu. Șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, spune că plățile pentru gazele livrate se fac aproape zilnic, îns&
Acum 24 ore
18:50
Facturile la gazele naturale din martie pot crea confuzii. Energocom explică de ce vor fi două tarife # Ziar.md
Primele facturi la gazele naturale calculate conform noului tarif reglementat vor fi emise la începutul lunii martie 2026 și vor reflecta consumul înregistrat în luna februarie. Anunțul a fost făcut de S.A. „Energocom”. Noul tarif la gazele naturale a
18:40
Ghioceii dispar din Codrii Orheiului. Inspectorii de mediu spun că florile ajung tot mai des la vânzare pe marginea drumului # Ziar.md
Inspectorii de mediu din Orhei spun că, în prezent, în Codrii Orheiului aproape că nu mai există poienițe întinse cu ghiocei, așa cum erau odinioară. În schimb, florile pot fi observate tot mai des pe acostamentul traseului na&
18:20
Raportul CNA, audiat în Parlament. Cu ce rezultate se laudă instituția și ce spun deputații # Ziar.md
Directorul Centrul Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, a prezentat în plenul Parlamentul Republicii Moldova raportul de activitate al instituției pentru anul 2025. Potrivit șefului CNA, anul trecut instituția și-a concentrat eforturile pe consolidarea luptei împotriva corup&
18:10
FOTO/ Kievul și Moscova au început un nou schimb de prizonieri. 200 de militari au fost deja eliberați # Ziar.md
Rusia și Ucraina au anunțat joi un nou schimb de prizonieri de război. Astăzi, 200 de militari au fost deja eliberați în prima etapă a acordului, încheiat în urma negocierilor recente desfășurate la Geneva.
18:10
Bălțenii ar putea achita mai mult pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă. Întreprinderea municipală „Apă – Canal Bălți” a depus astăzi o solicitare în acest sens la Agenția
17:50
Amenințările și agresiunile împotriva judecătorilor și procurorilor, pedepsite mai aspru prin lege - câți ani riscă făptașii # Ziar.md
Cetățenii care amenință sau agresează judecătorii și procurorii riscă acum sancțiuni penale mai dure. Parlamentul Republicii Moldova a votat în lectura a doua un proiect de lege menit să întărească protecț
17:30
Usatîi afirmă că doi ofițeri SIS sunt închiși în Rusia, Grosu roagă cetățenii să nu se informeze de la politicieni # Ziar.md
Doi tineri ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) s-ar afla de zece luni în penitenciarul Lefortovo din Moscova, după ce datele lor personale ar fi fost „vândute” serviciilor speciale rusești. Informația a fost
16:50
Atenție la apeluri frauduloase în numele CNAS: cetățenii sunt îndemnați să nu ofere date personale # Ziar.md
Casa Națională de Asigurări Sociale avertizează cetățenii despre apariția unor cazuri de fraudă în care persoane necunoscute telefonează beneficiarii de pensii și se prezintă în mod fals drept angajați ai institu&
16:40
Scandal la Primăria Chișinău: consilierii PAS și MAN nu au putut împărți sala de ședințe. A fost chemată poliția # Ziar.md
Un schimb tensionat de replici a avut loc în dimineața zilei de 5 martie, la Primăria Chișinău, unde prezentarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă s-a transformat într-un conflict între consilierii PAS și cei ai MAN. Disputa
16:10
Economia Republicii Moldova a reușit să depășească șocul puternic din 2022, provocat de războiul din Ucraina, de criza energetică și de inflația ridicată din regiune, iar în prezent se află din nou pe
15:50
VIDEO/ Descinderile din cluburi și consumul de droguri în rândul tinerilor, analizate într-o nouă ediție „Ziar.md explică” # Ziar.md
O nouă ediție a proiectului video „Ziar.md explică: Scurt și clar despre…”, realizată și prezentată de jurnalistul Octav Tarlapan, abordează unul dintre cele mai discutate subiecte din ultimele săptămâni - consumul
15:30
FOTO/VIDEO Aproape 19 tone de rodii, distruse din cauza concentrației ridicate de Imazalil # Ziar.md
La intrarea în R. Moldova a fost depistat un lot de rodii neconforme. Potrivit, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), cele 18.900 de kilograme de fructe conțineau o concentrație ridicată de Imazalil - un pesticid utilizat pe
14:40
Aproape 79% din consumul intern de energie electrică al Republicii Moldova era acoperit astăzi, la ora 12:00, din surse regenerabile. Potrivit datelor sistemului energetic, la acea oră consumul total era de 367,4 MW, iar producția de energie din surse regenerabile a ajuns
14:10
VIDEO/ Drone iraniene au lovit aeroportul din Nakhchivan, în Azerbaidjan. Doi civili au fost răniți # Ziar.md
Două drone lansate din Iran au lovit joi regiunea Nakhchivan, o zonă a Azerbaidjanului situată între Iran și Turcia. Una dintre drone a lovit clădirea terminalului aeroportului, iar cealaltă a căzut în apropierea unei școli din satul Shakarabad,
13:40
Șoseaua Muncești a fost redeschisă traficului după lucrări temporare de reparație, anunță Primăria # Ziar.md
Șoseaua Muncești din municipiul Chișinău a fost redeschisă în această dimineață pentru circulația rutieră. Primăria capitalei anunță că au fost finalizate lucrările de remediere a defecțiunilor
13:40
