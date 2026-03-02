LIVE TEXT. 34 de ani de la războiul de pe Nistru: Președintele Maia Sandu, la monumentul „Maica Îndurerată”: „Cei care au apărat țara înțeleg cel mai bine cât de prețioasă este libertatea” - FOTO/VIDEO
ProTV.md, 2 martie 2026 11:20
LIVE TEXT. 34 de ani de la războiul de pe Nistru: Președintele Maia Sandu, la monumentul „Maica Îndurerată”: „Cei care au apărat țara înțeleg cel mai bine cât de prețioasă este libertatea” - FOTO/VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 15 minute
11:20
LIVE TEXT. 34 de ani de la războiul de pe Nistru: Președintele Maia Sandu, la monumentul „Maica Îndurerată”: „Cei care au apărat țara înțeleg cel mai bine cât de prețioasă este libertatea” - FOTO/VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. 34 de ani de la războiul de pe Nistru: Președintele Maia Sandu, la monumentul „Maica Îndurerată”: „Cei care au apărat țara înțeleg cel mai bine cât de prețioasă este libertatea” - FOTO/VIDEO
11:20
„Cerem cu fermitate retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Moldovei." Discursul Maiei Sandu, la 34 de ani de la declanșarea conflictului de pe Nistru - VIDEO # ProTV.md
„Cerem cu fermitate retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Moldovei." Discursul Maiei Sandu, la 34 de ani de la declanșarea conflictului de pe Nistru - VIDEO
Acum o oră
11:00
O delegație de parlamentari britanici, în vizită la Chișinău. Cu cine se vor întâlni
11:00
„Avioane de luptă americane s-au prăbușit” în Kuweit, anunță autoritățile. Un F-15E Strike Eagle, filmat când pică lângă o bază SUA - VIDEO # ProTV.md
„Avioane de luptă americane s-au prăbușit” în Kuweit, anunță autoritățile. Un F-15E Strike Eagle, filmat când pică lângă o bază SUA - VIDEO
10:50
Conflict într-un troleibuz din Bălți: Un adolescent ar fi lovit cu pumnii un bărbat. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Conflict într-un troleibuz din Bălți: Un adolescent ar fi lovit cu pumnii un bărbat. Imagini surprinse de martori - VIDEO
10:40
LIVE TEXT. 34 de ani de la războiul de pe Nistru: După ce a depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, Maia Sandu împreună cu mai mulți oficiali se îndreaptă spre monumentul „Maica Îndurerată” - FOTO/VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. 34 de ani de la războiul de pe Nistru: După ce a depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, Maia Sandu împreună cu mai mulți oficiali se îndreaptă spre monumentul „Maica Îndurerată” - FOTO/VIDEO
Acum 2 ore
10:30
Amenzi de până la 50.000 de euro pentru cei care culeg ghiocei, în Germania. Un gest nevinovat poate aduce sancțiuni severe # ProTV.md
Amenzi de până la 50.000 de euro pentru cei care culeg ghiocei, în Germania. Un gest nevinovat poate aduce sancțiuni severe
10:20
LIVE TEXT. 34 de ani de la războiul de pe Nistru. Președintele Maia Sandu, dar și alți oficiali depun flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt - FOTO/VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. 34 de ani de la războiul de pe Nistru. Președintele Maia Sandu, dar și alți oficiali depun flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt - FOTO/VIDEO
10:20
Mesajul primit de iranieni pe telefoane. „Pumnul de fier”
10:10
LIVE TEXT. 34 de ani de la războiul de pe Nistru. Președintele Maia Sandu, dar și alți oficiali depun flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt - FOTO # ProTV.md
LIVE TEXT. 34 de ani de la războiul de pe Nistru. Președintele Maia Sandu, dar și alți oficiali depun flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt - FOTO
