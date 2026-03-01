Președintele PE, Roberta Metsola, despre eliminarea lui Ali Khamanei: „După 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate”
ProTV.md, 1 martie 2026 11:30
Președintele PE, Roberta Metsola, despre eliminarea lui Ali Khamanei: „După 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate”
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
11:30
Analiza: „SUA au dovedit că sunt singura putere mondială”. Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran # ProTV.md
Analiza: „SUA au dovedit că sunt singura putere mondială”. Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran
11:30
Președintele PE, Roberta Metsola, despre eliminarea lui Ali Khamanei: „După 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate” # ProTV.md
Președintele PE, Roberta Metsola, despre eliminarea lui Ali Khamanei: „După 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate”
Acum o oră
11:10
Iranul a atacat o bază aeriană americană din Irak - FOTO
11:00
Celebrul hotel din Dubai, Burj al Arab, a fost lovit de o dronă iraniană
Acum 2 ore
10:50
Iranul declară 40 de zile de doliu după moartea lui Ali Khamenei. Gărzile Revoluției acuză SUA și Israel de terorism # ProTV.md
Iranul declară 40 de zile de doliu după moartea lui Ali Khamenei. Gărzile Revoluției acuză SUA și Israel de terorism
10:30
Sute de oameni au luat cu asalt zona în care se află ambasada americană din Bagdad - VIDEO # ProTV.md
Sute de oameni au luat cu asalt zona în care se află ambasada americană din Bagdad - VIDEO
10:10
De 1 Martie, se poartă mărțișor. Legenda simbolului primăverii într-un filmuleț - VIDEO
10:10
Atacul din Iran: Cum l-au depistat și omorât SUA și Israel pe ayatollahul Khamenei. De obicei, în acel moment, nu se atacă. Cui au arătat fotografia # ProTV.md
Atacul din Iran: Cum l-au depistat și omorât SUA și Israel pe ayatollahul Khamenei. De obicei, în acel moment, nu se atacă. Cui au arătat fotografia
10:00
Primăvara ne aduce cer senin și temperaturi calde. Se așteaptă până la 13 grade în capitală. Prognoza meteo # ProTV.md
Primăvara ne aduce cer senin și temperaturi calde. Se așteaptă până la 13 grade în capitală. Prognoza meteo
Acum 4 ore
09:40
Primăvara începea cu Eugen Doga. Maestrul Eugen Doga ar fi împlinit 89 de ani
09:00
Iranul a continuat atacuri masive spre țintele militare americane, dar și în Israel. Un aeroport din Dubai, lovit de o dronă - VIDEO # ProTV.md
Iranul a continuat atacuri masive spre țintele militare americane, dar și în Israel. Un aeroport din Dubai, lovit de o dronă - VIDEO
08:40
Rusia și Turcia condamnă atacurile SUA asupra Iranului: „Act de agresiune și încălcare a suveranității” # ProTV.md
Rusia și Turcia condamnă atacurile SUA asupra Iranului: „Act de agresiune și încălcare a suveranității”
08:30
Donald Trump, către Iran: „Vom lovi cu o forţă nemaiîntâlnită până acum”
08:10
Doliu și sărbătoare pe străzile din Iran după moartea ayatollahului Ali Khamenei - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Doliu și sărbătoare pe străzile din Iran după moartea ayatollahului Ali Khamenei - FOTO/VIDEO
08:10
Haos în aviație după atacul asupra Iranului: Sute de mii de pasageri blocați, hub-urile din Dubai și Doha închise # ProTV.md
Haos în aviație după atacul asupra Iranului: Sute de mii de pasageri blocați, hub-urile din Dubai și Doha închise
