Spectacol total în Serie A: AS Roma și Juventus Torino au oferit un meci cu șase goluri, iar ambele echipe își păstrează speranțele pentru un loc în Liga Campionilor - VIDEO
ProTV.md, 2 martie 2026 22:50
• • •
Acum 2 ore
22:50
22:50
Dezastru pentru frații Marquez în prima etapă a sezonului MotoGP: Marc abandonează din cauza unei pene, iar Alex cade, iar italianul Marco Bezecchi obține victoria - VIDEO # ProTV.md
22:40
Revoluție digitală la Aeroportul Internațional Chișinău: noua platformă inteligentă va conecta pasagerii, companiile aeriene și serviciile comerciale într-un ecosistem modern și complet securizat # ProTV.md
22:40
Arsenal visează tot mai mult la primul titlu din Premier League după 22 de ani, recâștigând avansul de cinci puncte asupra lui Manchester City printr-o victorie muncită în fața rivalei Chelsea - VIDEO # ProTV.md
22:40
Derby de foc în Ligue 1: Olympique Lyon a condus de două ori pe terenul marii rivale Marseille, dar a pierdut dramatica confruntare în prelungiri - VIDEO # ProTV.md
22:30
Piloții din MotoGP se distrează pe tuk-tuk-uri în Thailanda înainte de startul sezonului, transformând taxiurile pe trei roți într-o cursă plină de umor și momente memorabile - VIDEO # ProTV.md
22:30
Magic Messi în acțiune: starul argentinian înscrie de două ori, inclusiv un gol direct din lovitură liberă, și aduce prima victorie echipei sale Inter Miami în MLS - VIDEO # ProTV.md
22:30
Catastrofă totală la FCSB: campioana României în exercițiu ratează calificarea în play-off și nu va putea apăra titlul în sezonul actual - VIDEO # ProTV.md
22:20
A treia zi de ofensivă: Israel lovește ținte strategice din Teheran, inclusiv locuința liderului interimar și sisteme de apărare antiaeriană - VIDEO # ProTV.md
22:10
Tentativă inedită de trecere ilegală a frontierei: un bărbat de 30 de ani a încercat să părăsească Ucraina deghizat în femeie de 71 de ani - VIDEO # ProTV.md
Acum 4 ore
22:00
Caz revoltător la Bălți: un maidanez, atacat de un câine din rasa Bull Terrier chiar sub privirile stăpânului, martorii susțin că bărbatul ar fi dat intenționat comanda - VIDEO # ProTV.md
21:50
Trump anunță că operațiunile militare în Iran vor continua „cu forță maximă” până la îndeplinirea tuturor obiectivelor, avertizând că „ar putea urma mai multe pierderi umane” - VIDEO # ProTV.md
21:40
„Acolo nu te-ai dus singur, acolo te-a chemat țara”: veteranii războiului de pe Nistru, cu lacrimi în ochi, rememorează frontul și sacrificiul făcut pentru independența Republicii Moldova - VIDEO # ProTV.md
21:40
Franța își declară disponibilitatea de a apăra statele din Golful Persic, Germania analizează implicarea, iar Regatul Unit oferă sprijin defensiv în conflictul cu Iranul - VIDEO # ProTV.md
21:30
Al zecelea val de rachete iraniene asupra Israelului provoacă distrugeri, morți și teroare: familii decimate, blocuri distruse și orașe sub sirene și explozii - VIDEO # ProTV.md
21:20
Au ignorat avertizările salvamarilor și au căzut în apă: Două fetițe - salvate de la înec, după ce gheața unui lac din capitală s-a spart. IGSU vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
21:20
Marșuri comemorative și momente de reculegere la Căușeni și Sîngerei: veteranii războiului de pe Nistru și localnicii au adus omagiu curajului și patriotismului eroilor - VIDEO # ProTV.md
21:10
„În spatele fiecărui nume gravat pe o cruce stă o viață întreruptă prea devreme”: Maia Sandu și alți oficiali au comemorat victimele războiului de pe Nistru, la 34 de ani de la izbucnire - VIDEO # ProTV.md
21:00
„Încercăm să ne păstrăm calmul pentru copii”: moldovenii din Israel și Bahrain povestesc cum au trăit nopți albe sub sirene și notificări de adăpost - VIDEO # ProTV.md
20:50
LIVE TEXT. Război în Orientul Mijlociu, ziua 3: Conflictul se extinde în tot Golful. Trump nu exclude o intervenție terestră. Americanii „nu vor mai fi în siguranță nici măcar în propriile case”, amenință Gărzile Revoluționare # ProTV.md
Acum 6 ore
20:00
Țările arabe condamnă „agresiunile iraniene” și fac apel la dialog. „Este o escaladare nejustificată” # ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 02.03.2026
19:50
„Teheranul va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar”, avertizează ambasadorul Iranului în Spania # ProTV.md
19:40
LIVE TEXT. Trump spune că SUA vor continua să atace Iranul: „Valul mare încă nu a venit. Cel mare va veni în curând” – VIDEO # ProTV.md
19:30
