Republica Moldova marchează un an de la aderarea la SEPA: comisioane mai mici și economii de milioane de euro
Moldpres, 6 martie 2026 10:40
Republica Moldova marchează un an de la aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), timp în care sistemul național de plăți a înregistrat schimbări semnificative, cu impact direct asupra cetățenilor, mediului de afaceri și relațiilor economice ex...
Acum 5 minute
11:00
Peste 14 mii de persoane și-au îmbunătățit vederea în anul 2025, după ce au beneficiat de intervenții chirurgicale pentru tratarea cataractei, acoperite din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală. Numărul pacienților este în creșter...
11:00
Peste 90% dintre produsele alimentare analizate în 2025 sunt conforme. ANSA a publicat raportul privind reziduurile de pesticide # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a publicat Raportul anual privind monitorizarea reziduurilor de pesticide în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2025, document care arată că majoritatea alimentelor analizate respectă limitele l...
Acum 15 minute
10:50
Celula de Criză a MAE: Zborurile din aeroporturile Dubai, Abu Dhabi și Sharjah sunt operate în regim limitat, prin coridoare aeriene sigure # Moldpres
Zborurile din aeroporturile Dubai, Abu Dhabi și Sharjah sunt operate în regim limitat, prin coridoare aeriene sigure. Ambasada Republicii Moldova la Abu Dhabi continuă să acorde sprijin consular cetățenilor afectați de perturbările transportului aerian, informează M...
10:50
DOC // Modificările la Codul Educației, publicate în Monitorul Oficial: consolidarea rețelei școlare și sprijin pentru tinerii profesori # Moldpres
Modificările operate la Codul Educației au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare. Acestea vizează, în special, consolidarea rețelei școlare, măsuri de susținere a tinerilor specialiști, asigurarea unor programe de studiere ...
Acum 30 minute
10:40
Republica Moldova marchează un an de la aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), timp în care sistemul național de plăți a înregistrat schimbări semnificative, cu impact direct asupra cetățenilor, mediului de afaceri și relațiilor economice ex...
10:40
Trafic în creștere la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău: peste 360 mii de pasageri în februarie 2026 # Moldpres
Traficul aerian la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a continuat să crească în luna februarie 2026, confirmând interesul constant al pasagerilor pentru zborurile operate din și spre capitala Republicii Moldova. Datele statistice publicat...
Acum o oră
10:30
Mărțișor 2026 // Agenda festivalului, vineri, 6 martie: Recitaluri, concerte și spectacole în mai multe localități din țară # Moldpres
Festivalul Internațional de Muzică Festivalul de Muzică Mărțișor 2026 continuă pe 6 martie cu o serie de concerte și spectacole organizate atât în capitală, cât și în mai multe localități din țară, reunind artiști îndrăgiți și ansam...
10:20
Legume moldovenești pe tot parcursul anului: cooperarea cu Țările de Jos vizează independența alimentară a Republicii Moldova # Moldpres
Memorandumul semnat la începutul acestui an între Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos în domeniul agriculturii inteligente climatic a intrat oficial în etapa de execuție. La Chişinău a fost constituit grupul de lucru responsabil de coordonare...
10:20
Tentative de corupere la posturile Sculeni și Leușeni. Cazurile au fost denunțate de polițiștii de frontieră # Moldpres
Polițiștii de frontieră de la punctele de trecere Leușeni și Sculeni au denunțat cinci acte de corupere. Tentativele au avut loc pe parcursul acestei săptămâni, comunică MOLDPRES.Primul caz a fost înregistrat în postul Sculeni, pe sensul de intrare ...
10:10
Primul monument dedicat eroilor moldoveni, căzuți în toate războaiele, inaugurat în Ungaria # Moldpres
Un monument dedicat eroilor originari de pe teritoriul actual al Republicii Moldova, căzuți în toate războaiele, a fost inaugurat în orașul Miskolc din Ungaria. Monumentul este prima operă comemorativă de război ridicată peste hotarele țării în memoria...
10:10
Șefa statului Maia Sandu: „Nu putem opri reforma justiției pentru că nu avem 61 de voturi” # Moldpres
Reforma justiției nu poate fi oprită din cauza că în Parlament nu sunt identificate 61 de voturi pentru a numi un nou membru în Comisia de evaluare a procurorilor. Opinia a fost exprimată de șefa statului, Maia Sandu, care a argumentat necesitatea de a reduce num...