08:00
LIVE TEXT. A doua zi de război. Iranul a început dimineață „cea mai feroce operațiune ofensivă din istoria sa”, Trump a reacționat imediat. Ce s-a întâmplat peste noapte, ultimele informații # ProTV.md
LIVE TEXT. A doua zi de război. Iranul a început dimineață „cea mai feroce operațiune ofensivă din istoria sa”, Trump a reacționat imediat. Ce s-a întâmplat peste noapte, ultimele informații
08:00
Iranul a anunțat cine este acum la conducere după moartea lui Khamenei
Acum 12 ore
03:30
Un nou scandal între Primăria Chișinău și Ministerul Culturii, iar mărul discordiei este Grădina Publică Ștefan cel Mare. Ion Ceban acuză Ministerul Culturii că pune bețe în roate - VIDEO # ProTV.md
Un nou scandal între Primăria Chișinău și Ministerul Culturii, iar mărul discordiei este Grădina Publică Ștefan cel Mare. Ion Ceban acuză Ministerul Culturii că pune bețe în roate - VIDEO
03:30
Mai multe țări ca Israel, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar, Kuweit și Oman și-au închis spațiul aerian, iar zborurile prin aceste zone au fost anulate sau redirecționate - VIDEO # ProTV.md
Mai multe țări ca Israel, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar, Kuweit și Oman și-au închis spațiul aerian, iar zborurile prin aceste zone au fost anulate sau redirecționate - VIDEO
02:20
LIVE TEXT. Ce s-a întâmplat în prima noapte în Iran, după atacul SUA și Israel și după ce Donald Trump a anunțat moartea lui Ali Khamenei. Iranul a atacat aeroporturile din Dubai și Abu Dhabi. Israelul a lansat un nou val de atacuri # ProTV.md
LIVE TEXT. Ce s-a întâmplat în prima noapte în Iran, după atacul SUA și Israel și după ce Donald Trump a anunțat moartea lui Ali Khamenei. Iranul a atacat aeroporturile din Dubai și Abu Dhabi. Israelul a lansat un nou val de atacuri
02:20
Primele manifestări de bucurie ale iranienilor după anunțul morții lui Khamenei - VIDEO
02:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 28.02.2026
02:10
Aeroportul din Dubai, avariat de riposta Iranului. Patru oameni răniți, călători evacuați și clădire plină de fum. Imagini din interior - VIDEO # ProTV.md
Aeroportul din Dubai, avariat de riposta Iranului. Patru oameni răniți, călători evacuați și clădire plină de fum. Imagini din interior - VIDEO
02:10
Explozie puternică în Tel Aviv, după ce orașul a fost lovit de o rachetă iraniană. Bilanțul atacului și imagini cu momentul – VIDEO # ProTV.md
Explozie puternică în Tel Aviv, după ce orașul a fost lovit de o rachetă iraniană. Bilanțul atacului și imagini cu momentul – VIDEO
02:10
Trump a anunțat că liderul suprem al Iranului Ali Khamenei a fost ucis, iar apoi că „bombardamentele intense vor continua” # ProTV.md
Trump a anunțat că liderul suprem al Iranului Ali Khamenei a fost ucis, iar apoi că „bombardamentele intense vor continua”
02:00
Aeroportul din Dubai, avariat de riposta Iranului. Patru oameni răniți, călători evacuați și clădire plină de fum – VIDEO # ProTV.md
Aeroportul din Dubai, avariat de riposta Iranului. Patru oameni răniți, călători evacuați și clădire plină de fum – VIDEO
28 februarie 2026
23:40
LIVE TEXT. Ce se întâmplă în Iran, după atacul coordonat al SUA și Israel. Riposta regimului de la Teheran: Explozii în țări din Golf. Trump și Netanyahu, mesaje către iranieni # ProTV.md
LIVE TEXT. Ce se întâmplă în Iran, după atacul coordonat al SUA și Israel. Riposta regimului de la Teheran: Explozii în țări din Golf. Trump și Netanyahu, mesaje către iranieni
