Ministerul de Externe: "Depunem efort diplomatic pentru eliberarea cetățenilor noștri"
Noi.md, 5 martie 2026 14:30
"În contextul declarațiilor politice făcute de către unii politicieni din Republica Moldova privind subiectul tratării cetățenilor Republicii Moldova în Federația Rusă, precizăm faptul că, în ultimii ani, în Federația Rusă s-a intensificat practica acțiunilor de intimidare și chiar de reținere a cetățenilor moldoveni, atît la intrarea în Rusia, cît și pe teritoriul acesteia", informează Ministerul
Prezentarea Planului de Mobilitate Urbană la Primăria Chișinău s-a transformat într-un scandal. Discuțiile publice au fost întrerupte de consilierii municipali din fracțiunea PAS, care au cerut eliberarea sălii pentru desfășurarea ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC). Ca urmare a conflictului apărut, evenimentul a fost întrerupt.{{868602}}Potrivit reprezentanților fracțiunii, sala era
Inspectorii de mediu din raionul Ștefan Vodă au desfășurat razii în sectorul Palanca pentru prevenirea și combaterea braconajului piscicol.Acțiunile au avut loc recent și au avut dfrept scop verificarea respectării regulilor de pescuit și a normelor de protecție a resurselor piscicole.{{860388}}Controalele au fost efectuate de inspectorii din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Ște
Ion Ceban acuză Ministerul Culturii că blochează reabilitarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfînt” # Noi.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că reabilitarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfînt” este blocată de Ministerul Culturii, care ar impune folosirea granitului pentru amenajarea aleilor din parc. {{868297}}Potrivit primarului, Primăria Chișinău are deja elaborat un proiect de reabilitare realizat de proiectanți și designeri, care prevede amenajarea aleilo
Vicepreședinta Parlamentului, deputata PAS, Doina Gherman, a anunțat înregistrarea unui proiect de lege care prevede sancțiuni mai dure pentru părinții care nu achită pensia de întreținere a copiilor.„În R. Moldova și nu doar, există astfel de personaje, tați răi de plată care nu achită și se eschivează cu anii de la pensia de întreținere a propriilor copii. Fiecare al zecelea copil din țară p
Nicolae Eșanu: Problema nu este instituția judecătorului de instrucție, ci modul în care este folosită # Noi.md
Fostul reprezentant al Republicii Moldova la Comisia de la Veneția, Nicolae Eșanu, a comentat dezbaterea publică privind eficiența instituției judecătorului de instrucție, după ce în spațiul public au apărut opinii potrivit cărora aceasta ar fi eșuat.Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Eșanu afirmă că nu împărtășește această concluzie și consideră că problema ține mai degrabă de modu
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a făcut un apel public către Consiliul Concurenței și Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), îndemnîndu-le să monitorizeze cu atenție evoluția prețurilor la carburanți.„Vă rog frumos, foarte atent, la zi, la minută, la oră, monitorizăm ce se întîmplă la pompă”, a spus Grosu.El a subliniat că, în contextul stării de alertă în dome
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 5 martie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 6 martie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 24,33 lei/litru (+16 bani), iar al motorinei standard – 22,24 lei/litru (+47 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021, ANR
De azi stocurile de benzină și motorină sînt gestionate în regim de control sporit de către autorități # Noi.md
Astăzi, 05.03.2026, a intrat în vigoare Hotărîrea Guvernului nr. 81/2026 cu privire la declararea stării de alertă, mecanism care va permite o gestiune mai sigură a stocurilor de produse petroliere principale deținute în Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG).Astfel:1. Serviciul Vamal va permite exportul/reexportul produselor petroliere principale de tip standard din Portul Interna
