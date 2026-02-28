CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ
Cele trei site ale limbajului nostru Se spune că, într-o zi, un ucenic a venit la mentorul său și l-a întrebat: – Știi
• • •
Acum 30 minute
07:40
Peste 300 de lucrări unice: La Cernăuți s-a deschis expoziția artistului ornamentist Gheorghi Garas # Libertatea Cuvântului
La 27 februarie, la Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți a fost vernisată expoziția „Geometria sufletului: magia modelului bucovinean”, dedicată împlinirii a 125 de
07:30
Un apărător din satul Dinăuți, decorat post-mortem cu o înaltă distincție de stat # Libertatea Cuvântului
Conform Decretului Președintelui Ucrainei nr. 697/2025 din 30 septembrie 2025, militarul Ian Lupoi a fost decorat cu Ordinul „Pentru Vitejie” clasa a III-a
Acum o oră
07:10
Din nou o veste neagră: a fost confirmat decesul unui militar din regiunea Cernăuți, care era considerat dispărut # Libertatea Cuvântului
A fost confirmat decesul militarului Oleksandr Fișciuk din satul Grușivți, care anterior era considerat dispărut fără veste. Anunțul a fost făcut de Consiliul
07:00
„Nu mă joc cu Putin”: Zelenski a spus unde ar trebui să aibă loc întâlnirea sa cu președintele Federației Ruse # Libertatea Cuvântului
Liderul ucrainean a subliniat că întâlnirea sa cu președintele rus trebuie să aibă loc oriunde, cu excepția Rusiei sau Belarusului. Președintele Ucrainei, Volodymyr
Acum 2 ore
06:40
06:30
La 28 februarie 1885, la București s-a născut Jean Athanasiu, bariton, membru fondator al Operei Române din București. A studiat mai întâi la
Acum 12 ore
22:00
Arme nucleare pentru Ucraina: Zelenski a comentat ironic declarațiile Kremlinului # Libertatea Cuvântului
„Așa ceva n-a avut loc”: Volodymyr Zelenski a negat primirea de armament nuclear din partea Marii Britanii și a Franței. El a comentat
21:20
În fiecare an ziua limbii materne, dar și săptămâna dedicată acestui eveniment, au o semnificație deosebită la Liceul din Cupca. Elevii claselor primare
20:10
La Noua Suliță, familiile a doi apărători au primit decorații de stat — una post-mortem # Libertatea Cuvântului
Ordinul „Crucea Eroului” și însemnul „Crucea de Aur” au fost înmânate rudelor celor care au apărat Ucraina, informează Comunitatea Teritorială Noua Suliță. În
Acum 24 ore
17:50
O sportivă din Ucraina a stabilit un record mondial la marș pe distanța de 5000 metri # Libertatea Cuvântului
Atleta ucraineană Ludmyla Oleanovska a stabilit un record mondial în sală pe distanța de 5000 de metri, informează „Suspilne Sport”. Sportiva a bifat
17:50
În regiunea Cernăuți, un jeep și un microbuz cu infractori au fost oprite: aceștia aveau o scară cu ei # Libertatea Cuvântului
Organizatorii și un client care a plătit 15 mii de dolari pentru un „bilet” au fost reținuți la granița cu Republica Moldova. Ofițerii
17:40
Echipa Administrației Regionale de Stat Cernăuți ar putea fi completată de un colonel de informații # Libertatea Cuvântului
Colonelul Direcției Principale de Informații (GUR), Viktor Polyvaci, trece prin verificarea specială înainte de a fi numit în funcția de adjunct al șefului
17:30
În județul Cernăuți, în orașul Storojineț, un șofer a încercat să fugă de poliție deoarece nu a dorit să prezinte documentele. Ca urmare,
09:00
Spre ,,Clipa cea din iubire”, cu vocea drumului în gând Aruncându-și pelerina călătoriei pe umeri, asemenea voinicului din basmele străbune, poetul Nicolae Șapcă a pornit la
08:50
A ascuns 100 de mii de dolari pe corp: la Cernăuți, o femeie a fost amendată cu peste 2 milioane de grivne # Libertatea Cuvântului
În Punctul de trecere a frontierei „Porubne” din cadrul Vămii Cernăuți, a fost depistată o femeie care încerca să scoată ilegal din Ucraina
08:50
Mierea este unul dintre cele mai valoroase produse apicole, apreciată atât pentru gustul său unic, cât și pentru proprietățile sale benefice asupra sănătății.
