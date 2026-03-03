Prognoza meteo pentru 3 martie
Noi.md, 3 martie 2026 07:30
Astăzi, pe întreg teritoriul republicii se așteaptă cer variabil. Izolat, meteorologii prognozează precipitații slabe, în principal sub formă de ploaie.Dimineața se va forma ceață. Șoferii sînt rugați să fie atenți.Noaptea vîntul va sufla slab, iar ziua din nord-vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +10... +12°C.În centru se așteaptă +8...+10°
Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, reținută la sfîrșitul săptămînii trecute în cadrul unui dosar ce vizează fapte de escrocherie, apreciază reținerea sa și a viceprimarilor localității drept demonstrație de forță și abuz și consideră că aceasta se întîmplă din cauza că persoanele aflate la conducerea localității nu sînt reprezentanți ai partidului de guvernămînt.În mesajul său public
Leul moldovenesc a crescut puțin față de euro, dar a slăbit și mai mult față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană 0,5 bani, dar a cedat dolarului american mai mult de 9 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 3 martie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,2206 lei pentru un euro (-0,51 bani) și 17,2325
Educația trebuie să devină un pilon central al procesului de reîntregire, iar diferențele dintre sistemele de învățămînt de pe cele două maluri ale Nistrului nu pot fi ignorate.Declarația a fost făcută de Radj Cărbune, drd., prodecan al FDRIȘSU din cadrul USPEE „Constantin Stere” și membru al Consiliului Politic Național al Partidului Politic Alianța, în cadrul Mesei Rotunde „Perspectivele reî
Ivan Guțu: „Fără clarificarea statutului Transnistriei nu putem vorbi despre viitorul statului” # Noi.md
Reintegrarea Republicii Moldova necesită o reformă profundă a modului în care sunt organizate relațiile dintre centru și regiuni, iar statutul Transnistriei trebuie clarificat înaintea oricărei intervenții asupra Constituției.Declarația a fost făcută de Ivan Guțu, doctor habilitat în științe economice, fost viceprim-ministru al Republicii Moldova și președinte al A.O. Altă Moldova – Другая Мол
Alcoolul, cel mai furat produs din supermarketurile europene, arată un studiu realizat în 15 țări # Noi.md
Băuturile alcoolice sînt cele mai furate produse din supermarketurile europene, fiind în fruntea clasamentului furturilor în mai multe ţări, potrivit unui studiu realizat de compania spaniolă de analiză a securităţii STC în 15 țări.Majoritatea furturilor din magazine au fost comise pentru revînzare, hoţii vizînd produse de marcă, cu valoare ridicată şi gourmet. Produsele de bază, cum ar fi făi
Dumitru Pulbere: Ignorarea Transnistriei pentru integrarea în UE ar fi o crimă față de stat # Noi.md
Reintegrarea Transnistriei trebuie realizată printr-o soluție constituțională clară și printr-o viziune concretă propusă de autoritățile de la Chișinău, nu prin declarații politice sau prin ignorarea regiunii. Mesajul a fost transmis de Dumitru Pulbere, ex-președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova, în cadrul Mesei Rotunde „Perspectivele reintegrării Republicii Moldova”, din 28 febr
Familia unei italience a primit un milion de euro, după ce femeia a murit în spital din cauza unei alergii la un medicament # Noi.md
O despăgubire uriașă de peste un milion de euro a fost acordată familiei unei femei care a murit în spital acum 22 de ani, ca urmare a unei reacții alergice la un medicament.Se pare că medicii și-au dat seama de situație prea tîrziu, iar acum Curtea de Apel din Florența a dispus ca Autoritatea Locală de Sănătate să despăgubească rudele, transmit stirileprotv.roPacienta decedată avea 56 de
Crezi că nu-ți place poezia, dar avem o veste pentru tine: poezia te place pe tine!Fie că-ți place, fie că nu, atunci cînd asculți o poezie sau atunci cînd o citești, în creierul tău pătrunde un hoț pe care nu mai ai cum să-l dai afară. Dar e un hoț din ăla bun, care nu intră să-ți ia, ci să-ți dea (cam ca Moș Crăciun, dar nu vine la date fixe!)Tu nu ești de acord cu următoarea afirmație,
