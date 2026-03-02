LIVE TEXT. Donald Trump vorbește acum despre războiul din Iran. Este prima ieșire LIVE de la declanșarea atacurilor. Înainte, Trump a spus pentru CNN: „Valul mare încă nu a venit. Cel mare va veni în curând” - VIDEO
ProTV.md, 2 martie 2026 19:00
LIVE TEXT. Donald Trump vorbește acum despre războiul din Iran. Este prima ieșire LIVE de la declanșarea atacurilor. Înainte, Trump a spus pentru CNN: „Valul mare încă nu a venit. Cel mare va veni în curând” - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
19:20
LIVE TEXT. Donald Trump vorbește acum despre războiul din Iran și denunță „o amenințare colosală” la adresa Americii. Care sunt obiectivele atacurilor SUA. Este prima ieșire LIVE de la declanșarea atacurilor. Înainte, Trump a spus pentru CNN: „Valul mare încă nu a venit. Cel mare va veni în curând” # ProTV.md
LIVE TEXT. Donald Trump vorbește acum despre războiul din Iran și denunță „o amenințare colosală” la adresa Americii. Care sunt obiectivele atacurilor SUA. Este prima ieșire LIVE de la declanșarea atacurilor. Înainte, Trump a spus pentru CNN: „Valul mare încă nu a venit. Cel mare va veni în curând”
Acum 15 minute
19:10
LIVE TEXT. Donald Trump vorbește acum despre războiul din Iran și denunță „o amenințare colosală” la adresa Americii. Este prima ieșire LIVE de la declanșarea atacurilor. Înainte, Trump a spus pentru CNN: „Valul mare încă nu a venit. Cel mare va veni în curând” # ProTV.md
LIVE TEXT. Donald Trump vorbește acum despre războiul din Iran și denunță „o amenințare colosală” la adresa Americii. Este prima ieșire LIVE de la declanșarea atacurilor. Înainte, Trump a spus pentru CNN: „Valul mare încă nu a venit. Cel mare va veni în curând”
Acum 30 minute
19:00
LIVE TEXT. Donald Trump vorbește acum despre războiul din Iran. Este prima ieșire LIVE de la declanșarea atacurilor. Înainte, Trump a spus pentru CNN: „Valul mare încă nu a venit. Cel mare va veni în curând” - VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. Donald Trump vorbește acum despre războiul din Iran. Este prima ieșire LIVE de la declanșarea atacurilor. Înainte, Trump a spus pentru CNN: „Valul mare încă nu a venit. Cel mare va veni în curând” - VIDEO
Acum o oră
18:50
Mark Rutte: Europa este „absolut solidară” cu acțiunile SUA în Iran. Ce a declarat despre o implicare a forțelor NATO în războiul din Orientul Mijlociu # ProTV.md
Mark Rutte: Europa este „absolut solidară” cu acțiunile SUA în Iran. Ce a declarat despre o implicare a forțelor NATO în războiul din Orientul Mijlociu
18:40
Donald Trump nu exclude trimiterea de trupe americane în Iran: Dacă va fi necesar
Acum 2 ore
18:20
LIVE TEXT. Donald Trump va vorbi în scurt timp despre războiul din Iran. Este prima ieșire LIVE de la declanșarea atacurilor. Înainte, Trump a spus pentru CNN: „Valul mare încă nu a venit. Cel mare va veni în curând” - VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. Donald Trump va vorbi în scurt timp despre războiul din Iran. Este prima ieșire LIVE de la declanșarea atacurilor. Înainte, Trump a spus pentru CNN: „Valul mare încă nu a venit. Cel mare va veni în curând” - VIDEO
18:10
China, apel către statele din Golf după extinderea războiului
18:10
De ce nu sare Rusia în ajutorul Iranului, într-un moment existențial pentru Teheran. Motivația specială a lui Putin # ProTV.md
De ce nu sare Rusia în ajutorul Iranului, într-un moment existențial pentru Teheran. Motivația specială a lui Putin
17:50
LIVE TEXT. Război în Orientul Mijlociu, ziua 3: Conflictul se extinde în tot Golful. Ofensivă militară de amploare în regiune, avioane SUA prăbușite în Kuweit. Atac israelian asupra Beirut # ProTV.md
