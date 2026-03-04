Screening gratuit pentru cancerul colorectal în Republica Moldova: 8.000 de persoane testate în 2025
Moldpres, 4 martie 2026 18:00
Persoanele cu vârsta între 50 și 55 de ani se pot testa gratuit în luna martie pentru depistarea cancerului colorectal. Peste 8.000 de persoane au fost testate în 2025, comunică MOLDPRES.Potrivit specialiștilor de la Institutul Oncologic din Moldova...
• • •
Acum 5 minute
18:20
Guvernatoarea BNM pentru AGERPRES: Fluxurile de bani din diaspora au crescut cu 30% după aderarea la SEPA # Moldpres
Fluxurile de bani trimise de moldovenii din străinătate au crescut cu aproximativ 30% în primele cinci luni de funcționare efectivă a sistemului SEPA, după aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro, afirmă guvernatoarea Băncii Naționale a M...
Acum 30 minute
18:00
Acum o oră
17:30
Deputații se întrunesc joi în ședință: pe agendă proiecte din agricultură, justiție și transport # Moldpres
Aleșii poporului se vor întruni joi în ședință plenară, începând cu ora 10:00. Biroul permanent al Parlamentului s-a întrunit astăzi și a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare, comunică MOLDPRES.Astfel, în lectura a doua, vor...
17:30
VIDEO // Descinderi la Chișinău și Ialoveni. Patru bărbați, reținuți pentru producerea și distribuirea drogurilor # Moldpres
Patru bărbați au fost reținuți pentru producerea și distribuirea drogurilor. Organele de forță au descins la mai multe adrese din Chișinău și Ialoveni, unde au depistat și scos din circuitul ilegal peste 7 kilograme de marijuana, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspect...
Acum 2 ore
17:00
Moldovagaz va fi responsabilă în continuare de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis astăzi prelungirea desemnării SA „Moldovagaz” în calitate de entitate responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene, informează MOLDPRES.Astfel, Moldo...
17:00
FOTO // Un Centru pentru Memorie și Analiză a războiului din 1992 va fi creat la Chișinău # Moldpres
Un Centru pentru Memorie și Analiză a războiului din 1992 va fi creat la Chișinău. Un Memorandum de înțelegere în acest sens a fost semnat între Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Academia „Ștefan cel Mare”, Agenția Proprietății Publice, ...
16:50
Impactul situației din Orientul Mijlociu asupra pieței carburanților, explicate de ANRE. Alexei Taran: „Nu faceți achiziții în panică” # Moldpres
Republica Moldova dispune de stocuri suficiente de produse petroliere, iar cetățenii sunt îndemnați să nu facă achiziții în panică. În același timp, produse petroliere sunt importate zilnic în țară, iar Agenția Națională pentru Reglementare &i...
16:40
Lucrarea „Take the world into the world”, realizată de sculptorul român Mircea Cantor, va fi prezentată la Chișinău # Moldpres
Sculptura „Take the world into the world” (Du lumea în lume), realizată de maestrul Mircea Cantor, va fi arătată publicului din Republica Moldova vineri, 5 martie, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei (Sala Roșie). Evenimentul face parte din suita de ac...
16:30
Fregata iraniană scufundată în Oceanul Indian a fost lovită de o torpilă trasă de un submarin american, anunță SUA # Moldpres
Fregata iraniană care s-a scufundat miercuri în Oceanul Indian în apropiere de Sri Lanka a fost lovită de o torpilă trasă de un submarin american, a declarat secretarul american al apărării, Pete Hegseth, citat de Reuters și AFP, preluat de AGERPRES și MOLDPRE...
Acum 4 ore
16:20
Recepția tradițională organizată de Ambasada Bulgariei în România cu ocazia Zilei Naționale, marcată pe 3 martie, a avut loc la Parlamentul României și a reunit sute de invitați, printre care diplomați și oficiali străini, transmite BTA.Evenimentu...
16:20
Serviciul de vânzare-cumpărare a mașinilor este disponibil online, prin aplicația EVO. Astfel, cetățenii pot vinde sau cumpăra autovehiculele deja înmatriculate în Registrul de stat al vehiculelor, de oriunde ar fi, fără a se deplasa fizic la ghișee și...