10:10
34 de ani de la războiul de pe Nistru. Primarul capitalei, dar și alți funcționari publici au depus flori la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt - VIDEO # ProTV.md
34 de ani de la războiul de pe Nistru. Primarul capitalei, dar și alți funcționari publici au depus flori la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt - VIDEO
10:00
Împușcături în sectorul Rîșcani al capitalei: Un bărbat a amenințat polițiștii cu un cuțit în momentul reținerii acestuia: Ar fi omorât un alt bărbat. Detaliile IGP - VIDEO # ProTV.md
Împușcături în sectorul Rîșcani al capitalei: Un bărbat a amenințat polițiștii cu un cuțit în momentul reținerii acestuia: Ar fi omorât un alt bărbat. Detaliile IGP - VIDEO
10:00
LIVE TEXT. 34 de ani de la războiul de pe Nistru. Președintele Maia Sandu, dar și alți oficiali depun flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt # ProTV.md
LIVE TEXT. 34 de ani de la războiul de pe Nistru. Președintele Maia Sandu, dar și alți oficiali depun flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt
10:00
Atenție, șoferi: Circulația transportului pe mai multe artere din Chișinău - suspendată. Motivul anunțat de poliție # ProTV.md
Atenție, șoferi: Circulația transportului pe mai multe artere din Chișinău - suspendată. Motivul anunțat de poliție
Acum 4 ore
09:20
Atenție, șoferi! Traficul rutier pe șoseaua Muncești din capitală va fi suspendat în această săptămână. Anunțul Primăriei # ProTV.md
Atenție, șoferi! Traficul rutier pe șoseaua Muncești din capitală va fi suspendat în această săptămână. Anunțul Primăriei
09:00
Atac asupra unui punct strategic britanic din Cipru, după ce Londra a dat undă verde americanilor să le folosească bazele militare # ProTV.md
Atac asupra unui punct strategic britanic din Cipru, după ce Londra a dat undă verde americanilor să le folosească bazele militare
08:50
LIVE TEXT. A treia zi de război. Conflictul SUA-Israel-Iran se extinde în Orientul Mijlociu. Explozii în mai multe state din Golf. Teheranul respinge negocierile: „Nu vom discuta cu SUA” # ProTV.md
LIVE TEXT. A treia zi de război. Conflictul SUA-Israel-Iran se extinde în Orientul Mijlociu. Explozii în mai multe state din Golf. Teheranul respinge negocierile: „Nu vom discuta cu SUA”
08:40
Emiratele Arabe vor plăti cazarea pentru turiștii străini care nu pot pleca din Dubai și Abu Dhabi # ProTV.md
Emiratele Arabe vor plăti cazarea pentru turiștii străini care nu pot pleca din Dubai și Abu Dhabi
08:30
Curs valutar BNM pentru 2 martie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Trump: Majoritatea succesorilor la puterea din Iran au fost uciși în atacuri. „L-am prins pe Khamenei înainte să mă prindă el” # ProTV.md
Trump: Majoritatea succesorilor la puterea din Iran au fost uciși în atacuri. „L-am prins pe Khamenei înainte să mă prindă el”
08:20
Cer senin și temperaturi calde. Se așteaptă până la 13 grade în capitală. Prognoza meteo
08:20
Emiratele Arabe Unite anunță că își închid ambasada în Iran
08:10
34 de ani de la războiul de pe Nistru. Când au apărut primele tensiuni și care au fost momentele cheie ale conflictului sângeros # ProTV.md
34 de ani de la războiul de pe Nistru. Când au apărut primele tensiuni și care au fost momentele cheie ale conflictului sângeros
08:10
Escaladare: Hezbollah se implică în conflict și atacă Israelul. IDF a reacționat rapid
07:50
„Mi-e teamă să zbor spre Dubai, e zonă de război”. Incertitudine și deznădejde pentru turiștii prinși în războiul din Orientul Mijlociu # ProTV.md