LIVE TEXT. Război în Orientul Mijlociu, ziua 3: Conflictul se extinde în tot Golful. Ofensivă militară de amploare în regiune, avioane SUA prăbușite în Kuweit. Atac israelian asupra Beirut
17:50
Trafic aerian reluat parțial în Emiratele Arabe Unite: Dubai Airports confirmă operarea unui număr restrâns de curse pe DXB și DWC # ProTV.md
Trafic aerian reluat parțial în Emiratele Arabe Unite: Dubai Airports confirmă operarea unui număr restrâns de curse pe DXB și DWC
17:30
Alertă de fraudă în Republica Moldova: escrocii folosesc ilegal identitatea MPay și EVO pentru a trimite SMS-uri false despre „taxe de drum restante” și a fura date bancare # ProTV.md
Alertă de fraudă în Republica Moldova: escrocii folosesc ilegal identitatea MPay și EVO pentru a trimite SMS-uri false despre „taxe de drum restante” și a fura date bancare
Acum 4 ore
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 02.03.2026
16:50
General american: Am obținut superioritatea aeriană asupra Iranului
16:40
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea bazelor sale pentru atacuri asupra Iranului # ProTV.md
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea bazelor sale pentru atacuri asupra Iranului
16:40
Turcia suspendă până vineri zborurile spre Iran, Irak, Siria, Liban şi Iordania, în contextul situației tensionate din Orientul Mijlociu # ProTV.md
Turcia suspendă până vineri zborurile spre Iran, Irak, Siria, Liban şi Iordania, în contextul situației tensionate din Orientul Mijlociu
16:30
Revoluție digitală la Aeroportul Internațional Chișinău: noua platformă inteligentă va conecta pasagerii, companiile aeriene și serviciile comerciale într-un ecosistem modern și complet securizat - VIDEO # ProTV.md
Revoluție digitală la Aeroportul Internațional Chișinău: noua platformă inteligentă va conecta pasagerii, companiile aeriene și serviciile comerciale într-un ecosistem modern și complet securizat - VIDEO
16:10
Șeful Pentagonului anunță scopul intervenției militare SUA în Iran. Avertisment oficial, după moartea a patru militari americani în război # ProTV.md
Șeful Pentagonului anunță scopul intervenției militare SUA în Iran. Avertisment oficial, după moartea a patru militari americani în război
15:50
Toate produsele alimentare de import trec prin trei etape de control la frontieră. Care sunt acestea – VIDEO # ProTV.md
Toate produsele alimentare de import trec prin trei etape de control la frontieră. Care sunt acestea – VIDEO
15:50
47 de șoferi au urcat băuți la volan, iar peste 1500 au depășit limita de viteză. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în acest weekend # ProTV.md
47 de șoferi au urcat băuți la volan, iar peste 1500 au depășit limita de viteză. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în acest weekend
15:40
Accident fatal la Anenii Noi: Un bărbat a decedat pe loc, după ce a fost lovit de o mașină. Ce spune poliția # ProTV.md
Accident fatal la Anenii Noi: Un bărbat a decedat pe loc, după ce a fost lovit de o mașină. Ce spune poliția
15:30
O mamă și fiul ei - transportați la spital cu arsuri, după ce casa lor a luat foc în urma unei explozii, în stânga Nistrului. Cum s-a întâmplat totul - FOTO # ProTV.md
O mamă și fiul ei - transportați la spital cu arsuri, după ce casa lor a luat foc în urma unei explozii, în stânga Nistrului. Cum s-a întâmplat totul - FOTO
15:30
Liderii iranieni au viață scurtă - Informații neconfirmate despre uciderea succesorului lui Ali Khamenei, la câteva ore după numire # ProTV.md
Liderii iranieni au viață scurtă - Informații neconfirmate despre uciderea succesorului lui Ali Khamenei, la câteva ore după numire
Acum 6 ore
15:20
Ipocrizie marca Putin. În timp ce omoară civili în Ucraina, condamnă agresiunea SUA din Iran: „Încalcă principiile internaționale” # ProTV.md
Ipocrizie marca Putin. În timp ce omoară civili în Ucraina, condamnă agresiunea SUA din Iran: „Încalcă principiile internaționale”
