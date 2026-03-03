Femeie condamnată la 13 ani de închisoare pentru omor intenționat
SafeNews, 3 martie 2026 10:40
Procuratura municipiului Chișinău anunță condamnarea unei femei de 67 de ani pentru omor intenționat. Instanța a stabilit o pedeapsă de 13 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis pentru femei. Fapta a avut loc în seara de 1 noiembrie 2025, într-un apartament din municipiul Chișinău. Victima, o femeie de 70 de ani, […]
• • •
Acum 5 minute
11:00
Israelul anunţă redeschiderea punctului de trecerea frontierei Kerem Shalom către Fâşia Gaza, închis la lansarea Războiului în Iran # SafeNews
Israelul anunţă că redeschide marţi un punct de trecere în Fâşia Gaza, pentru a permite "intrarea treptată a ajutorului umanitar", care a fost închis sâmbătă, la lansarea campaniei israeliano-americane împotriva Iranului, relatează AFP. Decizia redeschiderii punctului de trecere Kerem Shalom a fost luată "conform unei evaluări a situaţiei securităţii", anunţă COGAT, un organism din cadrul Ministerului […]
Acum 15 minute
10:50
Celula de Criză a Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova monitorizează permanent situația din Orientul Mijlociu # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe anunță că situația de securitate din Orientul Mijlociu rămâne complexă. În mai multe state continuă atacurile cu rachete și drone. Spațiul aerian este închis sau funcționează parțial. Autoritățile precizează că nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova în statele monitorizate. Israel În Statul Israel, spațiul aerian este […]
Acum 30 minute
10:40
Procuratura municipiului Chișinău anunță condamnarea unei femei de 67 de ani pentru omor intenționat. Instanța a stabilit o pedeapsă de 13 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis pentru femei. Fapta a avut loc în seara de 1 noiembrie 2025, într-un apartament din municipiul Chișinău. Victima, o femeie de 70 de ani, […]
10:40
Trei judecători au fost eliberați din funcțiile pe care le dețin. Este vorba despre trei magistrați de la Judecătoria Chișinău. Cererile lor de eliberare au fost aprobate astăzi, 3 martie, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Astfel, au fost eliberați magistrații: Nicolae Corcea, Cristina Cheptea și Arina Ialanji, începând cu data de 4 […]
Acum o oră
10:30
FOTO | Fum la Ministerul Sănătății. Un calculator a luat foc, pompierii au intervenit de urgență # SafeNews
Pompierii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au intervenit în dimineața zilei de 3 martie 2026 la sediul Ministerul Sănătății al Republicii Moldova din Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:16. Martorii au observat fum dens într-un birou al clădirii de pe strada Vasile Alecsandri nr. 2. La fața […]
10:20
Inspectoratul General pentru Migrație anunță că, la 10 februarie 2026, ofițerii Direcției Regionale Nord au depistat un cetățean al Republicii Populare Chineze, în vârstă de 28 de ani, aflat în ședere ilegală pe teritoriul raionului Dondușeni. În urma verificărilor, bărbatul nu a putut justifica scopul aflării în Republica Moldova. Totodată, autoritățile au stabilit că acesta […]
10:10
Patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE, parcursul european al Moldovei avansează # SafeNews
La 3 martie se împlinesc patru ani de când Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. În iunie 2022, Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată, consolidând sprijinul UE prin finanțare, asistență pentru reforme și o integrare mai profundă în piața unică europeană. „Această colaborare ajută Moldova să modernizeze instituțiile, să se […]
Acum 2 ore
09:50
Funcționarii vamali din cadrul postului vamal Aeroport Internațional Chișinău au depistat o sumă de bani nedeclarată la intrarea în țară. Incidentul a avut loc în urma controlului efectuat asupra pasagerilor cursei Nice, Chișinău. În bagajul și asupra unei femei de 56 de ani, cetățean străin, au fost găsiți 17.700 de euro, bani care nu au […]
09:40
Un tânăr a murit, după ce a fost bătut cu bestialitate de un coleg de pahar. Crima a avut loc în după-amiaza zilei de ieri, 2 martie, în jurul orei 17:00, în localitatea Carahasani, din raionul Ștefan Vodă, susțin sursele PulsMedia.MD din teritoriu. Potrivit informațiilor preliminare, victima ar fi un tânăr în vârstă de 19 […]
