Guvernul instituie stare de alertă în sectorul energetic, în legătură cu situația externă, pentru a menține stabilitatea sistemului energetic
Moldpres, 4 martie 2026 11:50
Guvernul instituie astăzi, 4 martie, stare de alertă în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile, în legătură cu situația externă. Măsura este una de prevenție, menită să protejeze consumul intern și să mențină stabilitatea sistemului en...
Acum 30 minute
11:50
Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute în Emiratele Arabe Unite. Memorandumul de Înțelegere în acest sens a fost aprobat astăzi de Guvern, transmite MOLDPRES.Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că Memorandumu...
11:50
11:40
Programul național pentru învățarea limbii române pentru anii 2026-2028, aprobat de Guvern # Moldpres
Programul național pentru învățarea limbii române pentru anii 2026-2028 a fost aprobat astăzi de Guvern. Acesta este conceput ca un instrument strategic de consolidare a competențelor de comunicare în limba română, de promovare a coeziunii sociale ș...
11:40
Guvernul a alocat resurse pentru plata cotizațiilor de membru în organizații internaționale # Moldpres
Guvernul a aprobat astăzi proiectul privind achitarea din bugetul de stat pentru anul 2026 a cotizațiilor de membru al Republicii Moldova în organizații internaționale, transmite MOLDPRES.Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că proiectul prevede r...
Acum o oră
11:30
Republica Moldova va adera la Acordul privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal. Comisia pentru politică externă urmează să propună plenului Parlamentului ratificarea acestui document, comunică MOLDP...
11:30
Guvernul va continua să acopere 70% din costul primei de asigurare agricolă, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. O decizie în acest sens a fost adoptată astăzi de Cabinetul de miniștri. Contribuția fermierului reprezintă 30% din...
11:20
Portul Internațional Liber Giurgiulești va avea condiții mai bune pentru dezvoltare, investiții și extinderea capacităților logistice și va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Guvernul a aprobat modificarea Legii privind activitatea Portulu...
11:20
Guvernul a aprobat Programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026-2028 # Moldpres
Reprezentanții minorităților naționale, refugiații, persoanele revenite din diasporă, adulții activi pe piața muncii, copii și elevii nou-veniți din alte comunități lingvistice și culturale vor avea mai multe oportunități de învățare a limbii române. ...
11:20
Republica Moldova a început procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente (CSI). Membrii Comisiei parlamentare pentru politică externă au aprobat astăzi avizele consultative pentru denunțarea Acordului de consti...
11:20
Solidaritate economică sub sloganul „FII PE VAL – Consumă local”: apel național pentru susținerea întreprinderilor din Moldova # Moldpres
Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (AIM) anunță consolidarea campaniei naționale „FII PE VAL – Consumă local” și lansează o invitație publică către asociațiile de business, camerele de comerț și consumatori pentru a se uni ...
Acum 2 ore
11:00
FOTO // Ambasadorul R. Moldova în România, Mihai Mîțu, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui României, Nicușor-Daniel Dan # Moldpres
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui României, Nicușor-Daniel Dan. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul unei ceremonii oficiale la Palatul Cotroceni, transmite MOLDPRES.Cu ...
11:00
Motorina se scumpește înainte de campania de primăvară. Ministerul Agriculturii: „Pregătim mecanisme de sprijin pentru agricultori” # Moldpres
Creșterea accentuată a prețului la motorină, înregistrată chiar în pragul campaniei agricole de primăvară, a determinat autoritățile să intervină prin măsuri urgente de monitorizare și sprijin. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Cat...
11:00
Un bărbat a murit, iar 27 de persoane au fost evacuate după ce un incendiu a izbucnit într-un bloc din capitală # Moldpres
Un incendiu a izbucnit în seara zilei de 3 martie 2026 într-un bloc de locuit din sectorul Botanica, municipiul Chișinău. 27 de persoane, inclusiv șase minori, au fost evacuate, iar un bărbat de 61 de ani a decedat, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului ...