08:30
Președintele Ucrainei i-a acordat titlul de „Erou al Ucrainei” (post-mortem) sergentului-major Oleg Gavryluța, din cadrul unității de Gardă Națională din Cernăuți. Curajosul luptător
08:10
Kyrylo Budanov: „SUA nu au stabilit termene concrete pentru încheierea războiului în Ucraina, negocierile actuale sunt foarte dificile” # Libertatea Cuvântului
Șeful Oficiului Președintelui, Kyrylo Budanov, a declarat că SUA nu au stabilit termene concrete pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Într-un interviu pentru
Ieri
07:50
A venit odată la o mănăstire un om de vază, necunoscut. Acesta a adus cu sine mult aur și l-a rugat pe stareț
26 februarie 2026
22:40
Pompieri voluntari spanioli au trimis motopompe orașului Noua Suliță pentru combaterea inundațiilor pe râul Prut # Libertatea Cuvântului
Organizația spaniolă a strâns, de asemenea, fonduri pentru o mașină de evacuare destinată unității militare unde servește un localnic din comunitate. Potrivit Primăriei
22:30
Locomotiva s-a ciocnit cu un autoturism: un militar de la Centrul de Recrutare a murit într-un accident tragic în Bucovina # Libertatea Cuvântului
În noaptea de 26 februarie, în regiunea Cernăuți a avut loc un accident mortal. În urma coliziunii, a decedat militarul din cadrul Centrului
22:20
În urma rezultatelor expertizei ADN, a fost confirmat decesul apărătorului din Bucovina, Volodymyr Budjak, născut pe 30 aprilie 1974, locuitor al satului Cuciurul
17:00
Recunoaștere post-mortem: Tânărul ofițer Dumitru Istrati, decorat cu Ordinul „Bogdan Hmelnițki” # Libertatea Cuvântului
Pentru curajul personal și devotamentul neclintit în îndeplinirea datoriei militare de apărător al Ucrainei, ostașul Dumitru Istrati a fost decorat post-mortem cu o
17:00
În rezultatul furtunii, au fost doborâți aproape 80 de arbori pe drumurile din raionul Nistru # Libertatea Cuvântului
În raionul Nistru, vântul puternic a doborât zeci de copaci și crengi mari pe drumurile de importanță statală, îngreunând traficul rutier și creând
17:00
Trump l-a pus pe Putin în fața unei dileme: de ce negocierile ar putea deveni singura salvare pentru Kremlin # Libertatea Cuvântului
Rusia nu poate obține o străpungere pe front, iar economia se află sub o presiune tot mai mare – în acest context, SUA
16:50
Comunitatea Teritorială Hliboca și-a găsit parteneri în regiunile Dnipropetrovsk și Lugansk # Libertatea Cuvântului
Bucovinenii și-au extins cercul de parteneri-avanpost și au deja rezultate concrete în ajutorarea locuitorilor din Herson. Despre aceasta informează Comunitatea Teritorială Hliboca pe
11:30
Familiile a trei Eroi din comunitatea Noua Suliță au primit distincții de stat # Libertatea Cuvântului
Familiile a trei Eroi din comunitatea teritorială Noua Suliță au primit distincții de stat, prin care Președintele a onorat post-mortem curajul apărătorilor căzuți
11:20
Accident groaznic în regiunea Cernăuți, soldat cu moartea unui bărbat: salvatorii au extras trupul din mașină # Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, o locomotivă s-a ciocnit cu un autoturism la o trecere la nivel cu calea ferată. În urma accidentului, un bărbat
11:10
În Bucovina, drumurile de importanță locală vor fi reparate în măsura posibilităților. Acest lucru se va face împreună cu comunitățile teritoriale, în condiții
10:20
Moment astrologic. Patru semne zodiacale atrag abundența și un noroc semnificativ pe 26 februarie 2026 # Libertatea Cuvântului
Acești nativi au parte de momente surprinzătoare. Venus, planeta iubirii și a banilor, își arată forța asupra acestor zodii. Patru semne zodiacale atrag
08:00
După patru ani de bombardamente, crime în masă și alte crime de război, șansele venirii la putere a unui guvern pro-rus în Ucraina
08:00
Sfaturi pentru părinţi. Şapte motive pentru care copilul nu vrea să meargă la culcare # Libertatea Cuvântului
Mersul la somn al copilului poate fi o adevărată provocare pentru foarte mulți părinți. Deseori, copilul găsește scuze și motive din cele mai
Mai mult de 2 zile în urmă
07:40
Cu Minciuna nu găsești Adevărul A auzit omul că există pe lume Adevărul și a plecat să-l caute. Pe drum, vede că îi
25 februarie 2026
21:10
Weekend la Palatul Național al Românilor din Cernăuți, cinstind memoria a doi slujitori ai verbului matern În limba română cuvântul matern mai este
