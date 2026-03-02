Universitatea Pedagogică extinde oferta de studii la distanță pentru Admiterea 2026
2 martie 2026
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (UPSC) din Chișinău a prezentat portofoliul de programe de studii la distanță care vor fi disponibile în cadrul.Inițiativa se concentrează pe digitalizare și flexibilitate, oferind studenților posibilitatea de a combina studiile cu viața profesională sau familială. Instituția își propune să răspundă astfel noilor cerințe ale pieței muncii și tendi
În luna martie, locuitorii Pămîntului vor putea observa mai multe fenomene astronomice: „Sărutul lui Venus” – apropierea planetei Venus de planetele Saturn și Neptun, o eclipsă totală de lună, iar seara, deasupra Uralului, va trece Stația Spațială Internațională (ISS).Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat pentru TASS inginerul observatorului astronomic al Universității Federale Ural
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a avut duminică o convorbire telefonică cu ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, la solicitarea acestuia, scrie romanian.cgtn.comWang Yi a declarat că, sub impulsul Chinei și Rusiei, Consiliul de Securitate al ONU a organizat o reuniune de urgență privind situația din Iran. China a susținut respectarea scopurilor și principiilor Cartei ONU, respingînd u
În 2013, în adîncurile unei mine canadiene, geologii au descoperit o fisură care conținea cea mai veche apă cunoscută pe Pămînt. Ascunsă la aproape 3 kilometri sub suprafață, această apă a fost sigilată în urmă cu aproximativ 2,64 miliarde de ani.Apa a fost descoperită într-o mină din Canada, într-o zonă cunoscută în termeni geologici sub numele de Scutul Canadei Precambrian, cea mai veche par
Semnarea unor documente de cooperare în domenii precum tranziția verde și mass-media, dialoguri aprofundate cu reprezentanții companiilor chineze, asistarea la demonstrația robotului Wu BOT, același model prezentat la Gala Sărbătorii Primăverii, și susținerea publică a inovațiilor tehnologice au marcat o vizită intensă și productivă a cancelarului german Friedrich Merz în China.Deși scurtă, de
Aeroportul Internațional Chișinău a anunțat implementarea unui proiect strategic de dezvoltare a unei platforme digitale integrate, menită să modernizeze complet infrastructura online a aerogării și să consolideze interacțiunea cu pasagerii, partenerii comerciali și companiile aeriene.Potrivit administrației, inițiativa nu presupune doar un simplu redesign al paginii web, ci dezvoltarea unui s
Frontiera Republicii Moldova nu înseamnă doar linia ce desparte teritoriul Republicii Moldova de teritoriile statelor vecine. În interiorul țării, de-a lungul acesteia este instituită fîșia de protecție, notează Noi.md.Fîșia de protecție este prevăzută de lege și este stabilită în scopul întreținerii frontierei de stat, protejării semnelor de frontieră și de asigurării controlului accesului la
Revista Qiushi va publica duminică un articol semnat de secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping, în care acesta le solicită funcționarilor de stat să își asume pe deplin responsabilitățile în exercitarea atribuțiilor, scrie romanian.cgtn.comXi arată că, în noua etapă de dezvoltare a țării, vor exista numeroase provocări, riscuri, obstacole și contrad
SUA au declarat că trei dintre avioanele lor au fost doborîte din greșeală de sistemele de apărare aeriană ale Kuweitului # Noi.md
Comandamentul Central al SUA a declarat că luni dimineață trei dintre avioanele sale de vînătoare F-15 au fost doborîte din greșeală de sistemele de apărare aeriană ale Kuweitului.Acest lucru se menționează într-un comunicat al Comandamentului Central al SUA, transmite „Европейская правда”.„În timpul operațiunilor militare active, care au inclus atacuri ale avioanelor iraniene, rachete bal
Arheologii din cadrul proiectului de cercetare arheologică San Giuliano au descoperit în Italia centrală un mormînt etrusc cu o vechime de 2600 de ani, perfect sigilat și neatins de secole.În interiorul acestuia se afla o descoperire uimitoare - peste 100 de artefacte, care dezvăluie informații rare despre obiceiurile funerare și credințele civilizației care a precedat Roma.{{865687}}Mormî