10:50
Mai mult de jumătate dintre adulții din Moldova sunt supraponderali, iar un sfert suferă de obezitate # Moldpres
Potrivit studiului STEPS (2021), 63,9% dintre adulții din Republica Moldova sunt supraponderali, iar 22,7% suferă de obezitate. Practic, mai mult de jumătate dintre adulți au exces ponderal, iar aproximativ unul din patru trăiește cu obezitate, comunică MOLDPRES.Datele...
10:50
Ludmila Catlabuga: „Căutăm un echilibru în comerțul cu Ucraina fără a sacrifica standardele de calitate” # Moldpres
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a oferit astăzi clarificări cu privire la două teme stringente: mecanismul de import al produselor avicole din Ucraina și măsurile de urgență pentru atenuarea scumpirii carburanților. Oficialul a sublinia...
10:50
Un bărbat din Chișinău va sta șapte ani la închisoare pentru escrocherie și furt în valoare de 70 000 lei # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 42 de ani din Chișinău a fost condamnat la șapte ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost găsit vinovat de comiterea a trei episoade de escrocherie și patru episoad...
10:20
Guvernul instituie stare de alertă în sectorul energetic în legătură cu războiul din Orientul Mijlociu. Premierul Alexandru Munteanu: „E o criză globală care ne afectează și pe noi” # Moldpres
În Republica Moldova a fost declarată stare de alertă la nivel național în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 4 martie. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, transmite MOLDPRES.Starea de alertă a fost in...
10:10
Celula de Criză a MAE: Orientul Mijlociu rămâne o zonă volatilă, cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările # Moldpres
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova activează în regim permanent și continuă monitorizarea atentă a evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Până la această oră, nu există victime sau persoane rănite în r&ac...
Acum 4 ore
10:00
Modernizarea managementului deșeurilor din Moldova, pe agenda Green Energy Expo & Romenvirotec 2026 la Bucureşti # Moldpres
Modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor, prin implementarea Proiectului Deșeurilor Solide în Moldova și crearea Centrului de Management al Deșeurilor Periculoase, a fost prezentată de Republica Moldova în cadrul Green Energy Expo & Romenvirotec 202...
10:00
VIDEO // Campanie națională de împădurire: autoritățile invită cetățenii să participe la plantările din 14 martie # Moldpres
„Avem nevoie de păduri, iar pădurile au nevoie de noi” – acesta este mesajul prin care autoritățile îndeamnă cetățenii să se alăture acțiunilor de plantare programate pentru data de 14 martie, în cadrul campaniei naționale de împădu...
09:50
Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe al Republica Moldova, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe al Emiratele Arabe Unite, Abdullah bin Zayed al Nahyan, în contextul escaladării tensiunilor din ...
09:30
Selectarea reprezentanților societății civile în Comitetul de coordonare pentru guvernare deschisă: Votează pe edemocratie.gov.md, până pe 20 martie # Moldpres
Cancelaria de Stat lansează procedura de vot pentru desemnarea membrilor din partea societății civile în Comitetul de coordonare pentru guvernare deschisă, cu mandat în perioada 2026-2028. Candidații pot fi votați online, pe platforma e-Democrație, p&...
09:20
Programul „Casa Verde”: alte o mii de familii vor putea beneficia de granturi pentru a-și eficientiza energetic locuințele # Moldpres
Alte 1000 de familii din întreaga țară vor putea obține finanțare pentru renovarea energetică a locuințelor. Suportul va fi oferit în cadrul noului apel al Programului guvernamental „Casa Verde”, ce va fi lansat în aproximativ două săptăm&ac...
09:20
Extinderea capacităților aeroportuare, valorificarea potențialului de la Mărculești și elaborarea unui master-plan integrat au fost principalele probleme abordate în cadrul discuțiilor cu investitori internaționali, susținute de vicepremierul Vladimir Bolea, minist...
09:00
Cooperarea economică, extinderea relațiilor comerciale și parcursul european al Republicii Moldova au fost discutate la Hamburg în cadrul unei vizite oficiale a delegației de la Chișinău, care a avut întrevederi cu autorități locale, reprezentanți ai mediului...
