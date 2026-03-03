Trump susține că Iranul caută negocieri. Replica de la Teheran: „Suntem obişnuiţi cu declaraţiile false”

Trump susține că Iranul caută negocieri. Replica de la Teheran: „Suntem obişnuiţi cu declaraţiile false”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8