15:00
Peste 15 mii de persoane, inclusiv 2054 de copii, au solicitat intervenția ambulanței săptămâna trecută. Ce urgențe au avut: Detaliile CNAMUP # ProTV.md
Peste 15 mii de persoane, inclusiv 2054 de copii, au solicitat intervenția ambulanței săptămâna trecută. Ce urgențe au avut: Detaliile CNAMUP
15:00
Emiratele Arabe Unite anunţă interceptarea unor drone la Abu Dhabi. Iordania impune o interdicţie „parţială şi temporară” de zbor pe timpul nopţii „până la noi ordine” # ProTV.md
Emiratele Arabe Unite anunţă interceptarea unor drone la Abu Dhabi. Iordania impune o interdicţie „parţială şi temporară” de zbor pe timpul nopţii „până la noi ordine”
14:50
Un aeroport din Cipru - evacuat de urgență. Alte două drone care se îndreptau spre baza RAF Akrotiri „interceptate cu succes” - VIDEO # ProTV.md
Un aeroport din Cipru - evacuat de urgență. Alte două drone care se îndreptau spre baza RAF Akrotiri „interceptate cu succes” - VIDEO
14:40
SUA a folosit două noi arme în premieră în atacul asupra Iranului: A atacat cu una din armele cu care Rusia atacă în Ucraina. Ce știm până acum de forțele implicate în operațiune - FOTO/VIDEO # ProTV.md
SUA a folosit două noi arme în premieră în atacul asupra Iranului: A atacat cu una din armele cu care Rusia atacă în Ucraina. Ce știm până acum de forțele implicate în operațiune - FOTO/VIDEO
14:40
Cel puţin 15 răniţi în sudul Israelului, într-un atac cu rachetă la Beer Şeva
14:30
Iranul acuză noi atacuri asupra uzinei nucleare de la Natanz: „Au atacat în mijlocul negocierilor” # ProTV.md
Iranul acuză noi atacuri asupra uzinei nucleare de la Natanz: „Au atacat în mijlocul negocierilor”
14:30
Europa se pregăteşte pentru lovitura economică provocată de conflictul din Iran: Analiză Reuters # ProTV.md
Europa se pregăteşte pentru lovitura economică provocată de conflictul din Iran: Analiză Reuters
14:20
Om de afaceri rus, care a candidat împotriva lui Vladimir Putin, găsit mort într-un complex rezidențial de lux # ProTV.md
Om de afaceri rus, care a candidat împotriva lui Vladimir Putin, găsit mort într-un complex rezidențial de lux
14:20
Trei avioane de vânătoare F-15 americane, doborâte din greșeală de apărarea aeriană din Kuweit, anunță SUA - VIDEO # ProTV.md
Trei avioane de vânătoare F-15 americane, doborâte din greșeală de apărarea aeriană din Kuweit, anunță SUA - VIDEO
14:10
Le-au promis bani, dar le-au ținut sub șantaj și frică: Șase tineri din capitală - plasați în arest pentru exploatarea sexuală a mai multor fete. Procuratura vine cu detalii – VIDEO” # ProTV.md
Le-au promis bani, dar le-au ținut sub șantaj și frică: Șase tineri din capitală - plasați în arest pentru exploatarea sexuală a mai multor fete. Procuratura vine cu detalii – VIDEO”
14:10
De zece ani pe piață, brandul „Bucătării Croitoru” înseamnă pasiune pentru detaliu, respect pentru client și soluții complete pentru confortul de acasă - VIDEO # ProTV.md
De zece ani pe piață, brandul „Bucătării Croitoru” înseamnă pasiune pentru detaliu, respect pentru client și soluții complete pentru confortul de acasă - VIDEO
14:00
LIVE TEXT. A treia zi de război. Conflictul se extinde în tot Golful. Ofensivă militară de amploare în regiune, avioane SUA prăbușite în Kuweit. Teheranul refuză negocierile # ProTV.md
LIVE TEXT. A treia zi de război. Conflictul se extinde în tot Golful. Ofensivă militară de amploare în regiune, avioane SUA prăbușite în Kuweit. Teheranul refuză negocierile
14:00
Moldoveanca Cristina Bucșa a câștigat primul titlu WTA din carieră. Tenismena care reprezintă acum Spania, s-a încoronat campioană absolută la o competiție din Mexic - VIDEO # ProTV.md
Moldoveanca Cristina Bucșa a câștigat primul titlu WTA din carieră. Tenismena care reprezintă acum Spania, s-a încoronat campioană absolută la o competiție din Mexic - VIDEO