În una din suburbiile municipiului Chișinău, marți nu va fi apă la robinet, notează Noi.md.Marţi, 3 martie în intervalul 09:00 – 16:30, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.{{867572}}Măsura se referă la consumatorii din Colon
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a anunțat că, în luna februarie 2026, a autorizat spre plată subvenții în valoare totală de 158,79 milioane de lei, bani care urmează să ajungă la fermieri prin mai multe mecanisme de sprijin.Cea mai mare parte a fondurilor – 140,53 milioane de lei – este destinată celor 240 de cereri aprobate în cadrul subvențiilor post-investiționale. Din ac
Sistemul de operare Windows 11 și-a consolidat statutul de lider pe piața computerelor desktop. Cota sa de piață a ajuns la 72,78%, potrivit portalului Tom's Hardware, cu referire la datele agenției de analiză StatCounter.Pe fondul creșterii popularității Windows 11, s-a înregistrat o scădere bruscă a indicatorilor Windows 10. Cota versiunii anterioare a scăzut la 26,27%.{{813972}}Un facto
În perioada 3–5 martie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru la Hamburg și Berlin, Republica Federală Germania.Vizita are loc la invitația ministrului federal de externe al Germaniei, Johan Wandephul.La Hamburg, ministrul Mihai Popșoi va participa la ceremonia de inaugurare a Oficiului Consulatului onorific al Re
Echipele mobile de medici stomatologi continuă să ofere copiilor din mediul rural servicii stomatologice gratuite, notează Noi.md.Serviciile sînt acoperite financiar din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.În perioada 2-4 martie, medicii specialiști se vor afla în localitățile Lăpușna și Voinescu din raionul Hîncești.Săptămîna trecută, 330 de
Ce spune ANRE despre impactul situației din Orientul Mijlociu asupra pieței carburanților din Republica Moldova? # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) constată că evenimentele recente din zona Golfului Persic au generat un impact asupra cotațiilor internaționale ale petrolului și produselor petroliere, odată cu deschiderea burselor internaționale din data de 02 martie 2026.Perturbările raportate în transportul maritim prin Strîmtoarea Hormuz, care este o rută strategică prin care tra
Sistemul de Intrare/Ieșire al UE, pus în aplicare la mai multe puncte de trecere a frontierei R. Moldova # Noi.md
Începînd cu data de 2 martie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a devenit operațional la mai multe puncte de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de Poliția de Frontieră.Sistemul este aplicat în prezent la următoarele puncte de frontieră:{{867710}}Leușeni–Albița; Sculeni–Sculeni; Leova–Bumbăta; Giurgiul
Poliția de Frontieră informează cetățenii despre integrarea serviciilor sale în cadrul Portalului guvernamental integrat EVO – platformă digitală lansată oficial din luna ianuarie curent, care reprezintă punctul unic de acces la serviciile publice guvernamentale din Republica Moldova.Portalul EVO (evo.gov.md) este administrat de Agenția de Guvernare Electronică și reunește, într-un singur spaț
În cadrul aparatului central al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) s-a desfășurat recent instruirea internă pe subiectul ,,Managementul riscurilor de corupție”, dedicată managerilor operaționali din cadrul subdiviziunilor teritoriale și posturilor de inspecție la frontieră ale ANSA.Instruirea s-a axat pe actualizarea/revizuirea registrului riscurilor de corupție și raportar
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că imaginile din satelit demonstrează lipsa obstacolelor tehnice pentru reluarea funcționării conductei de petrol „Druzhba”.Despre aceasta, potrivit publicației „Adevărul European”, informează Magyar Nemzet.Duminică seara, Orban a declarat că a fost primită o informație de urgență și că vor fi prezentate dovezi, colectate în weekend, cu pri
Primăria Chișinău lansează concursul „Patrimoniul din cartier, surprins prin obiectivul gadgetului tău – 2026” # Noi.md
