O șansă pentru Trump: Cum o înțelegere între Washington și Beijing ar putea forța Kremlinul la pace în Ucraina

Libertatea Cuvântului, 1 martie 2026 22:40

Statele Unite ale Americii au acum posibilitatea de a încheia deodată două războaie — în Ucraina și în Iran — iar cheia acestei

Acum 30 minute
22:40
O șansă pentru Trump: Cum o înțelegere între Washington și Beijing ar putea forța Kremlinul la pace în Ucraina Libertatea Cuvântului
Statele Unite ale Americii au acum posibilitatea de a încheia deodată două războaie — în Ucraina și în Iran — iar cheia acestei
Acum 4 ore
20:20
O parte dintr-un cartier din Cernăuți e fără apă pentru a patra zi consecutiv Libertatea Cuvântului
Echipele de intervenție ale Întreprinderii „Cernivțivodokanal” continuă lucrările de lichidare a unei avarii la colectorul de canalizare. S-au înlocuit 15 metri liniari de
20:00
Din cauza temperaturilor de –20°C, o parte din livezi a înghețat: Cum vor afecta gerurile cumplite livezile din regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Gerurile puternice care au lovit regiunea Cernăuți în această iarnă pot influența serios pomicultura. În ciuda stratului de zăpadă care a protejat parțial
19:40
La Cernăuți a avut loc cea de-a 29-a ediție a tradiționalului Festival „Mărțișor” Libertatea Cuvântului
În prima zi a primăverii, pe scena  Palatului Academic din Cernăuți s-a desfășurat Festivalul „Mărțișor”, ajuns la cea-a de-a 29-a ediție și organizat
Acum 12 ore
10:20
Moment astrologic. Martie – luna marilor schimbări pentru toate zodiile Libertatea Cuvântului
Luna martie 2026 a început, aducând energii puternice, schimbări neașteptate și oportunități majore pentru toate zodiile. Tranzitele astrale favorizează introspecția, relansarea profesională, clarificările
10:10
CĂRȚILE CENTRULUI DE CERCETĂRI ISTORICE ȘI CULTURALE DIN CERNĂUȚI (XIV) Libertatea Cuvântului
Străbună glie de la daci rămasă Volumul VII al Cărții Durerii este consacrat localității Molnița din mândrul și istoricul Ținut al Herței. Conform
Acum 24 ore
10:00
Sărbătoarea Primăverii,  Speranței și Mărțișorului Libertatea Cuvântului
Fără alai, fără prea multă forfotă și fără prea multe file însemnate în calendar, dar avem o sărbătoare pe care întotdeauna o așteptăm,
09:40
Nu există un entuziasm deosebit: în ultimul an, prețul de achiziție al terenurilor agricole în regiunea Cernăuți a scăzut Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, prețul mediu pentru un hectar de teren agricol a scăzut la 61.000 de grivne. În același timp, prețul pentru arendarea
09:20
Klimkin a explicat riscurile pentru Ucraina din cauza operațiunii SUA și a Israelului Libertatea Cuvântului
Pavlo Klimkin este convins că acțiunile militare împotriva Iranului vor afecta livrările de arme ale SUA către Ucraina. Luptele din Orientul Mijlociu vor
08:50
Mărțișorul  –  simbol străvechi al primăverii Libertatea Cuvântului
Celebrat la 1 martie, Mărţişorul reprezintă renașterea naturii, iubirea și norocul. Tradiția cuprinde șnurul alb-roșu (iarnă-vară, puritate-viață) și legende precum sacrificiul pentru eliberarea
08:40
CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ Libertatea Cuvântului
Piatra și sculptorul Într-un parc renumit și aglomerat se afla o piatră. O piatră simplă, nimic ieșit din comun. Într-o zi, această piatră
Ieri
18:00
Sfaturi pentru părinţi. Copilul e dependent de telefon. Care sunt modalitățile de a preveni aceasta? Libertatea Cuvântului
