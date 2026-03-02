Programare online la serviciile cadastrale pentru şase raioane şi municipiul Bălţi care trec la sistemul digital de rezervare
Moldpres, 2 martie 2026 17:20
Locuitorii municipiului Bălți şi ai raioanelor Drochia, Edineț, Hâncești, Orhei, Râșcani și Ungheni, începând de astăzi, 2 martie 2026, pot să se programeze online pentru a beneficia de serviciile oferite de Organizaţiile Cadastrale Teritoriale. ...
• • •
Acum 30 minute
17:20
Acum o oră
17:10
Câștigul salarial mediu lunar brut, în creștere cu circa 9 la sută în trimestrul IV din 2025 # Moldpres
Câștigul salarial mediu lunar brut a crescut cu 8,9 la sută în trimestrul IV 2025 și a constituit 16355,1 lei în unitățile din sectorul real cu patru și mai mulți salariați și în toate instituțiile bugetare. Datele au fost prezentate as...
17:00
Atenţie, fals! Fraudă online în numele MPay și EVO. Cetățenii, vizați prin SMS-uri false privind „taxe de drum restante” # Moldpres
Agenția de Guvernare Electronică (AGE) și Agenția pentru Securitate Cibernetică avertizează populația cu privire la o nouă schemă de fraudă informatică, în care este utilizată în mod ilegal identitatea platformelor guvernamentale MPay și EVO. Potrivit aut...
Acum 2 ore
16:50
Proiecte rutiere, feroviare și logistice, discutate la Chișinău cu o delegație a Republicii Elene # Moldpres
Modernizarea infrastructurii rutiere, conectarea la rețeaua europeană TEN-T, dezvoltarea transportului feroviar și valorificarea potențialului logistic al Republicii Moldova au fost principalele subiecte discutate astăzi, în cadrul întrevederii dintre vicepremier...
16:30
FMI confirmă credibilitatea Băncii Naționale a Moldovei și eficiența politicilor sale monetare # Moldpres
Banca Națională a Moldovei (BNM) a salutat concluziile Consiliului Executiv al Fondului Monetar Internațional (FMI), formulate în urma consultării prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI cu Republica Moldova, publicate la finele săptămânii trecute. Pot...
16:20
Încasările Fiscului la buget au crescut cu peste 13 la sută în primele două luni din 2026 # Moldpres
Încasările la buget, administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), au crescut cu circa 13,2 la sută în primele două luni ale anului curent și au constituit circa 13,3 miliarde de lei, informează MOLDPRES.Astfel, la Bugetul de stat s-au încas...
Acum 4 ore
15:50
GALERIE FOTO // Ziua Memoriei și Recunoștinței, în obiectivul MOLDPRES: omagiu eroilor căzuți pentru Independența Republicii Moldova # Moldpres
Republica Moldova a marcat luni, 2 martie, Ziua Memoriei și Recunoștinței, dedicată comemorării eroilor căzuți în Războiul de la Nistru din 1992. Momentele solemne ale zilei au fost surprinse în imagini de fotoreporterul MOLDPRES Mihai Vengher.Ceremoniile ...
15:40
Echipele de asistență medicală urgentă din Republica Moldova au deservit, în perioada 23 februarie -1 martie 2026, un total de 15.293 de solicitări, dintre care 2.054 au vizat copii, transmite MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă ...
15:30
Președintele Parlamentului avertizează: „Cei care sfidează autoritățile Republicii Moldova pot pierde cetățenia” # Moldpres
Cei care sfidează autoritățile Republicii Moldova pot pierde cetățenia. Avertizarea vine din partea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în contextul recentului decret prezidențial privind retragerea cetățeniei pentru nouă persoane din stânga Nistrului s...
15:30
Peste 81.000 de persoane și-au achitat prima de asigurare medicală în primele două luni ale anului 2026 # Moldpres
Peste 81.000 de persoane din Republica Moldova au achitat prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă în primele două luni ale anului 2026, înregistrând o creștere de 2.400 de plătitori față de aceeași perioadă a anului tr...
