Fiul lui Veaceslav Platon - suspectat pentru contrabandă cu droguri. Șeful IGP: „Este cercetat și anunțat în căutare”

ProTV.md, 6 martie 2026 10:40

Fiul lui Veaceslav Platon - suspectat pentru contrabandă cu droguri. Șeful IGP: „Este cercetat și anunțat în căutare”

Acum 5 minute
11:00
Numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor - inclus pe ordinea de zi la ședința Parlamentului. Opoziția a depus o cerere la CC
11:00
Messi, în premieră la Casa Albă, la invitația lui Donald Trump! Întrebarea pusă de președintele SUA în fața tuturor - FOTO
Acum 30 minute
10:40
Fiul lui Veaceslav Platon - suspectat pentru contrabandă cu droguri. Șeful IGP: „Este cercetat și anunțat în căutare”
10:40
„Praf în ochi pentru a bloca reforma justiției și procesul de vetting." Un deputat PAS răspunde criticilor privind numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor
10:40
Kylian Mbappe forțează revenirea pentru prima manșă din optimile Ligii Campionilor cu Manchester City
Acum o oră
10:20
Procurorii cer o pedeapsă mai aspră pentru Ion Andronache, complicele fostului primar de la Boldurești care a accidentat mortal un adolescent
10:10
Ședința Parlamentului. Deputații urmează să voteze proiectul de lege privind Portul Internațional Liber „Giurgiulești”
Acum 2 ore
09:50
Legea care permite numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor - publicată în Monitorul Oficial /DOC
09:50
A șasea zi de război în Orientul Mijlociu: Explozii în marile capitale. Ofensivă totală a SUA și planul lui Trump noi lideri în Iran
09:40
Iranul amenință cu „noi arme” și „lovituri dureroase” în timp ce avertizează că se pregătește pentru un război prelungit
09:40
Răsfăț de primăvară la New Kids! Reduceri și o tombolă generoasă pentru toți părinții - VIDEO
09:40
Trafic intens la vama Sculeni pe sensul de ieșire din țară. Poliția de frontieră vine cu recomandări pentru călători - FOTO
09:20
Reacția CRJM în legătură cu modificarea adoptată de Parlament privind desemnarea membrilor în Comisia de evaluare a procurorilor: „E regretabilă și nejustificată"
09:10
Ședința Parlamentului. Proiectul privind modernizarea Portului Internațional Liber „Giurgiulești” - pe ordinea de zi
Acum 4 ore
08:50
Cine sunt kurzii și cum ar putea deveni arma secretă a lui Trump în războiul cu Iranul: „Nu au alți prieteni decât munții”
08:50
Atenție, șoferi! Circulația rutieră pe strada Academician Sergiu Rădăuțanu din capitală va fi sistată sâmbătă. Anunțul Primăriei
08:40
Cum s-a luat decizia de ucidere a lui Khamenei. Evenimentul care a grăbit operațiunea
08:30
Premierul Spaniei îl sfidează pe Trump: doar liderii incapabili folosesc războiul pentru a-și ascunde eșecurile
08:20
Cer variabil și temperaturi maxime de până la 10 grade. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în zilele următoare. Prognoza meteo
08:20
Curs valutar BNM pentru 6 martie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
Zbor Air France pentru repatrierea francezilor din Emiratele Arabe Unite, întors din drum după lansări de rachete
08:00
„Doar o chestiune de timp”. Trump amenință o nouă țară, în timp ce spune că Iranul a rămas fără marină și forțe aeriene
Acum 12 ore
01:10
Războiul din Golf ar putea slăbi sprijinul militar al SUA pentru Ucraina: „UE poate compensa o parte din ajutor, dar nu în totalitate”, avertizează Pîrvulescu
00:30
„Riscurile unei crize există în funcție de durata războiului”: Politologul Cristian Pîrvulescu avertizează că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea scumpi benzina, gazul și produsele de zi cu zi, alimentând inflația globală
5 martie 2026
22:40
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 05.03.2026. Invitat: Cristian Pîrvulescu - VIDEO
22:30
Șoseaua Muncești redeschisă pentru circulația rutieră. Anunțul primăriei - VIDEO
22:30
Războiul din Orientul Mijlociu începe să coste scump întreaga lume: petrolul se scumpește după blocarea Strâmtorii Ormuz, transportul maritim este afectat, iar economiștii avertizează asupra unei posibile creșteri a inflației - VIDEO
