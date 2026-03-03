Bulgaria marchează Ziua Națională
Moldpres, 3 martie 2026 09:10
Bulgaria marchează astăzi, 3 martie, 148 de ani de la eliberarea de sub dominația Imperiului Otoman, un moment definitoriu pentru renașterea statalității bulgare. Data amintește de semnarea, la 3 martie 1878, la San Stefano (astăzi Yeșilköy, Istanbul), a tratatului ...
Acum 5 minute
09:30
Agenția Servicii Publice lansează trei servicii digitale gratuite pentru antreprenorii independenți # Moldpres
Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat lansarea a trei servicii digitale noi, destinate antreprenorilor individuali (freelancerilor) înregistrați în Republica Moldova. Serviciile sunt gratuite și pot fi accesate integral online, fără deplasare la ghișeu, iar ...
Acum 30 minute
09:10
Acum o oră
08:50
Peste 95% dintre nou-născuții din Moldova au fost testați gratuit pentru depistarea pierderii auzului # Moldpres
Peste 95% dintre nou-născuții din Republica Moldova au fost testați gratuit pentru depistarea pierderii auzului, în cadrul programului național de screening audiologic universal, implementat din 2024. Aproximativ 24.000 de bebeluși au fost examinați, iar 21 de copii c...
08:40
Mărțișor 2026 // Agenda festivalului, marți, 3 martie: Premiera operei „Iolanta” la Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” # Moldpres
Chișinăul găzduiește noi concerte în cadrul Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor 2026”, iar unul dintre momentele de referință ale zilei de 3 martie îl constituie premiera operei „Iolanta”, pe muzica lui Ceaikovski. Evenime...
Acum 2 ore
08:30
Iranul şi aliaţii săi continuă să atace aliaţii SUA din Golf marţi dimineaţă, ambasada SUA din Arabia Saudită fiind lovită de drone suspectate a fi iraniene, o serie de explozii puternice fiind auzite în Erbil, Irak, iar sirenele sunând în Bahrain, re...
08:10
Dolarul american se apreciază astăzi cu zece bani și are o cotație oficială de 17 lei și 23 de bani, informează MOLDPRES. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), euro își menține valoarea de 20 de lei și 22 de bani. Leul român...
Acum 12 ore
22:20
Agenda Parlamentului Republicii Moldova: 10:00, sala Europa – ședința comună a Comisiei pentru control al finanțelor publice și a Comisiei juridice, pentru numiri și imunități. Va fi audiat Raportului de audit al conformității asupra onorării obligaț...
21:30
Perspectiva meteo pentru martie 2026 în Moldova: soare, ploi puține și tradiții de primăvară # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prezentat prognoza meteorologică pentru luna martie 2026, oferind indicații despre evoluția temperaturilor și precipitațiilor, precum și tendințe climatice pe întreg teritoriul Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.Pot...
21:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunţă că, în intervalul 2 martie, ora 20:00 – 3 martie, ora 20:00, vremea în Republica Moldova va fi variabilă, cu temperaturi moderate pentru începutul lunii martie și fără precipitații semnificative pe m...
20:50
Renașterea unei tradiții: Cum a transformat Natalia Rotari prisaca familiei din Drochia într-un brand modern de apiterapie cu sprijinul IFAD # Moldpres
Într-un colț liniștit din nordul Republicii Moldova, o tradiție de familie care părea pierdută odată cu plecarea membrilor ei peste hotare a prins din nou viață. Natalia Rotari, mamă a cinci copii și profesionistă cu un parcurs academic remarcabil, a reușit nu d...
Acum 24 ore
20:20
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu șefa Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău, Kamilla Kolshus # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu șefa Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău, Kamilla Kolshus. Dialogul a vizat extinderea cooperării moldo-norvegiene și pregătirile pentru deschiderea Ambasadei norvegiene la Chișinău, în ac...
20:20
Președinta Republicii Moldova a participat la conferința științifică națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor” # Moldpres
Șefa statului, Maia Sandu, a participat astăzi, la conferința științifică națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor”, organizată în cadrul „Decadei memoriei și recunoștinței”, organizată de Minist...