„Mi-e teamă să zbor spre Dubai, e zonă de război”. Incertitudine și deznădejde pentru turiștii prinși în războiul din Orientul Mijlociu
Acum 6 ore
07:30
LIVE TEXT. A treia zi de război. Explozii puternice în Beirut: Israelul lovește ținte Hezbollah și evacuează 50 de localități din Liban. Trump anunță represalii, Iranul respinge negocierile # ProTV.md
LIVE TEXT. A treia zi de război. Explozii puternice în Beirut: Israelul lovește ținte Hezbollah și evacuează 50 de localități din Liban. Trump anunță represalii, Iranul respinge negocierile
Acum 12 ore
02:20
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 01.03.2026
Acum 24 ore
21:50
Gruparea Inter Milano și-a consolidat poziția de lideră în Serie A - VIDEO
21:40
În a doua zi, explozii puternice au zguduit din nou Teheranul, iar lovituri au fost raportate în apropierea unor clădiri guvernamentale și sedii ale forțelor de securitate - VIDEO # ProTV.md
În a doua zi, explozii puternice au zguduit din nou Teheranul, iar lovituri au fost raportate în apropierea unor clădiri guvernamentale și sedii ale forțelor de securitate - VIDEO
21:40
Conflictul din Orientul Mijlociu lovește din plin și lumea sportului. Naționala Iranului ia în calcul boicotul Cupei Mondiale, programate vara în SUA, Canada și Mexic # ProTV.md
Conflictul din Orientul Mijlociu lovește din plin și lumea sportului. Naționala Iranului ia în calcul boicotul Cupei Mondiale, programate vara în SUA, Canada și Mexic
21:20
Văzut din satelit. Portul din Dubai, atacat de avioane și drone iraniene
21:10
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump (Surse Axios) # ProTV.md
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump (Surse Axios)
21:00
Șoseaua Muncești, din sectorul Botanica al capitalei a intrat în reparație parțială. Mai multe echipe de drumari au plombat gropile, care au distrus drumul - VIDEO # ProTV.md
Șoseaua Muncești, din sectorul Botanica al capitalei a intrat în reparație parțială. Mai multe echipe de drumari au plombat gropile, care au distrus drumul - VIDEO
20:50
Clipe de panică pentru moldovenii aflați în Orientul Mijlociu, în special în Israel. Aceștia s-au refugiat rapid în buncăre. Ce povestesc conaționalii noștri care se află acolo: „E mare frica și e grav”- VIDEO # ProTV.md
Clipe de panică pentru moldovenii aflați în Orientul Mijlociu, în special în Israel. Aceștia s-au refugiat rapid în buncăre. Ce povestesc conaționalii noștri care se află acolo: „E mare frica și e grav”- VIDEO
20:30
Soarta titlului din Germania, practic, s-a decis în derby-ul dintre Bayern Munchen și Borussia Dortmund - VIDEO # ProTV.md
Soarta titlului din Germania, practic, s-a decis în derby-ul dintre Bayern Munchen și Borussia Dortmund - VIDEO
20:30
De ce spun criticii că războiul lui Trump în Iran poate fi „cea mai proastă decizie de politică externă din istorie” # ProTV.md
De ce spun criticii că războiul lui Trump în Iran poate fi „cea mai proastă decizie de politică externă din istorie”
20:20
Moldoveanca Cristina Bucșa - marea surpriză a turneului WTA 500 de la Merida. Tenismena de 28 de ani a învins-o pe marea favorită, Jasmine Paolini - VIDEO # ProTV.md
Moldoveanca Cristina Bucșa - marea surpriză a turneului WTA 500 de la Merida. Tenismena de 28 de ani a învins-o pe marea favorită, Jasmine Paolini - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 01.03.2026
20:10
După moartea liderului suprem al Iranului în mai multe orașe ale țării s-au înregistrat reacții diametral opuse. Unii cetățeni au ieșit în stradă- au celebrat vestea și au cântat sau au aprins artificii, în timp ce alții și-au arătat furia - VIDEO # ProTV.md
