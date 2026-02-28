Israel și SUA lansează atacuri preventive asupra Iranului: tensiuni majore în Orientul Mijlociu
Moldpres, 28 februarie 2026 10:50
Într-o escaladare dramatică a tensiunilor din Orientul Mijlociu, Israelul a anunțat sâmbătă lansarea unui atac preventiv asupra Iranului, măsură coordonată cu Statele Unite, care a declanșat o reacție internațională puternică și a ridicat semne de î...
• • •
Acum 30 minute
10:50
Acum 2 ore
10:00
Scriitoarea din Republica Moldova, Paula Erizanu, printre finaliștii la Premiul Uniunii Europene pentru Literatură # Moldpres
Scriitoarea și jurnalista din Republica Moldova, Paula Erizanu, a fost selectată în etapa finală a ediției 2026 a Premiul Uniunii Europene pentru Literatură (EUPL). Autoarea concurează cu volumul „Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istor...
09:40
Un tramvai a deraiat și a lovit o clădire vineri în centrul orașului Milano, nordul Italiei, provocând moartea unei persoane și rănirea altor patruzeci, a declarat un purtător de cuvânt al serviciului de pompieri, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres...
09:30
Economia Republicii Moldovei își revine după multiplele șocuri. FMI prognozează o creștere de 2,3% în anul curent # Moldpres
Economia Republicii Moldovei își revine după multiplele șocuri însă mai persistă riscuri care afectează creșterea economică, acestea fiind generate de războiul din Ucraina. Aceasta este concluzia experților Fondului Monetar Internațional (FMI), care se...
Acum 12 ore
23:20
FOTO // ANOFM a premiat cei mai buni angajatori ai anului 2025. Raisa Dogaru: „Prin cooperare între stat și angajatori putem construi o piață a muncii competitivă” # Moldpres
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a premiat astăzi treisprezece cei mai buni angajatori ai anului 2025. Aceștia s-au remarcat prin colaborarea activă cu subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) și implementarea practici...
Acum 24 ore
20:40
VIDEO // Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Până în 2029 trebuie să avem toate drumurile din țară într-o stare bună și foarte bună” # Moldpres
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a efectuat o vizită pe drumul regional G72, recent reparat, care face legătura între localitățile Brănești și Criuleni. Oficialul a apreciat calitatea lucrărilor și a subliniat importanța modernizării in...
20:30
1992 - Războiul care nu se uită // Povestea unui polițist de pe Nistru: „Iintrau cu mașina blindată în sat și împușcau” # Moldpres
Putea fi evitat războiul de la Nistru din 1992? „Nu cred”, afirmă Mihai Rotari, fost polițist al Comisariatului din Dubăsari. „Tensiunile începuseră cu mult mai devreme”, își amintește veteranul despre cea mai tristă perioadă din viaț...
20:20
20:00
Moldelectrica a finalizat evaluarea ofertelor financiare pentru achiziția capacităților de echilibrare # Moldpres
Întreprinderea de Stat Moldelectrica a anunțat finalizarea etapei de evaluare a ofertelor financiare depuse în cadrul procedurii de licitație destinată achiziției capacităților de echilibrare de la potențiali furnizori de servicii de echilibrare, transmite MOLD...
19:50
Secretarul de stat american Marco Rubio va efectua o vizită în Israel pentru discuții privind Iranul și priorități regionale # Moldpres
Secretarul de stat american, Marco Rubio, va efectua la începutul săptămânii viitoare o vizită în Israel, în perioada 2–3 martie, pentru a purta discuții legate de Iran, precum și alte priorități regionale, a anunțat Departamentul de Stat al ...
19:30
VIDEO // Investiție strategică în sectorul avicol: O nouă fabrică de furaje, unică în Moldova, se construiește cu sprijinul financiar al UE # Moldpres
Republica Moldova face un pas important spre modernizarea industriei agroalimentare și alinierea la standardele comunitare prin edificarea unei noi fabrici de furaje de ultimă generație. Proiectul, considerat unic pe piața locală datorită tehnologiilor implementate, este re...
19:20
ADR Nord își consolidează dialogul european pentru dezvoltare regională prin stabilirea unui parteneriat cu asociaţia EURADA de la Bruxelles # Moldpres
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord face un pas strategic în extinderea cooperării internaționale și integrarea în rețelele europene de profil. Instituția anunță consolidarea dialogului european pentru dezvoltare regională în urma unei înt...