Iranul neagă că ar fi îndreptat o rachetă balistică spre spațiul aerian al Turciei. Se întîmplă după ce racheta a fost doborîtă de sistemele de apărare aeriană ale NATO, scrie Meduza.io.Comandamentul militar iranian afirmă că nu a lansat o rachetă balistică în direcția Turciei. Într-o declarație citată de Al Jazeera, oficialii iranieni spun că Iranul „respectă suveranitatea țării vecine și pri
Republica Moldova face primii pași pentru implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor.Secretarul de stat al Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Grigore Stratulat, a declarat la emisiunea „Eu și Uniunea Europeană” de la Moldova 1 că, după adoptarea în 2025 a legii privind serviciul public de salubrizare, autoritățile au început elaborarea cadrului normativ pentru aplicare
Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru suplinirea a 15 posturi vacante de judecător în cadrul Colegiului specializat anticorupție al Judecătoria Chișinău.Dosarul de participare trebuie să includă, printre altele, cererea de participare, curriculum vitae, o scrisoare de motivare cu viziunea asupra activității Colegiului anticorupție, informații despre instruirile din ultim
Fracțiunea Partidului Socialiștilor a cerut audierea în Parlament a premierului Alexandru Munteanu în legătură cu introducerea în Moldova a stării de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile. Despre acest lucru a declarat deputatul socialist, Petru Burduja.Potrivit acestuia, Guvernul trebuie să prezinte Parlamentului și cetățenilor informații detaliate privind stocurile de
Știați că pe piața din Moldova se vinde un dispozitiv pentru coafarea părului la un preț comparabil cu cel al unui iPhone? Haideți să vedem dacă merită să plătiți pentru el 11–12 mii de lei sau dacă vă puteți descurca cu un uscător de păr obișnuit, o perie-uscător și analogi mai ieftini ai acestui multistyler inovator.Care este diferența dintre uscătorul de păr și stylerPrincipala diferenț
Pe parcursul anului trecut au fost înregistrate 79 de alerte cu bombă și toate s-au dovedit a fi false. Datele au fost prezentate de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unor audieri organizate de Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică. {{867417}}Potrivit datelor prezentate, 31 dintre alerte au fost telefonice, iar 48
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale în privința unui inspector principal din cadrul Serviciul Vamal al Republicii Moldova, care activează la Biroul Vamal Sud, Postul Vamal Cahul.Măsura a fost luată după ce instituția a înregistrat, la 2 februarie 2026, o adresare privind o posibilă încălcare a regimului juridic al declarării
Deputatul Partidului Socialiștilor din Moldova, Pavel Voicu, a cerut audierea ministrului Justiției în ședința plenară a Parlamentului cu privire la situația din domeniul judiciar: activitatea comisiilor de pre-vetting și vetting, numărul judecătorilor și procurorilor care au trecut procedura de vetting, numărul celor care nu au trecut, numărul celor care au părăsit sistemul și numărul dosarelor r
Guvernul va continua să acopere 70% din costul primei de asigurare agricolă din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, iar contribuția fermierului rămîne la nivelul de 30% din valoarea primei de asigurare. Hotărîrea a fost adoptată de Cabinetul de miniștri și publicată în Monitorul Oficial.Potrivit autorităților, menținerea acestei cote de subvenționare are drept obiec
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a actualizat astăzi informațiile privind evoluția situației de securitate din Orientul Mijlociu, subliniind că Celula de Criză funcționează în regim permanent și monitorizează atent regiunea.Potrivit datelor oficiale, nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite în rîndul cetățenilor moldoveni în statele vizate, iar misiunile diplomati