Acum 2 ore
09:50
Ministerul Agriculturii avertizează petroliștii asupra speculei cu motorină în pragul lucrărilor de primăvară: „Cerem responsabilitate și corectitudine în raport cu fermierii” # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) vine cu un avertisment către operatorii de pe piața produselor petroliere, solicitând responsabilitate și corectitudine în raport cu fermierii aflați în plină campanie agricolă de primăvară. Î...
09:50
Uniunea Europeană va discuta opţiuni pe termen scurt pentru reducerea preţurilor la energie în următorii ani, înainte ca tranziţia verde să ajute la scăderea preţurilor la energie, transmite Bloomberg, preluată de AGERPRES și MOLDPRES.Creșterea prețuri...
09:40
Radiografia poluării în Moldova: specialiștii de mediu învață să măsoare amprenta de carbon a economiei # Moldpres
Una dintre cele mai mari provocări în drumul Republicii Moldova către o economie neutră din punct de vedere climatic rămâne lipsa unei infrastructuri administrative pregătite pentru monitorizarea riguroasă a poluării. În acest context, Ministerul Mediului...
09:40
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat vineri în a șaptea zi, după ce Israelul a anunțat o 'nouă fază' în conflictul său împotriva Iranului, în paralel cu noi lovituri vizând gruparea șiită Hezbollah din Liban, potrivit France Press...
09:40
Serviciul Vamal anunță trafic sporit de călători și mijloace de transport în postul de trecere Sculeni. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova, comunică MOLDPRES.Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului ...
Acum 4 ore
08:50
Forțele armate ale Statelor Unite au scufundat peste 30 de nave iraniene și au lovit aproape 200 de ținte pe teritoriul Iranului în ultimele trei zile, a declarat comandantul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), amiralul Bradley Cooper, în cadrul unui briefing...
08:40
Legea ce prevede fortificarea securității judecătorilor și procurorilor a fost publicată în Monitorul Oficial # Moldpres
Decretul de promulgare semnat de președintele Maia Sandu și Legea nr. 26 din 5 martie 2026 pentru modificarea unor acte normative (fortificarea securității judecătorilor și procurorilor) au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare, comunică ...
08:40
Un moment dedicat prieteniei și cooperării dintre state a avut loc la Chișinău, unde Ambasada Republicii Bulgaria a organizat o recepție oficială cu ocazia Zilei Naționale a Bulgariei. Evenimentul a marcat 148 de ani de la eliberarea Bulgariei de sub dominația Imperiului ...
08:40
Moneda unică europeană se ieftinește astăzi cu patru bani și are un preț de 20 de lei și 12 bani, transmite MOLDPRES. Dolarul american își menține valoarea de 17 lei și 33 de bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Leul rom&ac...
Acum 24 ore
22:00
Vicepremierul Vladimir Bolea, vizită la Bruxelles: modernizarea căilor ferate și cooperarea cu UE în domeniul transporturilor, discuatate cu oficialii europeni # Moldpres
Modernizarea sectorului feroviar din Republic of Moldova și alinierea acestuia la standardele europene se află în centrul discuțiilor purtate la Bruxelles de viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Oficialul se află &...
21:50
Agenda Parlamentului Republicii Moldova: 08:30, b. 915 – ședința Comisiei pentru economie, buget și finanțe; 08:30, b. 302G – ședința Comisiei juridice, pentru numiri și imunități; 09:00 – ședința Comisiei parlamentar...
21:50
Șefa statului avertizează asupra efectelor situației din Orientul Mijlociu asupra aprovizionării cu resurse energetice # Moldpres
Republica Moldova este dependentă de importurile de produse petroliere, iar dacă războiul din Orientul Mijlociu va dura o perioadă mai îndelungată de timp atunci acest lucru va avea o influență directă asupra prețurilor la resursele energetice, a afirmat președint...
21:20
Președinta Maia Sandu: „Lumea de astăzi se schimbă foarte tare și trebuie să întreprindem măsurile necesare pentru ca să ne protejăm” # Moldpres
Evoluțiile de la nivel mondial și situația din Orientul Mijlociu demonstrează că lumea de astăzi și cea de mâine se schimbă rapid și intrăm într-o zonă complicată. În aceste condiții, Republica Moldova trebuie să întreprindă măsurile necesa...
18:50
Primele facturi calculate conform tarifului micșorat la gazele naturale vor fi emise la începutul lunii martie 2026. Acestea vor reflecta consumul de gaze naturale înregistrat pe parcursul lunii februarie, transmite MOLDPRES.Energocom a explicat astăzi modul de ...