19:00
Modernizarea sistemului național de laboratoare pentru siguranța alimentelor: Chișinăul și Uniunea Europeană au stabilit foaia de parcurs # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova, în colaborare strânsă cu Delegația Uniunii Europene, a lansat oficial procesul de coordonare intersectorială pentru reforma și dezvoltarea sistemului național de laboratoare în domeniul siguranței alimentelor. O ședință intr...
18:50
Moldova accelerează tranziția către o economie verde: Sistemul modern de monitorizare a emisiilor va deveni funcțional până la sfârșitul anului # Moldpres
Republica Moldova își intensifică ferm eforturile pentru adoptarea unor mecanisme moderne de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), un pas considerat indispensabil de către autorități pentru asigurarea tranziției țării către o economie sustenabilă, ...
18:30
Un monument în memoria preoților deportați în Siberia și a generalului Stan Poetaș va fi inaugurat la Otaci # Moldpres
La Otaci va fi inaugurat, pe 13 martie, un monument dedicat preoților din județul Soroca deportați în Siberia, precum și generalului Stan Poetaș. Anunțul a fost făcut de Asociația Monumentum, inițiatoarea proiectului, transmite mOLDPRES cu referire la basilica.ro....
18:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova informează cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statul Israel asupra deteriorării potențiale a situației de securitate din regiune, pe fondul evoluțiilor recente din...
18:20
Un studiu recent realizat pe șoareci și oameni sugerează că bărbații pot avea un sistem imunitar mai bine echipat pentru a bloca durerea, ceea ce ar putea explica frecvența mai mare a durerii cronice la femei, informează Reuters.Cercetătorii au descoperit că anumite...
18:10
Investiție majoră în infrastructura de mediu din raionul Nisporeni: ADR Centru lansează licitația pentru construcția unei stații de epurare la Vărzăreşti # Moldpres
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru anunță un pas decisiv în modernizarea serviciilor publice din centrul Republicii Moldova prin inițierea procedurii de achiziție publică pentru lucrările de construcție a unei Stații regionale de Epurare și extinderea s...
17:40
FOTO // Lucrări în plină desfășurare la Podul de Flori de la Ungheni. Construcția avansează simultan pe ambele maluri ale râului Prut # Moldpres
Construcția Podului de Flori de la Ungheni, o lucrare de infrastructură vitală pentru conectarea rutieră dintre România și Republica Moldova, avansează rapid, lucrările fiind în plină desfășurare pe ambele maluri ale râului Prut. Această structură, p...
16:50
Evoluțiile pe piața internă și relațiile externe, discutate de vicepremiera Cristina Gherasimov la Bruxelles # Moldpres
Evoluțiile înregistrate în implementarea măsurilor din Clusterele 2 și 6 – Piața internă și Relații externe – ale Republicii Moldova au fost discutate astăzi la Bruxelles de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, î...
16:30
Reforma administrației publice locale a fost consultată deja în 26 de raioane ale Republicii Moldova # Moldpres
Pentru a definitiva conceptul reformei administrației publice locale, Guvernul organizează consultări în toate raioanele țării. Săptămâna aceasta, viziunea reformei a fost discutată cu aleșii locali și cetățenii din 10 raioane, iar în total, de la &i...
16:30
Contribuția femeilor la progresul științific, provocările legate de accederea în funcții de conducere au fost evidențiate astăzi în cadrul unui eveniment festiv dedicat Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor din domeniul Științei. Zeci de cercetătoare ...
16:20
Mai multe instanțe de judecată din țară vor avea sedii noi. La Cahul este prevăzută construcția unui Palat al Justiției # Moldpres
Mai multe instanțe de judecată din Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț vor avea sedii noi, după ce studiile de fezabilitate pentru aceste proiecte au fost finalizate. Proiectele fac parte din Planul de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a celor existente, î...
16:00
Lansarea proiectului „Facilitarea procesului de Aderare la Uniunea Europeană prin Coordonare și Implicare în Moldova”, sprijinit de Germania # Moldpres
Consolidarea capacităților administrației publice și implicarea mai activă a societății în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova vor fi susținute în cadrul unui nou proiect sprijinit de Guvernul Germaniei - „Facilitarea procesului de Ader...
15:40
Profesorii vor lucra la distanță în vacanțele elevilor. Prezența fizică, limitată la maximum două zile pe săptămână # Moldpres
Cadrele didactice din învățământul general își vor desfășura activitatea în regim de muncă la distanță pe durata vacanțelor elevilor, iar prezența fizică în instituție va putea fi solicitată doar în situații justificate și &icir...