LIVE TEXT. Donald Trump vorbește acum despre războiul din Iran și prezintă obiectivele atacurilor SUA: „Suntem cu mult înaintea previziunilor” Este prima ieșire LIVE de la declanșarea atacurilor. Înainte, Trump a spus pentru CNN: „Valul mare încă nu a venit. Cel mare va veni în curând” # ProTV.md
19:20
LIVE TEXT. Donald Trump vorbește acum despre războiul din Iran și denunță „o amenințare colosală” la adresa Americii. Care sunt obiectivele atacurilor SUA. Este prima ieșire LIVE de la declanșarea atacurilor. Înainte, Trump a spus pentru CNN: „Valul mare încă nu a venit. Cel mare va veni în curând” # ProTV.md
19:10
LIVE TEXT. Donald Trump vorbește acum despre războiul din Iran și denunță „o amenințare colosală” la adresa Americii. Este prima ieșire LIVE de la declanșarea atacurilor. Înainte, Trump a spus pentru CNN: „Valul mare încă nu a venit. Cel mare va veni în curând” # ProTV.md
19:00
LIVE TEXT. Donald Trump vorbește acum despre războiul din Iran. Este prima ieșire LIVE de la declanșarea atacurilor. Înainte, Trump a spus pentru CNN: „Valul mare încă nu a venit. Cel mare va veni în curând” - VIDEO # ProTV.md
18:50
Mark Rutte: Europa este „absolut solidară” cu acțiunile SUA în Iran. Ce a declarat despre o implicare a forțelor NATO în războiul din Orientul Mijlociu # ProTV.md
18:40
Donald Trump nu exclude trimiterea de trupe americane în Iran: Dacă va fi necesar
18:20
LIVE TEXT. Donald Trump va vorbi în scurt timp despre războiul din Iran. Este prima ieșire LIVE de la declanșarea atacurilor. Înainte, Trump a spus pentru CNN: „Valul mare încă nu a venit. Cel mare va veni în curând” - VIDEO # ProTV.md
18:10
China, apel către statele din Golf după extinderea războiului
18:10
De ce nu sare Rusia în ajutorul Iranului, într-un moment existențial pentru Teheran. Motivația specială a lui Putin # ProTV.md
Acum 8 ore
17:50
LIVE TEXT. Război în Orientul Mijlociu, ziua 3: Conflictul se extinde în tot Golful. Ofensivă militară de amploare în regiune, avioane SUA prăbușite în Kuweit. Atac israelian asupra Beirut # ProTV.md
17:50
Trafic aerian reluat parțial în Emiratele Arabe Unite: Dubai Airports confirmă operarea unui număr restrâns de curse pe DXB și DWC # ProTV.md
17:30
Alertă de fraudă în Republica Moldova: escrocii folosesc ilegal identitatea MPay și EVO pentru a trimite SMS-uri false despre „taxe de drum restante” și a fura date bancare # ProTV.md
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 02.03.2026
16:50
General american: Am obținut superioritatea aeriană asupra Iranului
16:40
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea bazelor sale pentru atacuri asupra Iranului # ProTV.md
16:40
Turcia suspendă până vineri zborurile spre Iran, Irak, Siria, Liban şi Iordania, în contextul situației tensionate din Orientul Mijlociu # ProTV.md
16:30
Revoluție digitală la Aeroportul Internațional Chișinău: noua platformă inteligentă va conecta pasagerii, companiile aeriene și serviciile comerciale într-un ecosistem modern și complet securizat - VIDEO # ProTV.md
16:10
Șeful Pentagonului anunță scopul intervenției militare SUA în Iran. Avertisment oficial, după moartea a patru militari americani în război # ProTV.md
Acum 12 ore
15:50
Toate produsele alimentare de import trec prin trei etape de control la frontieră. Care sunt acestea – VIDEO # ProTV.md
15:50
47 de șoferi au urcat băuți la volan, iar peste 1500 au depășit limita de viteză. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în acest weekend # ProTV.md
15:40
Accident fatal la Anenii Noi: Un bărbat a decedat pe loc, după ce a fost lovit de o mașină. Ce spune poliția # ProTV.md
15:30
O mamă și fiul ei - transportați la spital cu arsuri, după ce casa lor a luat foc în urma unei explozii, în stânga Nistrului. Cum s-a întâmplat totul - FOTO # ProTV.md
15:30
Liderii iranieni au viață scurtă - Informații neconfirmate despre uciderea succesorului lui Ali Khamenei, la câteva ore după numire # ProTV.md
15:20
Ipocrizie marca Putin. În timp ce omoară civili în Ucraina, condamnă agresiunea SUA din Iran: „Încalcă principiile internaționale” # ProTV.md
15:00
Peste 15 mii de persoane, inclusiv 2054 de copii, au solicitat intervenția ambulanței săptămâna trecută. Ce urgențe au avut: Detaliile CNAMUP # ProTV.md
15:00
Emiratele Arabe Unite anunţă interceptarea unor drone la Abu Dhabi. Iordania impune o interdicţie „parţială şi temporară” de zbor pe timpul nopţii „până la noi ordine” # ProTV.md