20:20
Ministerul Agriculturii anunță lansarea Apelului 5 al proiectului AGGRI: granturi de un milion de dolari pentru fermieri # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță deschiderea oficială a procesului de depunere a dosarelor pentru cel de-al cincilea apel de proiecte în cadrul Programului Național de Investiții în Agricultură și Mediul Rural (AGGRI). Finanțat d...
20:00
VIDEO // Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: turism cultural și arta încondeierii ouălor, într-o experiență autentică, la Aievea – Casă de meșteșug din Cinişeuţi # Moldpres
Într-un peisaj turistic în care tot mai mulți călători caută experiențe autentice și conexiuni reale cu patrimoniul local, La Aievea – Casă de meșteșug din Cinișeuți, Rezina propune un model care depășește conceptul clasic de cazare. Aici, turismul...
18:50
Participarea vicepremierului pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, la evenimentele de comemorare a eroilor căzuți pe Nistru # Moldpres
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a participat astăzi la evenimentele de comemorare a eroilor căzuți pe Nistru, organizate cu prilejul Zilei Memoriei și Recunoștinței în localitățile Molovata Nouă, Cocieri și Corjova, din raionul Dubăsari. În cadrul ...
18:30
Sectorul agricol din Republica Moldova înregistrează creșteri: producția globală a urcat cu aproape 14% în anul 2025 # Moldpres
Biroul Național de Statistică (BNS) a publicat datele preliminare privind evoluția sectorului agricol pentru anul curent, raportate la rezultatele anului precedent. Conform indicatorilor economici, producția globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile a &ic...
18:00
Reluare limitată a zborurilor în Emiratele Arabe Unite. Recomandările MAE pentru cetățenii moldoveni # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova informează cetățenii despre reluarea parțială a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai, Emiratele Arabe Unite (EAU), după o perioadă de perturbări cauzate de evoluțiile regionale recente, transmite MOLD...
17:20
Programare online la serviciile cadastrale pentru şase raioane şi municipiul Bălţi care trec la sistemul digital de rezervare # Moldpres
Locuitorii municipiului Bălți şi ai raioanelor Drochia, Edineț, Hâncești, Orhei, Râșcani și Ungheni, începând de astăzi, 2 martie 2026, pot să se programeze online pentru a beneficia de serviciile oferite de Organizaţiile Cadastrale Teritoriale. ...
17:10
Câștigul salarial mediu lunar brut, în creștere cu circa 9 la sută în trimestrul IV din 2025 # Moldpres
Câștigul salarial mediu lunar brut a crescut cu 8,9 la sută în trimestrul IV 2025 și a constituit 16355,1 lei în unitățile din sectorul real cu patru și mai mulți salariați și în toate instituțiile bugetare. Datele au fost prezentate as...
17:00
Atenţie, fals! Fraudă online în numele MPay și EVO. Cetățenii, vizați prin SMS-uri false privind „taxe de drum restante” # Moldpres
Agenția de Guvernare Electronică (AGE) și Agenția pentru Securitate Cibernetică avertizează populația cu privire la o nouă schemă de fraudă informatică, în care este utilizată în mod ilegal identitatea platformelor guvernamentale MPay și EVO. Potrivit aut...
16:50
Proiecte rutiere, feroviare și logistice, discutate la Chișinău cu o delegație a Republicii Elene # Moldpres
Modernizarea infrastructurii rutiere, conectarea la rețeaua europeană TEN-T, dezvoltarea transportului feroviar și valorificarea potențialului logistic al Republicii Moldova au fost principalele subiecte discutate astăzi, în cadrul întrevederii dintre vicepremier...
16:30
FMI confirmă credibilitatea Băncii Naționale a Moldovei și eficiența politicilor sale monetare # Moldpres
Banca Națională a Moldovei (BNM) a salutat concluziile Consiliului Executiv al Fondului Monetar Internațional (FMI), formulate în urma consultării prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI cu Republica Moldova, publicate la finele săptămânii trecute. Pot...
