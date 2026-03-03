Ambasadorul Moldovei în Israel: „Peste 15 mii de moldoveni se află în Israel, însă doar un număr redus dintre aceștia solicită asistență consulară”
Moldpres, 3 martie 2026 11:40
Acum 10 minute
11:50
FOTO // Apeductul magistral Chișinău–Strășeni–Călărași prinde contur: peste 22 de kilometri de conductă, deja construiți # Moldpres
Lucrările de construcție a magistralei de apă potabilă Chișinău–Strășeni–Călărași avansează pe toate cele trei sectoare ale traseului, iar echipele din teren sunt monitorizate constant pentru a asigura respectarea graficului de execuție și a standardelor...
11:50
Cinci echipe de pompieri au intervenit la un incendiu în sectorul Râșcani: o persoană, salvată din flăcări # Moldpres
O persoană a fost salvată în dimineața zilei de astăzi, după ce un apartament din sectorul Râșcani al capitalei a fost cuprins de flăcări, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:20. În momentul produce...
11:50
Cazurile de hărțuire sexuală, inclusiv cele produse în spațiul online și în campusurile universitare, vor putea fi raportate în baza unui nou Regulament-cadru elaborat de Ministerul Educației și Cercetării. Documentul stabilește proceduri de sesizare ș...
Acum 30 minute
11:40
Patru ani de la semnarea cererii de aderare la UE. Cristina Gherasimov: „Continuam să muncim, Moldova poate și merită un destin mai bun, mai demn, mai prosper” # Moldpres
Republica Moldova a depus oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022. Astăzi se împlinesc patru ani de la acest moment, iar progresele înregistrate confirmă determinarea țării de a se integra în spațiul european, relatează MOLDPRES...
11:40
Ambasadorul Moldovei în Israel: „Peste 15 mii de moldoveni se află în Israel, însă doar un număr redus dintre aceștia solicită asistență consulară” # Moldpres
Ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alex Roitman, a anunțat în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV că aproximativ 15.000 de cetățeni moldoveni se află în prezent în Israel, însă doar un număr redus dintre aceștia solicită asistență con...
11:30
FOTO // Vinurile moldovenești cuceresc Londra: degustare de prestigiu pentru consolidarea prezenței pe piața britanică # Moldpres
Republica Moldova face un nou pas strategic în promovarea produselor sale de elită pe una dintre cele mai competitive piețe de profil din lume. Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit, în parteneriat cu Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), a organ...
11:30
Conflictele din Orientul Mijlociu: MAE nu a recepționat solicitări de asistență din partea cetățenilor R. Moldova # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că nu a recepționat solicitări de asistență din partea cetățenilor Republicii Moldova. Aceștia sunt îndemnați în continuare să evite deplasările neesențiale în Orientul Mijlociu și să monitorizeze strict...
Acum o oră
11:20
Prețurile de referință la gaze în Europa au crescut marți dimineața cu peste 20%, pe fondul incertitudinii cu privire la durata opririi exporturilor de la cea mai mare instalație de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar, precum și la impactul ...
11:10
Peste 2.300 de certificate medicale digitale au fost emise chiar în prima zi de la lansare # Moldpres
Noul sistem digital de eliberare a concediilor medicale a înregistrat peste 2.300 de certificate emise în doar 24 de ore de la lansare. Începând cu 1 martie 2026, documentul este eliberat exclusiv în format electronic și gestionat integral online, c...
11:10
O femeie de 58 de ani din localitatea Bârnova, raionul Ocnița, a ajuns la reanimare după ce a fost lovită de un autoturism care a derapat de pe drumul acoperit cu polei, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, o șoferiță de 32 de ani, aflată la volanul unui automo...
11:00
Conflict fatal după o masă de pomenire: o femeie a fost condamnată la 13 ani de închisoare pentru omor # Moldpres
O femeie de 67 de ani din capitală a fost condamnată la 13 ani de închisoare pentru omor intenționat, după un conflict izbucnit în timpul unei mese de pomenire, soldat cu moartea unei femei de 70 de ani, comunică MOLDPRES.Potrivit hotărârii instanței,...
11:00
VIDEO // Republica Moldova marchează patru ani de la depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană # Moldpres
Republica Moldova marchează astăzi patru ani de la depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană. Președinta Maia Sandu a semnat documentul la data de 3 martie 2022. Trei luni mai târziu, în iunie 2022, Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul ...