Serviciul Vamal s-a adresat operatorilor economici din sectorul produselor petroliere, pe fundalul crizei energetice # Noi.md
Serviciul Vamal informează operatorii economici că, în contextul instituirii stării de alertă în sectorul energetic, operatorii care desfășoară operațiuni cu produse petroliere principale de tip standard urmează să țină cont de următoarele cerințe aplicabile.{{868326}}Serviciul Vamal va permite exportul/reexportul produselor petroliere principale de tip standard din Portul Internațional Liber
Ministrul Apărării al SUA a numit durata aproximativă a operațiunii militare împotriva Iranului # Noi.md
Administrația președintelui american Donald Trump a declarat miercuri că armata SUA deține suficiente muniții pentru a-și duce la bun sfîrșit campania împotriva Iranului, sugerînd că războiul împotriva Republicii islamice ar putea dura pînă la opt luni, potrivit EFE.Însă, după cum relatează joi portalul israelian Ynetnews.com, Comandamentul Central al SUA (United States Central Command/CENTCOM
Mai multe drone au fost lansate asupra aeroportului internațional din Nahcivan, capitala regiunii autonome din Azerbaidjan, situată în sud-vestul Caucazului.Alte câteva drone s-ar fi prăbușit în diferite zone ale Republicii Autonome Nahcivan.Potrivit unor informații preliminare, dronele ar fi pătruns în spațiul aerian al Azerbaidjanului din direcția Iranului, informează Noi.md cu referire
În Republica Moldova, numărul măsurilor speciale de investigație, precum interceptările telefonice sau alte metode de supraveghere, a crescut de aproximativ trei ori în ultimii ani, susține avocatul Iurie Mărgineanu, făcînd referire la datele statistice din raportul Procuraturii Generale pentru anul 2025.Potrivit datelor invocate de jurist, în 2025 au fost aplicate peste 15.700 de măsuri spe
Amendament PAS: Membrii comisiilor de vetting ar putea fi numiți cu 51 de voturi în Parlament # Noi.md
Un amendament legislativ propus de deputatul PAS Igor Chiriac prevede modificarea procedurii de numire a membrilor comisiilor de evaluare externă (vetting), astfel încît aceștia să poată fi desemnați cu votul majorității simple a deputaților din Parlament.Potrivit documentului, amendamentul a fost înaintat la proiectul de lege privind modificarea unor acte normative referitoare la fortificarea
La Liceul Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” din Chișinău a fost lansat miercuri „Anul Constantin Rusnac”, o inițiativă dedicată celebrării creației și contribuției compozitorului la patrimoniul cultural național.Primul eveniment din cadrul programului a fost consacrat creației corale a compozitorului. Elevii instituției au interpretat mai multe lucrări semnate de Constantin Rusnac, evi
Reintegrarea Republicii Moldova nu poate fi realizată doar prin constatări și declarații politice, ci necesită inițiative concrete din partea societății și a mediului civic. Declarațiile au fost făcute în cadrul mesei rotunde „Perspectivele reintegrării Republicii Moldova”, organizată de Partidul Politic Alianța „Moldovenii”, de către juristul și avocatul Pavel Midrigan.Potrivit lui, dezbateri
Republica Moldova va organiza, în premieră, Campionatul Mondial de judo pentru cadeți. Competiția internațională este programată pentru anul 2027 și va reuni tineri judoka din mai multe țări ale lumii.Anunțul a fost făcut pe 5 martie de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.Potrivit instituției, organizarea acestui eveniment reprezintă un pas important pentru promovare
În contextul perturbărilor în transportul aerian din regiune, Autoritatea Federală pentru Identitate, Cetățenie, Vămi și Securitatea Porturilor din Emiratele Arabe Unite (Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Ports Security) a anunțat aplicarea unor măsuri speciale pentru persoanele care nu au putut părăsi teritoriul EAU din cauza suspendării sau reprogramării zborurilor.1.