Dependența de telefonul mobil la copii îngrijorează mulți părinți. Este important  să știm care sunt simptomele dependenței de telefon, să observăm aceste semne
17:50
DOUĂ ȘCOLI, DOUĂ SURORI GEMENE Libertatea Cuvântului
E greu de descris impresiile unei întâlniri aparent obișnuite, care ne așteptam să se încheie în cel mult două ceasuri cum țin de
17:30
„Putin a calculat greșit”: Ministerul Afacerilor Externe al Letoniei a numit formula pentru încheierea războiului în Ucraina Libertatea Cuvântului
Ministrul Afacerilor Externe al Letoniei, Baiba Braže, a enumerat câteva condiții în care dictatorul rus ar putea pune capăt războiului. Uniunea Europeană aderă
17:00
„Nunțile au devenit mai profunde” – o moderatoare din Cernăuți despre cum a schimbat războiul ceremoniile ucrainene Libertatea Cuvântului
Tatiana Preutesa organizează nunți încă din 2013, atât în Cernăuți, cât și în întreaga Europă. De-a lungul anilor, a văzut mii de miri
16:40
Ceață și primele temperaturi pozitive: cum va fi începutul primăverii în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
În Bucovina a fost emisă o avertizare de fenomene meteorologice periculoase. În noaptea și în prima jumătate a zilei de 1 martie, se
08:00
„PERMITEȚI-MI SĂ VĂ IUBESC” Libertatea Cuvântului
La finele lui Făurar, poetul Arcadie Opaiț își sărbătorește Ziua de naștere. El s-a născut la finele lui Făurar, când fulgii cad ca
07:40
Peste 300 de lucrări unice: La Cernăuți s-a deschis expoziția artistului ornamentist Gheorghi Garas Libertatea Cuvântului
La 27 februarie, la Muzeul Etnografic  Regional din Cernăuți a fost vernisată expoziția „Geometria sufletului: magia modelului bucovinean”, dedicată împlinirii a 125 de
07:30
Un apărător din satul Dinăuți, decorat post-mortem cu o înaltă distincție de stat Libertatea Cuvântului
Conform Decretului Președintelui Ucrainei nr. 697/2025 din 30 septembrie 2025, militarul Ian Lupoi a fost decorat cu Ordinul „Pentru Vitejie” clasa a III-a
07:10
Din nou o veste neagră: a fost confirmat decesul unui militar din regiunea Cernăuți, care era considerat dispărut Libertatea Cuvântului
A fost confirmat decesul militarului Oleksandr Fișciuk din satul Grușivți, care anterior era considerat dispărut fără veste. Anunțul a fost făcut de Consiliul
07:00
„Nu mă joc cu Putin”: Zelenski a spus unde ar trebui să aibă loc întâlnirea sa cu președintele Federației Ruse Libertatea Cuvântului
Liderul ucrainean a subliniat că întâlnirea sa cu președintele rus trebuie să aibă loc oriunde, cu excepția Rusiei sau Belarusului. Președintele Ucrainei, Volodymyr
06:40
CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ Libertatea Cuvântului
Cele trei site ale  limbajului nostru Se spune că, într-o zi, un ucenic a venit la mentorul său și l-a întrebat: – Știi
06:30
28 FEBRUARIE – ISTORICUL ZILEI Libertatea Cuvântului
La 28 februarie 1885, la București s-a născut Jean Athanasiu, bariton, membru fondator al Operei Române din București. A studiat mai întâi la
Mai mult de 2 zile în urmă
22:00
Arme nucleare pentru Ucraina: Zelenski a comentat ironic declarațiile Kremlinului Libertatea Cuvântului
„Așa ceva n-a avut loc”: Volodymyr Zelenski a negat primirea de armament nuclear din partea Marii Britanii și a Franței. El  a comentat
21:20
Săptămâna limbii materne la Liceul din Cupca Libertatea Cuvântului