16:20
Încasările Fiscului la buget au crescut cu peste 13 la sută în primele două luni din 2026 # Moldpres
Încasările la buget, administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), au crescut cu circa 13,2 la sută în primele două luni ale anului curent și au constituit circa 13,3 miliarde de lei, informează MOLDPRES.Astfel, la Bugetul de stat s-au încas...
15:50
GALERIE FOTO // Ziua Memoriei și Recunoștinței, în obiectivul MOLDPRES: omagiu eroilor căzuți pentru Independența Republicii Moldova # Moldpres
Republica Moldova a marcat luni, 2 martie, Ziua Memoriei și Recunoștinței, dedicată comemorării eroilor căzuți în Războiul de la Nistru din 1992. Momentele solemne ale zilei au fost surprinse în imagini de fotoreporterul MOLDPRES Mihai Vengher.Ceremoniile ...
15:40
Echipele de asistență medicală urgentă din Republica Moldova au deservit, în perioada 23 februarie -1 martie 2026, un total de 15.293 de solicitări, dintre care 2.054 au vizat copii, transmite MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă ...
15:30
Președintele Parlamentului avertizează: „Cei care sfidează autoritățile Republicii Moldova pot pierde cetățenia” # Moldpres
Cei care sfidează autoritățile Republicii Moldova pot pierde cetățenia. Avertizarea vine din partea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în contextul recentului decret prezidențial privind retragerea cetățeniei pentru nouă persoane din stânga Nistrului s...
15:30
Peste 81.000 de persoane și-au achitat prima de asigurare medicală în primele două luni ale anului 2026 # Moldpres
Peste 81.000 de persoane din Republica Moldova au achitat prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă în primele două luni ale anului 2026, înregistrând o creștere de 2.400 de plătitori față de aceeași perioadă a anului tr...
15:30
Un tren a fost lovit de o dronă în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk. Sunt morți și răniți # Moldpres
Un vagon al unui tren de suburbie aflat în mișcare a fost lovit astăzi de o dronă în regiunea Dnipropetrovsk, a anunțat vicepremierul Ucrainei, Dmytro Kuleba, transmite MOLDPRES.Potrivit informațiilor preliminare, în urma impactului o persoană a deceda...
15:20
15:10
Teatrul „Alexie Mateevici” invită publicul, în luna martie, la un program variat de spectacole adresate tuturor categoriilor de vârstă, reunind producții care explorează teme actuale precum familia, identitatea, memoria și relațiile dintre generații...
15:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la 34 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru: „Pacea este fragilă și avem cu toții responsabilitatea de a o proteja” # Moldpres
De Ziua Memoriei și Recunoștinței, marcată pe 2 martie, eroii care și-au sacrificat viețile pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, în războiul de pe Nistru din 1992, sunt comemorați în întreaga țară.La acti...
15:10
Peste 3800 de încălcări rutiere înregistrate în zilele de odihnă. Cei mai mulți șoferi au depășit limita de viteză # Moldpres
În zilele de odihnă, polițiștii au înregistrat peste 3800 de încălcări rutiere. Cele mai frecvente abateri – 1530 vizează depășirea limitei de viteză stabilită pe sectorul de drum, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poli...
15:00
FOTO // Decada Memoriei și Recunoștinței, lansată la Chișinău. Președinta Maia Sandu: „Un stat fără memorie este un stat vulnerabil” # Moldpres
Cultura memoriei înseamnă adevăr, iar un stat fără memorie este un stat vulnerabil. Într-o epocă a manipulării și a unui război cognitiv tot mai agresiv, formarea gândirii critice asupra surselor și narațiunilor istorice trebuie să fie un pi...
15:00
Igor Grosu: „La 34 de ani distanță, avem datoria să construim punți acolo unde au fost ziduri” # Moldpres
La peste trei decenii de la războiul de pe Nistru, Republica Moldova trebuie să își apere memoria istorică și să rămână unită în fața provocărilor generate de agresiunea Federației Ruse. Afirmațiile au fost făcute astăzi de către președintele Pa...
14:50
Subvenții de 158,79 milioane lei autorizate în februarie 2026: fonduri direcționate către investiții în sectorul agricol # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în luna februarie 2026, au fost autorizate spre plată cereri de acordare a subvențiilor în valoare totală de 158,79 milioane de lei. Sumele sunt destinate susținerii fermierilor prin div...