Progresul lucrărilor la linia electrică Vulcănești – Chișinău, evaluat de o delegație a Comisiei Europene # Noi.md
Progresul lucrărilor de construcție la Linia electrică aeriană Vulcănești – Chișinău 400 kV și la stația electrică Chișinău 330 kV a fost evaluat de o delegație a Comisiei Europene aflată în vizită la Chișinău.Reprezentanții Directoratului General pentru Extindere și Vecinătate Estică al Comisiei Europene (DG ENEST) au inspectat șantierul de construcție în cadrul unei misiuni dedicate monitori
Noul Indice de Percepție a Corupției a readus Moldova la realitate: anul trecut, țara s-a clasat pe locul 80 din 182 de țări, cu un scor de 42 de puncte, în declin față de rezultatul de anul trecut. {{864460}}Oficial, autoritățile continuă să vorbească despre „combaterea corupției” și prezintă noi strategii, programe și reforme, dar cifrele și evaluările experților indică mai degrabă stagn
Peste o mie de funcții din cadrul Poliției Naționale rămîn vacante din cauza moratoriului instituit încă din 2017.Informația a fost prezentată de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unor audieri organizate de către Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică, transmite IPN.Potrivit lui Viorel Cernăuțeanu, în prezent în si
Mai multe canale rusești au dispărut brusc din grila unuia dintre cei mai mari operatori de televiziune cu plată din Kazahstan. Decizia a fost luată de compania „Alma TV”, care a oprit retransmisia acestora începînd cu 28 februarie 2026, relatează Orda.kz.Astfel, telespectatorii nu mai pot urmări o serie de posturi populare, printre care „Pervîi Kanal. Vsemirnaia Seti”, „Muzyka Pervogo”, „Vrem
Israelul a anunțat că, începînd de astăzi, 5 martie, va redeschide treptat Aeroportul Internațional Ben Gurion din Tel Aviv pentru zborurile de sosire, transmite CNN. Măsura va permite cetățenilor israelieni să revină în țară, potrivit Autorității Aeroporturilor din Israel.Primul zbor programat să aterizeze este un avion al companiei El Al, care vine din Atena, sosirea acestuia fiind planifi
Senatul SUA urmează să voteze o rezoluție privind puterile de război, menită să limiteze capacitatea președintelui Donald Trump de a ordona acțiuni militare suplimentare în Iran, informează știrileprotv.ro. Măsura ar cere retragerea forțelor americane din conflict, cu excepția cazului în care Congresul aprobă oficial operațiunile.Însă încercările anterioare de a restrînge autoritatea prezidenț
Astăzi, 5 martie 2026, în intervalul 09:00 – 16:00, vor fi efectuate lucrări planificate de mentenanță la sistemele informaționale ale Serviciului Vamal al Ucrainei, în punctul de trecere Dolinskoe (Ucraina), notează Noi.md.Pe durata desfășurării lucrărilor tehnice, activitatea punctului de trecere a frontierei de pe partea ucraineană va fi temporar oprită, fapt ce va determina restricționarea
Sportivul de taekwondo, Daniel Lungu, a urcat pe podium la Turneul Internațional din seria ranking # Noi.md
Sportivul de taekwondo Daniel Lungu a câștigat medalia de bronz la Turneul Internațional din seria ranking. Competiția s-a desfășurat la Sofia, Bulgaria, anunță Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale.Discipolul antrenorului Mihai Frumusache s-a întors de la competiția din Sofia cu medalia de bronz, obținută în categoria de greutate de până la 73 kg, notează Noi.md cu refeire la uni
Premierul canadian Mark Carney nu exclude posibilitatea unei participări militare a Canadei în războiul care se intensifică în Orientul Mijlociu, relatează AFP, citată de Agerpres.„Nu putem exclude niciodată categoric participarea”, a spus Mark Carney. „Îi vom sprijini pe aliaţii noştri”, a adăugat el.Șeful guvernului de la Ottawa se află într-o vizită oficială în Australia, aflată în
Circulația rutieră pe o porțiune a șoselei Muncești va fi reluată după lucrări de reparație # Noi.md
Primăria municipiului Chișinău anunță că, începînd de joi, 5 martie, va fi redeschisă circulația rutieră pe porțiunea șoselei Muncești, între străzile Grădina Botanică și Băcioii Noi.Potrivit autorităților municipale, decizia a fost luată după finalizarea lucrărilor de remediere a defectelor din carosabil, apărute în urma condițiilor climaterice din iarna curentă.La intervențiile de pe șos
Mai mulți procurori din cadrul instituțiilor-cheie ale sistemului de justiție au demisionat după ce au fost notificați în cadrul procesului de evaluare externă (vetting). Informația a fost confirmată de vicepreședinta Comisiei de vetting, Virginia Moraru, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.Potrivit acesteia, demisiile au fost depuse în momentul notificării individuale a procuroril