Stilistul personal al lui Zendaya, Law Roach a anunțat că cei doi actori și-au unit oficial destinele.Declarațiile au fost date de stilist duminică, în cadrul SAG Awards 2026, gală desfășurată la Los Angeles.Într-un interviu acordat Acces Hollywood, stilistul Zendayei a precizat că: „Nunta s-a întîmplat deja”, tachinînd reportera afirmînd că „Ați ratat-o”, potrivit mediafax.roDupă ce r
Deși regiunile populare ale Europei de Sud se confruntă în ultimii ani cu frustrări legate de supraturism și proteste ale localnicilor, există încă locuri care nu doar că îi întîmpină pe vizitatori, ci depind de aceștia.Spania a fost mult timp una dintre destinațiile de vacanță preferate ale oamenilor, milioane de oameni mergînd acolo în fiecare an pentru soare, mîncare și cultură, scrie media
Încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, au constituit circa 13,3 miliarde lei pentru 2 luni ale anului 2026, ceea ce denotă o creștere de circa 1,6 miliarde lei sau cu 13,2% în raport cu perioada similară a anului precedent.Astfel, la Bugetul de stat, pentru 2 luni ale anului 2026 s-au încasat circa 5,4 miliarde lei, ceea
Digitalizarea serviciilor cadastrale avansează în Republica Moldova. Începînd de astăzi, 2 martie 2026, locuitorii din șapte raioane pot face programări online la Serviciile Cadastrale Teritoriale, pentru a accesa mai rapid și mai simplu serviciile oferite de instituție.Potrivit unui anunț al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, noul mecanism este disponibil pentru cetățenii din Bălți,
În Moldova, în anul 2025 au fost realizate investiții în active imobilizate în valoare de 41,4 miliarde lei, în creștere cu 17,6% (în prețuri comparabile) față de anul 2024.Informația este difuzată de Biroul Național de Statistică, instituția menționînd că investiții în imobilizări corporale în valoare de 39,7 miliarde lei (în creștere cu 16,4%); investiții în imobilizări necorporale în valoar
În ultimele zile, mai multe publicații internaționale au relatat că Iranul ar fi aproape de a încheia un acord cu China pentru achiziționarea rachetelor hipersonice antinavă CM-302, scrie romanian.cri.cn.Potrivit acestor surse, în eventualitatea livrării, sistemele respective ar reprezenta unele dintre cele mai avansate echipamente militare furnizate de China Iranului în ultimii ani.Purtăt
În comitatul englez Norfolk a fost descoperit un artefact rar de aur care, potrivit experților, a aparținut unui războinic din marea armată păgînă - armata scandinavă care a invadat Marea Britanie în 865.Potrivit Oxu.Az, cu referire la naukatv.ru, descoperirea a fost făcută de un amator cu un detector de metale într-un cîmp din apropierea satului Elsing.Moneda-pandantiv cu istorie {{86
Unelte din fildeș vechi de aproximativ 14.000 de ani, descoperite în Alaska, ar putea rescrie ipotezele despre modul în care primii oameni au ajuns în Americi.Potrivit unui nou studiu prezentat de Live Science, artefactele, mai vechi cu circa 600 de ani decît cele asociate culturii Clovis din sudul Statelor Unite, sugerează că migranți proveniți din Asia ar fi traversat Podul Terestru Bering ș
În luna martie, locuitorii Pămîntului vor putea observa mai multe fenomene astronomice: „Sărutul lui Venus” – apropierea planetei Venus de planetele Saturn și Neptun, o eclipsă totală de lună, iar seara, deasupra Uralului, va trece Stația Spațială Internațională (ISS).Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat pentru TASS inginerul observatorului astronomic al Universității Federale Ural
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a avut duminică o convorbire telefonică cu ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, la solicitarea acestuia, scrie romanian.cgtn.comWang Yi a declarat că, sub impulsul Chinei și Rusiei, Consiliul de Securitate al ONU a organizat o reuniune de urgență privind situația din Iran. China a susținut respectarea scopurilor și principiilor Cartei ONU, respingînd u
În 2013, în adîncurile unei mine canadiene, geologii au descoperit o fisură care conținea cea mai veche apă cunoscută pe Pămînt. Ascunsă la aproape 3 kilometri sub suprafață, această apă a fost sigilată în urmă cu aproximativ 2,64 miliarde de ani.Apa a fost descoperită într-o mină din Canada, într-o zonă cunoscută în termeni geologici sub numele de Scutul Canadei Precambrian, cea mai veche par