18:20
Parlamentul facilitează exercitarea dreptului la cetățenie: trei inițiative votate în prima lectură de deputați # Moldpres
Parlamentul a votat în prima lectură trei inițiative legislative care oferă soluții normative pentru facilitarea exercitării dreptului la cetățenie. Propunerile au drept scop eliminarea unor dificultăți administrative apărute în practica aplicării legislaț...
18:00
Campania „Învață în Moldova” // Absolvenții de liceu descoperă oportunitățile oferite de universitățile din țară # Moldpres
Circa 5 mii de liceeni din Chișinău și Bălți au vizitat universitățile din țară pentru a descoperi oportunitățile oferite de acestea și programele de studii pe care le-ar putea urma după absolvire. Vizitele au loc în cadrul campaniei naționale de promovare a s...
17:30
Asistența juridică garantată de stat, solicitată mai des: peste 65 de mii de cazuri în 2025 # Moldpres
Numărul persoanelor care au beneficiat de asistență juridică garantată de stat a crescut în anul 2025, fiind înregistrate 65 069 de cazuri, cu 4 540 mai multe decât în anul precedent. Datele au fost prezentate în plenul Legislativului de Lilian ...
17:20
CNAS atenționează cetățenii despre tentative de fraudă ce implică date cu caracter personal # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) atenționează beneficiarii plăților sociale despre tentative de fraudă ce implică date cu caracter personal. Instituția semnalează cazuri în care persoane necunoscute au telefonat beneficiarii de pensii și s-au prezentat...
16:50
16:50
Expoziția MOLDAGROTECH SPRING 2026, organizată la Moldexpo: tehnică agricolă de ultimă generație și soluții inteligente pentru agricultură # Moldpres
Expoziția internațională specializată de mașini, echipamente și tehnologii pentru sectorul agricol MOLDAGROTECH (spring) va fi organizată în perioada 11-14 martie la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”. Evenimentul dă startul sezonului agrico...
16:50
BTA: Deputatul subliniază importanța păstrării raionului Taraclia din Republica Moldova ca centru al etnicilor bulgari # Moldpres
În cadrul unei recepții de Ziua Națională a Bulgariei, organizată în capitala moldoveană Chișinău, deputata Rositsa Kirova, președinta Comisiei pentru participarea directă a cetățenilor și interacțiunea cu societatea civilă din Adunarea Națională a Bul...
16:40
Radiodifuzorii ar putea fi obligați să asigure o cotă de 50% de conținut în limba română. Consiliul Audiovizual solicită Parlamentului și Ministerului Culturii revizuirea Codului Serviciilor Media Audiovizuale # Moldpres
Radiodifuzorii din Republica Moldova ar putea fi obligați să asigure 50% din conținut în limba română din totalul emisiei și să difuzeze programele străine în limba lor originală, cu subtitrare sau dublare în limba română. Consiliul Audioviz...
16:40
Zelenski: statele din Orientul Mijlociu au folosit în câteva zile mai multe rachete Patriot decât Ucraina în patru ani de război # Moldpres
Statele din Orientul Mijlociu au utilizat în câteva zile mai multe rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot decât a avut Ucraina la dispoziție în aproape patru ani de război, a declarat astăzi președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski,...
16:30
La data de 5 martie curent, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi, unde a avut întrevederi cu conducerea raionului și cu primarii localităților situate în perimetrul Zonei de Securitate. Di...
16:30
Vicepremierul Mihai Popșoi: „Autoritățile de la Chișinău depun eforturi pentru a păstra stabilitatea în Republica Moldova, inclusiv în domeniul energetic” # Moldpres
Autoritățile de la Chișinău depun eforturi pentru a păstra stabilitatea în Republica Moldova, inclusiv în domeniul energetic, și avem încredere că lucrurile vor rămâne în albia stabilității. Afirmația a fost făcută, la Berlin, de vicepre...
16:30
Rusia şi Ucraina au anunţat joi un schimb a câte 200 de prizonieri de război din fiecare tabără, ca parte a acordurilor încheiate în recentele negocieri de pace desfăşurate la Geneva, relatează agenţia EFE. Partea rusă a anunţat de asemenea că alţi ...
16:00
Ministrul Mihai Popșoi, discuții cu premierul Statului Qatar. Evoluțiile recente de securitate din Orientul Mijlociu, pe agendă # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut astăzi o convorbire telefonică cu prim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Statului Qatar, Șeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, comunică MOLDPRES.În cadrul discuției au fost abordate evoluțiile recente de s...
