/VIDEO/ Tensiunile din Orientul Mijlociu au scos oamenii în stradă: Violențe la Pakistan și sărbătoare în alte țări
TV8, 3 martie 2026 23:20
/VIDEO/ Tensiunile din Orientul Mijlociu au scos oamenii în stradă: Violențe la Pakistan și sărbătoare în alte țări
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
23:30
Acum 15 minute
23:20
Acum o oră
23:00
Acum 2 ore
21:50
Acum 4 ore
21:30
21:30
21:00
20:30
20:20
19:50
Acum 6 ore
19:00
18:30
18:00
18:00
17:40
Acum 8 ore
17:30
17:00
16:30
16:00
15:40
Acum 12 ore
14:40
14:10
14:00
13:40
13:40
13:30
13:30
13:30
12:20
12:20
11:50
11:20
10:50
Acum 24 ore
10:20
09:50
09:50
09:40
09:20
07:30
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.