Prima sesiune de instruire pentru mentorii campaniei „Matematica de la egal la egal”, organizată la Chișinău cu participarea a 300 de elevi
Ziarul National, 5 martie 2026 14:15
Prima sesiune de instruire pentru viitorii mentori ai campaniei „Matematica de la egal la egal” a avut loc astăzi la Chișinău, la Liceul Teoretic „...
Acum 15 minute
14:30
ULTIMA ORĂ // Prețurile la carburanți cresc ca pe drojdii. Motorina s-a scumpic cu 1,52 de lei doar în patru zile, iar tentința se va păstra din cauza RĂZBOIULUI din Orientul Mijlociu # Ziarul National
Carburanții comercializați pe teritoriul R. Moldova se vor scumpi din nou de la miezul nopții. Doar în patru zile, din cauza războiului din Orie...
Acum 30 minute
14:15
Prima sesiune de instruire pentru mentorii campaniei „Matematica de la egal la egal", organizată la Chișinău cu participarea a 300 de elevi
Prima sesiune de instruire pentru viitorii mentori ai campaniei „Matematica de la egal la egal” a avut loc astăzi la Chișinău, la Liceul Teoretic „...
14:15
Vicepremierul Osmochescu și premierul Munteanu promovează la Chișinău parteneriatul agroalimentar Moldova–UE pentru modernizarea agriculturii și atragerea investițiilor # Ziarul National
Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu, împreună cu Premierul Alexandru Munteanu, a participat la Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar, o...
Acum o oră
13:45
Mii de liceeni din Chișinău și Bălți descoperă universitățile din țară în campania „Învață în Moldova” # Ziarul National
Aproape 5.000 de liceeni din Chișinău și Bălți au avut, în luna februarie, ocazia să descopere mai îndeaproape universitățile din țară și programel...
13:45
Suedia își extinde sprijinul pentru securitatea și tranziția energetică a Republicii Moldova # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadoarea Regatului Suediei în Republica Moldova, Petra Lärke, precum și cu ...
Acum 2 ore
12:45
225 de elevi din toată țara, în competiție la Olimpiada Republicană de franceză și germană, la Chișinău # Ziarul National
225 de elevi din întreaga țară participă, în perioada 04–06 martie 2026, la Olimpiada Republicană la Limbi străine, la probele de limba franceză și...
Acum 4 ore
10:45
Adjunctul liderului Reform din Durham, acuzat că răspândește fake news cu imagini generate de inteligența artificială # Ziarul National
Utilizarea unei imagini generate cu inteligență artificială de către adjunctul liderului consiliului a fost catalogată drept „fake news” și „instig...
10:45
AI schimbă jocul pe piața muncii pentru tineri, dar analiștii văd șanse noi pentru absolvenți # Ziarul National
„Aplic pentru 50, uneori chiar 100 de joburi pe lună”, spune londonezul Divine Jacob.Absolvent de informatică, el povestește că găsirea unui loc ...
10:45
Bărbat fără adăpost, arestat 30 de zile pentru omor și atac cu cuțitul asupra polițiștilor în sectorul Rîșcani # Ziarul National
Procurorii din cadrul Oficiului Rîșcani al Procuraturii Chișinău anunță aplicarea, la 04 martie 2026, a măsurii arestului preventiv pentru 30 de zi...
10:45
Londra pregătește o nouă politică pentru centrele de date, pe fondul temerilor legate de consumul de energie și apă # Ziarul National
Primăria Londrei urmează să adopte o nouă abordare față de construcția de centre de date în capitală, pe fondul îngrijorărilor legate de consumul u...
Acum 6 ore
09:45
♈️ BerbecContextul astral aduce energie și dorință de afirmare. O decizie rapidă poate deschide un drum nou la serviciu, iar o discuție clară limp...
09:45
Tânăr de 25 de ani din Chișinău, recidivist la volan în stare de ebrietate și drogat, condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că un tânăr de 25 de ani a fost condamnat pentru furt, trei episoade de conducere a unui vehicul în stare ...
09:45
Roboții pentru livrarea mâncării împart Sunderland: salvare pentru restaurante sau amenințare pentru locurile de muncă? # Ziarul National
Roboții autonomi pentru livrarea mâncării ar putea ajuta restaurantele în perioadele aglomerate și în situații de deficit de personal, susține un p...
Acum 12 ore
05:45
Elon Musk, în fața juriului: investitorii interpretează exagerat postările sale de pe rețelele sociale în procesul legat de preluarea Twitter # Ziarul National
Multimiliardarul din domeniul tehnologiei Elon Musk le-a spus miercuri juraților din California că investitorii din piețele de capital interpreteaz...
04:45
Nvidia se retrage discret din OpenAI și Anthropic, pe fondul tensiunilor politice și al conflictelor de interese în investițiile sale din AI # Ziarul National
La conferința Morgan Stanley Technology, Media and Telecom, desfășurată miercuri în centrul orașului San Francisco, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a ...