15:50
Numirea membrilor propuși de partenerii de dezvoltare în comisiile de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor va fi făcută cu majoritatea simplă de voturi # Moldpres
Numirea membrilor propuși de partenerii de dezvoltare în comisiile de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor va fi făcută cu majoritatea simplă de voturi, și nu cu două treimi, cum era anterior. Un amendament în acest sens, la proiectul de lege care...
15:40
Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar: „Investițiile de azi în agricultura Moldovei înseamnă investiții într-o economie care se aliniază rapid la piața europeană” # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a îndemnat investitorii să contribuie la dezvoltarea agriculturii moldovenești, prin proiecte concrete, noi parteneriate și expertiză. Mesajul a fost transmis la Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar, desfășurat astă...
15:30
VIDEO // Lot de aproape 19 tone de rodii neconforme, oprit la frontieră și distrus sub supravegherea autorităților # Moldpres
Un lot de 18.900 de kilograme de rodii a fost depistat ca fiind neconform în urma controalelor consolidate efectuate la punctele de trecere a frontierei asupra produselor de origine vegetală importate, transmite MOLDPRES cu referire la Agenția Națională pentru Siguranț...
15:30
FOTO // Un sector important al drumului G108 din Cobusca Nouă, Anenii Noi, reabilitat și modernizat # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat finalizarea lucrărilor de reparație a sectorului de drum G108 M5-Florești-Anenii Noi, la kilometrii 9,00 și 16,08 (Etapa I). Recepția lucrărilor a avut loc astăzi și a reunit reprezentanți ai Administrației Națio...
15:10
Autoritățile statului au aplicat sechestre în valoare totală de 7,57 miliarde de lei pe cazul „Frauda bancară” # Moldpres
Autoritățile statului au aplicat sechestre în valoare totală de 7,57 miliarde de lei pe cazul „Frauda bancară”. Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) a pus sechestre în valoare de 4,...
14:50
Accesul jurnaliștilor la ședințele Comisiei Unificate de Control și în Zona de Securitate, subiect de discuție la Bender # Moldpres
La 5 martie 2026, Comisia Unificată de Control s-a reunit pentru un singur subiect pe agendă: cel ce vizează activitatea Centrului de presă al CUC și acreditarea neîngrădită a jurnaliștilor interesați de reflectarea situatiei din aria de responsabilitate a Forțelo...
14:50
Starea de alertă în domeniul energetic, introdusă la 4 martie, este o măsură de atenuare și prevenție, menită să protejeze consumul intern și să mențină stabilitatea sistemului electroenergetic. Explicațiile au fost oferite astăzi de Ministerul Energiei, infor...
14:40
Ziua Mondială a Eficienței Energetice: Moldova își reafirmă angajamentul pentru un consum inteligent și sustenabil # Moldpres
Comunitatea internațională marchează pe 5 martie Ziua Mondială a Eficienței Energetice, o inițiativă lansată la finele anilor ’90 în Austria pentru a promova utilizarea rațională a resurselor. Pentru Republica Moldova, ediția din acest an capătă o semnifi...
14:40
Alegerea unui nou membru în Comisia de evaluare a procurorilor // Igor Grosu: „Trebuie să fie găsite soluții pentru a debloca procesul” # Moldpres
Atunci când un proces este blocat din lipsa unui număr de voturi necesar, trebuie să fie găsite soluții pentru a debloca procesul. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în contextul numirii unui nou membru în Comisia de eval...
14:30
Mai mulți cetățeni moldoveni semnalează acțiuni de intimidare sau reținere în Federația Rusă. MAE: „Ambasada R. Moldova la Moscova depune efort pentru a obține eliberarea acestora” # Moldpres
Mai mulți cetățeni moldoveni sesizează autoritățile Republicii Moldova despre acțiuni de intimidare sau reținere atât la intrarea în Federația Rusă, cât și pe teritoriul statului. Ambasada Republicii Moldova la Moscova, prin oficiul consular, oferă s...
14:00
Speakerul Igor Grosu, despre aprovizionarea cu gaze a regiunii transnistrene: „Sunt ai noștri, trebuie să avem grijă de ei, dar atent” # Moldpres
Autoritățile au decis prelungirea deciziei de desemnare a „Moldovagaz” în calitate de entitate responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene pentru a fi asigurată livrarea resurselor energetice în regiune, cu respectarea tutu...
13:50
FOTO // Sprijin pentru antreprenoarele din sectorul agroalimentar, reafirmat de AIPA la Gala Femeilor în Agricultură # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a participat ieri la cea de-a cincea ediție a evenimentului „Pria Gala Femeilor în Agricultură”, organizat de PRIAevents, reconfirmându-și sprijinul pentru promovarea și susținerea femeil...
