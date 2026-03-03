Femeie condamnată la 13 ani de închisoare pentru omor intenționat

08:40

Emiratele Arabe Unite şi Qatarul fac presiuni în mod privat asupra aliaţilor lor pentru a-l convinge pe preşedintele Donald Trump să găsească o soluţie care să limiteze operaţiunile militare ale SUA împotriva Iranului, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune citate de Bloomberg.. Cele două ţări încearcă să formeze o coaliţie largă pentru a promova