Acum 2 ore
10:50
Finanțare europeană de 1,8 milioane de euro pentru modernizarea gestionării deșeurilor: centre moderne de colectare la Călărași, Ungheni și Leova # Moldpres
Uniunea Europeană investește 1,8 milioane de euro în dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor în orașele Călărași, Ungheni și Leova, prin construirea și pregătirea unor Centre de colectare cu aport voluntar (CAV). Finanțarea este acordată pri...
10:20
Campionatul Național de haltere la seniori: trei medalii de aur și record continental pentru Ion Badanev # Moldpres
Municipiul Cahul a găzduit Campionatul Național de haltere rezervat seniorilor, competiție la care 80 de halterofili de la nouă școli sportive au concurat timp de două zile la cele 16 categorii de greutate. Un moment de referință al ediției l-a constituit performanța lu...
10:20
Peste 3 miliarde de lei acumulate la bugetul național într-o singură săptămână: bilanțul activității Serviciului Fiscal de Stat # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a raportat încasări de aproximativ 3,1 miliarde de lei la Bugetul Public Național (BPN) pentru perioada 23-27 februarie 2026. Potrivit instituției, suma reflectă eforturile de administrare fiscală și gradul de conformare a contribuabilil...
10:10
Lucrări de întreținere pe drumurile naționale: echipele intervin pentru plombarea gropilor și remedierea degradărilor # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță desfășurarea lucrărilor de întreținere curentă pe întreaga rețea de drumuri naționale, în contextul îmbunătățirii condițiilor meteorologice și al degradărilor apărute ca urmare a topirii ...
10:10
Alegerea cadourilor pentru Ziua Internațională a Femeii. Specialiștii îndeamnă să verificați eticheta, calitatea și să păstrați bonul fiscal # Moldpres
Specialiștii îndeamnă cumpărătorii să procure doar din magazine autorizate cadourile oferite doamnelor și domnișoarelor cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Aceștia sunt îndemnați să verifice atent eticheta, calitatea, certificatul și să păstreze bon...
10:10
Directorii unor companii chineze de stat din sectorul gazelor au dezvăluit că Beijingul face presiuni asupra oficialilor iranieni pentru a evita acțiunile care ar perturba exporturile de gaze din Qatar sau alte transporturi de energie care trec prin Strâmtoarea Ormuz, in...
10:00
Israelul anunță lansarea unei operațiuni terestre în Liban pentru ocuparea unor „zone strategice” # Moldpres
Forțele armate ale Israelului au primit ordin să înceapă o operațiune terestră în Liban pentru a ocupa noi „zone strategice”, a declarat ministrul israelian al apărării, Israel Katz. Decizia a fost luată la indicația șefului guvernului israelian,...
Acum 4 ore
09:30
Agenția Servicii Publice lansează trei servicii digitale gratuite pentru antreprenorii independenți # Moldpres
Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat lansarea a trei servicii digitale noi, destinate antreprenorilor individuali (freelancerilor) înregistrați în Republica Moldova. Serviciile sunt gratuite și pot fi accesate integral online, fără deplasare la ghișeu, iar ...
09:10
Bulgaria marchează astăzi, 3 martie, 148 de ani de la eliberarea de sub dominația Imperiului Otoman, un moment definitoriu pentru renașterea statalității bulgare. Data amintește de semnarea, la 3 martie 1878, la San Stefano (astăzi Yeșilköy, Istanbul), a tratatului ...
08:50
Peste 95% dintre nou-născuții din Moldova au fost testați gratuit pentru depistarea pierderii auzului # Moldpres
Peste 95% dintre nou-născuții din Republica Moldova au fost testați gratuit pentru depistarea pierderii auzului, în cadrul programului național de screening audiologic universal, implementat din 2024. Aproximativ 24.000 de bebeluși au fost examinați, iar 21 de copii c...
08:40
Mărțișor 2026 // Agenda festivalului, marți, 3 martie: Premiera operei „Iolanta” la Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” # Moldpres
Chișinăul găzduiește noi concerte în cadrul Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor 2026”, iar unul dintre momentele de referință ale zilei de 3 martie îl constituie premiera operei „Iolanta”, pe muzica lui Ceaikovski. Evenime...