15:20
Fostul primar din Boldurești, condamnat la 7 ani de închisoare pentru accident mortal și părăsirea locului faptei # Moldpres
Fostul primar al localității Boldurești din raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare, după ce a fost găsit vinovat pentru accidentarea mortală a unui adolescent de 14 ani și părăsirea locului producerii accidentului...
15:10
Moldova va găzdui în iunie 2026 competiția internațională „Shark Tank” dedicată soluțiilor pentru reducerea poluării în regiunea Mării Negre # Moldpres
Republica Moldova va deveni, la 24 iunie 2026, gazda unui important eveniment internațional dedicat protecției mediului, în cadrul inițiativei regionale Blueing the Black Sea (BBSEA). La Chișinău se va desfășura competiția „Shark Tank”, unde 20 de finali...
15:10
Companiile locale și internaționale sunt invitate să participe la modernizarea termoficării din Chișinău și Bălți # Moldpres
Companiile locale și internaționale sunt invitate să participe la licitațiile și procedurile de achiziții publice pentru modernizarea sistemelor de încălzire centralizată din Chișinău și Bălți, în cadrul Forumului pentru Eficiența Sistemului de Înc...
14:30
Un nou sens giratoriu și o platformă de îmbarcare vor fi construite în sectorul Botanica din Chișinău # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND), Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova (CFM) și Direcția Generală Mobilitate Urbană (DGMU) a Consiliului Municipal Chișinău au semnat astăzi un acord de colaborare, prin care se consolidează cooperarea interin...
14:20
Prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna martie, finanțată în valoare de 73 milioane de lei # Moldpres
Prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna martie, în valoare totală de 73 de milioane de lei, a fost finanțată de Casa Națională de Asigurări Sociale /CNAS/, informează MOLDPRES.Conform graficului stabilit, pensiile și alocațiile sociale a...
14:20
Doi bărbați de 56 și 63 de ani, din satul Cania, raionul Cantemir, au fost reținuți după ce ar fi agresat un consătean de 40 de ani, care a decedat la patru zile de la internare. Cazul a fost documentat de ofițerii Direcției Investigații „Sud” a Inspectoratu...
13:40
Guvernul investește peste 3,8 milioane de lei în modernizarea sistemului de încălzire al Liceului „Mihai Eminescu” din Comrat # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova continuă investițiile în educație și eficiență energetică, anunțând un proiect de modernizare a sistemului de încălzire al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Comrat. Proiectul, în valoare de p...
13:40
Rusia şi Ucraina au convenit asupra unui armistițiu temporar în jurul centralei nucleare din Zaporojie # Moldpres
Rusia şi Ucraina au convenit, cu ajutorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), asupra unui armistiţiu local în jurul centralei nucleare Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, pentru a permite efectuarea reparaţiilor necesare la liniile electrice de rezer...
13:30
Ministerul Agriculturii: „Nu există embargo asupra vinurilor moldovenești pe piața Ucrainei” # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a clarificat situația referitoare la exporturile de vinuri pe piața ucraineană, subliniind că, la această dată, nu există nicio interdicție sau embargo aplicat vinurilor autohtone, transmite MOLDPRES.În ultima pe...
13:30
Treisprezece judecători din completele anticorupție continuă procedura de evaluare externă # Moldpres
Treisprezece din cei 16 judecători care au făcut parte din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție și conexe corupției continuă procedura de evaluare externă, după ce au depus în termen documentele obligatorii prevăzute de lege, transmite M...
13:10
FOTO // Prim-ministrul Alexandru Munteanu apreciază antreprenoriatul din Nisporeni: „Cel care muncește, reușește” # Moldpres
Raionul Nisporeni devine model de antreprenoriat și muncă, potrivit prim-ministrului Alexandru Munteanu, care a evidențiat succesul afacerilor locale din localitate. În cadrul vizitei de ieri în regiune, premierul a remarcat contribuția locuitorilor la dezvoltarea...
13:10
Programul „Curtea Europeană” își reia lucrările în Chișinău: accent pe calitate și responsabilitate # Moldpres
Programul guvernamental „Curtea Europeană” și-a reluat lucrările, după o suspendare temporară pe durata sezonului rece, menită să protejeze calitatea intervențiilor. Proiectul vizează reabilitarea curților de bloc din municipiul Chișinău și suburbii, ofer...