14:40
Numărul alegătorilor înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor a ajuns la 3 297 960. Dintre aceștia, majoritatea sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale, însă mii de cetățeni rămân fără domiciliu sau se află peste hotare ori ...
14:40
Premierul Alexandru Munteanu, la 34 de ani de la izbucnirea războiului de pe Nistru: „Pacea este fragilă și avem cu toții responsabilitatea de a o proteja” # Moldpres
Au trecut peste trei decenii de la Războiul de pe Nistru, însă lecțiile sale rămân actuale: pacea este fragilă și avem cu toții responsabilitatea de a o proteja. Declarațiile au fost făcute astăzi de către premierul Alexandru Munteanu, în contextul ma...
14:40
Sistemul de Intrare/Ieșire al UE, extins de astăzi la mai multe puncte de frontieră din Republica Moldova # Moldpres
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a devenit operațional, începând cu 2 martie 2026, la mai multe puncte de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova și România, informează MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, EES este...
14:20
Perspective privind reintegrarea teritorială a Republicii Moldova. Daniel Vodă, expert IPRE: „Reîntregirea se poate produce prin refuzul întregii societăți de a face jocurile Rusiei” # Moldpres
Reintegrarea teritorială a Republicii Moldova trebuie să se producă pe cale pașnică, prin refuzul întregii societăți de a face jocurile Rusiei. Aceasta poate fi realizată doar în condițiile în care Republica Moldova își continuă calea aleasă de...
14:20
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, va efectua, în perioada 3–6 martie, vizite de lucru în Republica Federală Germania și Republica Azerbaidjan, la invitația omologilor săi din cele două state, transmite MOLDPRES.Potrivit M...
14:10
14:00
Republica Moldova marchează astăzi 34 de ani de la aderarea la Organizația Națiunilor Unite. Autoritățile de la Chișinău subliniază că acest eveniment reprezintă o oportunitate de a evidenția parteneriatul consolidat cu ONU, dezvoltat de-a lungul a peste trei decenii,...
14:00
ANRE: Evenimentele din zona Golfului Persic influențează cotațiile internaționale ale petrolului # Moldpres
Evenimentele recente din zona Golfului Persic au generat un impact asupra cotațiilor internaționale ale petrolului și produselor petroliere, odată cu deschiderea burselor internaționale din 2 martie 2026. Constatarea a fost făcută astăzi de Agenția Națională pentru Reg...
13:50
FOTO // Expoziție documentară la Biblioteca Națională: 34 de ani de la războiul de pe Nistru # Moldpres
Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul la expoziția „Expoziția memoriei: 34 de ani de la războiul nedeclarat”, dedicată comemorării participanților la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Repub...
13:40
13:30
Kremlinul a exclus luni ca grupul BRICS, care grupează țări precum Iran, Rusia și China, să vină în ajutor Republicii islamice în conflictul său cu SUA și Israelul, relatează EFE, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.'Apartenența la BRICS nu implică obl...
13:10
Președinta Maia Sandu, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: „În numele celor care au căzut și au luptat, ne asumăm să păstrăm vie flacăra libertății. În fiecare zi” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat, astăzi, alături de veterani, demnitari și angajați ai instituțiilor de stat, la Marșul Memoriei și la ceremoniile solemne de depunere de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt și la Complexul Memo...
13:10
Stimați veterani,Doamnelor și domnilor,Marcăm astăzi Ziua Memoriei și Recunoștinței — ziua în care ne înclinăm cu gândul la cei care, în 1992, au apărat suveranitatea și independența Republicii Moldova.Este o zi a durerii și a...
12:40
FOTO // Expoziția „Feminitate” semnată de Galina Vieru și Natalia Yampolskaia, vernisată la Roma # Moldpres
Academia di Romania din Roma găzduiește expoziția „Feminitate”, un proiect-duet de artă contemporană realizat de artistele din Republica Moldova Galina Vieru și Natalia Yampolskaia. Expoziția explorează universul feminin prin lucrări care reflectă sensibilit...
