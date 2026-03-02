Om de afaceri rus, care a candidat împotriva lui Vladimir Putin, găsit mort într-un complex rezidențial de lux
ProTV.md, 2 martie 2026 14:20
Om de afaceri rus, care a candidat împotriva lui Vladimir Putin, găsit mort într-un complex rezidențial de lux
• • •
Acum 5 minute
14:40
SUA a folosit două noi arme în premieră în atacul asupra Iranului: A atacat cu una din armele cu care Rusia atacă în Ucraina. Ce știm până acum de forțele implicate în operațiune - FOTO/VIDEO # ProTV.md
SUA a folosit două noi arme în premieră în atacul asupra Iranului: A atacat cu una din armele cu care Rusia atacă în Ucraina. Ce știm până acum de forțele implicate în operațiune - FOTO/VIDEO
14:40
Cel puţin 15 răniţi în sudul Israelului, într-un atac cu rachetă la Beer Şeva
Acum 15 minute
14:30
Iranul acuză noi atacuri asupra uzinei nucleare de la Natanz: „Au atacat în mijlocul negocierilor” # ProTV.md
Iranul acuză noi atacuri asupra uzinei nucleare de la Natanz: „Au atacat în mijlocul negocierilor”
14:30
Europa se pregăteşte pentru lovitura economică provocată de conflictul din Iran: Analiză Reuters # ProTV.md
Europa se pregăteşte pentru lovitura economică provocată de conflictul din Iran: Analiză Reuters
Acum 30 minute
14:20
Om de afaceri rus, care a candidat împotriva lui Vladimir Putin, găsit mort într-un complex rezidențial de lux
14:20
Trei avioane de vânătoare F-15 americane, doborâte din greșeală de apărarea aeriană din Kuweit, anunță SUA - VIDEO
Acum o oră
14:10
Le-au promis bani, dar le-au ținut sub șantaj și frică: Șase tineri din capitală - plasați în arest pentru exploatarea sexuală a mai multor fete. Procuratura vine cu detalii – VIDEO”
14:10
De zece ani pe piață, brandul „Bucătării Croitoru” înseamnă pasiune pentru detaliu, respect pentru client și soluții complete pentru confortul de acasă - VIDEO
14:00
LIVE TEXT. A treia zi de război. Conflictul se extinde în tot Golful. Ofensivă militară de amploare în regiune, avioane SUA prăbușite în Kuweit. Teheranul refuză negocierile
14:00
Moldoveanca Cristina Bucșa a câștigat primul titlu WTA din carieră. Tenismena care reprezintă acum Spania, s-a încoronat campioană absolută la o competiție din Mexic - VIDEO
13:50
Ceban acuză PAS de „atac raider" asupra conducerii primăriei Durlești: „Vor să pună cu orice preț un reprezentant de-a lor". Grosu: „Aberații" - VIDEO
13:50
Lovitură la vârful Teheranului: IDF anunță uciderea șefilor spionajului iranian
Acum 2 ore
13:40
Fără drumuri suplimentare la medic pentru certificatul medical: Autoritățile au lansat un portal digital pentru concediile medicale: Cum poate fi utilizată platforma - VIDEO
13:40
Unul dintre nepoţii lui Ali Khamenei declară că moartea unchiului său este o „speranţă” pentru Iran. „Unul dintre acei dictatori precum Ceaușescu”
13:20
Primarul orașului Durlești, viceprimarul și alte două persoane - plasate în arest preventiv într-un dosar ce vizează delapidarea terenurilor publice - VIDEO
13:10
Ceban acuză PAS de „atac raider" asupra conducerii primăriei Durlești: „Vor să pună cu orice preț un reprezentant de-a lor". Reacția lui Grosu: „Aberații" - VIDEO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 02.03.2026
Acum 4 ore
12:30
LIVE TEXT. 34 de ani de la războiul de pe Nistru: Maia Sandu împreună cu oficiali de stat, deputați, veterani, dar și alți manifestanți au comemorat victimile conflictului sângeros la monumentul „Maica Îndurerată” - FOTO/VIDEO
12:30
Franța ar putea intra în război împotriva Iranului. „Țări prietene, care au fost târâte într-un război pe care nu l-au ales” - VIDEO
12:10
LIVE TEXT. 34 de ani de la războiul de pe Nistru: Sute de oameni au comemorat victimile conflictului sângeros la monumentul „Maica Îndurerată” - FOTO/VIDEO
12:10
Donald Trump spune care este „scenariul perfect" pentru Iran: „Modelul Caracas”
12:10
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:10