03:15
Controlăm mai mult, dar ne protejăm mai puțin: paradoxul confidențialității online în 2026 # Ziarul National
„În 2026, confidențialitatea online este un lux, nu un drept”, afirmă Thomas Bunting, analist la un think tank de inovație din Marea Britanie.El ...
02:15
Șeful Anthropic îl acuză pe Sam Altman că minte în privința acordului militar OpenAI cu Pentagonul # Ziarul National
Co-fondatorul și directorul executiv Anthropic, Dario Amodei, este nemulțumit de OpenAI și de șeful acesteia, Sam Altman. Într-un memo intern către...
Acum 24 ore
01:15
Elon Musk, în fața juriului: investitorii interpretează greșit mesajele sale despre achiziția Twitter # Ziarul National
Miliardarul Elon Musk a declarat miercuri, în fața unui juriu din California, că investitorii de pe bursă interpretează exagerat de mult mesajele s...
4 martie 2026
23:15
Program prelungit la ambulatorii și noi programe naționale de screening pentru cancer și nou-născuți, anunțate de ministrul Rogobete # Ziarul National
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat la Luxemburg la EIB Group Forum – „A Strong Europe in a Changing World”, unde au fost dezbătu...
23:15
Google reduce comisioanele din Play Store la 20% după înțelegerea cu Epic Games și deschide calea pentru magazine alternative de aplicații # Ziarul National
Google anunță o serie de schimbări importante pentru Play Store, după ce a încheiat un proces de mai mulți ani cu Epic Games, producătorul Fortnite...
21:30
Joi, 5 martie 2026, Republica Moldova va avea o vreme în general blândă, cu maxime în jur de 8–11°C și minime apropiate de 0°C. Temperatura medie r...
21:30
Armata SUA folosește în continuare Claude, dar giganții din industria de apărare renunță la modelele Anthropic # Ziarul National
Consecințele disputei dintre Anthropic și Departamentul Apărării au lăsat compania într-o poziție incomodă. Pe de o parte, modelele sale sunt folos...
21:30
Ministerul Educației lansează program național de formare a profesorilor pentru prevenirea bullyingului în școli # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită instituțiile de învățământ general să participe la un program amplu de formare pentru cadrele didactice, ...
20:15
ULTIMA ORĂ // Tensiuni depășite între Chișinău și Kiev! Undă verde pentru importurile de carne de pasăre din Ucraina! Iată condițiile DRASTICE impuse de ANSA # Ziarul National
Moldova și Ucraina au convenit asupra măsurilor de reluare a exporturilor de carne de pasăre. Reprezentanții Agenției Naționale pentru Si...
19:00
Apple lansează MacBook Neo, laptopul colorat de 599 de dolari care atacă direct piața Chromebook-urilor # Ziarul National
Apple a prezentat miercuri un laptop accesibil, de intrare, numit MacBook Neo, marcând prima dată când compania vizează în mod direct publicul caut...
19:00
Giganții tech își închid birourile și trec pe munca de la distanță în Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării tensiunilor SUA–Israel–Iran # Ziarul National
Unele dintre cele mai mari companii din lume iau măsuri pentru a proteja angajații și facilitățile din Orientul Mijlociu, pe fundalul războiului di...
19:00
MEC cheamă profesorii și experții să contribuie la noua Concepție a disciplinei „Științe” în învățământul general # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea educațională și toți factorii interesați să participe la discuțiile publice dedicate Concepți...
19:00
Bruxelles verifică la fața locului lucrările pe linia Vulcănești–Chișinău și programele de eficiență energetică din Republica Moldova # Ziarul National
Șantierul de construcție a Liniei electrice Vulcănești - Chișinău și a stațiilor electrice aferente a fost inspectat astăzi de secretara de stat Ca...
18:00
Tată își dă în judecată Google după ce fiul, convins că chatbotul Gemini este soția lui AI, s‑a sinucis în urma unei „psihoze induse de AI” # Ziarul National
Jonathan Gavalas, 36 de ani, a început să folosească chatbotul Gemini al Google în august 2025, pentru ajutor la cumpărături, sprijin la scriere și...
18:00
Profesorii de română, instruiți după un nou curriculum pentru integrarea copiilor refugiați și reveniți din diaspora # Ziarul National
Mai mulți profesori de limba română din instituțiile de învățământ general din întreaga țară au participat la un curs de formare continuă dedicat p...
17:00
Elevii din toată țara, chemați la spectacole și lecții despre memoria istorică în Decada „Memoriei și Recunoștinței” # Ziarul National
Elevii din instituțiile de învățământ general și profesional tehnic vor beneficia de acces gratuit la o serie de spectacole și evenimente cultural-...
17:00
MAIA și FAO pregătesc Forumul Investițional agroalimentar și extind sprijinul pentru fermierii moldoveni # Ziarul National
4 martie 2026, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut astăzi o întrevedere cu Raimund Jehle, Reprezen...
16:00
MEC lansează consultări publice pentru Concepția noii discipline școlare „Arte” în învățământul general # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea educațională și toți factorii interesați să participe la discuțiile publice dedicate Concepți...