15:40
Statul va aloca peste 196 de milioane de lei pentru măsurile de ocupare a forței de muncă. Ministra Natalia Plugaru: „Ne propunem să ajutăm circa 100 000 de cetățenii să-și găsească un loc de muncă” # Moldpres
Statul va aloca în acest an peste 196 de milioane de lei pentru realizarea măsurilor de ocupare a forței de muncă, bugetul fiind de șase ori mai mare decât cel de anul trecut. Măsurile urmăresc angajarea a circa 100 000 de persoane în următorii patru ani....
15:40
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a transmis Consiliului Superior al Magistraturii rapoartele de evaluare în privința candidatelor la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, Elena Croitor și Oxana Parfeni, înaintând, în ambele cazuri, ...
15:40
Un nou acord moldo-german accelerează modernizarea sistemului sanitar-veterinar, conform standardelor UE # Moldpres
Consolidarea securității alimentare și modernizarea sistemului veterinar din Republica Moldova avansează, prin semnarea „Acordului de implementare a proiectului pentru anul 2026 – Parteneriat moldo-german instituțional în domeniul medicinei veterinare și a...
15:30
Energocom a procurat, în luna februarie, un volum total de 420,508 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 123,80 euro/MWh, informează MOLDPRES.Pentru comparație, în luna ianuarie 2026, Energocom a procurat un volum total de 478,233 mii MWh ...
14:50
Destinațiile turistice înscrise în competiția „Destinația Anului 2026” au trecut cu succes în etapa următoare # Moldpres
Destinațiile turistice din Republica Moldova înscrise în competiția „Destinația Anului 2026” au trecut cu succes în următoarea etapă a concursului, fiind selectate în opt categorii tematice. În etapa a treia, acestea vor concura dire...
14:40
Concursul „Pădurea - Sufletul Planetei”, ediția a II-a: elevii din Moldova și România, invitați să promoveze importanța spațiului forestier # Moldpres
Ministerul Mediului anunță lansarea celei de-a doua ediții a concursului „Pădurea: Sufletul Planetei”. Este vorba de o inițiativă destinată elevilor din clasele V–XII din Republica Moldova și România, în contextul campaniei naționale de &ici...
14:30
ANRE a retras statutul de producător eligibil mic pentru 13 titulari care urmau să construiască centrale electrice # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a retras statutul de producător eligibil mic pentru 13 titulari care urmau să construiască centrale electrice și care nu au respectat obligațiile stabilite de cadrul normativ. Ca rezultat, în bugetul ...
14:30
Peste 600 de liceeni îi vor ajuta pe absolvenții de gimnaziu să se pregătească de examenul la matematică # Moldpres
Aproximativ 600 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a s-au înscris în campania „Matematica de la egal la egal” și vor deveni mentori pentru elevii din clasele absolvente de gimnaziu, pe care îi vor ajuta să se pregătească de examenul la matemat...
Acum 6 ore
14:10
FOTO // Locuitorii din Sălcuța beneficiază de un drum modern și sigur: a fost finalizată reparația sectorului 3 al R26 Bender–Căușeni–Cimișlia # Moldpres
Locuitorii din satul Sălcuța din raionul Căuşeni se pot bucura de un drum modern, sigur și eficient, care oferă condiții optime de trafic și mobilitate sporită. Astăzi a avut loc recepția la terminarea lucrărilor de reparație capitală a sectorului 3 al drumului naț...
13:40
Vicepremierul Eugeniu Osmochescu, despre impactul unei posibile licențieri a vinurilor moldovenești în Ucraina: „Doar 2% din vinurile noastre sunt exportate în statul vecin” # Moldpres
Doar circa 2 la sută din vinurile exportate de Republica Moldova ajung pe piața din Ucraina. Majoritatea vinurilor moldovenești merg pe alte piețe, în special cele ale Uniunii Europene. Astfel a răspuns vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economi...
13:20
Mărțișor 2026 // Agenda festivalului, miercuri, 4 martie: Muzică populară și clasică pe scenele din țară # Moldpres
Festivalul „Mărțișor” continuă cu noi evenimente culturale în Chișinău, dar și în mai multe localități din țară, oferind publicului concerte de muzică populară, clasică și recitaluri susținute de artiști consacrați, relatează MOLDPRES....
