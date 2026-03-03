Škoda Octavia – 30 de ani de excelență. De la model la legendă premiată international
Noi.md, 3 martie 2026 12:30
În 2026, Škoda Octavia marchează un moment important în istoria sa: 30 de ani de la lansarea primei generații moderne, prezentată în 1996. În trei decenii, Octavia a evoluat dintr-un model promițător într-un reper al segmentului compact european, apreciat pentru echilibrul dintre spațiu, tehnologie și eficiență.Peste 7 milioane de automobile au fost livrate la nivel global, iar generația actua
Acum 10 minute
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 3 martie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 4 martie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,97 lei/litru (+13 bani), iar al motorinei standard – 21,21 lei/litru (+34 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021, A
12:30
12:30
În adiacentul Palatul „Nicolae Sulac”, de pe str. A. Pușkin, o femeie și-a pierdut cunoștința și a căzut la sol.Angajații Direcției regionale „Centru”, aflați în zonă, au intervenit imediat, acordînd primul ajutor și monitorizînd starea persoanei pînă la sosirea echipajelor specializate.Totodată, trecătorii au alertat Serviciul 112.Datorită reacției rapide, persoana a beneficiat de asi
12:30
Nouă posturi de judecător sînt vacante în prezent la Curtea Supremă de Justiție, unde activează doar 11 magistrați din cei 20 prevăzuți în schema instituțională.Dintre cei 11 judecători aflați în funcție, șase sînt permanenți și au promovat evaluarea Comisiei de pre-vetting, fiind numiți după plecarea în masă a magistraților din 2023.{{868045}}Potrivit IPN, instanța confirmă deficitul actu
Acum o oră
12:00
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea procurorilor, documentează un caz de contrabandă cu produse din tutun transportate ilegal peste frontiera de stat, notează Noi.md.Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unei operațiuni complexe realizate pe teritoriul Republicii Moldova și al României și se referă la o schemă de transportare ilicită a țigaretelor prin postul vamal Lipcani – Rădăuți P
12:00
Zeci de copii au învățat să confecționeze mărțișoare în cadrul atelierului „Împletim fire – păstrăm tradiția”, organizat de Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.Sub îndrumarea muzeografilor, cei mici au descoperit semnificațiile firului alb-roșu, într-un eveniment ajuns la cea de-a 25-a ediție. Atelierul este dedicat promovării tradițiilor și patrimoniului cultural.{{210432}}O
12:00
Lucrările la stația de transfer cu linie de sortare a deșeurilor din Chișinău se desfășoară conform graficului, anunță primarul capitalei, Ion Ceban. Edilul califică proiectul drept „un exemplu pentru țară”, realizat de Primăria Chișinău.Potrivit acestuia, la etapa actuală au fost finalizate lucrările de betonare pentru atelierul de reparații și spălătoria auto, care vor deservi autospecialele
Acum 2 ore
11:30
În ultima perioadă s-a intensificat din nou valul de atacuri îndreptate împotriva Partidului Socialiștilor.Despre acest lucru a comunicat președintele partidului și liderul fracțiunii parlamentare, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon.“De 15 ani, echipa noastră este supusă tentativelor de a fi divizată și slăbită, iar unii ne prezic constant un sfîrșit apropiat. Nu veți reuși. Am găsi
11:30
În perioada martie 2025 – februarie 2026, prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA) au fost finanțate 358 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici din sectorul agricol.În luna februarie 2026 au fost aprobate 40 de proiecte. Programul a acoperit toate raioanele Republicii Moldova, cu o concentrare mai pronunțată în partea de nord a țării. Implementarea și administrarea
11:00
În această dimineață, pompierii au fost chemați conform nivelului sporit de intervenție la Ministerul Sănătății, notează Noi.md.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:16. Potrivit informațiilor, a fost observat fum dens într-un birou al clădirii Ministerului Sănătății de pe strada Vasile Alecsandri nr.2 din capitală.{{866781}}La fața locului au ajuns echipele de salvatori și
11:00