Arest sau muncă în folosul comunității: Părinții care nu plătesc pensia alimentară ar putea fi sancționați mai dur # Ziar.md
Părinții care se eschivează de la plata pensiei de întreţinere pentru copiii minori ar putea primi până la 15 zile de arest sau să fie obligați să presteze până la 60
13:30
Vineri, 6 martie 2026, șoferii din Republica Moldova vor plăti mai mult pentru carburanți. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri maxime de comercializare cu amănuntul. Motorina î
13:20
Igor Grosu avertizează ANRE și Consiliul Concurenței: „Cineva încearcă să facă un bănuț” din scumpirea carburanților # Ziar.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și Consiliului Concurenței să monitorizeze strict prețurile la carburanți, în contextul creșterii acestora și al stă
12:10
Avocatul Poporului solicită restricții urgente pentru produsele pirotehnice. Nouă zile - 11 răniți # Ziar.md
În doar nouă zile, între 25 decembrie 2025 și 3 ianuarie 2026, 11 persoane au fost victime ale utilizării articolelor pirotehnice, dintre care 10 au necesitat spitalizare. Aproximativ jumătate dintre acestea au fost copii, inclusiv un copil de 2 ani. Leziunile raportate
12:00
O rețea de benzinării din R. Moldova și-a sistat temporar activitatea: „Nu putem să vindem cu un asemenea minus” # Ziar.md
Rețeaua de benzinării TLX și-a sistat ieri activitatea pentru o perioadă nedefinită, după ce și-a epuizat toate stocurile de carburanți. Reprezentanții companiei au anunțat că a recepționat un lot nou de motorin&
11:40
MAE: Doi moldoveni au părăsit Israelul, iar 82 au revenit acasă din Dubai, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu # Ziar.md
Doi cetățeni ai Republicii Moldova au reușit să părăsească Statul Israel, iar alți 82 de moldoveni au ajuns în siguranță la Chișinău cu o cursă aeriană pe ruta
11:00
Conflictul din Orientul Mijlociu pune pe pauză negocierile Ucraina-Rusia-SUA și ar putea afecta sprijinul militar # Ziar.md
Războiul din Orientul Mijlociu ar putea avea consecințe asupra sprijinului militar oferit Ucrainei, în special în domeniul apărării antiaeriene. Între timp, Kievul continuă contactele zilnice cu Statele Unite și este pregătit să reia dialogul
11:00
Echipele S.A. „Drumuri” continuă astăzi lucrările de reparație de urgență pe sectoarele de drum afectate de degradările apărute după sezonul rece. Din cauza iernii și a temperaturilor fluctuante, mai multe porț
10:50
Consumul de droguri în școli: Ce date are Poliția și cum comentează șefa MAI testarea elevilor # Ziar.md
Poliția nu are înregistrate sesizări sau cazuri precum că pe teritoriul instituțiilor de învățământ din R. Moldova s-ar consuma droguri. Precizările au fost făcute de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, care
10:30
Israelul lansează noi bombardamente la Teheran, iar Iranul răspunde cu rachete în ziua a șasea a războiului # Ziar.md
Războiul din Orientul Mijlociu continuă pentru a șasea zi, cu noi atacuri și schimburi de amenințări între Israel, Statele Unite și Iran. În cursul dimineții de joi, mai multe explozii au fost raportate în Teheran ș
10:20
DOC/ Starea de alertă în sectorul energetic, în vigoare: exportul și reexportul de produse energetice, limitat de astăzi # Ziar.md
De astăzi, 5 martie, sectorul energetic al țării intră în stare de alertă pentru 60 de zile. Hotărârea Guvernului a fost publicată în Monitorul Oficial. Măsura a fost luată la propunerea Centrului Naț
Ieri
09:00
Restricții temporare de traversare a frontierei moldo-ucrainene. Lucrări tehnice la punctul de trecere Dolinskoe # Ziar.md
Traversarea frontierei prin punctul de trecere Cimișchioi va fi temporar restricționată astăzi, 5 martie, din cauza unor lucrări planificate de mentenanță la sistemele informaționale ale Ucrainei. Potrivit autorităților de control, lucrările vor
08:40
Cursul valutar pentru 5 martie 2026: Leul moldovenesc se apreciază ușor față de euro și dolar # Ziar.md
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial al principalelor valute pentru joi, 5 martie 2026. Potrivit datelor instituției, euro și dolarul american continuă să fie cele mai tranzacționate valute pe piața valutară din Republica Moldova. Astfel,
08:20
Astăzi, 5 martie, vremea în Republica Moldova se anunță în general stabilă, cu cer predominant senin și fără precipitații. Potrivit prognozelor meteorologilor, temperaturile vor crește față de zilele precedente, iar pe parcursul zilei
4 martie 2026
20:10
R. Moldova și Ucraina au convenit asupra măsurilor de reluare a exporturilor de carne de pasăre # Ziar.md
Reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) și ai Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorilor au organizat o întâlnire de lucru, al cărei subiect principal
18:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că stocurile de produse petroliere existente pe teritoriul R. Moldova sunt suficiente și că în prezent nu există factori de risc sistemic pentru consumatori. Precizările
18:20
Aproximativ 600 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a s-au înscris în campania educațională „Matematica de la egal la egal” și vor oferi sprijin colegilor din clasa a IX-a în pregătirea pentru examenul de absolvire a