13:20
VIDEO // Tentativă de escrocherie la Bălți. Un bărbat a fost deposedat de peste 400 000 de lei # Moldpres
O femeie a fost reținută pentru escrocherie comisă în privința unui bărbat de 76 de ani. Aceasta, împreună cu alte persoane, a convins bărbatul să retragă din contul său peste 400 000 de lei și să transmită banii suspecților, comunică MOLDPRES.Potri...
13:20
Fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM), administrate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, au acumulat în lunile ianuarie–februarie 2026 venituri de peste 1,8 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 195 de mil...
13:20
Circulația rutieră pe strada Meșterul Manole din Chișinău va fi sistată în perioada 5 - 7 martie curent, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, măsura este impusă în contextul desfășurării unor lucrări de intervenție pentr...
12:30
Elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale au ieșit astăzi în vacanța de primăvară, care va dura patru zile. Copiii urmează să revină la lecții luni, 9 martie 2026, transmite MOLDPRES.Astăzi este ultima zi în care copiii au venit la ore, &ic...
12:30
Cel puțin 101 persoane sunt date dispărute, iar alte 78 au fost rănite după ce o navă militară iraniană a fost atacată de un submarin în apropierea coastelor insulei Sri Lanka, potrivit unor surse din marina și Ministerul Apărării al acestei țări, citate de Reu...
Acum 8 ore
12:20
Autoritățile dau asigurări că stocurile de produse petroliere și resurse energetice sunt suficiente: „Nu există motive pentru achiziții în exces de carburanți” # Moldpres
Alimentarea cu produse petroliere și energie electrică nu este și nu va fi întreruptă, iar stocurile pentru cel puțin următoarele 30 de zile sunt garantate pentru consum. Asigurarea vine din partea directorului Centrului Național de Management al Crizelor, Sergh...
11:50
Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute în Emiratele Arabe Unite. Memorandumul de Înțelegere în acest sens a fost aprobat astăzi de Guvern, transmite MOLDPRES.Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că Memorandumu...
11:50
Guvernul instituie stare de alertă în sectorul energetic, în legătură cu situația externă, pentru a menține stabilitatea sistemului energetic # Moldpres
Guvernul instituie astăzi, 4 martie, stare de alertă în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile, în legătură cu situația externă. Măsura este una de prevenție, menită să protejeze consumul intern și să mențină stabilitatea sistemului en...
11:40
Programul național pentru învățarea limbii române pentru anii 2026-2028, aprobat de Guvern # Moldpres
Programul național pentru învățarea limbii române pentru anii 2026-2028 a fost aprobat astăzi de Guvern. Acesta este conceput ca un instrument strategic de consolidare a competențelor de comunicare în limba română, de promovare a coeziunii sociale ș...
11:40
Guvernul a alocat resurse pentru plata cotizațiilor de membru în organizații internaționale # Moldpres
Guvernul a aprobat astăzi proiectul privind achitarea din bugetul de stat pentru anul 2026 a cotizațiilor de membru al Republicii Moldova în organizații internaționale, transmite MOLDPRES.Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că proiectul prevede r...
11:30
Republica Moldova va adera la Acordul privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal. Comisia pentru politică externă urmează să propună plenului Parlamentului ratificarea acestui document, comunică MOLDP...
11:30
Guvernul va continua să acopere 70% din costul primei de asigurare agricolă, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. O decizie în acest sens a fost adoptată astăzi de Cabinetul de miniștri. Contribuția fermierului reprezintă 30% din...
11:20
Portul Internațional Liber Giurgiulești va avea condiții mai bune pentru dezvoltare, investiții și extinderea capacităților logistice și va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Guvernul a aprobat modificarea Legii privind activitatea Portulu...
11:20
Guvernul a aprobat Programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026-2028 # Moldpres
Reprezentanții minorităților naționale, refugiații, persoanele revenite din diasporă, adulții activi pe piața muncii, copii și elevii nou-veniți din alte comunități lingvistice și culturale vor avea mai multe oportunități de învățare a limbii române. ...
11:20
Republica Moldova a început procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente (CSI). Membrii Comisiei parlamentare pentru politică externă au aprobat astăzi avizele consultative pentru denunțarea Acordului de consti...