08:50
Dolarul american își continuă scumpirea și adaugă astăzi 19 bani, până la nivelul de 17 lei și 42 de bani, informează MOLDPRES. Pe de altă parte, euro se ieftinește cu doi bani și costă 20 de lei și 20 de bani, potrivit datelor Băncii Naționale...
08:40
Cancelarul german îi cere lui Donald Trump să includă Europa în negocierile privind Ucraina # Moldpres
Cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat marți pe președintele american Donald Trump să exercite mai multă presiune asupra Moscovei și a cerut ca Europa să fie inclusă în negocierile pentru o soluție de pace în Ucraina, scrie dpa, preluat de AGERPRE...
08:30
Adunarea Experților din Iran l-a ales pe Mojtaba Khamenei ca viitor lider al Republicii Islamice, potrivit unui raport publicat marți de Iran International, care a citat surse familiarizate cu decizia și a afirmat că votul a avut loc sub presiunea Gărzii Revoluționare Islam...
08:10
BTA: Liderii politici din Bulgaria au adus omagiu eroilor de Ziua Națională și au făcut apel la apărarea libertății # Moldpres
Liderii politici din Bulgaria au transmis mesaje de omagiu pentru eroii care au luptat pentru libertatea țării, cu ocazia Zilei Naționale, marcată pe 3 martie, subliniind importanța păstrării libertății câștigate pentru generațiile viitoare, transmite BTA.Bul...
Acum 24 ore
19:50
Inegalitatea salarială atinge un nivel critic: femeile din Moldova au muncit cu 41 de zile mai mult pentru același venit # Moldpres
Republica Moldova marchează astăzi, 3 martie 2026, Ziua Egalității Salariale (Equal Pay Day), un moment simbolic care evidențiază o realitate economică îngrijorătoare: pentru a obține un venit egal cu cel câștigat de un bărbat în anul 2025, o femeie a...
19:30
Cer predominant senin pe întreg teritoriul țării și fără precipitații, anunță meteorologii pentru ziua de meircuri, 4 martie. Ziua aerul s eva încălzi până la +12 grade Celsius. Temperaturi pozitive vor fi înregistrate și la noapte, transmite MO...
19:00
VIDEO // Igor Grosu a inspectat lucrările la Podul Ungheni–Ungheni: „Ne va conecta la Autostrada Unirii și la rețeaua de drumuri europene” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru pe șantierul Podului peste Prut Ungheni–Ungheni, obiectiv de infrastructură care urmează să fie finalizat în luna iulie. Oficialul a subliniat importanța strategică a proiectului pentru Repub...
18:30
Războiul din Iran zguduie piețele energetice: Vor plăti moldovenii mai mult pentru gaze și carburanți? # Moldpres
Conflictul armat din Iran are un impact direct asupra piețelor energetice internaționale, influențând prețurile la petrol și gazele naturale. Experții susțin că evoluția tarifelor depinde în mare măsură de durata războiului și de reluarea transportului pr...
17:20
Noi reguli pentru tarifele la transportul rutier de călători: ANTA explică mecanismul de calcul și calendarul aprobării componentelor # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto anunță intrarea în vigoare, la 1 martie 2026, a Hotărârii Guvernului nr. 698/2025, care aprobă noua Metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional. Documentul ...
16:40
Peste 2.400 de șoferi vor fi sancționați pentru utilizarea telefonului mobil la volan, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, șoferii au fost depistați în perioada 5–28 februarie. Aceștia riscă amenzi de până la 600 de lei și trei puncte de penaliza...
16:30
Bloomberg: Economia UE ar putea rezista unei luni de conflict în Iran, însă o escaladare prelungită ar afecta redresarea zonei euro # Moldpres
Economia Uniunii Europene nu ar intra în criză dacă operațiunea militară a Statelor Unite în Iran s-ar limita la patru săptămâni, așa cum a afirmat președintele american Donald Trump, însă o campanie de durată ar putea submina redresarea incipien...