În fiecare an ziua limbii materne, dar și săptămâna dedicată acestui eveniment, au o semnificație deosebită la Liceul din Cupca. Elevii claselor primare
20:10
La Noua Suliță, familiile a doi apărători au primit decorații de stat — una post-mortem Libertatea Cuvântului
Ordinul „Crucea Eroului” și însemnul „Crucea de Aur” au fost înmânate rudelor celor care au apărat Ucraina, informează Comunitatea Teritorială Noua Suliță. În
17:50
O sportivă din Ucraina a stabilit un record mondial la marș pe distanța de 5000 metri Libertatea Cuvântului
Atleta ucraineană Ludmyla Oleanovska a stabilit un record mondial în sală pe distanța de 5000 de metri, informează „Suspilne Sport”. Sportiva a bifat
17:50
În regiunea Cernăuți, un jeep și un microbuz cu infractori au fost oprite: aceștia aveau o scară cu ei Libertatea Cuvântului
Organizatorii și un client care a plătit 15 mii de dolari pentru un „bilet” au fost reținuți la granița cu Republica Moldova. Ofițerii
17:40
Echipa Administrației Regionale de Stat Cernăuți ar putea fi completată de un colonel de informații Libertatea Cuvântului
Colonelul Direcției Principale de Informații (GUR), Viktor Polyvaci, trece prin verificarea specială înainte de a fi numit în funcția de adjunct al șefului
17:30
La Storojineț, poliția a folosit arma din dotare pentru a opri un vehicul Libertatea Cuvântului
În județul Cernăuți, în orașul Storojineț, un șofer a încercat să fugă de poliție deoarece nu a dorit să prezinte documentele. Ca urmare,
09:00
DIN LUMEA GÂNDURILOR REBELE (I)  Libertatea Cuvântului
Spre ,,Clipa cea din iubire”, cu vocea drumului în gând Aruncându-și pelerina călătoriei pe umeri, asemenea voinicului din basmele străbune, poetul Nicolae Șapcă a pornit la
08:50
A ascuns 100 de mii de dolari pe corp: la Cernăuți, o femeie a fost amendată cu peste 2 milioane de grivne Libertatea Cuvântului
În Punctul de trecere a frontierei „Porubne” din cadrul Vămii Cernăuți, a fost depistată o femeie care încerca să scoată ilegal din Ucraina
08:50
Nutriţie. Cele mai apreciate tipuri de miere. Ce beneficii aduc sănătății Libertatea Cuvântului
Mierea este unul dintre cele mai valoroase produse apicole, apreciată atât pentru gustul său unic, cât și pentru proprietățile sale benefice asupra sănătății.
08:30
Sergentul-major Oleg Gavryluța – Erou al Ucrainei Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei i-a acordat titlul de „Erou al Ucrainei” (post-mortem) sergentului-major Oleg Gavryluța, din cadrul unității de Gardă Națională din Cernăuți. Curajosul luptător
08:10
Kyrylo Budanov: „SUA nu au stabilit termene concrete pentru încheierea războiului în Ucraina, negocierile actuale sunt foarte dificile” Libertatea Cuvântului
Șeful Oficiului Președintelui, Kyrylo Budanov, a declarat că SUA nu au stabilit termene concrete pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Într-un interviu pentru
07:50
O ofrandă generoasă Libertatea Cuvântului
A venit odată la o mănăstire un om de vază, necunoscut. Acesta a adus cu sine mult aur și l-a rugat pe stareț
26 februarie 2026
22:40
Pompieri voluntari spanioli au trimis motopompe orașului Noua Suliță pentru combaterea inundațiilor pe râul Prut Libertatea Cuvântului
Organizația spaniolă a strâns, de asemenea, fonduri pentru o mașină de evacuare destinată unității militare unde servește un localnic din comunitate. Potrivit Primăriei
22:30