Primăria municipiului Chișinău, în parteneriat cu Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău, invită elevii claselor X–XII din instituțiile de învățămînt din capitală să participe la concursul video „Patrimoniul din cartier, surprins prin obiectivul gadgetului tău – 2026”.Concursul își propune să încurajeze tinerii să descopere, să documenteze și să promoveze monumente, clădiri și elemente decorati
Ce se va întîmpla cu negocierile dintre Ucraina, Rusia și SUA pe fundalul evenimentelor din Iran # Noi.md
Continuarea negocierilor dintre Ucraina, Rusia și SUA, care erau planificate la Abu Dhabi la începutul lunii martie, nu a fost amînată pînă în prezent.Potrivit RBC-Ucraina, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat acest lucru în timpul unei discuții cu jurnaliștii.„Nu există informații noi. Întîlnirea era prevăzută în perioada 5-8 martie, orientativ pe 5-6 martie. Întîlnirea e
De la 10 000 la 100 000 de euro va crește plafonul pentru unele operațiuni valutare pe care moldovenii le vor putea efectua fără autorizarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei.Măsura este prevăzută într-un proiect de modificare a Legii privind reglementarea valutară, examinat de secretarii de stat în ședința din 2 martie.Potrivit documentului, imediat după intrarea în vigoare a legii
Prima lună de primăvară în Moldova se anunță moderată, dar destul de uscată. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prezentat prognoza pentru luna martie 2026, bazată pe analiza materialelor sinoptice și climatice furnizate de centrele de prognoză meteorologică din întreaga lume.Conform datelor oficiale, temperatura în această lună se va menține în limitele valorilor normale pentru această peri
Autoritățile din EAU au anunțat reluarea limitată a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai # Noi.md
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat reluarea limitată a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai.Potrivit comunicatului emis de Dubai Airports, începînd cu seara zilei de 2 martie, un număr restrîns de zboruri vor opera de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central – Al Maktoum (D
Săptămîna curentă va fi marcată de prezentarea mai multor inițiative strategice destinate dezvoltării sistemului educațional din capitală, a anunțat Primarul General, Ion Ceban.Municipalitatea urmează să detalieze investițiile masive în infrastructura școlară și să prezinte modelul de succes al grupelor cu program prelungit, un proiect descris de edil drept unic nu doar în Republica Moldova, c
Moartea ayatollahului Ali Khamenei, survenită în urma unor lovituri aeriene comune americano-israeliene, a declanșat o perioadă de tranziție politică accelerată în Iran.Conform Constituției, liderul suprem trebuie ales de Adunarea Experților, un for clerical de 88 de membri, însă candidații pentru această funcție sînt verificați strict de Consiliul Gardienilor.{{867787}}Pînă la alegerea su
Cel mai mare furnizor de gaze din lume și-a oprit producția, prețurile în Europa au sărit cu 45% # Noi.md
Preţurile de referinţă la gaze în Europa, care înregistrau deja creşteri puternice luni dimineaţa, au explodat după ce compania energetică de stat din Qatar, QatarEnergy, a anunţat că opreşte producţia de gaze lichefiate în urma unui atac iranian cu drone, informează AFP, potrivit Agerpres.În jurul orei 12:30 GMT, la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă
Președintele PSRM, Igor Dodon, deputați ai Parlamentului, susținători și membri ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova au participat astăzi la tradiționala ceremonie de depunere a florilor la podul din Vadul lui Vodă, locul unde, la 2 martie 1992, au început evenimentele tragice care au lăsat o amprentă profundă în viața oamenilor și a întregii țări.Participanții la ceremonie au lan
Consiliul Audiovizualului a prezentat o analiză a încălcărilor: ce posturi TV au respectat în totalitate cerințele legislației # Noi.md
Consiliul Audiovizualului (CA) a prezentat o analiză comparată a prezenței programelor locale în grilele posturilor de televiziune pentru perioada 2023-2025. Studiul a fost realizat contextul demersului de elaborare și actualizare a listei „must carry”.Controlul realizat pentru anul 2025 a vizat 40 de SMA active, dintre care: 30 de SMA naționale; 6 SMA regionale și 4 SMA locale. Monitorizarea
Tăieri ilegale, descoperite de inspectorii de mediu din Ocnița: ce amendă vor plăti vinoveții # Noi.md