Trafic intens la PTF Leușeni: Autoritățile recomandă rute alternative pentru ieșirea din țară # Noi.md
Poliția de Frontieră anunță trafic majorat la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit instituției, la această oră se înregistrează un flux sporit de călători și mijloace de transport, ceea ce a dus la formarea aglomerațiilor la linia de control.Situația este influențată și de implementarea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) în PTF Leuș
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar s-a consolidat și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană 4,5 bani, iar de la dolarul american - mai mult de 9 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 5 martie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1648 lei pentru un euro (-4,37 bani) și 17,3326
Astăzi pe întreg teritoriul republicii cerul va fi senin. Precipitații nu se prevăd.Dimineața se va semnala ceață. Vîntul va sufla moderat, din nord-vest, izolat cu rafale de pînă la 15-18 m/s.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +11... +13°C.În centru se așteaptă +9...+11°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +5... +8°C.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a sugerat că ar fi mai avantajos pentru Rusia să oprească imediat livrările de gaz către Europa, decît să aștepte ca țările europene să renunțe complet la gazul rus.Despre aceasta a declarat Putin pe 4 martie, transmite meduza.io.„Plănuiesc peste o lună… să impun restricții la achiziția gazului rusesc, inclusiv a celui lichefiat, iar în 2027 — alte rest
Corneliu Popovici: „Școlile din Capitală explodează sub numărul de elevi, iar calitatea actului educațional are de suferit” # Noi.md
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a ieșit cu o reacție la intențiile autorităților de a reorganiza școlile, avertizînd că închiderea instituțiilor de învățămînt din sate ar avea consecințe directe asupra sistemului educațional din Chișinău.Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Popovici susține că fenomenul supraaglomerării școlilor din Capitală este deja vizibil și ar fi
Moldova a picat examenul în domeniul energetic, deoarece a mizat pe lipsa unei producții proprii și pe dependența aproape totală de achizițiile externe, a renunțat voluntar să gestioneze costul energiei și a acceptat să trăiască după condițiile pieței externe, dar nu este capabilă să amortizeze șocurile externe, precum cele care au apărut acum din cauza situației din Iran și care au dus la creșter
Andrei Neguța: Reintegrarea are nevoie de pași practici, nu de decizii care tensionează dialogul # Noi.md
În cadrul mesei rotunde dedicate reintegrării Republicii Moldova, organizată de Partidul Alianța „Moldovenii”, ambasadorul Andrei Neguța a ținut un discurs amplu despre necesitatea unor soluții concrete pentru reglementarea conflictului transnistrean. El a vorbit despre responsabilitatea partidelor politice, despre blocajele din procesul decizional, despre rolul Federației Ruse în negocieri și des
Moldova se află la intersecția civilizațiilor, a culturilor, pe linia rupturii civilizaționale, și dacă vorbim despre alegerea civilizațională, atunci ea ar putea să facă singură acest lucru, să aleagă, dar în acest moment, din păcate, nu putem vorbi despre acest lucru.Această opinie a fost exprimată de sociologul și politologul Ian Lisnevschi, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru S
Un studiu analizează ce îi face diferiți pe „super-vîrstnici” și de ce memoria lor rămîne remarcabilă chiar și la vîrste foarte înaintate.Un nou studiu, publicat în revista Nature, arată că persoanele numite „super-vîrstnici” produc mult mai multe celule nervoase noi decît alți oameni de aceeași vîrstă. Aceștia sînt vîrstnici care își păstrează memoria excepțională la peste 80 de ani, potrivit
Cercetătorii au conectat 200.000 de celule cerebrale umane la cipuri de siliciu și le-au antrenat să joace Doom, un pas major în dezvoltarea calculatoarelor biologice programabile.Cercetătorii au reușit să antreneze celule cerebrale umane vii, conectate la un hardware din siliciu, să joace celebrut joc video Doom, marcînd un moment important în domeniul sistemelor de calcul biologic, scrie med
Cea mai veche gară din lume nu a fost gară decît o scurtă perioadă de timp.Paradoxul apare în Guinness Book. Deși are aproape 200 de ani, gara a fost folosită pentru transport doar 14 ani.Cea mai veche gară din lume are aproape 200 de ani și este situată într-un oraș din Marea Britanie, potrivit Express. Gara a fost construită în urmă cu aproape două secole și rămîne cea mai veche clădire