Schimbare importantă de strategie a Iranului în războiul cu SUA și Israel. Ce urmărește Teheranul și ce a învățat din conflictul de anul trecut
12:00
Cea mai mare rafinărie saudită, închisă după un atac cu drone. Strâmtoarea Hormuz, pe unde trece o cincime din petrolul mondial, paralizată
12:00
Conflictul SUA-Israel-Iran: Câți moldoveni aflați peste hotare au cerut asistență consulară? MAE vine cu detalii
11:50
Au ignorat avertizările salvamarilor și au căzut în apă: Două fetițe - salvate de la înec, după ce gheața unui lac din capitală s-a spart. IGSU vine cu detalii
11:40
LIVE TEXT. 34 de ani de la războiul de pe Nistru: Președintele Maia Sandu, împreună cu alți oficiali, depune flori la monumentul „Maica Îndurerată” - FOTO/VIDEO
11:20
LIVE TEXT. 34 de ani de la războiul de pe Nistru: Președintele Maia Sandu, la monumentul „Maica Îndurerată”: „Cei care au apărat țara înțeleg cel mai bine cât de prețioasă este libertatea” - FOTO/VIDEO
11:20
„Cerem cu fermitate retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Moldovei." Discursul Maiei Sandu, la 34 de ani de la declanșarea conflictului de pe Nistru - VIDEO
11:00
O delegație de parlamentari britanici, în vizită la Chișinău. Cu cine se vor întâlni
11:00
„Avioane de luptă americane s-au prăbușit” în Kuweit, anunță autoritățile. Un F-15E Strike Eagle, filmat când pică lângă o bază SUA - VIDEO
10:50
Conflict într-un troleibuz din Bălți: Un adolescent ar fi lovit cu pumnii un bărbat. Imagini surprinse de martori - VIDEO
Acum 6 ore
10:40
LIVE TEXT. 34 de ani de la războiul de pe Nistru: După ce a depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, Maia Sandu împreună cu mai mulți oficiali se îndreaptă spre monumentul „Maica Îndurerată” - FOTO/VIDEO
10:30
Amenzi de până la 50.000 de euro pentru cei care culeg ghiocei, în Germania. Un gest nevinovat poate aduce sancțiuni severe
10:20
LIVE TEXT. 34 de ani de la războiul de pe Nistru. Președintele Maia Sandu, dar și alți oficiali depun flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt - FOTO/VIDEO
10:20
Mesajul primit de iranieni pe telefoane. „Pumnul de fier”
10:10
LIVE TEXT. 34 de ani de la războiul de pe Nistru. Președintele Maia Sandu, dar și alți oficiali depun flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt - FOTO
10:10
34 de ani de la războiul de pe Nistru. Primarul capitalei, dar și alți funcționari publici au depus flori la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt - VIDEO
10:00
Împușcături în sectorul Rîșcani al capitalei: Un bărbat a amenințat polițiștii cu un cuțit în momentul reținerii acestuia: Ar fi omorât un alt bărbat. Detaliile IGP - VIDEO
10:00
LIVE TEXT. 34 de ani de la războiul de pe Nistru. Președintele Maia Sandu, dar și alți oficiali depun flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt
10:00
Atenție, șoferi: Circulația transportului pe mai multe artere din Chișinău - suspendată. Motivul anunțat de poliție
09:20
Atenție, șoferi! Traficul rutier pe șoseaua Muncești din capitală va fi suspendat în această săptămână. Anunțul Primăriei
09:00
Atac asupra unui punct strategic britanic din Cipru, după ce Londra a dat undă verde americanilor să le folosească bazele militare
08:50
LIVE TEXT. A treia zi de război. Conflictul SUA-Israel-Iran se extinde în Orientul Mijlociu. Explozii în mai multe state din Golf. Teheranul respinge negocierile: „Nu vom discuta cu SUA”
Acum 8 ore
08:40
Emiratele Arabe vor plăti cazarea pentru turiștii străini care nu pot pleca din Dubai și Abu Dhabi
08:30
Curs valutar BNM pentru 2 martie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Trump: Majoritatea succesorilor la puterea din Iran au fost uciși în atacuri. „L-am prins pe Khamenei înainte să mă prindă el”
08:20
Cer senin și temperaturi calde. Se așteaptă până la 13 grade în capitală. Prognoza meteo
08:20
Emiratele Arabe Unite anunță că își închid ambasada în Iran
08:10
34 de ani de la războiul de pe Nistru. Când au apărut primele tensiuni și care au fost momentele cheie ale conflictului sângeros