11:40
Peste 220 de milioane de lei, transferați pentru serviciile medicale prestate în luna ianuarie # Moldpres
Serviciile medicale acordate în luna ianuarie de instituțiile medico-sanitare contractate au fost achitate integral, după ce peste 220 de milioane de lei au fost transferate prestatorilor care au prezentat facturi conforme, transmite MOLDPRES.Potrivit Companiei Națio...
11:30
Un colț de China, în inima capitalei: Târgul de Primăvară aduce tradițiile chineze mai aproape # Moldpres
Locuitorii capitalei sunt invitați să descopere farmecul și diversitatea culturii chineze în cadrul „Târgului de Primăvară – Festivalul Tradițiilor Chinezești”, organizat de Institutul Confucius din cadrul ULIM. Evenimentul promite o incursiun...
11:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat și a inițiat o anchetă în urma apariției informațiilor ce vizează un presupus caz de abuz sexual din partea unui profesor asupra unei eleve, într-o instituție de învățământ din nordul ț...
Ieri
10:50
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în vizită de lucru la instituțiile de învățământ cu predare în limba română din Tiraspol și Bender # Moldpres
În contextul vizitei efectuate la 26 februarie curent în regiunea transnistreană, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a realizat o vizită de lucru la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din orașul Tiraspol și la Liceul Teoretic „Al...
10:50
Peste 900 de candidați s-au înscris la examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română # Moldpres
Peste 900 de candidați s-au înscris la examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română. Proba va fi susținută, în premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, la 28 februarie și 1 martie 2026. La testare pot par...
10:20
CSP a instituit un mecanism de avertizare și o linie telefonică anticorupție pentru semnalarea abaterilor grave # Moldpres
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a instituit un mecanism intern de avertizare și o linie telefonică anticorupție pentru semnalarea practicilor ilegale sau a abaterilor grave, inclusiv a faptelor de corupție. Informațiile privind încălcările pot fi comunicate ...
09:30
Administrator al unei întreprinderi municipale din Anenii Noi, trimis în judecată pentru poluarea râului Bâc # Moldpres
Un administrator al unei întreprinderi municipale dintr-o localitate a raionului Anenii Noi a fost trimis în judecată pentru poluarea apelor și a solului, după ce ar fi permis deversarea apelor uzate neepurate în râul Bâc în perioada 2024&nd...
09:10
Meșteșugul mărțișorului, transmis tinerei generații la Muzeul Național de Etnografie din Chișinău # Moldpres
Un atelier pentru confecţionarea mărţişoarelor a avut loc la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Chişinău. Elevii din Hârtopul Mic, raionul Criuleni, alături de meșterița populară Lidia Ciobanu, au avut oportunitatea să învețe tehnica ...
08:30
Republica Moldova a atras atenția presei italiene în urma participării la Borsa Internazionale del Turismo (BIT) Milano 2026, una dintre cele mai importante expoziții internaționale de turism. Mai multe publicații din Italia au evidențiat oferta turistică autentică ...
08:10
Moneda unică europeană se scumpește cu doi bani în ultimele zile din februarie și are o cotație oficială de 20 de lei și 20 de bani, informează MOLDPRES. Pe de altă parte, dolarul se ieftinește cu un ban, ajungând la nivelul de 17 lei și 12 bani, p...
26 februarie 2026
22:40
Poliția anunță două accidente grave: bărbat lovit de tren la Bălți și pieton decedat la Chișinău # Moldpres
Două accidente grave, unul rutier și altul feroviar, au avut loc în această seară, fiind soldate cu decesul a doi pietoni, anunță oamenii legii, transmite MOLDPRES.Primul caz s-a produs pe strada Băcioii Noi din Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, un...
20:50
Cutremur de 4,4 grade în zona seismică Vrancea. Alte două seisme, înregistrate în timpul nopții # Moldpres
Un cutremur cu magnitudinea 4,4 pe scara Richter s-a produs joi seara în zona seismică Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului din România, transmite MOLDPRES.Seismul a avut loc la ora 19...
20:40
Alexei Buzu, secretarul general al Guvernului, demontează falsurile despre reforma administrației publice locale: „Satele se vor dezvolta, tradițiile vor trăi prin oameni” # Moldpres
Alexei Buzu, secretarul general al Guvernului: Apar tot mai multe falsuri despre reforma administrației publice locale și vreau ca să fie clar: satele rămân, satele se vor dezvolta, tradițiile vor trăi prin oamnei, se mută sediul administrativ. Consolidăm primăriil...