15:30
Un tren a fost lovit de o dronă în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk. Sunt morți și răniți # Moldpres
Un vagon al unui tren de suburbie aflat în mișcare a fost lovit astăzi de o dronă în regiunea Dnipropetrovsk, a anunțat vicepremierul Ucrainei, Dmytro Kuleba, transmite MOLDPRES.Potrivit informațiilor preliminare, în urma impactului o persoană a deceda...
15:20
15:10
Teatrul „Alexie Mateevici” invită publicul, în luna martie, la un program variat de spectacole adresate tuturor categoriilor de vârstă, reunind producții care explorează teme actuale precum familia, identitatea, memoria și relațiile dintre generații...
15:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la 34 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru: „Pacea este fragilă și avem cu toții responsabilitatea de a o proteja” # Moldpres
De Ziua Memoriei și Recunoștinței, marcată pe 2 martie, eroii care și-au sacrificat viețile pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, în războiul de pe Nistru din 1992, sunt comemorați în întreaga țară.La acti...
15:10
Peste 3800 de încălcări rutiere înregistrate în zilele de odihnă. Cei mai mulți șoferi au depășit limita de viteză # Moldpres
În zilele de odihnă, polițiștii au înregistrat peste 3800 de încălcări rutiere. Cele mai frecvente abateri – 1530 vizează depășirea limitei de viteză stabilită pe sectorul de drum, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poli...
15:00
FOTO // Decada Memoriei și Recunoștinței, lansată la Chișinău. Președinta Maia Sandu: „Un stat fără memorie este un stat vulnerabil” # Moldpres
Cultura memoriei înseamnă adevăr, iar un stat fără memorie este un stat vulnerabil. Într-o epocă a manipulării și a unui război cognitiv tot mai agresiv, formarea gândirii critice asupra surselor și narațiunilor istorice trebuie să fie un pi...
15:00
Igor Grosu: „La 34 de ani distanță, avem datoria să construim punți acolo unde au fost ziduri” # Moldpres
La peste trei decenii de la războiul de pe Nistru, Republica Moldova trebuie să își apere memoria istorică și să rămână unită în fața provocărilor generate de agresiunea Federației Ruse. Afirmațiile au fost făcute astăzi de către președintele Pa...
14:50
Subvenții de 158,79 milioane lei autorizate în februarie 2026: fonduri direcționate către investiții în sectorul agricol # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în luna februarie 2026, au fost autorizate spre plată cereri de acordare a subvențiilor în valoare totală de 158,79 milioane de lei. Sumele sunt destinate susținerii fermierilor prin div...
14:40
Numărul alegătorilor înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor a ajuns la 3 297 960. Dintre aceștia, majoritatea sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale, însă mii de cetățeni rămân fără domiciliu sau se află peste hotare ori ...
14:40
14:40
Sistemul de Intrare/Ieșire al UE, extins de astăzi la mai multe puncte de frontieră din Republica Moldova # Moldpres
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a devenit operațional, începând cu 2 martie 2026, la mai multe puncte de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova și România, informează MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, EES este...
14:20
Perspective privind reintegrarea teritorială a Republicii Moldova. Daniel Vodă, expert IPRE: „Reîntregirea se poate produce prin refuzul întregii societăți de a face jocurile Rusiei” # Moldpres
Reintegrarea teritorială a Republicii Moldova trebuie să se producă pe cale pașnică, prin refuzul întregii societăți de a face jocurile Rusiei. Aceasta poate fi realizată doar în condițiile în care Republica Moldova își continuă calea aleasă de...
14:20
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, va efectua, în perioada 3–6 martie, vizite de lucru în Republica Federală Germania și Republica Azerbaidjan, la invitația omologilor săi din cele două state, transmite MOLDPRES.Potrivit M...
14:10
14:00
Republica Moldova marchează astăzi 34 de ani de la aderarea la Organizația Națiunilor Unite. Autoritățile de la Chișinău subliniază că acest eveniment reprezintă o oportunitate de a evidenția parteneriatul consolidat cu ONU, dezvoltat de-a lungul a peste trei decenii,...