18:00
Toate centralele termice din Tiraspol au fost deconectate, măsura fiind extinsă la nivelul întregii regiuni transnistrene. Dispeceratul companiei „Tiraspolteploenergo” a confirmat informația pentru МОСТ. Astfel, locuitorii din stânga Nistrului au rămas fără
17:10
Lucrări de reparație pe strada Meșterul Manole din capitală. Timp de trei zile se vor aplica restricții de circulație # Ziar.md
Începând cu ziua de mâine, 5 martie, traficul rutier pe strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana al capitalei va fi temporar sistat. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor
17:00
Moldovagaz, responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene încă trei luni # Ziar.md
SA „Moldovagaz” va asigura aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene și în perioada 1 aprilie – 30 iunie curent. Decizia a fost adoptată pe 4 martie de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE)
16:10
Apărarea NATO a doborât o rachetă lansată din Iran, care se îndrepta spre Turcia. Ankara: „Ne rezervăm dreptul de a răspunde” # Ziar.md
Apărarea aeriană a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a doborât deasupra Turciei o rachetă balistică lansată din Iran. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării de la Ankara, care a
15:00
Regimul juridic al Portului Internațional Liber Giurgiulești urmează să fie modificat. Igor Dodon a criticat decizia # Ziar.md
Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) urmează să fie declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Totodată, PILG va putea funcționa fără întreruperi și după anul 2030, când expiră perioada prev&
14:40
FOTO/ Locuitorii din Sălcuța vor circula pe un drum nou, în care s-au investit peste 163 de milioane de lei # Ziar.md
Locuitorii din Sălcuța și toți cei care tranzitează sud-estul țării pot circula, de acum înainte, pe un drum mai sigur, după reabilitarea a circa șapte kilometri. Tronsonul dispune de două benzi de circulație, fiecare
13:50
ANRE retrage statutul pentru 13 mici producători de energie regenerabilă și transferă peste 11,5 milioane lei la buget # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis retragerea statutului de producător eligibil mic pentru 13 titulari care nu au respectat obligațiile prevăzute de cadrul normativ în vigoare. Decizia a fost aprobată în
13:40
Executivul a aprobat Programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026-2028. Principalele prevederi # Ziar.md
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Programul național privind învățarea limbii române pentru perioada 2026-2028. Documentul prevede extinderea oportunităților pentru reprezentanții minorităților naționale, refugiați, persoanele
13:40
Guvernul menține sprijinul de 70% pentru primele de asigurare agricolă: ce înseamnă pentru fermieri # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova a decis să continue măsura prin care acoperă 70% din costul primelor de asigurare agricolă pentru fermieri. Hotărârea, aprobată astăzi de Cabinetul de miniștri, se va aplica pentru anul 2026 și este
13:30
Carburanții continuă să se scumpească. Motorina crește cu 56 de bani, iar benzina cu 20 de bani # Ziar.md
Carburanții se scumpesc din nou în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri maxime de referință care vor fi aplicate în ziua de mâine, 5
13:00
Fermierii reclamă lipsa motorinei înainte de lucrările de primăvară. Slusari cere verificări pe piața petrolieră # Ziar.md
Mai mulți fermieri din Republica Moldova se plâng că întâmpină dificultăți în procurarea motorinei chiar în perioada în care se pregătesc lucrările agricole de primăvară. Fostul deputat ș
12:30
R. Moldova demarează procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale CSI # Ziar.md
Țara noastră începe procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente (CSI). Membrii Comisiei parlamentare pentru politică externă au aprobat avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a protocolului la acest Acord, precum ș
12:30
Chișinăul respinge existența unui embargo pentru vinurile moldovenești în Ucraina: „Căutăm soluții pentru a debloca situația” # Ziar.md
Autoritățile de la Chișinău dau asigurări că, în acest moment, nu există un embargo oficial asupra vinurilor din Republica Moldova pe piața ucraineană, iar eventualele discuții despre introducerea unui regim de licenț
12:10
Guvernul Republicii Moldova a transmis Parlamentului un aviz oficial prin care nu susține proiectul de lege nr. 6, inițiativă legislativă care propunea modificări la Legea cetățeniei și la Legea actelor de identitate. Documentul, depus la sfâ
12:00
Trump a amenințat că va opri comerțul cu Spania după refuzul privind utilizarea bazelor militare. Reacția Madridului # Ziar.md
Președintele american Donald Trump a amenințat că va opri orice comerț cu Spania, după ce guvernul de la Madrid a refuzat să ofere SUA dreptul de a utiliza bazele militare spaniole în contextul operațiunii din Iran. Liderul de la
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.