Agenția de Investiții din Moldova a anunțat lansarea programului „BRIDGE EXPORT”, un instrument financiar destinat susținerii promovării produselor moldovenești pe piețele externe.Inițiativa este adresată asociațiilor de afaceri care doresc să implementeze strategii sectoriale de export și să ușureze accesul companiilor autohtone pe noi piețe internaționale.{{866665}}Programul oferă co-fin
11:00
Trei judecători și-au dat demisia, după anunțul Comisiei Vetting că vor fi supuși evaluării # Noi.md
Trei magistrați de la Judecătoria Chișinău și-au dat demisia, după anunțul Comisiei Vetting că vor fi supuși evaluării. Cererile acestora depuse au fost acceptate de CSM, în ședința de astăzi. {{867563}}„La 24 februarie 2026, judecătorul Nicolae Corcea de la Judecătoria Chișinău a solicitat demisia, ca urmare a notificării din partea Comisiei Vetting. Reieșind din demersul acestuia, consid
11:00
Departamentul de Stat al SUA a recomandat cetățenilor americani să părăsească imediat peste 10 țări din Orientul Mijlociu din cauza escaladării conflictului în regiune.Despre acest lucru a scris pe rețeaua de socializare X asistenta secretarului de stat american pentru afaceri consulare, Mora Namdar. {{867961}}„Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și Departamentul de Stat îndeamnă ameri
11:00
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că situația de securitate din Orientul Mijlociu rămîne complexă, în contextul continuării atacurilor cu rachete și drone în mai multe state din regiune.Potrivit actualizării din 3 martie 2026, spațiul aerian în diferite țări este închis, parțial reluat sau limitat temporar, iar Celula de Criză a MAE activează în regim permanent.{{8
Acum 4 ore
10:30
Astăzi se împlinesc 4 ani de cînd Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. În acest context, Delegația UE în Republica Moldova a transmis un mesaj public, subliniind că țara noastră face pași hotărîți și consecvenți pe calea integrării europene. {{866269}}„Această colaborare ajută Moldova să modernizeze instituțiile, să se apropie de nivelul european și să meargă
10:30
Actualul guvern intenționează să dubleze cota TVA pentru sectorul HoReCa și consideră inechitabilă actuala cotă de impozitare de 8%. Schimbarea se preconizează din ianuarie, 2027și se presupune că va asigura o echitate maximă în sistemul fiscal și va promova prosperitatea economică. Specialiștii în turism și experții economici avertizează, că creșterea cotei TVA pentru HoReCa nu numai că nu va reu
10:30
Mai mult de 22 de tone de alimente au fost colectate în cadrul campaniei naționale „Dăruim pentru Ei”, destinată vîrstnicilor singuri.Acțiunea s-a desfășurat zilele trecute, cu participarea a zeci de angajați și voluntari ai unei organizații de caritate în 53 de magazine.{{417745}}Campania s-a desfășurat în magazinele din 20 de localități din țară, în care cumpărătorii au avut ocazia să pr
10:30
Cumpără bilete pe Wizz Air cu cardul Mastercard® și primește 10% cashback. Călătorește mai avantajos. # Noi.md
Mastercard lansează în Republica Moldova o nouă campanie promoțională dedicată utilizatorilor de carduri Mastercard, oferindu-le posibilitatea de a primi 10% cashback pentru achizițiile de bilete Wizz Air. Campania se desfășoară în perioada 1 martie – 30 aprilie 2026 și este disponibilă pentru utilizatorii care își înregistrează cardul pe platforma priceless.com și achiziționează bilete utilizând
10:00
A deveni părinte înseamnă să iei zeci de decizii zilnic. Ce cărucior este mai potrivit? Ce scaun auto oferă protecție maximă? Ce produse sunt sigure pentru pielea sensibilă a nou-născutului? Într-o lume plină de opțiuni, PernaMea.md vine cu răspunsuri clare, produse verificate și consultanță dedicată fiecărei familii. PernaMea nu este doar un magazin online cu articole pentru copii – este un s
10:00
Iranul a avertizat luni că va deschide focul asupra oricărei nave care va încerca să traverseze Strîmtoarea Hormuz, după ce a anunțat închiderea acestei rute maritime strategice, potrivit presei de stat iraniene.Un oficial de rang înalt al Gardienilor Revoluției a declarat că strîmtoarea este „închisă” și că forțele iraniene vor incendia orice vas care va încerca să o tranziteze. „Strîmtoarea
10:00