08:30
Iranul şi aliaţii săi continuă să atace aliaţii SUA din Golf marţi dimineaţă, ambasada SUA din Arabia Saudită fiind lovită de drone suspectate a fi iraniene, o serie de explozii puternice fiind auzite în Erbil, Irak, iar sirenele sunând în Bahrain, re...
08:10
Dolarul american se apreciază astăzi cu zece bani și are o cotație oficială de 17 lei și 23 de bani, informează MOLDPRES. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), euro își menține valoarea de 20 de lei și 22 de bani. Leul român...
Acum 24 ore
22:20
Agenda Parlamentului Republicii Moldova: 10:00, sala Europa – ședința comună a Comisiei pentru control al finanțelor publice și a Comisiei juridice, pentru numiri și imunități. Va fi audiat Raportului de audit al conformității asupra onorării obligaț...
21:30
Perspectiva meteo pentru martie 2026 în Moldova: soare, ploi puține și tradiții de primăvară # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prezentat prognoza meteorologică pentru luna martie 2026, oferind indicații despre evoluția temperaturilor și precipitațiilor, precum și tendințe climatice pe întreg teritoriul Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.Pot...
21:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunţă că, în intervalul 2 martie, ora 20:00 – 3 martie, ora 20:00, vremea în Republica Moldova va fi variabilă, cu temperaturi moderate pentru începutul lunii martie și fără precipitații semnificative pe m...
20:50
Renașterea unei tradiții: Cum a transformat Natalia Rotari prisaca familiei din Drochia într-un brand modern de apiterapie cu sprijinul IFAD # Moldpres
Într-un colț liniștit din nordul Republicii Moldova, o tradiție de familie care părea pierdută odată cu plecarea membrilor ei peste hotare a prins din nou viață. Natalia Rotari, mamă a cinci copii și profesionistă cu un parcurs academic remarcabil, a reușit nu d...
20:20
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu șefa Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău, Kamilla Kolshus # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu șefa Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău, Kamilla Kolshus. Dialogul a vizat extinderea cooperării moldo-norvegiene și pregătirile pentru deschiderea Ambasadei norvegiene la Chișinău, în ac...
20:20
Președinta Republicii Moldova a participat la conferința științifică națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor” # Moldpres
Șefa statului, Maia Sandu, a participat astăzi, la conferința științifică națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor”, organizată în cadrul „Decadei memoriei și recunoștinței”, organizată de Minist...
20:20
Ministerul Agriculturii anunță lansarea Apelului 5 al proiectului AGGRI: granturi de un milion de dolari pentru fermieri # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță deschiderea oficială a procesului de depunere a dosarelor pentru cel de-al cincilea apel de proiecte în cadrul Programului Național de Investiții în Agricultură și Mediul Rural (AGGRI). Finanțat d...
20:00
VIDEO // Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: turism cultural și arta încondeierii ouălor, într-o experiență autentică, la Aievea – Casă de meșteșug din Cinişeuţi # Moldpres
Într-un peisaj turistic în care tot mai mulți călători caută experiențe autentice și conexiuni reale cu patrimoniul local, La Aievea – Casă de meșteșug din Cinișeuți, Rezina propune un model care depășește conceptul clasic de cazare. Aici, turismul...
18:50
Participarea vicepremierului pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, la evenimentele de comemorare a eroilor căzuți pe Nistru # Moldpres
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a participat astăzi la evenimentele de comemorare a eroilor căzuți pe Nistru, organizate cu prilejul Zilei Memoriei și Recunoștinței în localitățile Molovata Nouă, Cocieri și Corjova, din raionul Dubăsari. În cadrul ...
18:30
Sectorul agricol din Republica Moldova înregistrează creșteri: producția globală a urcat cu aproape 14% în anul 2025 # Moldpres
Biroul Național de Statistică (BNS) a publicat datele preliminare privind evoluția sectorului agricol pentru anul curent, raportate la rezultatele anului precedent. Conform indicatorilor economici, producția globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile a &ic...
18:00
Reluare limitată a zborurilor în Emiratele Arabe Unite. Recomandările MAE pentru cetățenii moldoveni # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova informează cetățenii despre reluarea parțială a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai, Emiratele Arabe Unite (EAU), după o perioadă de perturbări cauzate de evoluțiile regionale recente, transmite MOLD...