14:00
ANRE: Evenimentele din zona Golfului Persic influențează cotațiile internaționale ale petrolului # Moldpres
Evenimentele recente din zona Golfului Persic au generat un impact asupra cotațiilor internaționale ale petrolului și produselor petroliere, odată cu deschiderea burselor internaționale din 2 martie 2026. Constatarea a fost făcută astăzi de Agenția Națională pentru Reg...
Acum 6 ore
13:50
FOTO // Expoziție documentară la Biblioteca Națională: 34 de ani de la războiul de pe Nistru # Moldpres
Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul la expoziția „Expoziția memoriei: 34 de ani de la războiul nedeclarat”, dedicată comemorării participanților la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Repub...
13:40
13:30
Kremlinul a exclus luni ca grupul BRICS, care grupează țări precum Iran, Rusia și China, să vină în ajutor Republicii islamice în conflictul său cu SUA și Israelul, relatează EFE, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.'Apartenența la BRICS nu implică obl...
13:10
Președinta Maia Sandu, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: „În numele celor care au căzut și au luptat, ne asumăm să păstrăm vie flacăra libertății. În fiecare zi” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat, astăzi, alături de veterani, demnitari și angajați ai instituțiilor de stat, la Marșul Memoriei și la ceremoniile solemne de depunere de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt și la Complexul Memo...
13:10
Stimați veterani,Doamnelor și domnilor,Marcăm astăzi Ziua Memoriei și Recunoștinței — ziua în care ne înclinăm cu gândul la cei care, în 1992, au apărat suveranitatea și independența Republicii Moldova.Este o zi a durerii și a...
12:40
FOTO // Expoziția „Feminitate” semnată de Galina Vieru și Natalia Yampolskaia, vernisată la Roma # Moldpres
Academia di Romania din Roma găzduiește expoziția „Feminitate”, un proiect-duet de artă contemporană realizat de artistele din Republica Moldova Galina Vieru și Natalia Yampolskaia. Expoziția explorează universul feminin prin lucrări care reflectă sensibilit...
12:40
VIDEO // Plafonul pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor TVA a fost modificat # Moldpres
Plafonul pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor TVA a fost modificat. Astfel, din 1 martie 2026, plafonul livrărilor impozabile pentru determinarea obligației de înregistrare în calitate de plătitor TVA a fost stabilit la 1,7 mil...
12:30
VIDEO // Toate produsele alimentare de import sunt verificate la vamă: trei etape obligatorii de control aplicate de ANSA # Moldpres
Toate produsele alimentare introduse în Republica Moldova sunt supuse unor controale stricte la frontieră, menite să asigure siguranța consumatorilor și conformitatea cu normele sanitar-veterinare și fitosanitare. Verificările sunt realizate de Agenția Națională pe...
12:10
Maia Sandu: „Agresiunea împotriva țării noastre nu a dispărut nici astăzi – doar metodele s-au schimbat. Trăim un veritabil război cognitiv, care vizează memoria și identitatea noastră și încearcă să confunde victima cu agresorul” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat că agresiunea împotriva țării noastre nu a dispărut nici astăzi. „Dacă în 1992 agresiunea a venit cu tancuri, astăzi ea vine prin propagandă, manipulare și dezinformare. Trăim un veritabil război...
12:10
Serviciul Vamal a acumulat, săptămâna trecută, la bugetul de stat, peste 931,7 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 120,5%, informează MOLDPRES.Totodată, în perioada 23 feb...
12:10
MAE: 15 cetățeni ai Republicii Moldova din Orientul Mijlociu au apelat la misiunile diplomatice pentru asistență consulară # Moldpres
Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din Orientul Mijlociu au recepționat în ultimele zile 15 solicitări de asistență consulară din partea cetățenilor moldoveni, în contextul situației tensionate din regiune, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerulu...
Acum 8 ore
11:30
MAE: Nicio victimă printre cetățenii moldoveni în statele afectate de conflictele din Orientul Mijlociu # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor moldoveni aflați în statele afectate de conflictele din Orientul Mijlociu. Instituția anunță că Celula de Cri...