Pe 3 martie va avea loc o eclipsă totală de lună. În acest moment, Luna va avea o nuanță roșie, motiv pentru care este numită „sîngerie”.Miliarde de oameni care trăiesc în America de Nord, America de Sud, Australia și în cea mai mare parte a Asiei vor putea observa direct eclipsa totală de lună. Eclipsa de lună apare atunci cînd Luna se află complet în umbra Pămîntului. În acest moment, Lu
09:30
Inspectorii de mediu au început luni verificări la toate spălătoriile auto din țară.Campania va dura pînă în luna mai, iar inspectorii vor urmări respectarea regulilor de protecţie a mediului, gestionarea corectă a apelor uzate sau utilizarea raţională a produselor chimice. Controalele au început în urma mai multor adresări de la cetățeni.{{867003}}"Se va da atenție la folosirea raţională
09:30
Pentru viitorul an de model, clienții Volvo EX30 se pot aștepta la noi versiuni de motorizare entry-level, un design interior îmbunătățit și o ofertă extinsă Black Edition.EX30 va fi disponibil și cu funcția Vehicle-to-Load (V2L), care permite mașinii să funcționeze ca un powerbank și să alimenteze alte dispozitive și echipamente. În plus, viitoarele actualizări software vor introduce o experi
09:30
În Parlament, se află un proiect de lege care vine să-i protejeze pe judecători. Iniţiativa legislativă a fost elaborată la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).În Codul Contravenţional vor fi introduse noi articole - ultragierea judecătorului și încălcarea ordinii în instanță. Va fi completat şi Codul Penal cu infracțiunea de amenințare sau violență împotriva unui judecător.
09:00
Accelerarea parcursului european al Republicii Moldova și evoluțiile de securitate din regiune creează premise favorabile pentru soluționarea dosarului transnistrean în următorii ani. Declarația a fost făcută de fostul vicepremier pentru Reintegrare, Gheorghe Bălan, în cadrul emisiunii „ÎN CONTEXT” de la Moldova 1.Potrivit acestuia, „problema transnistreană poate fi soluționată în următorii tr
09:00
Valeriu Kuciuk: „Reintegrarea statului este imposibilă fără o soluție constituțională de fond” # Noi.md
Reintegrarea Republicii Moldova nu poate fi realizată prin măsuri exclusiv politice sau economice, fără o soluționare prealabilă și clară a coliziunilor constituționale existente între cele două maluri ale Nistrului. Aceasta a fost ideea centrală a raportului prezentat de Valeriu Kuciuk, doctor în drept și lector universitar, în cadrul Mesei Rotunde „Perspectivele reintegrării Republicii Moldova”.
Acum 6 ore
08:30
Vicepremierul Vladimir Bolea a primit în vizită, la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, delegația Republicii Elene, condusă de Excelența Sa Haris Theocharis, Vice-ministru al Afacerilor Externe, însoțită de Ambasadorul Nikolaos Krikos și reprezentanți ai unor companii elene din domeniile infrastructurii, energiei și construcțiilor.Discuțiile au vizat oportunitățile de cooperar
08:30
Analist CNN: O eventuală intervenție a Rusiei în războiul cu Iran ar schimba radical contextul conflictului # Noi.md
Analistul militar al CNN, generalul în rezervă al Forțelor Aeriene ale SUA, Cedric Leighton, a declarat, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că probabilitatea ca Statele Unite să atace Rusia este „zero” în actualul context, însă situația s-ar modifica semnificativ dacă Moscova ar decide să intervină direct în războiul cu Iran.Declarațiile vin după ce Aleksandr Dughin, considerat un ideolog apr
08:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat luni acțiunea militară a SUA și Israelului împotriva Iranului, afirmînd că aceasta degradează capacitatea Teheranului de a obține capacități nucleare și balistice, dar a spus că NATO nu se va implica, relatează Reuters.„Este foarte important ceea ce fac SUA aici, împreună cu Israelul, deoarece elimină și diminuează capacitatea Iranului de a obți
07:30
Astăzi, pe întreg teritoriul republicii se așteaptă cer variabil. Izolat, meteorologii prognozează precipitații slabe, în principal sub formă de ploaie.Dimineața se va forma ceață. Șoferii sînt rugați să fie atenți.Noaptea vîntul va sufla slab, iar ziua din nord-vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +10... +12°C.În centru se așteaptă +8...+10°
07:30
Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, reținută la sfîrșitul săptămînii trecute în cadrul unui dosar ce vizează fapte de escrocherie, apreciază reținerea sa și a viceprimarilor localității drept demonstrație de forță și abuz și consideră că aceasta se întîmplă din cauza că persoanele aflate la conducerea localității nu sînt reprezentanți ai partidului de guvernămînt.În mesajul său public
07:30
Leul moldovenesc a crescut puțin față de euro, dar a slăbit și mai mult față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană 0,5 bani, dar a cedat dolarului american mai mult de 9 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 3 martie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,2206 lei pentru un euro (-0,51 bani) și 17,2325
07:00
Educația trebuie să devină un pilon central al procesului de reîntregire, iar diferențele dintre sistemele de învățămînt de pe cele două maluri ale Nistrului nu pot fi ignorate.Declarația a fost făcută de Radj Cărbune, drd., prodecan al FDRIȘSU din cadrul USPEE „Constantin Stere” și membru al Consiliului Politic Național al Partidului Politic Alianța, în cadrul Mesei Rotunde „Perspectivele reî
Acum 8 ore
06:30
Ivan Guțu: „Fără clarificarea statutului Transnistriei nu putem vorbi despre viitorul statului” # Noi.md
Reintegrarea Republicii Moldova necesită o reformă profundă a modului în care sunt organizate relațiile dintre centru și regiuni, iar statutul Transnistriei trebuie clarificat înaintea oricărei intervenții asupra Constituției.Declarația a fost făcută de Ivan Guțu, doctor habilitat în științe economice, fost viceprim-ministru al Republicii Moldova și președinte al A.O. Altă Moldova – Другая Мол
05:30
Alcoolul, cel mai furat produs din supermarketurile europene, arată un studiu realizat în 15 țări # Noi.md
Băuturile alcoolice sînt cele mai furate produse din supermarketurile europene, fiind în fruntea clasamentului furturilor în mai multe ţări, potrivit unui studiu realizat de compania spaniolă de analiză a securităţii STC în 15 țări.Majoritatea furturilor din magazine au fost comise pentru revînzare, hoţii vizînd produse de marcă, cu valoare ridicată şi gourmet. Produsele de bază, cum ar fi făi
05:30
Dumitru Pulbere: Ignorarea Transnistriei pentru integrarea în UE ar fi o crimă față de stat # Noi.md
Reintegrarea Transnistriei trebuie realizată printr-o soluție constituțională clară și printr-o viziune concretă propusă de autoritățile de la Chișinău, nu prin declarații politice sau prin ignorarea regiunii. Mesajul a fost transmis de Dumitru Pulbere, ex-președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova, în cadrul Mesei Rotunde „Perspectivele reintegrării Republicii Moldova”, din 28 febr
Acum 12 ore
04:30
Familia unei italience a primit un milion de euro, după ce femeia a murit în spital din cauza unei alergii la un medicament # Noi.md
O despăgubire uriașă de peste un milion de euro a fost acordată familiei unei femei care a murit în spital acum 22 de ani, ca urmare a unei reacții alergice la un medicament.Se pare că medicii și-au dat seama de situație prea tîrziu, iar acum Curtea de Apel din Florența a dispus ca Autoritatea Locală de Sănătate să despăgubească rudele, transmit stirileprotv.roPacienta decedată avea 56 de
03:30
Crezi că nu-ți place poezia, dar avem o veste pentru tine: poezia te place pe tine!Fie că-ți place, fie că nu, atunci cînd asculți o poezie sau atunci cînd o citești, în creierul tău pătrunde un hoț pe care nu mai ai cum să-l dai afară. Dar e un hoț din ăla bun, care nu intră să-ți ia, ci să-ți dea (cam ca Moș Crăciun, dar nu vine la date fixe!)Tu nu ești de acord cu următoarea afirmație,
02:30
Stilistul personal al lui Zendaya, Law Roach a anunțat că cei doi actori și-au unit oficial destinele.Declarațiile au fost date de stilist duminică, în cadrul SAG Awards 2026, gală desfășurată la Los Angeles.Într-un interviu acordat Acces Hollywood, stilistul Zendayei a precizat că: „Nunta s-a întîmplat deja”, tachinînd reportera afirmînd că „Ați ratat-o”, potrivit mediafax.roDupă ce r
01:30