Inspectorii de mediu din Ocnița au desfășurat razii în teritoriu în scopul prevenirii și combaterii tăierilor ilegale de arbori, în urma cărora au fost constatate mai multe încălcări ale legislației de mediu.Astfel, pe traseul R11 Briceni–Ocnița–Otaci, în perimetrul localității Bîrnova, a fost depistat un caz de tăiere ilicită a doi arbori de specia nuc.{{862254}}În urma evaluării pagubelo
Ucraina a publicat proiectul de lege privind impunerea embargo-ului asupra unor produse din Moldova # Noi.md
Guvernul ucrainean pregătește un proiect de rezoluție privind licențierea importului de struguri, vin și alcool din Republica Moldova, ca răspuns la restricția temporară privind exportul de carne de pasăre ucraineană.Motivul este că acțiunile Republicii Moldova sînt considerate discriminatorii, disproporționate și o încălcare a normelor comerciale internaționale. Ucraina propune să răspundă cu
Agenția de Guvernare Electronică împreună cu Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) au identificat o schemă de escrocherie care țintește utilizatorii serviciilor MPay și EVO.Cetățenii primesc SMS-uri false prin care li se solicită plata unei „taxe de drum restante” și li se recomandă să acceseze link-uri precum conveniencemd.sbs/md.{{867370}}Autoritățile avertizează că aceste link-uri
Luni dimineața, prețurile de referință la gaze naturale în Europa au înregistrat o creștere record de pînă la 25%, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, transmite Bloomberg.Traficul petrolierelor prin Strîmtoarea Ormuz, rută vitală pentru circa 20% din exporturile mondiale de gaze naturale lichefiate, s-a oprit în weekend, alimentînd temerile privind perturbarea aprovizionă
Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că țara sa este gata să se alăture apărării partenerilor săi din Orientul Mijlociu, pe fondul agravării situației din regiune.Acest lucru a fost declarat, potrivit „Adevărului European”, în cadrul unei conferințe de presă la Paris, transmite BFMTV.Barroе a anunțat sprijinul și solidaritatea cu Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită,
Ghid pentru moldovenii din Cipru: Recomandările Ambasadei în contextul tensiunilor regionale # Noi.md
Ambasada Republicii Moldova în Republica Cipru cu reședința la Atena a transmis ultimele informații privind situația de securitate pe insulă.Potrivit autorităților cipriote, Cipru nu a fost ținta atacurilor recente lansate de Iran în regiune. Nu există indicii privind o amenințare directă asupra țării, iar situația rămîne sub control.{{867971}}Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides,
Comisia Electorală Centrală, în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit data de 17 mai 2026 pentru desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului comunei Sadîc, raionul Cantemir.Prin hotărîrea CEC nr. 4264 din 22 decembrie 2025, a fost constituit grupul de inițiativă, în număr de 22 de persoane, pentru colectarea semnăturilor în vederea inițierii referendumului local de revocare
Astăzi, compania saudită Saudi Aramco a anunțat oprirea temporară a rafinăriei Ras Tanura, după ce facilitățile au fost lovite de două drone, într-un atac atribuit Iranului.Ras Tanura, situată pe coasta Golfului Persic, este una dintre cele mai mari rafinării din Orientul Mijlociu, cu o capacitate de 550.000 de barili pe zi și servește drept terminal de export esențial pentru țițeiul saudit.
Contractele futures pentru motorină în Europa au crescut cu aproximativ 20%, atingînd cel mai ridicat nivel din ultimii peste doi ani, potrivit Bloomberg.Agenția subliniază că motorina are o importanță majoră pentru economie, fiind principalul tip de combustibil utilizat în transport, industrie și agricultură.{{867819}}Scumpirea vine pe fondul tensiunilor de pe piețele energetice și riscă
Ucraina i-a propus premierului Slovaciei, Robert Fico, să efectueze o vizită pe 6 sau 9 martie.Despre aceasta, potrivit publicației „Adevărul European”, informează Biroul președintelui Ucrainei.Se menționează că vizita a fost propusă pentru a discuta toate problemele existente, așa cum s-a convenit în cadrul unei convorbiri telefonice între șeful guvernului slovac și președintele Ucrainei.