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (UPSC) din Chișinău a prezentat portofoliul de programe de studii la distanță care vor fi disponibile în cadrul.Inițiativa se concentrează pe digitalizare și flexibilitate, oferind studenților posibilitatea de a combina studiile cu viața profesională sau familială. Instituția își propune să răspundă astfel noilor cerințe ale pieței muncii și tendi
Semnarea unor documente de cooperare în domenii precum tranziția verde și mass-media, dialoguri aprofundate cu reprezentanții companiilor chineze, asistarea la demonstrația robotului Wu BOT, același model prezentat la Gala Sărbătorii Primăverii, și susținerea publică a inovațiilor tehnologice au marcat o vizită intensă și productivă a cancelarului german Friedrich Merz în China.Deși scurtă, de
Aeroportul Internațional Chișinău a anunțat implementarea unui proiect strategic de dezvoltare a unei platforme digitale integrate, menită să modernizeze complet infrastructura online a aerogării și să consolideze interacțiunea cu pasagerii, partenerii comerciali și companiile aeriene.Potrivit administrației, inițiativa nu presupune doar un simplu redesign al paginii web, ci dezvoltarea unui s
Frontiera Republicii Moldova nu înseamnă doar linia ce desparte teritoriul Republicii Moldova de teritoriile statelor vecine. În interiorul țării, de-a lungul acesteia este instituită fîșia de protecție, notează Noi.md.Fîșia de protecție este prevăzută de lege și este stabilită în scopul întreținerii frontierei de stat, protejării semnelor de frontieră și de asigurării controlului accesului la
Revista Qiushi va publica duminică un articol semnat de secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping, în care acesta le solicită funcționarilor de stat să își asume pe deplin responsabilitățile în exercitarea atribuțiilor, scrie romanian.cgtn.comXi arată că, în noua etapă de dezvoltare a țării, vor exista numeroase provocări, riscuri, obstacole și contrad
SUA au declarat că trei dintre avioanele lor au fost doborîte din greșeală de sistemele de apărare aeriană ale Kuweitului # Noi.md
Comandamentul Central al SUA a declarat că luni dimineață trei dintre avioanele sale de vînătoare F-15 au fost doborîte din greșeală de sistemele de apărare aeriană ale Kuweitului.Acest lucru se menționează într-un comunicat al Comandamentului Central al SUA, transmite „Европейская правда”.„În timpul operațiunilor militare active, care au inclus atacuri ale avioanelor iraniene, rachete bal
Arheologii din cadrul proiectului de cercetare arheologică San Giuliano au descoperit în Italia centrală un mormînt etrusc cu o vechime de 2600 de ani, perfect sigilat și neatins de secole.În interiorul acestuia se afla o descoperire uimitoare - peste 100 de artefacte, care dezvăluie informații rare despre obiceiurile funerare și credințele civilizației care a precedat Roma.{{865687}}Mormî
În una din suburbiile municipiului Chișinău, marți nu va fi apă la robinet, notează Noi.md.Marţi, 3 martie în intervalul 09:00 – 16:30, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.{{867572}}Măsura se referă la consumatorii din Colon
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a anunțat că, în luna februarie 2026, a autorizat spre plată subvenții în valoare totală de 158,79 milioane de lei, bani care urmează să ajungă la fermieri prin mai multe mecanisme de sprijin.Cea mai mare parte a fondurilor – 140,53 milioane de lei – este destinată celor 240 de cereri aprobate în cadrul subvențiilor post-investiționale. Din ac
Sistemul de operare Windows 11 și-a consolidat statutul de lider pe piața computerelor desktop. Cota sa de piață a ajuns la 72,78%, potrivit portalului Tom's Hardware, cu referire la datele agenției de analiză StatCounter.Pe fondul creșterii popularității Windows 11, s-a înregistrat o scădere bruscă a indicatorilor Windows 10. Cota versiunii anterioare a scăzut la 26,27%.{{813972}}Un facto
În perioada 3–5 martie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru la Hamburg și Berlin, Republica Federală Germania.Vizita are loc la invitația ministrului federal de externe al Germaniei, Johan Wandephul.La Hamburg, ministrul Mihai Popșoi va participa la ceremonia de inaugurare a Oficiului Consulatului onorific al Re