După moartea liderului suprem al Iranului în mai multe orașe ale țării s-au înregistrat reacții diametral opuse. Unii cetățeni au ieșit în stradă- au celebrat vestea și au cântat sau au aprins artificii, în timp ce alții și-au arătat furia - VIDEO
20:00
Prima reacție a Chinei după moartea ayatollahului Ali Khamenei. „O încălcare gravă a suveranităţii şi a securităţii Iranului” # ProTV.md
Prima reacție a Chinei după moartea ayatollahului Ali Khamenei. „O încălcare gravă a suveranităţii şi a securităţii Iranului”
19:50
Israelul mobilizează 100.000 de rezerviști pentru ofensiva contra Iranului. Anunțul IDF
19:50
Loviturile iraniene nu s-au oprit, au fost vizate ținte militare și obiective civile. În Israel, cel puțin zece oameni au murit în urma atacurilor cu rachete, iar aeroportul din Dubai a fost ținta loviturilor - VIDEO # ProTV.md
Loviturile iraniene nu s-au oprit, au fost vizate ținte militare și obiective civile. În Israel, cel puțin zece oameni au murit în urma atacurilor cu rachete, iar aeroportul din Dubai a fost ținta loviturilor - VIDEO
19:40
Donald Trump, dispus să negocieze cu noii lideri ai Iranului: „Vor să discute și eu am fost de acord” # ProTV.md
Donald Trump, dispus să negocieze cu noii lideri ai Iranului: „Vor să discute și eu am fost de acord”
19:30
Reunire de urgență după atacurile SUA–Israel asupra Iranului. Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a cerut oprirea luptelor - VIDEO # ProTV.md
Reunire de urgență după atacurile SUA–Israel asupra Iranului. Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a cerut oprirea luptelor - VIDEO
19:10
Gropile de pe drumurile naționale dar și locale au scos oamenii la proteste. Localnicii din nordul și sudul țării se plâng că nu pot ieși din sate din cauza asta - VIDEO # ProTV.md
Gropile de pe drumurile naționale dar și locale au scos oamenii la proteste. Localnicii din nordul și sudul țării se plâng că nu pot ieși din sate din cauza asta - VIDEO
19:00
Melodiile sale nemuritoare au răsunat din nou, iar publicul l-a aplaudat pe Eugen Doga. Maestrul a fost comemorat la Aeroportul Internațional Chișinău - VIDEO # ProTV.md
Melodiile sale nemuritoare au răsunat din nou, iar publicul l-a aplaudat pe Eugen Doga. Maestrul a fost comemorat la Aeroportul Internațional Chișinău - VIDEO
18:50
Trump afirmă că 48 de lideri iranieni au fost uciși în atacurile americane și israeliene. „Nimeni nu poate crede” # ProTV.md
Trump afirmă că 48 de lideri iranieni au fost uciși în atacurile americane și israeliene. „Nimeni nu poate crede”
18:40
Liderul suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei a fost ucis în timpul operațiunii militare desfășurate de Statele Unite și Israel - VIDEO # ProTV.md
Liderul suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei a fost ucis în timpul operațiunii militare desfășurate de Statele Unite și Israel - VIDEO
18:30
Spațiul aerian rămâne închis. Cetățenii care vor să părăsească Israelul o pot face pe cale terestră. Ambasadorul RM în Israel vine cu actualizări # ProTV.md
Spațiul aerian rămâne închis. Cetățenii care vor să părăsească Israelul o pot face pe cale terestră. Ambasadorul RM în Israel vine cu actualizări
18:10
Ploaie de goluri în mai multe partide din campionatul Angliei. Brentford a condus cu 3 la 0, a fost egalată, dar a învins, Liverpool a spulberat formația West Ham - VIDEO # ProTV.md
Ploaie de goluri în mai multe partide din campionatul Angliei. Brentford a condus cu 3 la 0, a fost egalată, dar a învins, Liverpool a spulberat formația West Ham - VIDEO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.