17:20
Programare online la serviciile cadastrale pentru şase raioane şi municipiul Bălţi care trec la sistemul digital de rezervare # Moldpres
Locuitorii municipiului Bălți şi ai raioanelor Drochia, Edineț, Hâncești, Orhei, Râșcani și Ungheni, începând de astăzi, 2 martie 2026, pot să se programeze online pentru a beneficia de serviciile oferite de Organizaţiile Cadastrale Teritoriale. ...
17:10
Câștigul salarial mediu lunar brut, în creștere cu circa 9 la sută în trimestrul IV din 2025 # Moldpres
Câștigul salarial mediu lunar brut a crescut cu 8,9 la sută în trimestrul IV 2025 și a constituit 16355,1 lei în unitățile din sectorul real cu patru și mai mulți salariați și în toate instituțiile bugetare. Datele au fost prezentate as...
17:00
Atenţie, fals! Fraudă online în numele MPay și EVO. Cetățenii, vizați prin SMS-uri false privind „taxe de drum restante” # Moldpres
Agenția de Guvernare Electronică (AGE) și Agenția pentru Securitate Cibernetică avertizează populația cu privire la o nouă schemă de fraudă informatică, în care este utilizată în mod ilegal identitatea platformelor guvernamentale MPay și EVO. Potrivit aut...
16:50
Proiecte rutiere, feroviare și logistice, discutate la Chișinău cu o delegație a Republicii Elene # Moldpres
Modernizarea infrastructurii rutiere, conectarea la rețeaua europeană TEN-T, dezvoltarea transportului feroviar și valorificarea potențialului logistic al Republicii Moldova au fost principalele subiecte discutate astăzi, în cadrul întrevederii dintre vicepremier...
16:30
FMI confirmă credibilitatea Băncii Naționale a Moldovei și eficiența politicilor sale monetare # Moldpres
Banca Națională a Moldovei (BNM) a salutat concluziile Consiliului Executiv al Fondului Monetar Internațional (FMI), formulate în urma consultării prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI cu Republica Moldova, publicate la finele săptămânii trecute. Pot...
16:20
Încasările Fiscului la buget au crescut cu peste 13 la sută în primele două luni din 2026 # Moldpres
Încasările la buget, administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), au crescut cu circa 13,2 la sută în primele două luni ale anului curent și au constituit circa 13,3 miliarde de lei, informează MOLDPRES.Astfel, la Bugetul de stat s-au încas...
15:50
GALERIE FOTO // Ziua Memoriei și Recunoștinței, în obiectivul MOLDPRES: omagiu eroilor căzuți pentru Independența Republicii Moldova # Moldpres
Republica Moldova a marcat luni, 2 martie, Ziua Memoriei și Recunoștinței, dedicată comemorării eroilor căzuți în Războiul de la Nistru din 1992. Momentele solemne ale zilei au fost surprinse în imagini de fotoreporterul MOLDPRES Mihai Vengher.Ceremoniile ...
15:40
Echipele de asistență medicală urgentă din Republica Moldova au deservit, în perioada 23 februarie -1 martie 2026, un total de 15.293 de solicitări, dintre care 2.054 au vizat copii, transmite MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă ...
15:30
Președintele Parlamentului avertizează: „Cei care sfidează autoritățile Republicii Moldova pot pierde cetățenia” # Moldpres
Cei care sfidează autoritățile Republicii Moldova pot pierde cetățenia. Avertizarea vine din partea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în contextul recentului decret prezidențial privind retragerea cetățeniei pentru nouă persoane din stânga Nistrului s...
15:30
Peste 81.000 de persoane și-au achitat prima de asigurare medicală în primele două luni ale anului 2026 # Moldpres
Peste 81.000 de persoane din Republica Moldova au achitat prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă în primele două luni ale anului 2026, înregistrând o creștere de 2.400 de plătitori față de aceeași perioadă a anului tr...
15:30
Un tren a fost lovit de o dronă în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk. Sunt morți și răniți # Moldpres
Un vagon al unui tren de suburbie aflat în mișcare a fost lovit astăzi de o dronă în regiunea Dnipropetrovsk, a anunțat vicepremierul Ucrainei, Dmytro Kuleba, transmite MOLDPRES.Potrivit informațiilor preliminare, în urma impactului o persoană a deceda...
15:20
15:10
Teatrul „Alexie Mateevici” invită publicul, în luna martie, la un program variat de spectacole adresate tuturor categoriilor de vârstă, reunind producții care explorează teme actuale precum familia, identitatea, memoria și relațiile dintre generații...