16:00
Testul hemocult și colonoscopia după 45 de ani, arme esențiale în prevenția cancerului colorectal. Explicațiile dr. Cristina Niculescu # Ziarul National
Cancerul colorectal este unul dintre cele mai răspândite tipuri de cancer întâlnite la pacienţii din România, atât la bărbaţi, cât şi la femei, fii...
Ieri
13:00
Guvernul extinde până în 2028 programul național de învățare a limbii române pentru minorități, refugiați și diaspora # Ziarul National
Reprezentanții minorităților naționale, refugiații, persoanele revenite din diasporă, adulții activi pe piața muncii, precum și copiii și elevii no...
13:00
MEC lansează consultări publice pentru Concepția disciplinei „Limba și literatura maternă” în școli # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea educațională și toți factorii interesați să participe la discuții publice dedicate Concepției...
12:00
Guvernul declară Portul Liber Giurgiulești infrastructură strategică și deschide calea modernizării după 2030 # Ziarul National
Portul Internațional Liber Giurgiulești va beneficia de condiții îmbunătățite pentru dezvoltare, atragerea investițiilor și extinderea capacităț...
11:45
Tânăr condamnat la 12 ani de închisoare pentru jaf și bătăi soldate cu moartea unui bărbat într-o clădire părăsită din Chișinău # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un dosar de jaf și vătămare intenționată gravă a integrității...
11:45
Universitățile din Republica Moldova își promovează programele de master în fața studenților indieni de la Institutul Welingkar din Mumbai # Ziarul National
Cinci universități din Republica Moldova și-au prezentat programele de master destinate studenților străini în cadrul unui webinar hibrid organizat...
11:45
Fermierii din nordul țării, îngrijorați de scumpirea și continuitatea apei pentru irigare după restructurarea „Acva-Nord” # Ziarul National
4 martie 2026, Chișinău - În raioanele Soroca, Sîngerei și Florești, fermierii care utilizează apa din conducta Soroca–Bălți pentru irigare se conf...
11:45
Test rapid din salivă, creat în Australia, promite depistarea timpurie a mai multor tipuri de cancer # Ziarul National
O echipă de cercetători din Australia a dezvoltat un instrument rapid şi accesibil din punct de vedere al costurilor pentru diagnosticare pe baza u...
10:30
Cum schimbă inteligența artificială munca tatuatorilor: între ajutor prețios și provocări neașteptate # Ziarul National
O proprietară de studio de tatuaje afirmă că inteligența artificială (AI) are atât utilizări negative, cât și pozitive în această industrie.Kerry...
10:30
Inteligența artificială care transcrie consultațiile medicale le redă medicilor timpul pentru pacienți # Ziarul National
O echipă de cercetători dezvoltă o tehnologie bazată pe inteligență artificială (AI) care să îi ajute pe medici să înregistreze și să documenteze c...
10:30
Inteligența artificială transformă apicultura: cum își gestionează un fermier din Cornwall albinele și culturile cu ajutorul datelor # Ziarul National
Cartografierea zonelor din care albinele colectează polen, activitățile de plantare și plivire, dar și înțelegerea structurii solului se află în pr...
10:30
Inteligența artificială îi redă lui Yvonne vocea și o parte din identitate după ce boala i-a răpit vorbirea # Ziarul National
Boala i-a luat puterea fizică, capacitatea de a merge și, cel mai dureros, i-a răpit vocea.Yvonne Johnson, în vârstă de 58 de ani, din nordul Lon...
10:30
Lotul feminin de tir cu arcul al Moldovei, felicitat de Sergiu Gurin pentru titlul european și medalia de aur la Sofia # Ziarul National
Secretarul de stat pe domeniul sportului, Sergiu Gurin, a adresat felicitări lotului feminin de tir cu arcul al Republicii Moldova, în frunte cu an...
09:45
Expert în limba Guernésiais avertizează: traducerile cu inteligență artificială pot fi înșelătoare și pline de erori # Ziarul National
Un expert în Guernésiais, limba nativă a Guernsey, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la capacitatea inteligenței artificiale (AI) de a oferi tr...
08:45
♈️ BerbecContextul astral pune accent pe reacții rapide și decizii ferme. Se anunță discuții directe la serviciu și un termen-limită presant, dar ...
08:45
Recrutorul‑robot Ami schimbă regulile în angajarea îngrijitorilor sau doar mimează empatia umană? # Ziarul National
La doar o jumătate de oră după ce a depus o cerere pentru un post în domeniul îngrijirii, telefonul lui Mollie Cole‑Wilkin a sunat.Era acasă când...
07:45
CNN: Trump și cele TREI scenarii în cazul Iranului: Cel mai optimist, cel mai pesimist și cel mai probabil # Ziarul National
Secretarul Apărării SUA, Pete Hegseth, a adoptat în aceste zile cunoscuta retorică bombastică ce însoțește strategia „Șoc și groază”, specifică ...