13:50
Ceban acuză PAS de „atac raider" asupra conducerii primăriei Durlești: „Vor să pună cu orice preț un reprezentant de-a lor". Grosu: „Aberații" - VIDEO # ProTV.md
Ceban acuză PAS de „atac raider" asupra conducerii primăriei Durlești: „Vor să pună cu orice preț un reprezentant de-a lor". Grosu: „Aberații" - VIDEO
13:50
Lovitură la vârful Teheranului: IDF anunță uciderea șefilor spionajului iranian
13:40
Fără drumuri suplimentare la medic pentru certificatul medical: Autoritățile au lansat un portal digital pentru concediile medicale: Cum poate fi utilizată platforma - VIDEO # ProTV.md
Fără drumuri suplimentare la medic pentru certificatul medical: Autoritățile au lansat un portal digital pentru concediile medicale: Cum poate fi utilizată platforma - VIDEO
13:40
Unul dintre nepoţii lui Ali Khamenei declară că moartea unchiului său este o „speranţă” pentru Iran. „Unul dintre acei dictatori precum Ceaușescu” # ProTV.md
Unul dintre nepoţii lui Ali Khamenei declară că moartea unchiului său este o „speranţă” pentru Iran. „Unul dintre acei dictatori precum Ceaușescu”
Acum 8 ore
13:20
Primarul orașului Durlești, viceprimarul și alte două persoane - plasate în arest preventiv într-un dosar ce vizează delapidarea terenurilor publice - VIDEO # ProTV.md
Primarul orașului Durlești, viceprimarul și alte două persoane - plasate în arest preventiv într-un dosar ce vizează delapidarea terenurilor publice - VIDEO
13:10
Ceban acuză PAS de „atac raider" asupra conducerii primăriei Durlești: „Vor să pună cu orice preț un reprezentant de-a lor". Reacția lui Grosu: „Aberații" - VIDEO # ProTV.md
Ceban acuză PAS de „atac raider" asupra conducerii primăriei Durlești: „Vor să pună cu orice preț un reprezentant de-a lor". Reacția lui Grosu: „Aberații" - VIDEO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 02.03.2026
12:30
LIVE TEXT. 34 de ani de la războiul de pe Nistru: Maia Sandu împreună cu oficiali de stat, deputați, veterani, dar și alți manifestanți au comemorat victimile conflictului sângeros la monumentul „Maica Îndurerată” - FOTO/VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. 34 de ani de la războiul de pe Nistru: Maia Sandu împreună cu oficiali de stat, deputați, veterani, dar și alți manifestanți au comemorat victimile conflictului sângeros la monumentul „Maica Îndurerată” - FOTO/VIDEO
12:30
Franța ar putea intra în război împotriva Iranului. „Țări prietene, care au fost târâte într-un război pe care nu l-au ales” - VIDEO # ProTV.md
Franța ar putea intra în război împotriva Iranului. „Țări prietene, care au fost târâte într-un război pe care nu l-au ales” - VIDEO
12:10
LIVE TEXT. 34 de ani de la războiul de pe Nistru: Sute de oameni au comemorat victimile conflictului sângeros la monumentul „Maica Îndurerată” - FOTO/VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. 34 de ani de la războiul de pe Nistru: Sute de oameni au comemorat victimile conflictului sângeros la monumentul „Maica Îndurerată” - FOTO/VIDEO
12:10
Donald Trump spune care este „scenariul perfect" pentru Iran: „Modelul Caracas”
12:10
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:10
Schimbare importantă de strategie a Iranului în războiul cu SUA și Israel. Ce urmărește Teheranul și ce a învățat din conflictul de anul trecut # ProTV.md
Schimbare importantă de strategie a Iranului în războiul cu SUA și Israel. Ce urmărește Teheranul și ce a învățat din conflictul de anul trecut
12:00
Cea mai mare rafinărie saudită, închisă după un atac cu drone. Strâmtoarea Hormuz, pe unde trece o cincime din petrolul mondial, paralizată # ProTV.md
Cea mai mare rafinărie saudită, închisă după un atac cu drone. Strâmtoarea Hormuz, pe unde trece o cincime din petrolul mondial, paralizată
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.