Deși regiunile populare ale Europei de Sud se confruntă în ultimii ani cu frustrări legate de supraturism și proteste ale localnicilor, există încă locuri care nu doar că îi întîmpină pe vizitatori, ci depind de aceștia.Spania a fost mult timp una dintre destinațiile de vacanță preferate ale oamenilor, milioane de oameni mergînd acolo în fiecare an pentru soare, mîncare și cultură, scrie media
01:00
Încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, au constituit circa 13,3 miliarde lei pentru 2 luni ale anului 2026, ceea ce denotă o creștere de circa 1,6 miliarde lei sau cu 13,2% în raport cu perioada similară a anului precedent.Astfel, la Bugetul de stat, pentru 2 luni ale anului 2026 s-au încasat circa 5,4 miliarde lei, ceea
00:30
Digitalizarea serviciilor cadastrale avansează în Republica Moldova. Începînd de astăzi, 2 martie 2026, locuitorii din șapte raioane pot face programări online la Serviciile Cadastrale Teritoriale, pentru a accesa mai rapid și mai simplu serviciile oferite de instituție.Potrivit unui anunț al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, noul mecanism este disponibil pentru cetățenii din Bălți,
00:00
În Moldova, în anul 2025 au fost realizate investiții în active imobilizate în valoare de 41,4 miliarde lei, în creștere cu 17,6% (în prețuri comparabile) față de anul 2024.Informația este difuzată de Biroul Național de Statistică, instituția menționînd că investiții în imobilizări corporale în valoare de 39,7 miliarde lei (în creștere cu 16,4%); investiții în imobilizări necorporale în valoar
00:00
În ultimele zile, mai multe publicații internaționale au relatat că Iranul ar fi aproape de a încheia un acord cu China pentru achiziționarea rachetelor hipersonice antinavă CM-302, scrie romanian.cri.cn.Potrivit acestor surse, în eventualitatea livrării, sistemele respective ar reprezenta unele dintre cele mai avansate echipamente militare furnizate de China Iranului în ultimii ani.Purtăt
Acum 24 ore
23:30
În comitatul englez Norfolk a fost descoperit un artefact rar de aur care, potrivit experților, a aparținut unui războinic din marea armată păgînă - armata scandinavă care a invadat Marea Britanie în 865.Potrivit Oxu.Az, cu referire la naukatv.ru, descoperirea a fost făcută de un amator cu un detector de metale într-un cîmp din apropierea satului Elsing.Moneda-pandantiv cu istorie {{86
23:00
Unelte din fildeș vechi de aproximativ 14.000 de ani, descoperite în Alaska, ar putea rescrie ipotezele despre modul în care primii oameni au ajuns în Americi.Potrivit unui nou studiu prezentat de Live Science, artefactele, mai vechi cu circa 600 de ani decît cele asociate culturii Clovis din sudul Statelor Unite, sugerează că migranți proveniți din Asia ar fi traversat Podul Terestru Bering ș
22:30
În luna martie, locuitorii Pămîntului vor putea observa mai multe fenomene astronomice: „Sărutul lui Venus” – apropierea planetei Venus de planetele Saturn și Neptun, o eclipsă totală de lună, iar seara, deasupra Uralului, va trece Stația Spațială Internațională (ISS).Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat pentru TASS inginerul observatorului astronomic al Universității Federale Ural
22:30
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a avut duminică o convorbire telefonică cu ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, la solicitarea acestuia, scrie romanian.cgtn.comWang Yi a declarat că, sub impulsul Chinei și Rusiei, Consiliul de Securitate al ONU a organizat o reuniune de urgență privind situația din Iran. China a susținut respectarea scopurilor și principiilor Cartei ONU, respingînd u
22:00
În 2013, în adîncurile unei mine canadiene, geologii au descoperit o fisură care conținea cea mai veche apă cunoscută pe Pămînt. Ascunsă la aproape 3 kilometri sub suprafață, această apă a fost sigilată în urmă cu aproximativ 2,64 miliarde de ani.Apa a fost descoperită într-o mină din Canada, într-o zonă cunoscută în termeni geologici sub numele de Scutul Canadei Precambrian, cea mai veche par
22:00
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (UPSC) din Chișinău a prezentat portofoliul de programe de studii la distanță care vor fi disponibile în cadrul.Inițiativa se concentrează pe digitalizare și flexibilitate, oferind studenților posibilitatea de a combina studiile cu viața profesională sau familială. Instituția își propune să răspundă astfel noilor cerințe ale pieței muncii și tendi