09:30
Un tânăr a murit, după ce a fost înjunghiat de un bărbat cu care a consumat alcool. Crima a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 01:40, în localitatea Găureni, din raionul Nisporeni, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 29 de ani. Acesta s-ar fi aflat în ospeție […]
Acum 4 ore
09:00
„Vârcolacul” a murit într-o închisoare de înaltă securitate. Fusese unul dintre cei mai puternici capi ai mafiei siciliene # SafeNews
Benedetto „Nitto" Santapaola, care a fost arestat în 1993 și nu a mai ieșit din închisoare de atunci, s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani, au declarat două surse apropiate cazului, luni, pentru Reuters. Benedetto Santapaola, care ispășea multiple condamnări la închisoare pe viață pentru crime și alte infracțiuni, a murit într-o […]
09:00
Perturbările prelungite ale exporturilor de aluminiu din Orientul Mijlociu, cauzate de războiul dintre SUA şi Iran, ar urma să îi afecteze cel mai puternic pe consumatorii europeni şi americani, având în vedere dependenţa ridicată a acestora de livrările din regiune, relatează Reuters. SUA şi Israelul au atacat Iranul sâmbătă, într-o acţiune care ar putea duce […]
08:50
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a discutat cu șefa Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău, Kamilla Kolshus, despre consolidarea relațiilor bilaterale și deschiderea Ambasadei Norvegiei în capitală. Întrevederea a pus accent pe extinderea cooperării în domenii strategice. Deschiderea Ambasadei Norvegiei la Chișinău, planificată pentru această toamnă, va accelera implementarea proiectelor comune și gestionarea directă a fondurilor […]
08:40
Bloomberg: Emiratele Arabe Unite şi Qatarul fac presiuni în mod privat asupra aliaţilor pentru a-l convinge pe Donald Trump să găsească o soluţie care să limiteze operaţiunile militare ale SUA împotriva Iranului # SafeNews
Emiratele Arabe Unite şi Qatarul fac presiuni în mod privat asupra aliaţilor lor pentru a-l convinge pe preşedintele Donald Trump să găsească o soluţie care să limiteze operaţiunile militare ale SUA împotriva Iranului, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune citate de Bloomberg.. Cele două ţări încearcă să formeze o coaliţie largă pentru a promova […]
08:40
Procuratura Generală a Republicii Moldova își revizuiește politicile interne cu sprijinul UN Women Moldova # SafeNews
Reprezentanții Procuraturii și ai Consiliului Superior al Procurorilor au participat la un atelier dedicat prevenirii discriminării și hărțuirii la locul de muncă. Activitatea s-a desfășurat cu suportul UN Women Moldova. Instituția a inițiat procesul de elaborare a unor politici interne clare privind prevenirea, raportarea și investigarea cazurilor de hărțuire, inclusiv hărțuire sexuală. Noile reguli vor […]
08:30
Peste 42.000 de traversări la frontieră în 24 de ore. 17 străini nu au primit acces în țară # SafeNews
În data de 2 martie 2026, prin punctele de trecere ale frontierei Republicii Moldova au fost înregistrate 42.173 de traversări ale persoanelor. În același interval au fost contabilizate 10.372 de traversări ale mijloacelor de transport. Cele mai solicitate puncte de trecere au fost: Datele arată că Aeroportul Internațional Chișinău rămâne principalul punct de intrare și […]
08:30
Doi bărbați din Republica Moldova sunt cercetați după ce au încercat să intre în țară cu documente suspecte de fals. Cazurile au fost înregistrate în punctul de trecere Leușeni, la intrarea în Republica Moldova. Primul caz vizează un bărbat de 50 de ani, pasager al unei curse din Germania. Polițiștii de frontieră au decis verificări […]
08:20
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Rezina au organizat controale în localitățile Trifești, Cogîlniceni și Cinișeuți pentru a monitoriza activitățile de vânătoare din zonă. În timpul raziilor, oamenii legii au verificat un grup format din 24 de vânători. Polițiștii au controlat permisele de port armă, autorizațiile de vânătoare și modul în care sunt respectate regulile […]
08:20
Rusia e facută lașă de către ideologul lui Putin pentru că nu are curaj să acționeze „după aceleași reguli” ca SUA și Israel # SafeNews