Locomotiva s-a ciocnit cu un autoturism: un militar de la Centrul de Recrutare a murit într-un accident tragic în Bucovina Libertatea Cuvântului
În noaptea de 26 februarie, în regiunea Cernăuți a avut loc un accident mortal. În urma coliziunii, a decedat militarul din cadrul Centrului
22:20
A fost confirmat decesul apărătorului din Bucovina, Volodymyr Budjak Libertatea Cuvântului
În urma rezultatelor expertizei ADN, a fost confirmat decesul apărătorului din Bucovina, Volodymyr Budjak, născut pe 30 aprilie 1974, locuitor al satului Cuciurul
17:00
Recunoaștere post-mortem: Tânărul ofițer Dumitru Istrati, decorat cu Ordinul „Bogdan Hmelnițki” Libertatea Cuvântului
Pentru curajul personal și devotamentul neclintit în îndeplinirea datoriei militare de apărător al Ucrainei, ostașul Dumitru Istrati a fost decorat post-mortem cu o
17:00
În rezultatul furtunii, au fost doborâți aproape 80 de arbori pe drumurile din raionul Nistru Libertatea Cuvântului
În raionul Nistru, vântul puternic a doborât zeci de copaci și crengi mari pe drumurile de importanță statală, îngreunând traficul rutier și creând
17:00
Trump l-a pus pe Putin în fața unei dileme: de ce negocierile ar putea deveni singura salvare pentru Kremlin Libertatea Cuvântului
Rusia nu poate obține o străpungere pe front, iar economia se află sub o presiune tot mai mare – în acest context, SUA
16:50
Comunitatea Teritorială Hliboca și-a găsit parteneri în regiunile Dnipropetrovsk și Lugansk Libertatea Cuvântului
Bucovinenii și-au extins cercul de parteneri-avanpost și au deja rezultate concrete în ajutorarea locuitorilor din Herson. Despre aceasta informează Comunitatea Teritorială Hliboca pe
11:30
Familiile a trei Eroi din comunitatea Noua Suliță au primit distincții de stat Libertatea Cuvântului
Familiile a trei Eroi din comunitatea teritorială Noua Suliță au primit distincții de stat, prin care Președintele a onorat post-mortem curajul apărătorilor căzuți
11:20
Accident groaznic în regiunea Cernăuți, soldat cu moartea unui bărbat: salvatorii au extras trupul din mașină Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, o locomotivă s-a ciocnit cu un autoturism la o trecere la nivel cu calea ferată. În urma accidentului, un bărbat
11:10
Ruslan Osypenko:  „Trebuie să avem drumuri, nu doar direcții” Libertatea Cuvântului
În Bucovina, drumurile de importanță locală vor fi reparate în măsura posibilităților. Acest lucru se va face împreună cu comunitățile teritoriale, în condiții
10:20
Moment astrologic. Patru semne zodiacale atrag abundența și un noroc semnificativ pe 26 februarie 2026 Libertatea Cuvântului
Acești nativi au parte de momente surprinzătoare. Venus, planeta iubirii și a banilor, își arată forța asupra acestor zodii.  Patru semne zodiacale atrag
08:00
The Telegraph: Trump „nu are  idee” ce vrea Putin în Ucraina   Libertatea Cuvântului
După patru ani de bombardamente, crime în masă și alte crime de război, șansele venirii la putere a unui guvern pro-rus în Ucraina
08:00
Sfaturi pentru părinţi. Şapte motive pentru care copilul nu vrea să meargă la culcare Libertatea Cuvântului
Mersul la somn al copilului poate fi o adevărată provocare pentru foarte mulți părinți. Deseori, copilul găsește scuze și motive din cele mai
07:40
CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ Libertatea Cuvântului
Cu Minciuna nu găsești Adevărul A auzit omul că există pe lume Adevărul și a plecat să-l caute. Pe drum, vede că îi