Echipele mobile de medici stomatologi continuă să ofere copiilor din mediul rural servicii stomatologice gratuite, notează Noi.md.Serviciile sînt acoperite financiar din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.În perioada 2-4 martie, medicii specialiști se vor afla în localitățile Lăpușna și Voinescu din raionul Hîncești.Săptămîna trecută, 330 de
Ce spune ANRE despre impactul situației din Orientul Mijlociu asupra pieței carburanților din Republica Moldova? # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) constată că evenimentele recente din zona Golfului Persic au generat un impact asupra cotațiilor internaționale ale petrolului și produselor petroliere, odată cu deschiderea burselor internaționale din data de 02 martie 2026.Perturbările raportate în transportul maritim prin Strîmtoarea Hormuz, care este o rută strategică prin care tra
Sistemul de Intrare/Ieșire al UE, pus în aplicare la mai multe puncte de trecere a frontierei R. Moldova # Noi.md
Începînd cu data de 2 martie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a devenit operațional la mai multe puncte de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de Poliția de Frontieră.Sistemul este aplicat în prezent la următoarele puncte de frontieră:{{867710}}Leușeni–Albița; Sculeni–Sculeni; Leova–Bumbăta; Giurgiul
Poliția de Frontieră informează cetățenii despre integrarea serviciilor sale în cadrul Portalului guvernamental integrat EVO – platformă digitală lansată oficial din luna ianuarie curent, care reprezintă punctul unic de acces la serviciile publice guvernamentale din Republica Moldova.Portalul EVO (evo.gov.md) este administrat de Agenția de Guvernare Electronică și reunește, într-un singur spaț
În cadrul aparatului central al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) s-a desfășurat recent instruirea internă pe subiectul ,,Managementul riscurilor de corupție”, dedicată managerilor operaționali din cadrul subdiviziunilor teritoriale și posturilor de inspecție la frontieră ale ANSA.Instruirea s-a axat pe actualizarea/revizuirea registrului riscurilor de corupție și raportar
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că imaginile din satelit demonstrează lipsa obstacolelor tehnice pentru reluarea funcționării conductei de petrol „Druzhba”.Despre aceasta, potrivit publicației „Adevărul European”, informează Magyar Nemzet.Duminică seara, Orban a declarat că a fost primită o informație de urgență și că vor fi prezentate dovezi, colectate în weekend, cu pri
Primăria Chișinău lansează concursul „Patrimoniul din cartier, surprins prin obiectivul gadgetului tău – 2026” # Noi.md
Primăria municipiului Chișinău, în parteneriat cu Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău, invită elevii claselor X–XII din instituțiile de învățămînt din capitală să participe la concursul video „Patrimoniul din cartier, surprins prin obiectivul gadgetului tău – 2026”.Concursul își propune să încurajeze tinerii să descopere, să documenteze și să promoveze monumente, clădiri și elemente decorati
Ce se va întîmpla cu negocierile dintre Ucraina, Rusia și SUA pe fundalul evenimentelor din Iran # Noi.md
Continuarea negocierilor dintre Ucraina, Rusia și SUA, care erau planificate la Abu Dhabi la începutul lunii martie, nu a fost amînată pînă în prezent.Potrivit RBC-Ucraina, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat acest lucru în timpul unei discuții cu jurnaliștii.„Nu există informații noi. Întîlnirea era prevăzută în perioada 5-8 martie, orientativ pe 5-6 martie. Întîlnirea e
De la 10 000 la 100 000 de euro va crește plafonul pentru unele operațiuni valutare pe care moldovenii le vor putea efectua fără autorizarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei.Măsura este prevăzută într-un proiect de modificare a Legii privind reglementarea valutară, examinat de secretarii de stat în ședința din 2 martie.Potrivit documentului, imediat după intrarea în vigoare a legii
Prima lună de primăvară în Moldova se anunță moderată, dar destul de uscată. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prezentat prognoza pentru luna martie 2026, bazată pe analiza materialelor sinoptice și climatice furnizate de centrele de prognoză meteorologică din întreaga lume.Conform datelor oficiale, temperatura în această lună se va menține în limitele valorilor normale pentru această peri