Alexandr Dughin, considerat ideologul regimului președintelui rus Vladimir Putin, spune că atacul comun al forțelor americane și israeliene asupra Iranului semnalează prăbușirea dreptului internațional și deschiderea unei noi ere în care politica globală va fi guvernată de forța brută. Dacă Iranul va cădea, atunci acest lucru ar putea încuraja acțiuni similare împotriva altor state, în […]
08:00
Statele Unite își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” 14 țări din Orientul Mijlociu # SafeNews
Statele Unite le-au cerut luni cetăţenilor lor din aproape tot Orientul Mijlociu „să plece imediat" din regiune cu zboruri comerciale din cauza riscurilor asociate războiului împotriva Iranului, notează AFP, preluată de Agerpres, citata de Digi24.ro. Avertismentul se aplică pentru 14 ţări din regiune, inclusiv Egipt, Arabia Saudită, Irak şi Siria, conform unui aviz publicat pe […]
08:00
Prețurile pentru zborurile cu jeturi private au explodat, iar turiștii și rezidenții înstăriți încearcă să părăsească Emiratele Arabe Unite pe rute alternative, după ce atacurile iraniene și închiderea aeroportului din Dubai au provocat haos în regiune, scrie The Guardian. Potrivit presei internaționale, orașul cunoscut drept un magnet pentru miliardari și turiști este în alertă după ce […]
08:00
Premier Energy Group a anunțat o creștere semnificativă în 2025, impulsionată de extinderea capacității de energie regenerabilă, creșterea ofertei și investiții în rețelele de distribuție din România și Moldova. După cum a relatat compania într-un comunicat de presă publicat la Bursa de Valori București, veniturile normalizate ale grupului au crescut la 1,67 miliarde de euro, […]
07:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță vreme închisă pe întreg teritoriul țării. Norii vor domina cerul pe parcursul zilei de 3 martie. Maximele vor varia între +4 și +12 grade Celsius. Valorile cele mai ridicate se vor înregistra în sudul republicii. La nord, temperaturile vor oscila între -3 și +4 grade Celsius. În centru sunt așteptate […]
07:50
Zeci de moldoveni, exploatați la muncă în Italia de doi conaționali: Carabinierii au aplicat sechestru pe bunuri de peste un milion de euro # SafeNews
Carabinierii din Mantova (Italia) au pus sub sechestru bunuri evaluate la peste un milion de euro, într-un dosar care vizează doi cetățeni moldoveni, aflați deja în detenție, acuzați de favorizarea imigrației clandestine și exploatarea muncitorilor prin „caporalat", un sistem prin care un „caporale"(intermediar) recrutează și controlează muncitori pentru angajatori, în afara regulilor legale, de obicei […]
07:50
Șeful Pentagonului anunță scopul intervenției militare SUA în Iran. Avertisment oficial, după moartea a patru militari americani în război # SafeNews
Președintele Donald Trump anunțase că războiul SUA din Iran le va permite protestatarilor să dea jos guvernul de la Teheran și să își revendice țara. Secretarul Apărării a declarat luni, citat de Reuters și Hotnews, că schimbarea regimului nu este de fapt un scop. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat luni că atacurile […]
07:40
Volodimir Zelenski oferă sprijinul Ucrainei pentru doborârea dronelor iraniene în schimbul unui armistițiu cu Rusia # SafeNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat o propunere diplomatică inedită către liderii din Orientul Mijlociu. Kievul este dispus să trimită cei mai buni experți ai săi în interceptarea dronelor iraniene pentru a proteja orașele din regiune, cu condiția ca statele arabe să își folosească influența pe lângă preedintele rus Vladimir Putin pentru a obține un […]
07:30
Grecia a ordonat desfăşurarea unei forţe militare în Cipru în urma unor incursiuni cu drone pe insula mediteraneeană, ceea ce a atras pentru prima dată un stat membru al UE în campania americano-israeliană împotriva Iranului, începută acum trei zile, relatează POLITICO. Două fregate şi două avioane de vânătoare F-16 vor fi dislocate imediat, a anunţat […]
07:20
Producția agricolă din Republica Moldova a crescut cu aproximativ 14% în 2025, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Avansul
07:10
SUA mută avioane militare din țara UE care a condamnat atacul său asupra Iranului și a refuzat să îi permită folosirea bazelor # SafeNews