22:20
„Mai vrei una? Deja m-ați săturat”: Caz revoltător la o grădinița din capitală, unde educatoarea a lovit și umilit copiii. Înregistrările audio surprind crizele de nervi ale cadrului didactic – VIDEO
Acum 24 ore
22:00
„Reforma justiției nu mai este a tuturor, ci a guvernării PAS”: Alexandru Tănase și experții critică amendamentul adoptat în Parlament, care permite numirea membrilor comisiilor vetting cu majoritate simplă - VIDEO
21:20
„Să-l sune băieții noștri!”. Zelenski, amenințare voalată pentru liderul european care blochează miliardele pentru Ucraina
21:20
„Zelenski depăşeşte orice limită după ce l-a ameninţat pe premierul Orban cu moartea”, reacţionează ministrul ungar de Externe
21:10
„Mai vrei una? Deja m-ați săturat”: Caz revoltător la grădinița 133 din capitală, unde educatoarea a lovit și umilit copiii. Înregistrările audio surprind crizele de nervi ale cadrului didactic – VIDEO
21:00
LIVE. Consecințele atacării Iranului asupra războiului din Ucraina – astăzi, În Profunzime
20:50
În timp ce încerca să construiască o versiune alternativă a accidentului mortal, Nicanor Ciochină și-ar fi mințit și soția, insistând că poate dovedi nevinovăția sa trimițând fotografii cu o altă mașină
20:40
Aryna Sabalenka, cea mai bună jucătoare de tenis din lume, cerută în căsătorie după aluzii subtile: logodnicul grec îi pune pe deget un inel fabulos evaluat la peste un milion de dolari - VIDEO
20:40
Trump vrea să fie implicat personal în alegerea viitorului lider al Iranului. „La fel ca în Venezuela”
20:30
Rijeka realizează o revenire uluitoare în sferturile Cupei Croației: două goluri marcate în prelungiri îi aduc victoria în fața lui Hajduk Split după o partidă incredibilă - VIDEO
20:30
Un meci de baseball din Statele Unite a fost întrerupt neașteptat după ce un pelican curios s-a încurcat în plasa stadionului, necesitând intervenția rapidă pentru a fi salvat - VIDEO
20:20
Real Sociedad învinge Athletic Bilbao cu 1-0 în a doua manșă a semifinalelor Cupei Spaniei și se califică în finală - VIDEO
20:10
Criza energetică din regiunea transnistreană se adâncește: stațiile PECO rămân fără gaz metan, MGRES trece pe cărbune, iar Krasnoselski declară că furnizarea căldurii este limitată doar temporar - VIDEO
20:00
Israelul și aliații americani continuă bombardamentele asupra Teheranului: un submarin american scufundă o navă de luptă iraniană cu aproximativ 180 de oameni la bord, însă doar 30 au scăpat - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 05.03.2026
19:40
Zboruri reluate în Orientul Mijlociu: Plecări din Dubai și Abu Dhabi, Qatar dă prima veste bună din ultimele zile - VIDEO
19:40
Conflictul cu Iranul se intensifică: Experții avertizează că războiul ar putea continua până în toamnă, departe de termenul inițial de patru săptămâni - VIDEO
19:10
Azerbaidjan acuză Iranul de act terorist după ce drone iraniene au lovit o școală și aeroportul din Nahicevan, în timp ce Teheranul respinge responsabilitatea - VIDEO
18:50
După accidentul mortal din Boldurești, Ciochină ar fi încercat să creeze o versiune alternativă a evenimentelor folosind fotografii cu un automobil identic, pe care și-a montat plăcuțele sale de înmatriculare
18:20
Noul tarif la gaz intră în facturi: consumatorii din Moldova vor plăti prețuri diferite pentru gazul consumat la începutul și sfârșitul lunii februarie. Precizările Energocom
18:10
„Singura autorizaţie dată de preşedintele Republicii”. Ce sprijin oferă Franţa forțelor SUA în războiul contra Iranului
18:00
Republica Moldova aderă la un acord internațional împotriva pescuitului ilegal: Parlamentul a ratificat tratatul care va controla mai strict proveniența produselor pescărești
17:40
Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar: „Investițiile de azi în agricultura Moldovei înseamnă investiții într-o economie care se aliniază rapid la piața europeană”