23:30
„Ali Khamenei a murit”, anunță un oficial israelian, un oficial american și o publicație iraniană de opoziție. Trump spune și el: „Credem că informația e corectă” # ProTV.md
„Ali Khamenei a murit”, anunță un oficial israelian, un oficial american și o publicație iraniană de opoziție. Trump spune și el: „Credem că informația e corectă”
23:30
Peste 200 de morţi şi 747 de răniţi în Iran, anunţă într-un prim bilanţ provizoriu Semiluna Roşie iraniană. Trei militari kuwaitieni, răniţi într-un atac la baza Ali Al-Salem, în care sunt staţionaţi americani # ProTV.md
Peste 200 de morţi şi 747 de răniţi în Iran, anunţă într-un prim bilanţ provizoriu Semiluna Roşie iraniană. Trei militari kuwaitieni, răniţi într-un atac la baza Ali Al-Salem, în care sunt staţionaţi americani
23:30
Trump, despre ce urmează după loviturile contra Iranului: „Pot să prelungesc și să preiau controlul asupra întregii țări” # ProTV.md
Trump, despre ce urmează după loviturile contra Iranului: „Pot să prelungesc și să preiau controlul asupra întregii țări”
Acum 24 ore
22:40
Departamentul de Stat al SUA a lansat un avertisment pentru cetăţenii americani din întreaga lume, după atacul asupra Iranului # ProTV.md
Departamentul de Stat al SUA a lansat un avertisment pentru cetăţenii americani din întreaga lume, după atacul asupra Iranului
22:40
Podium sută la sută spaniol în prima cursă a noului sezon de MotoGP. Pilotul Pedro Acosta, a câștigat sprint-ul din Thailanda în fața marelui campion Marc Marquez - VIDEO # ProTV.md
Podium sută la sută spaniol în prima cursă a noului sezon de MotoGP. Pilotul Pedro Acosta, a câștigat sprint-ul din Thailanda în fața marelui campion Marc Marquez - VIDEO
22:20
Benjamin Netanyahu susține că Ali Khamenei este mort. Reuters: Cadavrul ayatollahului ar fi fost identificat printre ruine - VIDEO # ProTV.md
Benjamin Netanyahu susține că Ali Khamenei este mort. Reuters: Cadavrul ayatollahului ar fi fost identificat printre ruine - VIDEO
22:10
Alertă teroristă pe tot teritoriul Statelor Unite. Operațiuni speciale ale Secret Service. Unde se află președintele Trump # ProTV.md
Alertă teroristă pe tot teritoriul Statelor Unite. Operațiuni speciale ale Secret Service. Unde se află președintele Trump
22:10
Democraţii cer votarea unei rezoluţii care să-l împiedice pe Donald Trump să intre în război cu Iranul # ProTV.md
Democraţii cer votarea unei rezoluţii care să-l împiedice pe Donald Trump să intre în război cu Iranul
22:10
Pentagonul anunță că a folosit pentru prima dată drone explozive în atacul contra Iranului. „De unică folosinţă şi la costuri reduse” # ProTV.md
Pentagonul anunță că a folosit pentru prima dată drone explozive în atacul contra Iranului. „De unică folosinţă şi la costuri reduse”
22:00
Telefon la Casa Albă în ziua atacului: Netanyahu a vorbit cu Trump în timpul ofensivei asupra Iranului # ProTV.md
Telefon la Casa Albă în ziua atacului: Netanyahu a vorbit cu Trump în timpul ofensivei asupra Iranului
22:00
Zelenski, despre conflictul din Orientul Mijlociu: „Ori de câte ori America este fermă, criminalii lumii sunt slăbiți” # ProTV.md
Zelenski, despre conflictul din Orientul Mijlociu: „Ori de câte ori America este fermă, criminalii lumii sunt slăbiți”
21:50
Scenă extrem de rară pe terenul de fotbal, văzută în campionatul Turciei: Un jucătorul a refuzat să fie schimbat - VIDEO # ProTV.md