Cincisprezece aeronave americane au părăsit bazele militare Rota și Morón din sudul Spaniei după ce Statele Unite și Israelul au lansat în weekend atacuri asupra Iranului, potrivit hărților publicate luni de site-ul de monitorizare a zborurilor FlightRadar24, relatează Reuters. Premierul spaniol Pedro Sanchez, a declarat sâmbătă că respinge ceea ce el a numit acțiunea militară unilaterală a SUA […] Articolul SUA mută avioane militare din țara UE care a condamnat atacul său asupra Iranului și a refuzat să îi permită folosirea bazelor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 6 ore
07:00
„Teheranul va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar”, avertizează ambasadorul Iranului în Spania # SafeNews
Ambasadorul Iranului în Spania, Reza Zabib, a avertizat luni că țara sa „va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar”, notează SkyNews. El a spus că Iranul este „o țară capabilă să reacționeze”. Ministrul spaniol de interne a dispus consolidarea măsurilor de supraveghere și securitate pe întreg teritoriul Spaniei, pe fondul unor posibile […] Articolul „Teheranul va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar”, avertizează ambasadorul Iranului în Spania apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:50
Proiectul de lege care vizează întărirea securității judecătorilor are drept scop apărarea unui principiu fundamental: independența justiției în Republica Moldova, și nu protejarea unor privilegii. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, în cadrul consultărilor publice organizate de Comisia parlamentară juridică pentru numiri și imunități, transmite IPN. Potrivit lui Sergiu […] Articolul CSM: Fortificarea securității judecătorilor este esențială pentru independența justiției apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:40
Alertă de securitate: Escrocii trimit SMS-uri false în numele MPay și EVO pentru a fura datele bancare # SafeNews
Agenția pentru Securitate Cibernetică și Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică anunță o nouă campanie de fraudă care vizează utilizatorii serviciilor guvernamentale. Potrivit instituțiilor, cetățenii primesc mesaje SMS în care sunt informați despre o presupusă „taxă de drum neachitată”. În mesaj este inclus un link care imită o platformă oficială și solicită achitarea urgentă. Specialiștii […] Articolul Alertă de securitate: Escrocii trimit SMS-uri false în numele MPay și EVO pentru a fura datele bancare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:30
Proiect de hotărâre la Kiev, posibile restricții pentru produsele vitivinicole din Moldova # SafeNews
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a confirmat pregătirea unui proiect de hotărâre care ar putea introduce un regim de licențiere pentru importurile de struguri, vin și alcool din Republica Moldova. Autoritățile de la Kiev justifică măsura ca răspuns la decizia Chișinăului de a suspenda importurile de carne de pasăre, considerată de partea ucraineană „discriminatorie”. „Temeiul […] Articolul Proiect de hotărâre la Kiev, posibile restricții pentru produsele vitivinicole din Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:20
Forțele ruse au înregistrat în februarie cel mai mic avans în Ucraina din primăvara anului 2024, din cauza contraofensivelor ucrainene în principal în sud-estul țării, potrivit unei analize AFP a datelor de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), relatează Le Figaro, citat de mediafax.ro. Luna trecută, armata rusă a avansat 123 de kilometri pătrați, cel […] Articolul Războiul din Ucraina: Cel mai slab avans al Rusiei din ultimii aproape doi ani apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:10
Republica Moldova extrage anual cantități reduse de petrol și gaze, iar impactul economic al acestor activități este limitat. Datele oficiale arată că, în 2024, din sudul țării au fost extrase aproximativ 40,5 mii de tone de petrol și 51 de mii de metri cubi de gaz combustibil. Potrivit expertului economic Ion Preașcă, aceste volume reprezintă […] Articolul Resursele energetice ale Moldovei, cât petrol și gaze producem local apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 24 ore
20:00
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor relua parțial zborurile pe aeroporturile din Dubai. Începând cu seara zilei de 2 martie, un număr limitat de curse urmează să opereze de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central – Al Maktoum (DWC). „Autoritatea Generală a Aviației Civile din EAU (GCAA) a informat […] Articolul Trafic aerian parțial reluat din Dubai, MAE confirmă operarea unor zboruri apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
19:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Conferința națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor”, organizată de Ministerul Educației și Cercetării, unde a subliniat importanța construirii unei culturi a memoriei bazate pe adevăr și responsabilitate. Șefa statului a declarat că, în ultimele trei decenii, Republica Moldova nu a reușit să dezvolte o cultură […] Articolul FOTO | Șefa statului: Memoria și educația sunt esențiale pentru o societate democratică apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:40
FOTO | Deghizat în femeie de 71 de ani, un ucrainean a încercat să treacă ilegal frontiera # SafeNews
O tentativă neobișnuită de trecere ilegală a frontierei a fost dejucată de polițiștii de frontieră ai detașamentului Izmail, în punctul de trecere Novîe Troianî. Un bărbat de 30 de ani a încercat să iasă din Ucraina spre Republica Moldova, deghizat în femeie și pretinzând că este o pensionară de 71 de ani. Potrivit autorităților ucrainene, […] Articolul FOTO | Deghizat în femeie de 71 de ani, un ucrainean a încercat să treacă ilegal frontiera apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:30
Peste 15 mii de solicitări la ambulanță într-o săptămână. Cele mai multe cazuri, legate de inimă și respirație # SafeNews
Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a intervenit la 15.293 de solicitări în perioada 23 februarie, 1 martie 2026. Printre pacienți s-au numărat 2.054 copii. După acordarea primului ajutor, 6.356 de persoane, inclusiv 1.265 copii, au fost transportate la spitale. Totodată, 504 apeluri nu au fost considerate urgențe medico-chirurgicale. Cele mai frecvente intervenții au fost […] Articolul Peste 15 mii de solicitări la ambulanță într-o săptămână. Cele mai multe cazuri, legate de inimă și respirație apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:20
FOTO | Prim-ministrul a participat la Marșul Memoriei: „Pacea este fragilă și trebuie protejată” # SafeNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la Marșul Memoriei și Recunoștinței, organizat cu prilejul împlinirii a 34 de ani de la conflictul armat de pe Nistru. Alături de veterani, familiile acestora, reprezentanți ai instituțiilor statului și cetățeni, oficialul a adus un omagiu celor care au apărat independența și integritatea Republicii Moldova. Șeful Guvernului a exprimat recunoștință […] Articolul FOTO | Prim-ministrul a participat la Marșul Memoriei: „Pacea este fragilă și trebuie protejată” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:20
Mihai Popșoi pleacă în Germania și Azerbaidjan: Consulat nou la Hamburg și discuții energetice la Baku # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, va efectua, în perioada 3–6 martie, vizite de lucru în Germania și Azerbaidjan, pentru consolidarea relațiilor politice, economice și consulare. În perioada 3–5 martie, oficialul moldovean se va afla la Hamburg și Berlin, la invitația ministrului federal de externe al Germaniei, Johann Wandephul. La Hamburg, Mihai Popșoi va […] Articolul Mihai Popșoi pleacă în Germania și Azerbaidjan: Consulat nou la Hamburg și discuții energetice la Baku apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:10
Prețul gazelor în Europa crește cu 25% pe fondul crizei iraniene și blocajului din Strâmtoarea Ormuz # SafeNews
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au înregistrat o creştere semnificativă luni dimineaţa, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a provocat îngrijorări referitoare la o perturbare majoră a livrărilor mondiale de energie, transmite Bloomberg și Agerpres. Cotaţiile futures de referinţă au crescut cu până la 25%, cea mai mare creştere înregistrată după […] Articolul Prețul gazelor în Europa crește cu 25% pe fondul crizei iraniene și blocajului din Strâmtoarea Ormuz apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:10