16:20
Administrația Națională a Drumurilor anunță desfășurarea unor intervenții extinse pe rețeaua rutieră națională, echipele de întreținere acționând, în cursul zilei de astăzi, pe 26 de sectoare pentru a asigura condiții sigure și accesibile tuturo...
16:00
Pensiile și alocațiile sociale destinate beneficiarilor care dețin carduri bancare au fost finanțate, suma totală transferată constituind 2 085,9 milioane de lei, transmite MOLDPRES.Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale /CNAS/, mijloacele financiare vor deveni...
15:50
Securitatea energetică regională, tariful unificat și extinderea cooperării, discutate de Dorin Junghietu la Baku, la reuniunea Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze # Moldpres
Consolidarea securității energetice regionale, necesitatea adoptării unui tarif unificat pe întregul traseu al Coridorului Sudic de Gaze și extinderea cooperării comerciale au fost principalele subiecte abordate în cadrul celei de-a 12-a reuniuni ministeriale a C...
15:30
ANSA ajustează regimul de control pentru importurile de lapte din Ucraina: monitorizarea consolidată rămâne valabilă doar pentru produsele în vrac # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a emis precizări oficiale privind modificarea procedurilor de control la importul produselor lactate originare din Ucraina. Conform Ordinului din 23 februarie 2026, autoritatea a decis reducerea frecvenței verificărilor...
15:20
Au promis eliberarea unui condamnat contra 40.000 de euro: patru persoane au fost reținute de CNA în flagrant # Moldpres
Patru persoane au fost reținute în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, fiind suspectate de trafic de influență. Acestea au fost surprinse în momentul primirii unei mite în valoar...
15:10
În perioada 1–3 martie, Legislativul a găzduit vizita oficială a unei delegații a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, condusă de Fabian Hamilton, președintele Grupului britanic al Uniunii Interparlamentare, comunică MOLDPRES....
15:00
Peste 110 de cazuri de gripă sezonieră au fost înregistrate pe parcursul săptămânii trecute. Cifra denotă o descreștere cu 37% față de săptămâna precedentă, informează MOLDPRES.Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), 72 d...
14:50
Un număr de 64 de persoane cu pierdere severă a auzului au beneficiat, în anul 2025, de intervenții de implant cohlear acoperite integral din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM), în cadrul programului special „Implant cohlear&rd...
14:30
Guvernul caută soluții echilibrate pentru criza carburanților: „Prioritatea noastră este stabilitatea economică” # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova confirmă că monitorizează atent evoluțiile de pe piețele energetice internaționale, în contextul îngrijorărilor exprimate de producătorii agricoli. Autoritățile dau asigurări că sectorul agricol rămâne o prioritate strate...
14:20
Parteneriatul agricol moldo-nipon continuă: JICA pregătește o nouă linie de finanțare pentru fermierii moldoveni # Moldpres
Vulnerabilitatea tot mai accentuată a sectorului agricol în fața schimbărilor climatice, necesitatea alinierii la standardele de siguranță ale Uniunii Europene și accesul limitat la tehnologii de ultimă generație au constituit principalele teme de discuție în...
14:20
Un număr de 781 de persoane vor susține examenul național de bacalaureat în regim de externat, în sesiunea 2026, după ce Comisia Națională de Examene a validat astăzi dosarele acestora și a aprobat centrele și comisiile responsabile de organizarea probelor, t...
14:10
Armata americană a anunțat că marina iraniană şi-a ”pierdut” toate navele la Golful Oman, relatează AFP, citată de news.ro și MOLDPRES.”Acum două zile, regimul iranian încă mai avea 11 nave la Golful Oman. Azi (luni), nu mai are niciuna&rdquo...
13:40
FOTO // Campania națională „Învață în Moldova”. Circa 500 de elevi din capitală au descoperit oferta educațională a USMF „Nicolae Testemiţanu” la Ziua ușilor deschise # Moldpres
Circa 500 de elevi din clasele a XII-a de la 21 de licee din municipiul Chișinău au participat la Ziua ușilor deschise la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie (USMF) „Nicolae Testemiţanu”. Acțiunea se desfășoară în cadrul campaniei naționale ...
