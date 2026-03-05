PROGRAMUL LIDER*ELE: Zeci de femei și-au consolidat competențele de leadership

Agromedia, 5 martie 2026 12:00

Citeşte toată ştirea

• • •

Acum 30 minute
12:00
11:50
HORA TRACTOARELOR VA DESCHIDE EXPOZIȚIA MOLDAGROTECH (SPRING) 2026 LA CHIȘINĂU
Acum 2 ore
10:40
PREȚURILE ÎNGRĂȘĂMINTELOR CRESC SIMȚITOR PE PIAȚA GLOBALĂ
Acum 24 ore
16:40
ANTREPRENORIAT SOCIAL LA RĂZENI: Sergiu Gurău oferă șanse reale de angajare tinerilor cu dizabilități
15:10
MAIA ANALIZEAZĂ MĂSURI PENTRU FERMIERI ÎN CONTEXTUL CREȘTERII PREȚULUI LA MOTORINĂ
14:10
STARE DE ALERTĂ ÎN SECTORUL ENERGETIC: Guvernul ia măsuri pentru a menține stocurile de carburanți
14:00
VLADIMIR MIRON: Primele lucrări în stupină care asigură un sezon apicol reușit
12:30
CARBURANȚII SE SCUMPESC SEMNIFICATIV. Ce prețuri a stabilit ANRE pentru 5 martie
12:20
O FABRICĂ DE PÂINE MODERNĂ VA FI CONSTRUITĂ CU GRANT EUROPEAN ȘI FACILITĂȚI FISCALE
Ieri
12:10
MAI MULȚI PRODUCĂTORI DE ENERGIE REGENERABILĂ AU RĂMAS FĂRĂ STATUTUL DE PRODUCĂTOR ELIGIBIL MIC
11:20
CONSTITUIREA CAMERELOR AGRICOLE: Pașii pe care trebuie să îi urmeze fermierii
09:40
TĂIERILE LA MĂR: Reguli esențiale pentru formarea coroanei și fructificare
3 martie 2026
17:00
MONITORIZAREA FURAJELOR: Inspectorii ANSA, instruiți după standardele UE
15:00
ECORNAREA IEZILOR: Momentul optim și recomandări pentru bunăstarea animalelor
13:40
ASOCIAȚIA FORȚA FERMIERILOR SOLICITĂ GUVERNULUI MĂSURI PRIVIND PREȚUL MOTORINEI
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
A FOST LANSATĂ CAMPANIA NAȚIONALĂ DE ÎMPĂDURIRE „GENERAȚIA PĂDURII – PRIMĂVARA 2026”
13:50
UNIUNEA EUROPEANĂ ÎNCEPE APLICAREA ACORDULUI COMERCIAL CU MERCOSUR
12:20
PETROLUL SE SCUMPEȘTE PE PIEȚELE INTERNAȚIONALE. ANRE anunță creșteri la carburanți
12:00
AMISTAR PRIME® ÎN TRATAMENTUL T1 LA GRÂU: Experiența fermierului Andrei Roman
10:40
VREMEA ÎN PRIMA SĂPTĂMÂNĂ DIN MARTIE: Temperaturi de până la +15°C în sudul țării
27 februarie 2026
17:40
DE LA PRISACA PĂRINȚILOR LA O AFACERE MODERNĂ: Povestea unei apicultoare din Drochia
14:40
SATELE POT ACCESA GRANTURI DE PÂNĂ LA 30.000 DE EURO PENTRU PROIECTE DE MODERNIZARE
14:30
MAIA: Nu există niciun embargo aplicat vinurilor din Moldova pe piața ucraineană
12:40
ECOLOCAL A ORGANIZAT UN ATELIER DE COMUNICARE PENTRU PRODUCĂTORII ECO ȘI ARTIZANALI
10:30
UCRAINA AR PUTEA RESTRICȚIONA IMPORTUL DE VINURI ȘI STRUGURI DIN REPUBLICA MOLDOVA
10:10
LUKOIL PRIMEȘTE O NOUĂ AMÂNARE PENTRU VÂNZAREA ACTIVELOR INTERNAȚIONALE
26 februarie 2026
18:00
PIAȚA CEREALELOR ANALIZATĂ LA MINISTERUL AGRICULTURII: Importurile și evoluțiile regionale
17:40
EUROPA AR PUTEA AVEA MAI PUȚINI CARTOFI TIMPURII ÎN 2026
16:40
GHEORGHE ARPENTIN: Adaptarea viticulturii moderne începe cu înțelegerea ecosistemului din vie
15:20
TĂIERILE DE FORMARE, ÎNTREȚINERE ȘI FRUCTIFICARE LA CIREȘ
14:20
ANSA A RETRAS DE PE PIAȚĂ PESTE 500 KG DE BISCUIȚI DE IMPORT NECONFORMI
13:10
5 SOLUȚII NATURALE PENTRU FERTILIZAREA PLANTELOR ÎN GHIVECI
12:20
BULGARIA ȘI ROMÂNIA IMPORTĂ FLOAREA-SOARELUI DIN ARGENTINA PENTRU A ACOPERI DEFICITUL
11:10
BUSUIOACE CU MIEZ ALB ȘI ROȘU: Soi tradițional rezistent la ger și secetă
11:00
PIAȚA GLOBALĂ A CEREALELOR ÎN 2026–2027, TEMA PRINCIPALĂ A PANELULUI DE DESCHIDERE EUROGRAIN EXCHANGE
09:40
TRATAMENTELE CU CUPRU LA FINAL DE IARNĂ: Protecția speciilor sâmburoase
25 februarie 2026
19:30
INVESTIȚII DE 1,4 MILIOANE DE EURO LA CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN HORTICULTURĂ DIN ȚAUL
16:50
VIȘINUL ERDI BOTERMO: Soi autofertil, productiv și adaptat la condiții variate
15:20
DEFI®, ERBICID PREEMERGENT PENTRU CARTOF, CEAPĂ, MORCOV, GRÂU ȘI FLOAREA-SOARELUI
15:10
DOUĂ FOCARE DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ ȘI PATRU CAZURI DE RABIE, ÎNREGISTRATE ÎN MOLDOVA
13:10
ZAMBILE ÎNFLORITE ÎN MARTIE. De la bulb la floare în 10 săptămâni
12:00
DĂM START SEZONULUI AGRICOL 2026 LA MOLDAGROTECH (SPRING)
11:20
TEHNICA AGRICOLĂ TRECE LA UN NOU NIVEL: Peste 600 CP pe un tractor standard
10:10
BUY DIASPORA: 14 companii vor promova produsele moldovenești în Suedia, Elveția, Germania, Franța și India
24 februarie 2026
17:50
ANRE A APROBAT AJUSTAREA TARIFELOR PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ DIN SURSE REGENERABILE
17:20
PLECTRANTHUS VERTICILLATUS SAU PLANTA MILIONARĂ DE APARTAMENT, CUM O ÎNGRIJIM CORECT
14:20
VINURILE MOLDOVEI PROMOVATE LA „DESCHIDEREA DIPLOMATICĂ A ANULUI” DIN VARȘOVIA
14:00
DE LA MUNCĂ PESTE HOTARE LA FERMĂ MODERNĂ: Povestea lui Valentin Tabac din Văsieni
12:40
AGRICULTURA UCRAINEI, SUB ASEDIU: 20% din terenuri pierdute, 74 miliarde euro pagube
12:10
PREȚUL GRÂULUI ȘI AL PORUMBULUI, SUB PRESIUNE LA BURSĂ. Noi prognoze pentru Rusia și SUA