Prețurile la benzină și motorină cresc din 3 martie, pe fondul scumpirii petrolului pe piețele internaționale. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că evoluțiile sunt legate de tensiunile din zona Golfului Persic și de problemele din transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz. Potrivit ANRE, această rută asigură tranzitul a aproximativ 20% din consumul mondial […] Articolul Carburanții se scumpesc din nou: ANRE explică impactul tensiunilor din Orientul Mijlociu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:00
Orice dictatură, orice autocrație, mai devreme sau mai târziu, cade. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, liderul PAS, Igor Grosu, care a fost întrebat despre moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei. „Cu cât de multe și sofisticate arme, bani, aparat de teroare nu s-ar înconjura un dictator sau altul, într-un moment dat el […] Articolul Igor Grosu: Orice dictatură cade, reacție la moartea lui Ali Khamenei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:00
Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat, luni, eliminarea unor oficiali de rang înalt din spionajul iranian, în urma unui atac de precizie asupra sediului Ministerului de Informații din Teheran, potrivit BBC. Armata israeliană a precizat că sediul ministerului a fost lovit „cu puțin timp în urmă”, atacul vizând direct nucleul operativ al regimului […] Articolul Lovitură la vârful Teheranului: IDF anunță uciderea șefilor spionajului iranian apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:10
Compania saudită Aramco închide temporar rafinăria Ras Tanura, în urma unui atac iranian cu dronă # SafeNews
Compania saudită Aramco a închis temporar luni rafinăria de petrol Ras Tanura, situată în apropiere de Dammam, după ce a fost ţinta unui atac iranian cu drone, relatează The Associated Press. Această decizie a fost anunţată de către televiziunea saudită de stat, care a citat o ”sursă oficială”. Nicio victimă nu a fost semnalată în […] Articolul Compania saudită Aramco închide temporar rafinăria Ras Tanura, în urma unui atac iranian cu dronă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:10
FOTO | Delegație economică din Grecia, la Chișinău: Investiții vizate în energie, infrastructură și transport # SafeNews
Republica Moldova și Grecia își consolidează cooperarea economică. O delegație oficială elenă, condusă de vice-ministrul Afacerilor Externe, Haris Theocharis, a avut o întrevedere la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, alături de ambasadorul Republicii Elene la Chișinău, Nikolaos Krikos, și reprezentanți ai unor companii din domeniile energiei, infrastructurii și construcțiilor. La discuții au participat membri ai […] Articolul FOTO | Delegație economică din Grecia, la Chișinău: Investiții vizate în energie, infrastructură și transport apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:50
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut din nou retragerea trupelor rusești de pe teritoriul țării, în cadrul ceremoniei dedicate comemorării a 34 de ani de la începutul războiului de pe Nistru. Șefa statului a declarat că Republica Moldova își dorește pace, însă aceasta nu poate exista în prezența militarilor străini. „Pacea adevărată nu poate […] Articolul Maia Sandu cere retragerea trupelor ruse la 34 de ani de la războiul de pe Nistru apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:50
Om de afaceri rus, care a candidat împotriva lui Vladimir Putin, găsit mort într-un complex rezidențial de lux # SafeNews
Omul de afaceri și fostul parlamentar Umar Dzhabrailov s-a sinucis la Moscova, potrivit unor surse din poliție citate de multiple surse rusești, scrie The Moscow Times. Dzhabrailov, în vârstă de 67 de ani, a fost găsit cu o rană de glonț la cap într-un complex rezidențial de lux din centrul Moscovei. El a fost internat în […] Articolul Om de afaceri rus, care a candidat împotriva lui Vladimir Putin, găsit mort într-un complex rezidențial de lux apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:30
Republica Moldova marchează astăzi Ziua Memoriei și Recunoștinței pentru cei care au luptat pentru integritatea teritorială și independența țării în conflictul armat de pe Nistru din 1992. Cu acest prilej, deputatul Lilian Carp a transmis un mesaj de omagiu pentru veteranii războiului și pentru familiile celor căzuți pe câmpul de luptă. „Este o zi de […] Articolul Lilian Carp, mesaj de Ziua Memoriei: Respect pentru eroii conflictului din 1992 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