20:50
Comunitatea ucraineană din Suceava i-a comemorat pe apărătorii ucraineni căzuți în luptele împotriva agresorului rus # Libertatea Cuvântului
Data de 24 februarie rămâne una cu o încărcătură profundă pentru ucrainenii de pretutindeni. Este ziua care marchează izbucnirea războiului la scară largă
20:30
Gospodăria Orășenească a Drumurilor nu va face față singur: Pentru repararea gropilor de pe drumurile din Cernăuți vor fi implicați antreprenori # Libertatea Cuvântului
În Cernăuți, Gospodăria Grumurilor a elaborat o strategie pentru eliminarea gropilor de pe principalele drumuri ale comunității. Pentru a accelera lucrările, vor fi
18:20
O rezoluție bipartizană în sprijinul Ucrainei a fost prezentată în Senatul SUA: ce prevede aceasta # Libertatea Cuvântului
Cu ocazia celei de-a 4-a comemorări a invaziei pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, democrata Jeanne Shaheen (statul New Hampshire) și
18:20
O falsă „ambulanță” a fost reținută la frontieră: traficanții transportau ilegal cetățeni în România # Libertatea Cuvântului
Grănicerii din Detașamentul Cernăuți, împreună cu Serviciul de Securitate al Ucrainei, au lichidat o nouă schemă de transportare peste graniță a cetățenilor cu
18:20
Analiza Sky News: Cum s-au schimbat Zelenski și Putin după patru ani de război # Libertatea Cuvântului
După 1460 de zile de război la scară largă, figurile centrale ale conflictului rămân Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și liderul de la Kremlin,
11:00
Nutriţie. Ananasul şi beneficiile sale pentru sănătate. Un aliat de încredere pentru o dietă echilibrată # Libertatea Cuvântului
Cunoscut pentru aroma sa exotică, ananasul are numeroase beneficii pentru sănătatea organismului. Bogat în vitamine, minerale și enzime active, el devine un aliat
10:50
Moment astrologic. 25 februarie – 1 martie 2026. Perioadă karmică pentru toate zodiile: ce schimbări aduce portalul eclipselor # Libertatea Cuvântului
Energia cosmică dintre 25 februarie și 1 martie 2026 este definită de „portalul eclipselor” — o perioadă astrologică intensă, situată între o eclipsă
10:40
Arcașii bucovineni au câștigat două medalii de aur și una de bronz la Campionatul European # Libertatea Cuvântului
Olga Cebotarenko, Roman Ruban și Ivan Cojocari au concurat în echipe alături de sportivi din alte orașe ale Ucrainei. Despre aceasta a informat
10:30
Șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osypenko, a vizitat Centrul Perinatal Regional Cernăuți # Libertatea Cuvântului
El a felicitat personal familia Zvonețki cu prilejul nașterii a trei fetițe: Olivia, Ilaria și Amelia. Șeful regiunii le-a dăruit copiilor primele lor
10:20
Rusia nu se războiește cu Forțele Armate ale Ucrainei, ci cu populația civilă a Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Atacurile asupra infrastructurii civile și energetice afectează direct siguranța obiectivelor nucleare. În cadrul ședinței Consiliului de Securitate al ONU, adjuncta ministrului Afacerilor Externe,
09:40
O nimica toată Un proprietar a chemat un meșter pentru a-i vopsi barca. În timp ce lucra, vopsitorul a observat o gaură în
24 februarie 2026
22:20
Ziua neagră de 24 februarie 2022 a împărțit viața întregului popor ucrainean în două – până și după această dată. După această dată
22:00
Patru plăci memoriale dedicate Eroilor căzuți au fost dezvelite pe clădirea școlii din Babin # Libertatea Cuvântului
În satul Babin, CT Chelmenți, a fost cinstită memoria a patru luptători curajoși, fii ai satului, care și-au dat viața pentru libertatea Ucrainei.
21:30
În Ziua Națională a Rugăciunii, cernăuțenii au cinstit memoria celor căzuți în război # Libertatea Cuvântului
Astăzi, 24 februarie, în Piața Centrală din Cernăuți, a avut loc o rugăciune comună cu ocazia împlinirii a patru ani de la începutul
21:30
Președintele Zelenski a decorat cu medalii trei angajați ai serviciilor comunale din Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Bărbații, care lucrează la întreprinderile comunale ale orașului, au ajutat alături de colegii lor la refacerea infrastructurii capitalei. Conform Decretului Președintelui Ucrainei din
11:20
Președintele Volodymyr Zelenski a susținut un discurs cu ocazia celei de-a patra comemorări a invaziei ruse, omagiind „miile de eroi” care și-au dat