Autoritățile din EAU au anunțat reluarea limitată a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai # Noi.md
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat reluarea limitată a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai.Potrivit comunicatului emis de Dubai Airports, începînd cu seara zilei de 2 martie, un număr restrîns de zboruri vor opera de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central – Al Maktoum (D
Săptămîna curentă va fi marcată de prezentarea mai multor inițiative strategice destinate dezvoltării sistemului educațional din capitală, a anunțat Primarul General, Ion Ceban.Municipalitatea urmează să detalieze investițiile masive în infrastructura școlară și să prezinte modelul de succes al grupelor cu program prelungit, un proiect descris de edil drept unic nu doar în Republica Moldova, c
Moartea ayatollahului Ali Khamenei, survenită în urma unor lovituri aeriene comune americano-israeliene, a declanșat o perioadă de tranziție politică accelerată în Iran.Conform Constituției, liderul suprem trebuie ales de Adunarea Experților, un for clerical de 88 de membri, însă candidații pentru această funcție sînt verificați strict de Consiliul Gardienilor.{{867787}}Pînă la alegerea su
Cel mai mare furnizor de gaze din lume și-a oprit producția, prețurile în Europa au sărit cu 45% # Noi.md
Preţurile de referinţă la gaze în Europa, care înregistrau deja creşteri puternice luni dimineaţa, au explodat după ce compania energetică de stat din Qatar, QatarEnergy, a anunţat că opreşte producţia de gaze lichefiate în urma unui atac iranian cu drone, informează AFP, potrivit Agerpres.În jurul orei 12:30 GMT, la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă
Președintele PSRM, Igor Dodon, deputați ai Parlamentului, susținători și membri ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova au participat astăzi la tradiționala ceremonie de depunere a florilor la podul din Vadul lui Vodă, locul unde, la 2 martie 1992, au început evenimentele tragice care au lăsat o amprentă profundă în viața oamenilor și a întregii țări.Participanții la ceremonie au lan
Consiliul Audiovizualului a prezentat o analiză a încălcărilor: ce posturi TV au respectat în totalitate cerințele legislației # Noi.md
Consiliul Audiovizualului (CA) a prezentat o analiză comparată a prezenței programelor locale în grilele posturilor de televiziune pentru perioada 2023-2025. Studiul a fost realizat contextul demersului de elaborare și actualizare a listei „must carry”.Controlul realizat pentru anul 2025 a vizat 40 de SMA active, dintre care: 30 de SMA naționale; 6 SMA regionale și 4 SMA locale. Monitorizarea
Tăieri ilegale, descoperite de inspectorii de mediu din Ocnița: ce amendă vor plăti vinoveții # Noi.md
Inspectorii de mediu din Ocnița au desfășurat razii în teritoriu în scopul prevenirii și combaterii tăierilor ilegale de arbori, în urma cărora au fost constatate mai multe încălcări ale legislației de mediu.Astfel, pe traseul R11 Briceni–Ocnița–Otaci, în perimetrul localității Bîrnova, a fost depistat un caz de tăiere ilicită a doi arbori de specia nuc.{{862254}}În urma evaluării pagubelo
Ucraina a publicat proiectul de lege privind impunerea embargo-ului asupra unor produse din Moldova # Noi.md
Guvernul ucrainean pregătește un proiect de rezoluție privind licențierea importului de struguri, vin și alcool din Republica Moldova, ca răspuns la restricția temporară privind exportul de carne de pasăre ucraineană.Motivul este că acțiunile Republicii Moldova sînt considerate discriminatorii, disproporționate și o încălcare a normelor comerciale internaționale. Ucraina propune să răspundă cu
Agenția de Guvernare Electronică împreună cu Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) au identificat o schemă de escrocherie care țintește utilizatorii serviciilor MPay și EVO.Cetățenii primesc SMS-uri false prin care li se solicită plata unei „taxe de drum restante” și li se recomandă să acceseze link-uri precum conveniencemd.sbs/md.{{867370}}Autoritățile avertizează că aceste link-uri