Pe parcursul săptămînii precedente, polițiștii de frontieră au găsit treisprezece cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare, notează Noi.md.În urma procedurilor de control la trecerea frontierei, cazurile au fost înregistrate atît pe sensul de intrare, cît și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la:{{867629}}PTF „Leușeni” – 2 cazuri;PTF „Criva” – 1 caz;P
Peste 81 de mii de persoane au achitat prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă în primele două luni ale anului. Numărul este cu 2.400 mai mare decît cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.În jur de 80.800 de plătitori au beneficiat de facilități și au plătit 2.527 de lei. Alte peste 700 de persoane au achitat prima în mărime integrală, în valoare de 12.63
Toate loturile de lapte în vrac importate din Ucraina vor fi supuse unor verificări minuțioase, pentru a preveni intrarea pe piață a produselor contaminate cu metronidazol. Un ordin în acest sens a fost semnat de administrația Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).Prin ordinul semnat de directorul general al instituției, Radu Musteața, ANSA a decis ca fiecare lot de lapte impo
Ambasada Republicii Moldova în Israel a anunțat că Administrația pentru Lucrători Străini din Israel va prelungi automat valabilitatea vizelor de reintrare („Inter-Visa”) pentru muncitorii străini care au părăsit țara și ale căror vize expiră sau au expirat în perioada 28 februarie – 14 martie 2026.Prelungirea va fi realizată în sistemele computerizate ale Autorității pentru Populație și Imigr
În contextul intensificării confruntărilor militare din Orientul Mijlociu, autoritățile de la Chișinău anunță că niciun cetățean al Republicii Moldova nu a fost afectat de atacurile lansate de Iran, însă situația de securitate rămîne instabilă, iar solicitările de asistență consulară sînt în creștere.Ministerul Afacerilor Externe precizează că, pînă în prezent, misiunile diplomatice ale Republ
Autoritatea Națională de Integritate: Este ultima lună pentru depunerea declarațiilor anuale # Noi.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) atenționează subiecții declarării averii și intereselor personale despre obligativitatea depunerii declarațiilor anuale pînă la data limită - 31 martie, inclusiv.Declarația de avere și interese personale în formă electronică se depune prin intermediul serviciului electronic al Sistemului informațional automatizat „e-Integritate” disponibil pe pagina w
Un nou val de intervenții împotriva pescuitului ilegal a avut loc pe fluviul Nistru, în zona orașului Vadul lui Vodă și a satului Pîrîta, raionul Dubăsari.Inspectoratul pentru Protecția Mediului a descoperit nouă persoane implicate în braconaj piscicol, în special folosind „jupuitorul” – o unealtă interzisă pentru impactul său devastator asupra ecosistemelor acvatice.{{866628}}În urma acți
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează că, din 2 martie 2026, fermierii pot aplica la cel de-al 5-lea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI.Programul oferă sprijin pentru investiții în sectoarele bovin, ovin și caprin, destinate producției de lapte și carne, precum și în exploatațiile de porcine și păsări, pentru întărirea măsurilor de biosecuritate. sînt eligibile
Von der Leyen cere să se lucreze „fără încetare” pentru a preveni „extinderea” conflictului în Orientul Mijlociu # Noi.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut luni "să se lucreze fără încetare" pentru a preveni "extinderea" conflictului în Orientul Mijlociu, relatează AFP.Șefa executivului european a condamnat "în termenii cei mai duri" "atacurile iresponsabile" comise de Iran și aliații săi, inclusiv cele care au vizat o rafinărie de petrol saudită și o bază aeriană britanică din Cipru, tr
Primarul mun. Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a fost creat Comitetul pentru Planificare, Monitorizare și Evaluare Strategică, un pas esențial pentru a asigura o relație solidă cu Parlamentul, în special, în contextul reformelor actuale care se referă la administrația publică și intenția de a închide peste 600 de primării.Ion Ceban a precizat că noul grup de lucru va supraveghea riguros achiz