Scenă extrem de rară pe terenul de fotbal, văzută în campionatul Turciei: Un jucătorul a refuzat să fie schimbat - VIDEO
21:50
Netanyahu, anunțul momentului despre liderul suprem al Iranului: „Semne tot mai clare că a dispărut”. Mesajul dat aproape în paralel de Teheran - VIDEO # ProTV.md
Netanyahu, anunțul momentului despre liderul suprem al Iranului: „Semne tot mai clare că a dispărut”. Mesajul dat aproape în paralel de Teheran - VIDEO
21:40
Reacția UE după ce SUA și Israelul au atacat Iranul: Asigurarea securității nucleare, de importanță crucială - VIDEO # ProTV.md
Reacția UE după ce SUA și Israelul au atacat Iranul: Asigurarea securității nucleare, de importanță crucială - VIDEO
21:40
Orientul Mijlociu stă pe un butoi cu pulbere: SUA și Israel au atacat atât de pe mare, cât și aer, iar Ali Khamenei ar putea fi ucis - VIDEO # ProTV.md
Orientul Mijlociu stă pe un butoi cu pulbere: SUA și Israel au atacat atât de pe mare, cât și aer, iar Ali Khamenei ar putea fi ucis - VIDEO
21:30
Mai multe țări ca Israel, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar, Kuweit și Oman și-au închis spațiul aerian, iar zborurile prin aceste zone au fost anulate sau redirecționate - VIDEO # ProTV.md
Mai multe țări ca Israel, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar, Kuweit și Oman și-au închis spațiul aerian, iar zborurile prin aceste zone au fost anulate sau redirecționate - VIDEO
21:30
Orientul Mijlociu stă pe un butoi cu pulbere: SUA și Israel au atacat atât de pe mare, cât și aer, iar Ali Khamenei ar putea fi ucis # ProTV.md
Orientul Mijlociu stă pe un butoi cu pulbere: SUA și Israel au atacat atât de pe mare, cât și aer, iar Ali Khamenei ar putea fi ucis
21:30
Șoc în Premier League. Ultima clasată Wolverhampton a învins-o pe Aston Villa - VIDEO
21:30
Două reveniri impresionante i-au adus în finala turneului ATP 500 de la Acapulco pe Flavio Cobolii și Frances Tiafoe - VIDEO # ProTV.md
Două reveniri impresionante i-au adus în finala turneului ATP 500 de la Acapulco pe Flavio Cobolii și Frances Tiafoe - VIDEO
21:20
Un nou scandal între Primăria Chișinău și Ministerul Culturii, iar mărul discordiei este Grădina Publică Ștefan cel Mare. Ion Ceban acuză Ministerul Culturii că pune bețe în roate - VIDEO # ProTV.md
Un nou scandal între Primăria Chișinău și Ministerul Culturii, iar mărul discordiei este Grădina Publică Ștefan cel Mare. Ion Ceban acuză Ministerul Culturii că pune bețe în roate - VIDEO
21:10
Experții avertizează privind tensiunea din Orientul Mijlociu: Riscurile unui conflict prelungit sunt mari - VIDEO # ProTV.md
Experții avertizează privind tensiunea din Orientul Mijlociu: Riscurile unui conflict prelungit sunt mari - VIDEO
21:00
Un avion militar încărcat cu bani s-a prăbușit în Bolivia: cel puțin 15 morți. Confruntări între poliţie şi oamenii veniţi să adune bancnotele - VIDEO # ProTV.md
Un avion militar încărcat cu bani s-a prăbușit în Bolivia: cel puțin 15 morți. Confruntări între poliţie şi oamenii veniţi să adune bancnotele - VIDEO
20:40
Panica a cuprins statele din Golful Persic după atacul cu rachete iraniene. De la Teheran la Dubai și Doha, sirenele au răsunat, iar oamenii au fugit spre adăposturi - VIDEO # ProTV.md
Panica a cuprins statele din Golful Persic după atacul cu rachete iraniene. De la Teheran la Dubai și Doha, sirenele au răsunat, iar oamenii au fugit spre adăposturi - VIDEO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.