11:20
Solidaritate economică sub sloganul „FII PE VAL – Consumă local”: apel național pentru susținerea întreprinderilor din Moldova # Moldpres
Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (AIM) anunță consolidarea campaniei naționale „FII PE VAL – Consumă local” și lansează o invitație publică către asociațiile de business, camerele de comerț și consumatori pentru a se uni ...
11:00
FOTO // Ambasadorul R. Moldova în România, Mihai Mîțu, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui României, Nicușor-Daniel Dan # Moldpres
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui României, Nicușor-Daniel Dan. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul unei ceremonii oficiale la Palatul Cotroceni, transmite MOLDPRES.Cu ...
11:00
Motorina se scumpește înainte de campania de primăvară. Ministerul Agriculturii: „Pregătim mecanisme de sprijin pentru agricultori” # Moldpres
Creșterea accentuată a prețului la motorină, înregistrată chiar în pragul campaniei agricole de primăvară, a determinat autoritățile să intervină prin măsuri urgente de monitorizare și sprijin. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Cat...
11:00
Un bărbat a murit, iar 27 de persoane au fost evacuate după ce un incendiu a izbucnit într-un bloc din capitală # Moldpres
Un incendiu a izbucnit în seara zilei de 3 martie 2026 într-un bloc de locuit din sectorul Botanica, municipiul Chișinău. 27 de persoane, inclusiv șase minori, au fost evacuate, iar un bărbat de 61 de ani a decedat, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului ...
10:50
Mai mult de jumătate dintre adulții din Moldova sunt supraponderali, iar un sfert suferă de obezitate # Moldpres
Potrivit studiului STEPS (2021), 63,9% dintre adulții din Republica Moldova sunt supraponderali, iar 22,7% suferă de obezitate. Practic, mai mult de jumătate dintre adulți au exces ponderal, iar aproximativ unul din patru trăiește cu obezitate, comunică MOLDPRES.Datele...
10:50
Ludmila Catlabuga: „Căutăm un echilibru în comerțul cu Ucraina fără a sacrifica standardele de calitate” # Moldpres
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a oferit astăzi clarificări cu privire la două teme stringente: mecanismul de import al produselor avicole din Ucraina și măsurile de urgență pentru atenuarea scumpirii carburanților. Oficialul a sublinia...
10:50
Un bărbat din Chișinău va sta șapte ani la închisoare pentru escrocherie și furt în valoare de 70 000 lei # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 42 de ani din Chișinău a fost condamnat la șapte ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost găsit vinovat de comiterea a trei episoade de escrocherie și patru episoad...
Acum 12 ore
10:20
Guvernul instituie stare de alertă în sectorul energetic în legătură cu războiul din Orientul Mijlociu. Premierul Alexandru Munteanu: „E o criză globală care ne afectează și pe noi” # Moldpres
În Republica Moldova a fost declarată stare de alertă la nivel național în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 4 martie. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, transmite MOLDPRES.Starea de alertă a fost in...
10:10
Celula de Criză a MAE: Orientul Mijlociu rămâne o zonă volatilă, cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările # Moldpres
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova activează în regim permanent și continuă monitorizarea atentă a evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Până la această oră, nu există victime sau persoane rănite în r&ac...
10:00
Modernizarea managementului deșeurilor din Moldova, pe agenda Green Energy Expo & Romenvirotec 2026 la Bucureşti # Moldpres
Modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor, prin implementarea Proiectului Deșeurilor Solide în Moldova și crearea Centrului de Management al Deșeurilor Periculoase, a fost prezentată de Republica Moldova în cadrul Green Energy Expo & Romenvirotec 202...
10:00
VIDEO // Campanie națională de împădurire: autoritățile invită cetățenii să participe la plantările din 14 martie # Moldpres
„Avem nevoie de păduri, iar pădurile au nevoie de noi” – acesta este mesajul prin care autoritățile îndeamnă cetățenii să se alăture acțiunilor de plantare programate pentru data de 14 martie, în cadrul campaniei naționale de împădu...
09:50
Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe al Republica Moldova, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe al Emiratele Arabe Unite, Abdullah bin Zayed al Nahyan, în contextul escaladării tensiunilor din ...
