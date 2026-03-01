Un nou scandal între Primăria Chișinău și Ministerul Culturii, iar mărul discordiei este Grădina Publică Ștefan cel Mare. Ion Ceban acuză Ministerul Culturii că pune bețe în roate - VIDEO
ProTV.md, 1 martie 2026 03:30
Un nou scandal între Primăria Chișinău și Ministerul Culturii, iar mărul discordiei este Grădina Publică Ștefan cel Mare. Ion Ceban acuză Ministerul Culturii că pune bețe în roate - VIDEO
• • •
Acum o oră
03:30
03:30
Acum 2 ore
02:20
02:20
Primele manifestări de bucurie ale iranienilor după anunțul morții lui Khamenei - VIDEO
Acum 4 ore
02:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 28.02.2026
02:10
02:10
02:10
02:00
Acum 6 ore
23:40
23:30
23:30
23:30
22:40
22:40
22:20
Acum 8 ore
22:10
22:10
22:10
22:00
22:00
21:50
21:50
21:40
21:40
21:30
21:30
21:30
Șoc în Premier League. Ultima clasată Wolverhampton a învins-o pe Aston Villa - VIDEO
21:30
21:20
21:10
21:00
20:40
20:30
20:30
20:20
Acum 12 ore
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 28.02.2026
20:10
20:00
19:50
19:50
19:50
19:40
19:40
19:30
Momentul în care o rachetă cade lângă un hotel din Dubai și explodează - VIDEO
19:30
Reacție de ultimă oră a lui Donald Trump: Scopul operațiunii este libertatea pentru Iran
19:20
Momentul în care o rachetă lovește un hotel din Dubai și are loc explozia - VIDEO
19:20
19:10
19:00