11:20
Locuitorii comunei Sadîc, raionul Cantemir, sunt așteptați la urne pe 17 mai 2026 pentru a decide, prin referendum local, revocarea primarului, transmite MOLDPRES.Decizia a fost adoptată de Comisia Electorală Centrală /CEC/, care a anunțat că referendumul va avea...
11:10
VIDEO // Circa 200 de tineri din școlile cu predare în limbile minorităților naționale și-au evaluat competențele de comunicare în limba română # Moldpres
Primii 200 de tineri din școlile cu predare în limbile minorităților naționale au susținut examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română, informează MOLDPRES.Examenul a fost desfășurat, în premieră, în perioada ...
11:10
LIVE // Mitingul de comemorare a eroilor căzuți în Războiul pentru Independența Republicii Moldova # Moldpres
Un miting de comemorare a eroilor căzuți în Războiul pentru Independența Republicii Moldova din 1992 se desfășoară la Complexul Memorial „Eternitate”. Ziua Recunoștinței și Comemorării a început cu depuneri de flori la mon...
11:00
Incident în parc: două tinere aproape de înec după ce au mers pe gheața lacului „Valea Trandafirilor” # Moldpres
Două fete, în vârstă de 11 și 12 ani, au fost salvate de la înec de salvamarii Stației de salvare pe apă nr. 5, după ce s-au prăbușit sub gheața lacului din parcul „Valea Trandafirilor” din capitală, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspecto...
10:40
FOTO // Expoziția „Povestea mâinilor creatoare” semnată de Natalia Cangea, prezentată la Muzeul de Etnografie din Chișinău # Moldpres
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală găzduiește expoziția „Povestea mâinilor creatoare. Piese din fibre vegetale”, semnată de meșterul popular Natalia Cangea. Evenimentul reunește o colecție de lucrări realizate manual din fibre vegetale:...
10:30
Agenția Servicii Publice (ASP) a recepționat circa 309 mii de cereri de perfectare a noii cărți de identitate, lansate în aprilie 2025, care urmează să înlocuiască treptat actualul buletin de identitate, informează MOLDPRES.Potrivit Agenției Servicii Publ...
10:30
VIDEO // Șase bărbați arestați după destructurarea unei rețele care exploata sexual minore și tinere # Moldpres
Șase bărbați, cu vârste între 20 și 30 de ani, au fost reținuți cu sprijinul angajaților „Fulger” și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce au exploatat sexual minore și tinere. Doi dintre suspecți fuseseră deja reținuți...
10:20
Certificatul de concediu medical devine exclusiv digital în Republica Moldova, începând cu data de 1 martie # Moldpres
Certificatul de concediu medical va fi eliberat exclusiv în format digital în Republica Moldova, începând cu data de 1 martie 2026. Măsura a fost anunțată de Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică, odată cu lansarea Sistemului ...
Acum 12 ore
09:50
Persoanele obligate să declare averea și interesele personale mai au la dispoziție o lună pentru a depune declarațiile anuale, termenul-limită fiind 31 martie inclusiv, informează MOLDPRESPotrivit Autorității Naționale de Integritate, declarația de avere și i...
09:50
Bloomberg: Prețurile gazelor în Europa ar putea crește cu până la 130% în cazul blocării strâmtorii Ormuz # Moldpres
Prețurile gazelor naturale în Europa ar putea înregistra o creștere de până la 130% dacă strâmtoarea Ormuz va fi blocată timp de o lună, relatează Bloomberg, cu referire la un raport al Goldman Sachs, transmite MOLDPRES.Potrivit analizei citate,...
09:40
Un bărbat a fost înjunghiat mortal într-un subsol din capitală. Suspectul, imobilizat cu focuri de armă # Moldpres
Un bărbat de 61 de ani a fost înjunghiat mortal într-un subsol al unui bloc de locuit din sectorul Râșcani al capitalei. Presupusul autor al crimei, un bărbat de 39 de ani, a fost reținut de poliție după ce a amenințat oamenii legii cu un cuțit și a fos...
09:40
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi consultații stomatologice gratuite copiilor din raionul Hâncești, informează MOLDPRES.Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), în perioada 2-4 martie, medicii specialiști se vor afl...
