Grecia intervine în sprijinul Ciprului după un atac cu dronă: Forțe navale și aeriene trimise la o bază militară

TV8, 2 martie 2026 23:10

Alte ştiri de TV8

Acum 10 minute
00:00
Strâmtoarea Ormuz, închisă complet de Iran: Amenință că va incendia orice navă comercială TV8
Acum o oră
23:10
Grecia intervine în sprijinul Ciprului după un atac cu dronă: Forțe navale și aeriene trimise la o bază militară TV8
Acum 2 ore
23:00
Mark Rutte susține că Iranul este „o amenințare” pentru Europa și Israel: Ce va întreprinde NATO TV8
22:20
/VIDEO/ „Șoc energetic”: Războiul din Orient scumpește carburanții în Moldova. Prețul la gaz la fel ar putea crește TV8
Acum 4 ore
21:50
/VIDEO/ „Este strașnic”: Moldoveni blocați în Israel și Dubai. Pe unii, războiul i-a prins în vacanță TV8
21:40
Rusia își trădează aliatul? Kremlinul exclude sprijinul militar al BRICS pentru Iran TV8
20:50
/VIDEO/ Primele declarații ale lui Trump, la 3 zile după operațiunea „Furie epică”: „Avem capacitatea să continuăm mai mult” TV8
20:40
/VIDEO/ Interpreta Mihaela Tabură a lansat piesa „Omul meu iubit”: „Extraordinară pentru dansul mirilor” TV8
20:10
/VIDEO/ Primele declarații de la Trump după lansarea operațiunii „Furie epică”: „Avem capacitatea să continuăm mai mult” TV8
Acum 6 ore
19:40
Lionel Messi, la două goluri distanță de borna 900: Inter Miami, prima victorie din istorie pe terenul lui Orlando City TV8
19:10
Războiul din Orientul Mijlociu ar putea afecta negocierile de pace pentru Ucraina? Precizarea lui Zelenski TV8
18:40
/VIDEO/ Momentul în care Vasile Costiuc a fost înjurat la comemorarea războiului de pe Nistru TV8
18:10
Atenție, călători: Zborurile din Dubai, reluate parțial după atacul cu rachete al Iranului TV8
Acum 8 ore
17:50
/DOC/ Site de peste 4 milioane de lei? Aeroportul Chișinău a lansat o licitație de modernizare a platformei online TV8
17:20
Atenție, fraudă: Cetățenii primesc mesaje false despre o pretinsă „taxă de drum restantă” TV8
16:50
Doi moldoveni, arestați în Italia: Ar fi furat kerosen de circa 100.000 de euro, care alimenta aeroportul TV8
16:50
„Îi lovim copleșitor și fără remușcări”: Șeful Pentagonului anunță scopul intervenției militare a SUA din Iran TV8
16:40
Doi moldoveni, arestați în Italia pentru o conductă clandestină: Furau kerosen care alimenta aeroportul TV8
Acum 12 ore
15:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1468: Atac masiv, stare de urgență și moarte misterioasă. Rusia se teme că ar putea fi ținta lui Trump TV8
15:50
/VIDEO/ Certificatele medicale, acum doar în format digital: „Angajatul nu mai este poștaș de documente” TV8
15:30
Afacerist cecen, găsit împușcat la Moscova: A fost dat afară din partidul lui Putin TV8
15:00
Trei ani fără abateri: TV8, în topul posturilor TV care respectă integral cerințele privind programele locale TV8
14:50
/VIDEO/ Pericol după ce au ignorat avertismentul: Două adolescente au căzut sub gheața unui lac din Chișinău TV8
14:20
/VIDEO/ Tragedie la podul suspendat din Rezina: Un tânăr, găsit mort în prăpastie TV8
14:20
/VIDEO/ Alertă de rachete în Israel. Ambasadorul Moldovei a intrat în adăpost în direct la TV8: „Situația rămâne tensionată” TV8
14:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1468: Atac masiv, stare de urgență și moarte misterioasă. Budanov: Rusia va accepta garanții de securitate TV8
13:30
/VIDEO/ „Dă Doamne să fie pace”: Ce își mai doresc veteranii la 34 de ani de la războiul de pe Nistru TV8
13:00
Prețurile la carburanți, în continuă creștere: Cât vor costa benzina și motorina pe 3 martie 2026 TV8
12:30
/VIDEO/ „Trăim un veritabil război cognitiv”: Apelul președintei Maia Sandu la Marșul Memoriei TV8
12:20
/VIDEO/ Impactul facturilor la energie în Chișinău: Metode de economisire și rolul educației tinerilor /P/ TV8
12:20
Tragedie la podul suspendat din Rezina: Un tânăr, găsit mort în prăpastie TV8
12:00
/VIDEO/ 34 de ani de la războiul de pe Nistru: Programul evenimentelor comemorative la Chișinău TV8
11:50
/VIDEO/ Momentul în care un avion american s-a prăbușit în Kuweit: A luat foc TV8
11:10
Unul dintre nepoții lui Ali Khamenei, mulțumit de moartea unchiului: „Cred că este un pas înainte, o speranţă” TV8
Acum 24 ore
11:00
/VIDEO/ Ion Ceban acuză atac raider la Primăria Durlești. PAS: „Niciun demnitar nu e mai presus de lege” TV8
10:30
Trei zile până la vacanța de primăvară 2026: Cât se vor odihni elevii din Moldova TV8
10:10
/LIVE/ 34 de ani de la războiul de pe Nistru: Programul evenimentelor comemorative la Chișinău TV8
10:00
34 de ani de la războiul de pe Nistru: Programul evenimentelor comemorative la Chișinău TV8
09:30
Împușcături și amenințări cu cuțitul în Chișinău: Bărbat, găsit mort în subsolul unui bloc TV8
08:30
Unul dintre nepoții lui Ali Khamenei, mulțumit de moartea sa: „Cred că este un pas înainte, o speranţă” TV8
08:10
Tensiunile din Orientul Mijlociu zguduie piețele: Efect imediat pe burse și în prețul petrolului TV8
07:40
Horoscop 2 martie 2026 de la ChatGPT: Scorpionii simt intens, Săgetătorii călătoresc și învață, iar Capricornii muncesc TV8
07:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 2 martie 2026: Cer variabil și ceață în orele dimineții. Care vor fi temperaturile TV8
Ieri
22:30
Primul mesaj oficial de la Chișinău. Mihai Popșoi condamnă atacurile Iranului: „Facem apel la reținere” TV8
22:00
Primele victime americane în războiul cu Iranul: 3 militari uciși și mai mulți răniți în operațiunea „Furie epică” TV8
21:50
/VIDEO/ Campania de împădurire trece Prutul în 2026: Moldova și România vor planta împreună pe 14 martie TV8
21:30
/FOTO/ Măsuri de securitate luate de autoritățile de la Abu Dhabi: Cazările pentru turiști vor fi prelungite gratuit TV8
21:00
Haos în Golful Persic după atacurile Iranului: Mii de turiști au rămas blocați pe nave de croazieră TV8
20:20
/VIDEO/ Lucrările pentru „Curtea Europeană” frânează? Vladimir Bolea: „Am ajuns la fundul sacului la companii” TV8
19:50
Donald Trump susține că a eliminat 48 de lideri iranieni: „Totul este mai avansat decât graficul programat” TV8
